«Поздравлять Панарина будем с голами и титулами, а не с деньгами»

1 июля 2019 года 27-летний нападающий Артемий Панарин заключил семилетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», став самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории. О том, как звёздный хоккеист делал первые шаги в профессиональном спорте и как работал над собой рассказывает тренер Сергей Левашов, ставивший Панарина на коньки в системе подольского «Витязя».

Панарин должен стать легендой Нью-Йорка. Он самый дорогой русский в НХЛ В новом клубе Артемия видят в роли главной звезды и лидера, который поможет им выиграть.

«Когда увидел Панарина, сразу сказал, что он будет играть»

— Помните, как Панарин у вас начинал? Каким он тогда был, каким запомнился?

— Помните, как в песне про Гагарина: «Знаете, каким он парнем был!». Конечно, я всё прекрасно помню.



— Вы сразу почувствовали, что толк из Панарина будет?

— Когда Артемий только приехал к нам в Подольск, он был очень маленьким. Наверное, никто в нём ничего особенного и не увидел бы. А я сразу же сказал, что он будет играть. Пришёл домой и сказал: «Приехал хоккеист». Это я не хвастаюсь, а говорю, как было. Передо мной стоял человек, который может играть на высоком уровне. Хотя, повторюсь, Артемий был маленьким и щупленьким.

— Габаритами Панарин и правда никогда не выделялся. Какие его сильные стороны?

— Его главные плюсы – хорошая координация, а от неё зависит всё остальное. Катание, работа рук. Самое главное, что Артемий играл с мыслью на площадке. У него всегда присутствовало хоккейное мышление.



— Катание и мышление – это всегда здорово.

— Да, но он не безумно бегал, как некоторые люди. Артемий именно катался. Посмотрите, какое у него катание. Такое есть далеко не у всех.



— Всё это талант ли работа над собой?

— Всё вместе. Постоянная работа с детских лет, талант. Господь не забыл про Панарина, отметил его чем-то.

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«Важно, что он рано не уехал, потому что надо было терпеть»

— На тренировках Панарин всегда работал в удовольствие?

— Да, с палкой над ним не надо было стоять. Артемий всегда любил своё дело. Человека, который что-то любит, не нужно заставлять. Если человек любит кушать гамбургеры, то он и кушает их. Можно запретить, но он всё равно их будет есть, верно же? Панарин всегда любил хоккей, это его стезя, ему всегда нравилось.



— В детстве над этим хоккеистом наверняка многие смеялись. Дескать, приехал какой-то щупленький паренёк из Коркино…

— Расскажу случай из моей жизни. Молодёжный чемпионат мира 2011 года, в финале играли Россия и Канада. Наши проигрывали 0:3, после чего, как выяснится позднее, у Артемия наступит звёздный час. Мы сидели всей семьёй, смотрели матч. Многие тогда сказали, что ничего нашей сборной уже не светит, проиграют. Действительно, сперва картина выглядела не особо радужно. Но я сказал, что Панарин ещё скажет своё слово, ему дадут больше играть и наши выиграют. В итоге так и случилось – оформил дубль.



— После того, как Панарин покинул систему «Витязя», вы часто общались?

— Конечно, мы общаемся. Он не забывает, выходит на связь. В прошлом году приезжал, в этом году не смог приехать. Созваниваемся.



— Важно, что Панарин прошёл всю вертикаль в КХЛ?

— Безусловно. Важно, что он рано не уехал, потому что надо было терпеть. Нужно было пройти этот путь целиком. Очень многое ему дал СКА. Первый год Артемий начал работать с Вячеславом Быковым. Сперва Панарин особо не выделялся, но затем прибавил и прошёл большую школу. Быков заставлял игрока выполнять определённые задачи, в результате Панариным были набраны определённые кондиции, в том числе и по выносливости.



— Дальше была знаменитая тройка.

— Да, они играли с Шипачёвым и Дадоновым. Ребята показывали отличный хоккей, демонстрировали великолепное взаимопонимание.

Панарин отказался от $ 7 млн! У него был повод выбрать «Рейнджерс» Но если он там не заиграет, то его просто загрызут. И про этот момент даже не вспомнят.

«Мне очень хочется, чтобы у Артемия были титулы в НХЛ»

— Вы ожидали, что Артемий получит такой большой контракт в НХЛ?

— Сложный вопрос. У них – рынок. Не такая система, как у нас. Считаю, что всё заслуженно. Значит, рынок так его оценил.



— Уже успели поздравить воспитанника?

— Я ещё не звонил. С этим делом что поздравлять? Молодец. Поздравлять будем с голами и титулами, а не с деньгами. Контракт надо отрабатывать, это очень ответственное задание.



— В таком серьёзном клубе, как «Рейнджерс», будет особенный спрос.

— Просто ты сам должен соответствовать своему уровню. Всю жизнь поддерживать своё реноме, свою репутацию. Это не так просто. Профессиональный хоккеист – это тяжёлый труд. Можно сказать, как у скаковой лошади.

— Но всё же стать самым высокооплачиваемым российским игроком – это круто.

— Я очень рад. Но мне очень хочется, чтобы у Артемия были титулы в НХЛ. Тем более в «Рейнджерс» хватает русских игроков. Могут получиться хорошие связки. Считаю, что деньги для Артемия вторичны. Если бы деньги были главным вопросом, он бы пошёл во «Флориду», правильно? Или остался бы в «Коламбусе». Любой хоккеист, выступающий в НХЛ, ставит перед собой цель завоевать Кубок Стэнли. Сколько к этому шёл Овечкин? Вот и весь вопрос. Не сомневаюсь, что Панарин ставит перед собой такую же цель.