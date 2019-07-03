Бобровский мечтает о Кубке Стэнли с «Флоридой». Что ждёт русских в новых клубах

В первые дни июля сразу четыре российских хоккеиста сменили клубы в НХЛ. Защитник Никита Зайцев был обменян из «Торонто» в «Оттаву», Сергей Бобровский подписал контракт с «Флоридой», Артемий Панарин перешёл в «Рейнджерс», а Семён Варламов будет выступать за «Айлендерс». Рассказываем, что наших ребят ждёт в новых командах.

Панарина встретили с восторгом. Нью-Йорк уже аплодирует новой «русской ракете» Он ещё не сыграл ни одного матча за «синерубашечников», но уже заработал овации.

Главной звездой «Рейнджерс» последнего десятилетия был Хенрик Лундквист. Королю уже 37 лет, его контракт заканчивается через два года, и сейчас в Нью-Йорке наступает эра Панарина.

Пока другие клубы спокойно проводили дежурные пресс-конференции с новыми игроками, «Рейнджерс» показали Панарину, что он – большая звезда в большом городе. В клубе сразу подхватили идею с выбором игрового номера, снимали каждый его шаг во время экскурсии по арене, увешали город приветственными постерами и так далее. Самый высокооплачиваемый хоккеист команды и второй – во всей лиге, Артемий получит ту большую славу, которую так долго ждал.

«Когда получаешь игрока такого калибра, все сразу становятся выше, грудь расправляется шире, и ты чувствуешь себя более крутым. Если мы хотим стать великолепной командой, мы должны чувствовать себя великими. Я не имею в виду высокомерие, но этот парень добавляет нам крутости», — заявил главный тренер Дэвид Куинн.

Он – один из лучших плеймейкеров в НХЛ, и теперь вся игра «Рейнджерс» будет держаться на нём. В «Коламбусе» Панарин набирал больше 80 очков за сезон, игра с Дюбуа и Аткинсоном, в «Рейнджерс» он будет кормить передачами Зибанеджада, Какко, Бучневича и Крайдера – и должен стать ещё результативнее. С Артемием «синерубашечники» просто обязаны выходить в плей-офф.

Но дело не только в самой игре. Панарин станет (да уже стал, судя по первым дням) лицом «Рейнджерс», и будет завален вниманием со всех сторон. А вот ради серьёзных достижений на льду придётся запастись терпением и ждать, пока подрастут Какко, Кравцов, Фокс и вся остальная молодёжь. Впрочем, у Панарина это время есть – ему 27, он не подвержен травмам и, хочется думать, ещё не достиг своего потолка.

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.

Ведя переговоры с «Флоридой», Джоэль Кенневилль первым делом спросил про вратарей, для него это – один из важнейших вопросов в построении команды. Это было задолго до открытия рынка свободных агентов, но руководство клуба уверило Кенневилля, что всё будет в порядке. Как и оказалось, Сергей Бобровский изначально знал, что хочет перейти во «Флориду», и сразу был уверен в команде.

«Все знают, насколько важна вратарская позиция. Сергей – первый номер, который умеет играть в важнейших матчах. Здесь он будет играть много. Мы знаем, как голкипер может влиять на игру, как вратарь может быть ключом к победам в плей-офф», — отметил Кенневилль.

«Флорида» — очень хорошая команда, здесь есть все составляющие для победы. Один из лучших тренеров в лиге, умное и творческое руководство, много молодых, талантливых ребят, который только выходят на пик карьеры. Индивидуальные призы не важны, хоккей – командный вид спорта, важен только Кубок. Только одна команда становится чемпионом, и это моя главная цель. Поэтому я здесь, я верю в эту команду», — заявил улыбающийся Бобровский на пресс-конференции.

Бобровский – единственный действующий двукратный обладатель «Везины», вратарь, который стоит за подъёмом «Коламбуса», вратарь, которому слагают оды за его потрясающий атлетизм и игру по принципу «никогда не сдавайся». Теперь ему предстоит поднимать на ноги «Пантерз», которые пролетали мимо плей-офф в 16 из последних 18 сезонов, а последняя победа в кубковой серии датируется 1996 годом.

