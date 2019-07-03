В НХЛ звёздам платят слишком много. Они богатеют, но не выигрывают кубки

В НХЛ громко открылся трансферный рынок, и главными действующими лицами стали наши хоккеисты. «Рейнджерс» сделали Артемия Панарина самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ, «Флорида» озолотила Сергея Бобровского, немаленький контракт в «Айлендерс» получил Семён Варламов. Но не только нашим соотечественникам предложили отличные денежные условия. «Нэшвилл» дал Мэтту Дюшейну $8 млн, «островитяне» продлили контракт с Андерсом Ли, «насыпав» форварду $7 млн в год, Уэйн Симмондс за сезон в «Нью-Джерси» заработает $5 млн. Был и ещё ряд сделок, в которых фигурировали весьма внушительные цифры.

Топ-сделки в НХЛ! Многих хоккеистов засыпали миллионами Трансферное безумие началось. Есть даже один оффер-шит.

Казалось бы, ничего удивительного не происходит. Потолок зарплат в НХЛ растёт, и клубы стремятся предложить лучшие условия для лучших хоккеистов планеты. Но есть ощущение, что многие команды просто перегибают планку, расшатывая рынок. Баснословные и длинные контракты звёздам надолго закрепляют игрока за клубом, но не дают генеральным менеджерам возможность выстроить чемпионский коллектив, ведь существенную часть платёжки съедает «жирный» контракт топового игрока. С одной стороны, это неплохо. Звёзды более-менее равномерно распределены по командам, конкуренция за Кубок Стэнли сумасшедшая, и все вроде бы довольны. Но с другой – контракты и аппетиты звёзд растут, они всё больше думают не о возможности что-то выиграть, а о своей зарплате, и это весьма порочная практика для лучшей лиги мира.

Зачем «Айлендерс» Варламов? Самые странные сделки в первый день рынка НХЛ На «Коламбус» жалко смотреть, а «Миннесота» становится изгоем.

Уже немало примеров, когда менеджеры клубов встают перед нелёгким выбором: собрать крепкую команду с прицелом на чемпионство или дать громадный контракт звезде мирового масштаба, которая, возможно, соберёт несколько индивидуальных призов по итогам сезона, но вряд ли приведёт клуб к Кубку Стэнли. Увеличение потолка зарплат зачастую используется для того, чтобы озолотить отдельных хоккеистов, а вероятность должного для команды выхлопа от этого решения стремится к нулю.

Конечно, в НХЛ хотя попасть, в том числе и чтобы заработать. Но вершина карьеры хоккеиста – Кубок Стэнли, и настоящие звёзды — это те игроки, кто знает, как выигрывается этот трофей. А много ли таких озолотили в это межсезонье?

Объективно ли оценили Панарина с Бобровским?

Артемий и Сергей – отличные хоккеисты и просто хорошие парни, у которых никогда не было замечено каких-то звёздных замашек. Последние два года оба тащили на своих плечах «Коламбус», вывели «Джекетс» в плей-офф в прошедшем сезоне и прошли первый раунд и, конечно, заслужили повышения в статусе. Но не переоценили ли их стоимость на рынке? Конечно, время покажет, но есть большие сомнения, что тот же Панарин в «Рейнджерс» будет играть на уровне Макдэвида, Кросби, Кучерова. Быть лидером в провинциальном «Коламбусе» и звёздном «Нью-Йорке» — разные вещи. Эйфория от контракта Панарина с «синерубашечниками» сейчас присутствует у обеих сторон, но есть ли уверенность у боссов «Рейнджерс», что в таком же позитивном ключе всё будет происходить в ближайшие годы?

«Нью-Йорк» отвалил сумасшедшие деньги за хоккеиста, который никогда не играл дальше второго раунда плей-офф, а ведь на Панарина теперь будут смотреть, как на вожака в походе за Кубком Стэнли. Возможно, Артемий устыдит меня своей игрой, но пока я не вижу в нём такого потенциала. Он умеет всё на площадке, но не обладает достаточными габаритами, чтобы быть эффективным в силовой борьбе. Кроме того, Панарин в каждом из своих четырёх сезонов в НХЛ играет всплесками, чередуя результативные отрезки с провальными, и если в «Чикаго» на это могли не обратить внимание (там есть Кейн), а в «Коламбусе» Артемию это просто прощалось, то в «Нью-Йорке» за $11,6 млн в год с Панарина не будут спускать глаз.

«Если Панарин будет играть в «Рейнджерс» плохо – его просто сожрут» Бывший защитник «синерубашечников» Дарюс Каспарайтис – о суперконтрактах Панарина, Бобровского и обмене Зайцева.

