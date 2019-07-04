Лучший даже на отдыхе! Овечкин развеселил интернет забавным падением

В НХЛ продолжается межсезонье, в связи с чем хоккеисты по-прежнему проводят отпуска со своими семьями и друзьями. Набирается сил и звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, принимавший участие в майском чемпионате мира в составе сборной России. Причём после пляжного отдыха в одном из известных мировых отелей чета Овечкиных решила проявить активность.
Сначала Овечкины отпраздновали 10 месяцев со дня рождения своего первенца. Александр и Анастасия выглядят счастливыми родителями, но лица ребёнка на фотографиях по-прежнему не показывают.
Анастасия Шубская – супруга Овечкина – ведёт «инстаграм» гораздо активнее своего мужа. Из него стало известно, что вместе со звёздной парой отдали известный баскетболист Виталий Фридзон и певица Ольга Бузова.
Кроме того, на отдых к Александру и Анастасии приезжал её отец. «Мы тебя очень любим», — написала Настя в своём «инстаграме».
В общем, спокойной и размеренный отдых Овечкину и Шубской явно удался. И на пляже полежали, и в море искупались, и сына понянчить успели. Учитывая напряжённый график Овечкина, такое раздолье получается организовать далеко не всегда. По ходу сезона – сплошные разъезды и перелёты.
Но самое интересное случилось позднее. По всей видимости, постоянно лежать на пляже, участвовать в анимационных программах и купаться в бассейне семейству надоело. Захотелось более активного отдыха, который бы добавил адреналина.
Долго размышлять и придумывать себе развлечения Овечкиным не пришлось. В хоккей Александр играет отлично. В коллекции нападающего есть Кубок Стэнли, завоёванный годом ранее с «Вашингтоном», а также уйма личных призов. Пришло время попробовать себя в чём-то другом.
Теперь звёздный российский нападающий решил освоить сёрфинг. «Для первого раза сойдёт. Особенно в конце», — написал довольный Овечкин в своём «инстаграме». После этой надписи сразу стало понятно, что Александр ранее вообще не вставал на вейкборд.
Немного проехав на доске, Овечкин попал под волну и рухнул в воду, как и положено новичку. Понятное дело — с ходу освоить вейкборд вряд ли получится даже у таких талантливых людей, как Овечкин.
Зато настроение у Александра сразу поднялось, а пошутить над собой Овечкин всегда умел. Нет сомнений, что следующая попытка будет более удачной, хотя и первый блин комом не вышел. Бывали случаи и похуже.
Видео с падением Овечкина моментально облетело интернет. Дело дошло даже до НХЛ, которая по достоинству оценила дебютную попытку Александра, признав ролик лучшим видео дня.
«Овечкин, падающий с доски, — это лучшее, что вы можете увидеть за весь день», — гласит сообщение в «твиттере» Национальной хоккейной лиги.
Что ж, главное, чтобы экстрим обходился без травм. Но такие профессионалы, как Александр Великий, наверняка просчитывают каждую мелочь и следят, чтобы отдых и развлечения не переходили определённой черты. То же падение Ивана Барбашёва с пожарной машины во время празднования чемпионства «Сент-Луиса» выглядело гораздо страшнее.
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