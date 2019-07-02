«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффершит в НХЛ за 6 лет

«Монреаль» сделал оффершит нападающему «Каролины» Себастьяну Ахо, а тот его принял. Это первый случай в НХЛ с 2013 года и 36-й в истории лиги. Что такое оффершит и почему это так будоражит общественность?
Чем руководствовался «Монреаль», делая такое предложение, и повторит ли «Каролина» условия контракта?
«Монреаль» бьёт по слабому месту
Ахо подписал предложение «Канадиенс» на пять лет с зарплатой $ 8,454 млн в год. Цена для такого игрока более чем приемлемая, генеральный менеджер «Каролины» Дон Уоделл даже удивился: «Удивлён, что ему не предложили больше. Сейчас мы изучаем контракт, пока у нас не было времени собрать всех и обсудить это».
Естественно, клуб, предлагающий оффершит, рассчитывает его так, чтобы прежняя команда не могла его повторить. Или могла, но с большим скрипом и неохотой и начала раздумывать над тем, не взять ли компенсацию. Суть контракта Ахо в том, что больше половины всех денег приходится на первые два года и практически вся сумма — $ 38,62 млн из $ 42,27 млн – это подписные бонусы. Чистая зарплата будет составлять $ 700 тыс. в первые два года, $ 750 тыс. в следующие три года.
Уже этим летом либо «Монреаль», либо «Каролина» выплатят Ахо $ 11,3 млн подписных бонусов, а через год – ещё $ 9,87 млн. Более того, пятилетний срок контракта «Каролину» точно не устраивает, ведь через пять лет Ахо стукнет 27 и он станет неограниченно свободным агентом. Марк Бержевен считает, что совокупность этих факторов способна отпугнуть «Харрикейнз» и заставить их согласиться на компенсацию.
Среднегодовая зарплата тоже рассчитана не просто так – была бы она выше на $ 872, компенсация уже составляла бы два первых раунда, один второй и один третий. С таким кэпхитом «Каролина» получит по одному первому, второму и третьему раунду (на драфте-2020). «Во-первых, игрок посчитал это предложение хорошим и принял его. Во-вторых, мы изучили разные варианты, и есть ли смысл переходить порог зарплаты, который потребует большей компенсации. Мы нашли уязвимое место «Каролины» и поняли, что нет смысла увеличивать зарплату. Ключевой момент – сумма, которую надо заплатить в первые 12 месяцев. К тому же Ахо хочет играть за «Монреаль», для нас это важно», — заявил Бержевен.
«Каролина» дразнит «Монреаль»?
У «Харрикейнз» есть семь дней, чтобы повторить предложение. Узнав об оффершите, Уоделл находился в приподнятом настроении: «Себастьян – наш лучший игрок. Мы хотим сохранить его на долгие годы. Моё лето только что стало лучше, потому что теперь мне не придётся тратить его на переговоры о новом контракте».
Накануне 1 июля Уоделл уже заявил, что клуб повторит любой оффершит, какими бы ни были условия сделки.
Пока «Каролина» не торопится этого делать и лишь отшучивается и дразнит намёками. Так, буквально через час после новостей из «Монреаля» в официальном «твиттере» клуба был опубликован опрос: «Повторим ли мы оффершит Себастьяна Ахо?». Вариантов два – yes («да» на английском) и oui («да» на французском).
«Ураганы» вправе и дразнить «Монреаль», и усложнять жизнь Бержевену, затягивая с ответом. Пока «Каролина» думает, «Монреаль» не может тратить деньги по контракту Ахо и рискует упустить другие возможные сделки в самую жаркую пору межсезонья.
«Каролина» далеко не самая богатая команда, даже убыточная – журнал Forbes в конце каждого года публикует рейтинг клубов, и «ураганы» в 2018 году занимали в нём 26-е место. Но для нового владельца Тома Дандона деньги точно не проблема, он сказочно богат и может позволить себе тратиться без разбору. Один только вопрос – хочет ли? На это и пытается надавить Бержевен. «Я слышал, что Дандон всегда вёл дела, желая платить ниже рыночной стоимости. Если что-то стоит доллар, он хочет получить это за 60 центов. Этот контракт идёт вразрез с его бизнес-философией», — отметил инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.
Как сообщает ESPN, изначально Ахо просил у «Каролины» зарплату в $ 9,5 млн, в то время как клуб предлагал $ 7,5 млн. Нынешняя сумма – ровно посередине, и она справедлива для главной звезды команды и молодого игрока, который в 21 год провёл три сезона в НХЛ, набрав 197 очков в 242 матчах.
«Каролина» всеми способами показывает, что повторит предложение. Да, клуб может потерять Ахо через пять лет, но, во-первых, за это время всё может измениться, а во-вторых, лучше всё-таки сохранить его хотя бы на этот срок.
Да и компенсация не слишком большая, даже учитывая, что в 2020 году на драфт выйдет немало хороших игроков. Ахо – это всё-таки штучный товар, главный актив команды, и его потеря отбросит «ураганов» назад, а они только-только встали на ноги.
С другой стороны, раз Ахо подписал контракт с «Монреалем», значит, не против сменить команду. Его агент Джерри Джохансон настаивает на том, что «ураганы» стоят перед сложным выбором: «Каролине» точно будет непросто повторить это предложение. Любой, кто скажет, что это лёгкое решение, ошибается. Легко рассуждать, сидя на диване, но я вам говорю, «Монреаль» сделал агрессивный ход. Это много денег, и много денег надо будет выплатить в самом начале. Как бы ни поступила «Каролина», для неё это будет нелёгким решением».
Время идёт, максимум через шесть дней мы узнаем, какой путь выбрали «ураганы». А пока на сайте «Каролины» появилась статья, которая заканчивается словами: «Подождём. Но не стоит сильно переживать о том, что будет дальше».
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