Пока вся движуха вокруг Панарина и «Рейнджерс» говорит о том, что в Нью-Йорке нашли новую звезду, для медийной раскрутки, но неужели только ради этого в «Большом яблоке» готовы на протяжении семи лет платить Артемию восьмую часть платёжки клуба? Решение Джеффа Гортона во что бы то ни стало выиграть борьбу за Панарина выглядит странным, учитывая, что у «Рейнджерс» пока не набирается даже полноценного состава на следующий сезон, а оставшиеся миллионы под кепкой «съест» контракт для Джейкоба Трубы.

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Впрочем, к самому Панарину вопросов нет. Он не выклянчивал эти деньги, не раскручивал себя, как главного НСА межсезонья, и даже отказался от более выгодных предложений «Колорадо», «Айлендерс», «Флориды». Также достойно вёл себя и Сергей Бобровский, один из лучших вратарей НХЛ, который в результате подписался с «Флоридой» на семь лет и $10 млн в год. Для Бобровского – отличный вариант, для «пантер» — не уверен. Конечно, клуб получил прекрасного голкипера, с которым можно замахнуться на многое, но $10 млн в год для вратаря? Пока у «Флориды» есть такая возможность (они даже Антону Строльману дали $5,5 млн ), но когда для «Пантерз» наступит время подписывать новые контракты с лидерами нападения, такая щедрость может выйти боком. Да и вообще, на мой скромный взгляд, голкипер не может быть самым высокооплачиваемым хоккеистом в клубе. Вратарь – важнейшая часть команды, но не определяющая. Он не забрасывает шайбы, не набирает очки.

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.

Да и в карьере Бобровского пока ещё не было случаев, чтобы Сергей затащил свой клуб хотя бы в финал конференции, а оборона у «Флориды» вряд ли лучше, чем у «Коламбуса». Кстати, когда контракт Бобровского подойдёт к концу, то Сергею будет уже 37 лет, и не факт, что его кэпхит не станет обузой для «Флориды». Но в «Пантерз» не могли не пойти на такие риски, потому что иначе заполучить звёздного игрока в НХЛ сейчас нельзя. Таковы правила рынка, где игроки стали разбалованы большими деньгами.

Звёзды НХЛ хотят богатеть, а не выигрывать

Панарин и Бобровский – это самые свежие примеры переплаты хоккеистам, но отнюдь не самые вопиющие. Тем более, что сами игроки никак не влияли на суммы предложенных им контрактов. В НХЛ были случаи, когда хоккеисты откровенно наглели и чуть ли не шантажировали свои команды, ради того, чтобы получить большую зарплату. Вильям Нюландер, например, пропустил два месяца прошлого сезона, и всё равно вынужден был пойти с «Торонто» на некий компромисс. При этом швед получил неплохой срок контракта, зато испортил отношения с руководством клуба.

Швед с деньгами. Нюландер подписал контракт за 5 минут до дедлайна «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».

«Мэйпл Лифс» и сейчас в непростой ситуации, у клуба много молодых талантов, и все хотят много денег. Глядя на ведомости Мэттьюса и Тавареса, сейчас не захочет ужиматься Митч Марнер, на которого, вероятно, «Торонто» и потратит оставшиеся $ 11 млн с небольшим под потолком. Хорошо ещё для «Торонто», что Патрик Марло захотел обратно в Сан-Хосе, и был обменян, но всё равно ради будущего контракта с Марнером пришлось расставаться с добротным хоккеистом Наземом Кадри, который, впрочем, получал многовато для третьего центра команды ($4,5 млн в год).

Любопытно здесь не то, что «Торонто» стремится сохранить всех своих лидером, а аппетиты звёзд команды. Они, возможно, были бы оправданы, но последние три года «Мэйпл Лифс» стабильно вылетают в первом раунде плей-офф (а Таварес и с «Айлендерс» ничего не добился). Так за что же платятся такие сумасшедшие деньги?

Взорвал рынок, разумеется, и грандиозный контракт Эрика Карлссона с «Сан-Хосе». Калифорнийцы настолько хотели удержать шведского защитника, что выписали ему зарплату в $11,5 млн в год. Просто нереальные деньги для игрока обороны, который хоть и является эталоном атакующего защитника, но в последние годы снизил результативность. Карлссон по-прежнему отдаёт очень много голевых передач, но забивает в разы меньше, чем в лучшие годы в «Оттаве». Кстати, Карлссон, Брент Бёрнс и Марк-Эдуард Власик на троих «съедают» $26,5 млн в платёжке «Шаркс», а ведь это защитники! На нападающих у «Сан-Хосе» просто не остаётся денег (уже пришлось пожертвовать Павелски), нет топового вратаря, и при этом клуб хочет чего-то добиться? Нет уж, в «Сан-Хосе» выбрали путь обогащения отдельных личностей, так что о Кубке Стэнли калифорнийцам пока можно не мечтать.

