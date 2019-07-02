«Если Панарин будет играть в «Рейнджерс» плохо – его просто сожрут»

1 июля 2019 года получилось громким на крупные сделки, в том числе и с участием россиян. Артемий Панарин стал игроком «Рейнджерс», Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой», а Никиту Зайцева обменяли из «Торонто» в «Оттаву». Мнением о перспективах российских игроков в их новых клубах поделился олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.

Панарин отказался от $ 7 млн! У него был повод выбрать «Рейнджерс» Но если он там не заиграет, то его просто загрызут. И про этот момент даже не вспомнят.

«Играть за «Рейнджерс» — совсем не то, что было у Панарина в «Коламбусе»

— Артемий Панарин подписал соглашение с «Рейнджерс» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $81,5 млн. Впечатляет?

— «Рейнджерс» — высококлассная организация, выбор Панарина мне понятен. Но надо также понимать, что играть за этот клуб – это совсем не то, что было в «Коламбусе». На Артемия будет огромное давление со стороны журналистов, болельщиков, всей общественности. Желаю Панарину всего лучшего и чтобы он сыграл в Нью-Йорке великолепно. Если Панарин будет играть плохо, его просто сожрут. В «Рейнджерс» очень много напряжения!

— Это было ещё во времена вашей хоккейной карьеры в Нью-Йорке?

— Это было и будет всегда. Там на тебя смотрят как на игрока. Смотрят на твою зарплату. Делают выводы.

— В «Рейнджерс» хватает русских ребят. Это пойдёт Панарину на пользу?

— Всегда прикольно, когда много русских в раздевалке. Думаю, ребятам будет веселее. Будут общаться, дружить семьями, поддерживать российский дух. Но в то же время в «Рейнджерс» делать сплочение достаточно тяжело. Все живут в разных местах, город большой. Всегда надо куда-то ездить, иногда не хватает времени на какие-то другие дела. Но если ты проявишь себя в этой команде, то тебя будут носить на руках.

Бобровский — во «Флориде», Панарин — в «Рейнджерс»! Как это было Все главные сделки с открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

«Столько зарабатывают суперзвёзды, но Панарин и есть суперзвезда»

— Ради «Рейнджерс» Панарин даже пошёл на уступки по деньгам, потеряв почти $ 7 млн.

— Нью-Йорк притягивает к себе. Играть в «Мэдисон Сквер Гарден» — это круто. Я сам прекрасно помню эти ощущения. Сюда приезжают звёзды со всего мира, музыканты, а ты едва ли не каждый день играешь на этой арене в хоккей! Любой хоккеист мечтает играть здесь, получать заряд энергии, импульс.

— Панарину важно не попасть под психологический пресс.

— Именно. Если ты не читаешь газеты, то это хорошо. Если читаешь, то тебя могут быстро сбросить в яму. И выбраться из неё будет сложно.

— Больше Панарина, который будет получать в «Рейнджерс» $ 11,6 млн за сезон, в НХЛ зарабатывает только Коннор Макдэвид с зарплатой $ 12,5 млн. Серьёзный показатель?

— Столько зарабатывают суперзвёзды, но Панарин и есть суперзвезда. Он играет очень здорово, Артемий заслужил такие деньги. Карьера у хоккеистов маленькая, поэтому уверен, что Артемий будет распоряжаться своими средствами с умом. Всё-таки это его главный контракт в жизни.

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

«Флориде» не хватало вратаря уровня Бобровского»

— Бобровский – во «Флориде» с контрактом на семь лет при зарплате в $ 10 млн в год. Как вам сделка?

— Прекрасная! Я очень рад, что Бобровский переезжает во «Флориду». Этому клубу не хватало вратаря такого уровня. Я живу недалеко от арены «Пантерз», буду ходить на матчи и смотреть, как играет Сергей.

Контракт Бобровского — самый крупный в истории «Флориды», он обошёл Буре

— Во «Флориде» есть ещё и Дадонов, русскоговорящие Барков, Мальгин. Скучно Бобровскому не будет.

— Да, Женю Дадонова я часто вижу в бане по воскресеньям в свободное время. А вот Баркову до нас очень далеко ехать, иначе бы он тоже ходил. Мы-то с Женей живём рядом друг с другом. Теперь будем подтягивать в нашу тусовку Бобровского (смеётся).

— Каков нынешний имидж «пантер»?

— Это, конечно, не «Рейнджерс», но тоже клуб с перспективами. А жить здесь самый кайф! Играй, расслабляйся, когда это позволяет график. Даже если получился напряжённый матч, то выходишь с арены и чувствуешь себя классно. Отличная погода, красивые виды. Я думаю, что Сергею очень понравится во Флориде во всех смыслах.

«Бобровский в итоге заработает больше, чем Панарин»

— Для Бобровского, как и для Панарина, это главный контракт в карьере?

— Да. Такие решения всегда даются непросто. Но, с другой стороны, это хорошо. Семь лет ты можешь играть и быть уверенным в своём будущем, спокойно готовясь к пенсии.

— Панарин попадёт в Нью-Йорке под серьёзную налоговую шкалу. У Бобровского обратная ситуация.

— Я думаю, что Бобровский в итоге заработает больше, чем Панарин. Бобровский будет платить где-то 35% от зарплаты, а Панарин, если будет жить в городе, будет платить 50%.

— Никиту Зайцева обменяли из «Торонто» в «Оттаву», сам Зайцев отказался от пункта, запрещающего обмен. Сменил шило на мыло?

— Соглашусь, странный обмен. «Торонто» обменял его в «Оттаву», которая в последнее время не впечатляет. Посмотрим, может, для Никиты этот обмен получится удачным. Если Зайцев получит в «Оттаве» хорошую роль и много игрового времени, в том числе и в большинстве, то будет здорово. Никита точно поможет «сенаторам», это классный защитник.