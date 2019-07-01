Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот

Сага «куда перейдут Панарин и Бобровский» официально завершена. В первый день открытия рынка свободных агентов в НХЛ оба хоккеиста подписали контракты с новыми клубами. Сергей и Артемий, за которыми охотились многие команды, сорвали джек-пот.

Панарин – в «Рейнджерс»

Контракт на 7 лет и $ 81,494 млн

«Коламбус» сделал самое большое предложение в своей истории ($ 96 млн на восемь лет), но Панарин, как и ожидалось, его отклонил. Не привлекли его и ещё большие зарплаты («Колорадо» и «Айлендерс» предлагали $ 12,5 млн в год – столько в НХЛ получает только Макдэвид), ни солнечная «Флорида» с её маленькими налогами.

Панарин выбрал Бродвей, хотя из-за высоких налогов в Нью-Йорке он потеряет $ 7 млн по сравнению с тем, что мог бы заработать «чистыми» в «Пантерз». Sportsnetи TSNещё раз сообщили то, о чём все говорят последний год – девушка Панарина Алиса Знарок оказала большое влияние на его выбор, и предпочла Манхэттэн Лонг-Айленду /Бруклину. Интересно, что «Рейнджерс» не пытались перебить предложения «Флориды» и «Айлендерс», а просто назвали свою цену. Как сообщает The Athletic, «синерубашечники» «не сходили с ума, пытаясь заполучить этого игрока» и спокойно ждали, что решит Артемий.

Панарина оценили как Макдэвида. $ 12,5 млн в год — это лучшая зарплата в НХЛ Правда, деньги для Артемия не самое главное.

Пусть Панарин и отклонил максимальные предложения, он всё равностал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ (первый – Макдэвид) и самым дорогим российским хоккеистом в истории. Даже Евгений Малкин и Александр Овечкин зарабатывают меньше, а также Мэттьюс, Таварес и прочие игроки.

«Рейнджерс» этим летом стремительно преображаются. До Кубка Стэнли, конечно, ещё далеко, но в новом сезоне мы должны увидеть команду, не только голодную до побед, но ещё и способную побеждать. Панарин, Какко, Кравцов, Троуба, Бучневич, Крайдер – это будет вполне боеспособная команда. Главный вопрос – выдержит ли Панарин огромное давление, ведь теперь с него будет особый спрос как с главного лидера и надежды команды. Да не где-нибудь, а в Нью-Йорке, который по уровню давления можно сравнить с «Монреалем» или «Торонто».

Бобровский – во «Флориде»

Контракт на 7 лет и $ 70 млн

Долгое время все считали, что Панарин и Бобровский обязательно хотят оказаться в одной команде. «Флорида» проиграла гонку за Артемием, но выиграла главную – за элитного вратаря. Ни Раймер, ни Луонго не подходили на роль первого номера, с которым можно спокойно строить сильную команду. Бобровский – другое дело. И ещё после регулярного сезона кто-то ещё сомневался, что Сергей сможет получить жирный контракт, то после плей-офф и триумфа над «Тампой» его акции вновь скакнули вверх. Он напомнил всем, что не зря является двукратным обладателем «Везины». А ведь впервые звание лучшего вратаря он получил, когда ещё «Блю Джекетс» влачили жалкое существование, только мечтая о плей-офф. В «Пантерз» ситуация гораздо лучше – команда симпатичная, и играет хорошо, но пропускала непозволительно много.

Бобровский стал самым высокооплачиваемым европейским вратарём в истории, и среди действующих голкиперов только у Кэри Прайса зарплата выше. «Флорида» действует агрессивно и хочет собрать команду-претендента на Кубок в ближайшие годы. Начиная с 2001 года, «пантеры» выходили в плей-офф лишь дважды, и вратарский вопрос здесь стоял крайне остро, а с полевыми у «Флориды» и без Панарина всё неплохо. Экблад, Строльман, Мэтесон в обороне, Юбердо, Барков, Дадонов и Трочек в нападении при поддержке Аккьяри, Коннолли и остальных. И не забываем о новом тренере Джоэле Кенневилле.

«Флорида» расчистила место под Бобровского. Какими были последние обмены в НХЛ А клуб Малкина избавился от хандрящего любителя хот-догов.

«Флорида» была готова серьёзно раскошелится, и сделала это. Вполне вероятно, этот контракт ещё аукнется клубу, когда лучшие годы Бобровского останутся позади, а «тяжёлое» соглашение ещё будет действовать. К началу сезона-2019/20 Сергею стукнет 31 год, а после 35 лет мало кто из вратарей способен демонстрировать высочайший уровень игры. Так было с Роберто Луонго, который решил завершить карьеру, не отыграв последние три года соглашения. Но в ближайшей перспективе «Пантерз» только выиграли, и лет на пять точно закрыли вратарский вопрос. «Сергей – элитный первый номер, который постоянно доказывает, что является одним из лучших в НХЛ. Мастерство и опыт Сергея даст нам уверенность в победе в каждом матче. Мы идём к новой эре хоккея «Пантерз» в Южной Флориде», — сказал генеральный менеджер «пантер» Дэйл Тэллон.