Панарин должен стать легендой Нью-Йорка. Он самый дорогой русский в НХЛ

«Рейнджерс» проводят лучшую трансферную кампанию за последние годы. Перестройка, которая началась полтора года назад, кажется, подходит к концу. Клуб выиграл главную лотерею, подписав одного из самых результативных игроков НХЛ – Артемия Панарина.

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«Болельщикам понравится его стиль игры. Думаю, наша молодёжь заразится его игрой и наши болельщики тоже. Но надо помнить, что это процесс, мы через него проходим, и Панарин будет его частью. Мы взяли игроков, которые подходят в наш пазл, мы хотим собрать этот пазл как можно быстрее. У нас много молодых ребят, кто-то выстрелит раньше, кто-то позже. Но когда вся молодёжь заиграет, Панарин всё ещё будет находиться на пике карьеры. Думаю, это выигрышная сделка и для клуба, и для игрока», — заявил президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон.

Молодые игроки «Рейнджерс» (до 25 лет)

Каапо Какко, Лиас Андерссон, Филип Хитил, Виталий Кравцов, Адам Фокс, Бретт Хауден, Брендан Лемье



Однако «Рейнджерс» ещё не всё сказали. Им надо подписывать контракт с защитниками Джейкобом Трубой и Энтони Дианджело, а также нападающими Каапо Какко, Павлом Бучневичем и Бренданом Лемье. Один Труба будет стоить около $ 7 млн (у клуба есть $ 8,77 млн под потолком), так что надо ждать новых обменов или выкупов контрактов. Главный кандидат на обмен – Крис Крайдер, он хорош и полезен (второй бомбардир команды, стабильно забивает по 20 и больше голов, эффективен в большинстве), но через год у него закончится контракт, и отпускать его летом просто так или менять на пики в дедлайн «Рейнджерс» вряд ли хотят. Кроме того, клуб ещё может выкупить контракты – скорее всего, это могут быть защитники Марк Стаал ($ 5,7 млн в год) или Брендан Смит ($ 4,35 млн).

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.

Возможные тройки для Панарина

Панарин – Зибанеджад – Какко



Панарин – Зибанеджад – Бучневич



Понятно, что Панарин будет играть в первом звене – он самый высокооплачиваемый игрок «Рейнджерс», и Дэвида Куинна просто не поймут, если он вдруг решит воспитывать Артемия, как было в прошлом году с Бучневичем. Дэвидсон намекает на то, что Панарину будет предоставлена возможность творить и заражать своим стилем всех остальных.



У «Рейнджерс» есть неоспоримый первый центр – Мика Зибанеджад. В прошлом сезоне он в полтора раза превзошёл личный рекорд результативности, набрав 74 очка (31+43, 25 первых передач). Шведский центр будет отрабатывать в обороне, хорош на вбрасываниях, не стесняется силовой борьбы. В общем, он и на чужой стороне площадки должен быстро найти химию с Артемием, и в своей зоне подстраховать.



Две трети звена есть, Куинну останется только подобрать им партнёра на правый край. Здесь есть несколько вариантов, но наиболее интересным видится Каапо Какко – пока второй номер драфта не подписал контракт в НХЛ, но уже заявил, что хотел бы дебютировать за «Рейнджерс» как можно раньше. Какко, несмотря на юный возраст, уже хорошо развит физически, отыграл сезон в основе ТПС, а на чемпионате мира показал, что готов играть против энхаэловцев. И это при том, что в сборной Финляндии у него в партнёрах были далеко не звёзды НХЛ и зачастую партнёры откровенно запарывали моменты, которые для них создавал Какко. Миниатюрный и юркий Панарин и рослый Какко, которые будут вести игру, а в центре ответственный силовой форвард Зибанеджад – на бумаге выглядит крайне привлекательно.



Второй вариант – Павел Бучневич, который во второй половине прошлого сезона получил больше доверия от Куинна и стал набирать стабильно набирать очки, а главное – забивать. За последние два месяца регулярки он забил 12 голов – лучший показатель в команде наравне с Райаном Строумом. Он заканчивал сезон в тройке с Крайдером и Зибанеджадом, вполне возможно, Павел сохранит место в первом звене.

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Новый Мессье?

«Он всегда говорил, что хочет играть в большом городе, и нет города больше, чем Нью-Йорк. В разговоре с нами он отмечал, что хочет побеждать, и даже привёл пример Марка Мессье и его вклад в победу «Рейнджерс» (Мессье был капитаном команды, которая выиграла Кубок Стэнли в 1994 году. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Дэвидсон. В клубе рассчитывают, что Панарин станет катализатором возрождения команды, и что его история стремительного восхождения в ранг суперзвезды НХЛ станет примером для Какко, Хитила и других молодых ребят.



И, кажется, сам Панарин не прочь примерить на себя роль лидера в одной из самых больших команд в НХЛ. Отсылки к Мессье, конечно, слишком преждевременные – легендарный нападающий перешёл в «Рейнджерс» пятикратным обладателем Кубка Стэнли, у Панарина пока нет ни одного, да и в НХЛ он отыграл всего четыре года. Но Артемий имеет в виду другое – он хочет стать человеком, который поведёт команду за собой, который заразит всех своей верой и даст новый импульс как игрокам, так и клубу в целом. Уже в грядущем сезоне «Рейнджерс» должны выходить в плей-офф, а дальше кропотливо работать и ждать, когда возмужает молодёжь. Тогда можно будет задуматься и о чемпионстве. Самый дорогой русский в НХЛ должен стать легендой Нью-Йорка.