«Пантерз» рискнули, поставив всё на Бобровского, и выписали ему огромный контракт, который закончится, когда Сергею будет почти 38 лет. Правда, у них есть молодой проспект Спенсер Найт, который к тому времени уже должен будет дорасти до НХЛ. Прямо сейчас Бобровский должен закрыть основную проблемную зону – в прошлом сезоне ни Раймер, ни Луонго банально не тащили, хотя нагрузка на них была довольно средней, и команда была четвёртой в лиге по пропущенным шайбам за игру (3,33). С атакой во «Флориде» всё в порядке, Барков, Дадонов, Хоффман и компания забивают пачками, большинство прекрасно работает. Станут меньше пропускать – уже можно думать не только о выходе в плей-офф, но и втором раунде. Сергей должен в очередной раз доказать, что на него не зря поставили. Ему к этому не привыкать.

Российский защитник в «Торонто» постоянно подвергался критике прессы, Майк Бэбкок превратил его из разностороннего защитника в домоседа, который заточен исключительно на оборону. В итоге Зайцев, по личным причинам, запросил обмен и выбрал «Оттаву».

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Его обменяли на другого защитника оборонительного плана – Коди Сеси, так что, кажется, функционал Зайцева не сильно поменяется в новой команде. Всё то же меньшинство, всё та же работа в обороне, блоки, и ни шагу вперёд. Суператакующий защитник, которому гарантирована полная свобода на площадке, в «Сенаторз» уже есть – это молодой Тома Шабо, который в прошедшем сезоне стал третьим бомбардиром команды, набрав 55 очков.

Единственное отличие от «Торонто» может быть в том, что в столице Канады Зайцев может рассчитывать на первую пару и того же Шабо в партнёры, а также на какое-никакое время в большинстве (Шабо будет всё равно будет основным защитником в спецбригаде, но в «Торонто» Никита в большинстве вообще не выходил).

Есть и другой нюанс – если в «Торонто» был шанс побороться за Кубок, «Оттаве» об этом пока остаётся только мечтать. Команда молодая, её владелец тратить деньги на мощное усиление состава не намерен, по крайней мере, в ближайшие годы, о плей-офф можно забыть.

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О том, что в «Колорадо» планируют расстаться с Варламовым, было ясно ещё прошлым летом, когда клуб совершил обмен с «Вашингтоном» и получил Филипа Грубауэра. Варламов в лучшие времена был способен показывать классный хоккей, но слишком большая травматичность поставила на нём крест как на топ-вратаре, который будет тащить год за годом, без остановок.

Зачем «Айлендерс» Варламов? Самые странные сделки в первый день рынка НХЛ На «Коламбус» жалко смотреть, а «Миннесота» становится изгоем.

Лу Ламорелло присматривался к Варламову ещё год назад, но тогда обмен с «Эвеланш» не получился, зато теперь Варламов пришёл в «Айлендерс» в качестве свободного агента. «Наши тренеры вратарей – лучшие в лиге, я полагаюсь на их мнение больше, чем на своё. Они очень высокого мнения о Варламове», — сказал Ламорелло.

Возможно, этим и объясняется большая зарплата россиянина в новом клубе. Очевидно, за такие деньги на него рассчитывают как на первого номера. Семён постарается возродить свою карьеру, которая последние три года идёт на спад. В «Айлендерс» это будет проще сделать – оборона там железобетонная, не зря Ленер с Грайссом разделили «Уильям Дженнингс Трофи» как самые малопропускающие вратари.

Варламову надо уповать на то, чтобы не было травм, в остальном в такой команде будет достаточно показывать даже среднюю игру – красть матчи и тащить на своём горбе в одиночку здесь не придётся. А через год ему предстоит взять опеку над другим россиянином – Ильёй Сорокиным, у которого к тому времени закончится контракт с ЦСКА. Варламов, выступающий за океаном уже 10 лет, должен будет помочь соотечественнику адаптироваться к новой обстановке и хоккею.