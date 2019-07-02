«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффершит в НХЛ за 6 лет

«Монреаль» сделал оффершит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо, а тот его принял. Это первый случай в НХЛ с 2013 года и 36-й в истории лиги. Что такое оффершит и почему это так будоражит общественность?



Как украсть звезду у конкурента. Всё об оффершитах в НХЛ Последний раз, когда игрок сменил команду таким способом, дело едва не дошло до драки.

Чем руководствовался «Монреаль», делая такое предложение, и повторит ли «Каролина» условия контракта?

«Монреаль» бьёт по слабому месту

Ахо подписал предложение «Канадиенс» на пять лет с зарплатой $ 8,454 млн в год. Цена для такого игрока более чем приемлемая, генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоделл даже удивился: «Удивлён, что ему не предложили больше. Сейчас мы изучаем контракт, пока у нас не было времени собрать всех и обсудить это».

Естественно, клуб, предлагающий оффершит, рассчитывает его так, чтобы прежняя команда не могла его повторить. Или могла, но с большим скрипом и неохотой и начала раздумывать над тем, не взять ли компенсацию. Суть контракта Ахо в том, что больше половины всех денег приходится на первые два года и практически вся сумма — $ 38,62 млн из $ 42,27 млн – это подписные бонусы. Чистая зарплата будет составлять $ 700 тыс. в первые два года, $ 750 тыс. в следующие три года.

Уже этим летом либо «Монреаль», либо «Каролина» выплатят Ахо $ 11,3 млн подписных бонусов, а через год – ещё $ 9,87 млн. Более того, пятилетний срок контракта «Каролину» точно не устраивает, ведь через пять лет Ахо стукнет 27 и он станет неограниченно свободным агентом. Марк Бержевен считает, что совокупность этих факторов способна отпугнуть «Харрикейнз» и заставить их согласиться на компенсацию.

Среднегодовая зарплата тоже рассчитана не просто так – была бы она выше на $ 872, компенсация уже составляла бы два первых раунда, один второй и один третий. С таким кэпхитом «Каролина» получит по одному первому, второму и третьему раунду (на драфте-2020). «Во-первых, игрок посчитал это предложение хорошим и принял его. Во-вторых, мы изучили разные варианты, и есть ли смысл переходить порог зарплаты, который потребует большей компенсации. Мы нашли уязвимое место «Каролины» и поняли, что нет смысла увеличивать зарплату. Ключевой момент – сумма, которую надо заплатить в первые 12 месяцев. К тому же Ахо хочет играть за «Монреаль», для нас это важно», — заявил Бержевен.

«Каролина» дразнит «Монреаль»?

У «Харрикейнз» есть семь дней, чтобы повторить предложение. Узнав об оффершите, Уоделл находился в приподнятом настроении: «Себастьян – наш лучший игрок. Мы хотим сохранить его на долгие годы. Моё лето только что стало лучше, потому что теперь мне не придётся тратить его на переговоры о новом контракте».

Накануне 1 июля Уоделл уже заявил, что клуб повторит любой оффершит, какими бы ни были условия сделки.

Пока «Каролина» не торопится этого делать и лишь отшучивается и дразнит намёками. Так, буквально через час после новостей из «Монреаля» в официальном «твиттере» клуба был опубликован опрос: «Повторим ли мы оффершит Себастьяна Ахо?». Вариантов два – yes («да» на английском) и oui («да» на французском).

«Ураганы» вправе и дразнить «Монреаль», и усложнять жизнь Бержевену, затягивая с ответом. Пока «Каролина» думает, «Монреаль» не может тратить деньги по контракту Ахо и рискует упустить другие возможные сделки в самую жаркую пору межсезонья.

«Каролина» далеко не самая богатая команда, даже убыточная – журнал Forbes в конце каждого года публикует рейтинг клубов, и «ураганы» в 2018 году занимали в нём 26-е место. Но для нового владельца Тома Дандона деньги точно не проблема, он сказочно богат и может позволить себе тратиться без разбору. Один только вопрос – хочет ли? На это и пытается надавить Бержевен. «Я слышал, что Дандон всегда вёл дела, желая платить ниже рыночной стоимости. Если что-то стоит доллар, он хочет получить это за 60 центов. Этот контракт идёт вразрез с его бизнес-философией», — отметил инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.

Как сообщает ESPN, изначально Ахо просил у «Каролины» зарплату в $ 9,5 млн, в то время как клуб предлагал $ 7,5 млн. Нынешняя сумма – ровно посередине, и она справедлива для главной звезды команды и молодого игрока, который в 21 год провёл три сезона в НХЛ, набрав 197 очков в 242 матчах.

Как украсть звезду у конкурента. Всё об оффершитах в НХЛ Последний раз, когда игрок сменил команду таким способом, дело едва не дошло до драки.

«Каролина» всеми способами показывает, что повторит предложение. Да, клуб может потерять Ахо через пять лет, но, во-первых, за это время всё может измениться, а во-вторых, лучше всё-таки сохранить его хотя бы на этот срок.



Да и компенсация не слишком большая, даже учитывая, что в 2020 году на драфт выйдет немало хороших игроков. Ахо – это всё-таки штучный товар, главный актив команды, и его потеря отбросит «ураганов» назад, а они только-только встали на ноги.

С другой стороны, раз Ахо подписал контракт с «Монреалем», значит, не против сменить команду. Его агент Джерри Джохансон настаивает на том, что «ураганы» стоят перед сложным выбором: «Каролине» точно будет непросто повторить это предложение. Любой, кто скажет, что это лёгкое решение, ошибается. Легко рассуждать, сидя на диване, но я вам говорю, «Монреаль» сделал агрессивный ход. Это много денег, и много денег надо будет выплатить в самом начале. Как бы ни поступила «Каролина», для неё это будет нелёгким решением».

Время идёт, максимум через шесть дней мы узнаем, какой путь выбрали «ураганы». А пока на сайте «Каролины» появилась статья, которая заканчивается словами: «Подождём. Но не стоит сильно переживать о том, что будет дальше».