Нельзя просто взять и подписать Гусева. «Вегас» обменяет лучшего игрока КХЛ

У «рыцарей» на него нет денег, а другие клубы НХЛ готовы достойно заплатить Никите. Он это знает и не идёт «Вегасу» навстречу.

В НХЛ вовсю работает рынок свободных агентов, ограниченных и неограниченных, и особый интерес у нас вызывает будущее российских игроков. С главными НСА уже разобрались (Панарин и Бобровский подписали контракты мечты с «Рейнджерс» и «Флоридой»), скоро наступит очередь и хоккеистов в статусе ОСА.

Так много русским в НХЛ ещё не платили. Панарин и Бобровский сорвали джек-пот Панарин – второй в списке самых дорогих хоккеистов, Бобровский – самый высокооплачиваемый вратарь среди европейцев.

Ключевая интрига – что будет с Никитой Гусевым? Напомним, в прошлом сезоне форвард набрал в 62 играх за СКА 82 (17+65) очка, установив рекорд по количеству голевых передач в регулярках КХЛ, а в 18 матчах плей-офф добавил ещё 19 (9+10) результативных баллов. Контракт Гусева с питерским клубом истекал 30 апреля, но СКА пошёл навстречу 26-летнему хоккеисту и отпустил его до этой даты в расположение «Вегаса».

При этом права на Гусева сохранились у питерцев. Никита приехал в расположение «Голден Найтс» в разгар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Вегасу» противостоял «Сан-Хосе», и подписал с клубом однолетний контракт на $ 925 тыс. в год. Договор был составлен таким образом, что этот год по контракту новичка «сгорел» до 1 июня (хотя Никита не провёл ни одной игры за «Вегас»), и уже в это межсезонье Гусев мог рассчитывать на новый, более солидный договор, находясь в статусе ограниченно свободного агента.

Словом, генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи просто хотел как можно быстрее привезти Гусева в расположение клуба, а летом уже разобраться с новым предложением для российского хоккеиста. И вот на дворе уже июль, а разбирательства, похоже, зашли в тупик.

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Вегас» упёрся в потолок

Почему же «золотые рыцари» просто не могут взять и подписать Гусева? Причин несколько, и самая главная – «Вегас» упёрся в потолок зарплат. И не просто упёрся, а «пробил» его почти на $ 3 млн. То есть у клуба прямо сейчас не просто нет ни цента, чтобы дать кому-либо новый договор, но ещё и нужно избавиться от излишка до конца летнего периода.

«Вегас» — единственный клуб НХЛ с такими серьёзными проблемами с платёжкой, все остальные пока укладываются в потолок. А ведь это Макфи уже обменял Колина Миллера в «Баффало» и Эрика Хаулу в «Каролину», разгрузив более $ 6 млн. В таких условиях «Вегас» пока сделал в отношении Гусева всё что мог – дал россиянину квалификационное предложение. Скорее всего, в районе $ 2 млн в год, и это Никиту не устроило.

Макфи: найдём Гусеву место в «Вегасе» или в другом клубе НХЛ

Контракт Гусева – это не главная проблема Макфи

Переговоры с нашим форвардом генменеджер «Вегаса» пока ведёт довольно пассивно, но его можно понять. Права на Гусева принадлежат клубу, оффершит Никите никто делать не спешит, времени ещё полно. Сейчас у Макфи есть более существенные проблемы.

Во-первых, как уже сказано, надо продолжать расчищать платёжку, а во-вторых, у «Вегаса» недокомплект состава. На контрактах всего пять защитников, нет нового договора с запасным голкипером Малкольмом Суббэном. Эти вещи тревожат Макфи сильнее, чем отсутствие контракта с Гусевым. В ближайшее время из стана «Вегаса» стоит ожидать новостей о выкупах контрактов и обменах, и вполне вероятно, что Никиту задействуют в качестве ценного актива. Да, сейчас ситуация такова, что Гусеву, скорее всего, предстоит дебютировать в НХЛ в составе другой команды.

Гусев – звезда в КХЛ, но кот в мешке для «Вегаса»

Вообще, нет ничего удивительного в том, что «Вегас» не стремится удовлетворить финансовые требования Гусева и не делает главную ставку на россиянина. Это в КХЛ и на уровне сборной России Никита всем всё доказал, но в НХЛ он до сих пор не сыграл ни единой встречи и никак себя не проявил. Давать контракт в районе $ 4 млн в год коту в мешке – большой риск, тем более что у «Вегаса» сейчас нет такой возможности.

Да даже если бы и было место под потолком, то Макфи крепко бы призадумался. У «Голден Найтс» сейчас нет проблем с составом форвардов (три ведущих звена укомплектованы полностью), да и пример Вадима Шипачёва стоит у генменеджера «рыцарей» перед глазами. Два года назад «Вегас» уже дал контракт на $ 4,5 млн в год талантливому россиянину не первой молодости, никогда не игравшему в НХЛ, и прогорел на этом. Так что осторожность Макфи оправданна, ведь нет никаких гарантий, что у Гусева всё будет иначе, чем у его экс-партнёра по СКА.

Но Гусев идти навстречу клубу пока не желает, и это модная тенденция последних лет. Никита оценивает себя на $2 млн дороже, чем это делает «Вегас», и не хочет идти на компромисс. В клубе уже не верят в достижение позитивного решения и готовы пойти на обмен россиянина.

Источник: «Вегас» не верит в компромисс с Гусевым и готов к его обмену

Куда «Вегас» может обменять Гусева?

На самом деле, обмен Гусева из «Вегаса» — довольно логичный шаг. В НХЛ есть команды, которым Никита нужен больше, чем «золотым рыцарям», и есть клубы, готовые удовлетворить его финансовые аппетиты. Например, «Колорадо». У «лавин» полным-полно места под потолком, а в составе найдётся место для Гусева. Джо Сакик недавно хотел заполучить Панарина, а сейчас у него есть возможность взять нападающего с таким же правым хватом, схожим функционалом и не меньшим потенциалом. Конечно, риск больше, но и денежное предложение в разы меньше.

Кто рискнёт взять Ничушкина и куда обменяют Гусева? Кто остался на рынке в НХЛ Кто-то выбирает сам, а у кого-то просто нет вариантов.

Есть место и в составе, и в платёжке у «Виннипега» (даже учитывая ещё неподписанные контракты «Джетс» с Лайне и Коннором), может позволить себе Гусева «Оттава», «Нью-Джерси», да и в «Коламбусе» были бы рады хоть как-то заменить Панарина.

Вообще, вариантов достаточно много. Всё-таки $ 4 млн в год для потенциального форварда топ-6 – это крохи по нынешним меркам НХЛ. Гусев, очевидно, это понимает, потому и не идёт на компромисс с «Вегасом», ожидая лучшие варианты.

Адаптация Гусева в НХЛ прошла бы намного быстрее, если бы Никита попал в команду с россиянами, с которыми ещё недавно выступал в КХЛ или сборной России. Но эти варианты не слишком вероятны. У «Тампы» Никиты Кучерова менее $ 8 млн под кепкой, а ещё не подписан контракт с Брэйденом Поинтом.

Да и следующим летом «молниям» нужно давать большие суммы Андрею Василевскому и Михаилу Сергачёву. Получше ситуация у «Флориды», которая вообще собиралась бороться за Панарина, и увидеть Гусева в связке с Евгением Дадоновым в принципе реально. Вот только нужно помнить о том, что следующим летом «пантерам» нужно будет искать деньги на новый контракт уже самому Дадонову.