«Сан-Хосе» поставил всё на Карлссона. Это будет провал? «Шаркс» надо выигрывать в ближайшие два-три года, или сделка может стать провальной.

Другие сделки в нынешнее межсезонье тоже поражают воображение. Уэйну Симмондсу, который провёл посредственный сезон, «Нью-Джерси» дал $5 млн за сезон, и ладно хоть контракт подписан на год. Капитан «Айлендерс» Андерс Ли, лишь раз в карьере добравшийся до 60 очков за сезон, вытряс из «островитян» семилетний контракт на $7 млн в год, а Семёну Варламову, просидевшему весь плей-офф на скамейке запасных, «Нью-Йорк» будет платить $5 млн. Густав Нюквист теперь будет получать $5,5 млн в год в «Коламбусе».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И это только нынешнее межсезонье, которое только началось. В предыдущие годы также хватало неадекватных контрактов. В НХЛ не сегодня наступила эпоха больших денег и переоценённых игроков, которым платят не за вклад в успехи команды, а за звёздный статус. Посмотрите на список самых высокооплачиваемых (среднегодовой размер зарплаты) энхаэловских хоккеистов. Возглавляет его Коннор Макдэвид. Безусловно, суперзвезда мирового хоккея, но вряд ли ему по силам (даже с помощью Драйзайтля) привести «Эдмонтон» к успеху. «Ойлерс» нужна нормальная команда хотя бы для стабильной игры в плей-офф, но собрать её с такими затратами на двух игроков проблематично. На втором месте Панарин, которому нужно очень постараться, чтобы доказать обоснованность своего нахождения на такой позиции, третьим идёт Остон Мэттьюс, пока ничего не выигравший в «Торонто». Четвёртый – Эрик Карлссон, пятый – Дрю Даути, на контракт которого и ориентировался Карлссон. Даути подписался с «Кингз» на $11 млн в год прошлым летом и провалил сезон («-34»).

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Шестой – Джон Таварес, лишь раз в карьере игравший во втором раунде плей-офф, седьмой – Кэри Прайс с грабительским для «Монреаля» контрактом и игровым спадом после его заключения. Лишь на 8 и 9 строчках самых дорогих хоккеистов лиги можно обнаружить Патрика Кейна и Джонатан Тейвза, которые принесли своему клубу Кубок Стэнли. Правда, договоры со своими лидерами «Блэкхоукс» заключили ещё в 2014 году, в 2015 взяли трофей, а затем ухнули в пропасть, выползти из которой «Чикаго» в том числе мешают и два тяжеленных контракта Кейна с Тейвзом, которые будут действовать ещё четыре года. Для сравнения, в составе обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса» самым большим кэпхитом обладает контракт Владимира Тарасенко ($7,5 млн). У предыдущих чемпионов из «Вашингтона» и «Питтсбурга» также не было ни одного десятимилионника, хотя о важности для своих команд Александра Овечкина и Никласа Бэкстрёма, Сидни Кросби и Евгения Малкина и говорить не приходится.

Вот и получается, что звезда в команде с баснословной зарплатой – это не то что не гарантия Кубка Стэнли, а, скорее, даже наоборот. Но менеджеры клубов продолжают выписывать своим лучшим игрокам большие контракты. Почему? Потому что механизм заключения сделок в НХЛ работает иначе. Игрок может «качать права» сразу после завершения минимального контракта новичка, если понимает, что он может стать центром франшизы. А ещё новые договоры выписывают не по заслугам, а по прецеденту другой сделки, совершённой ранее. Кстати, в этом смысле будет любопытно посмотреть, на какой сумме договорится Андрей Василевский с «Тампой» будущим летом после такого контракта Бобровского.

Исключений единицы — таких, как Никита Кучеров, согласившийся в своё время на контракт-мостик – зато желающих ободрать свой клуб пруд пруди. Этим летом вряд ли согласится быть скромнее в аппетитах Митч Марнер в «Торонто», а Патрик Лайне уже готов идти до конца в своих требованиях к «Виннипегу». Ребята хотят заработать и обеспечить себе безоблачное будущее, а финансовое благополучие команды отодвигается на второй план.

Патрик Лайне рассчитывает на контракт с зарплатой $ 10 млн в год

Правильно это или нет – судить сложно. С одной стороны, спорт в Северной Америке – это бизнес и зрелище, и логично, что много платят тем, кто даёт шоу. Но с другой, профессионального спортсмена всё-таки нужно оценивать с точки зрения его достижений, и здесь прослеживается чуть ли не обратная зависимость успехов хоккеиста от его зарплаты. Наверное, так быть всё-таки не должно.