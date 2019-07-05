Контракт Ничушкина – цветочки. Русские игроки, чьи контракты выкупали в НХЛ

В «Филадельфии» до сих пор платят Брызгалову, а «Айлендерс» только несколько лет назад завершили эпопею с Алексеем Яшиным.

Спустя год после возвращения в НХЛ Валерий Ничушкин стал свободным агентом. Он подписывал с «Далласом» двухлетнее соглашение, но не продержался и сезона – часто нападающий оказывался вне состава, а весной пропустил практически весь плей-офф. В конце июня Ничушкин стал шестым русским игроком в истории, чей контракт был выкуплен клубом НХЛ. И его история – далеко не самая громкая.

Должен был стать звездой НХЛ, теперь никому не нужен. Фиаско Ничушкина Ждём Валерия в России на перезапуск карьеры?

Контракт: на 10 лет и $ 87,5 млн

Выкуп: $ 2,204 млн в год до конца сезона-2014/15

Яшин подписал контракт с «Айлендерс» сразу же после обмена из «Оттавы», на тот момент это была рекордная сумма соглашения в НХЛ. Насколько, что клубу даже не сразу удалось уладить дела со страховкой контракта (кажется, боссам «Айлендерс» надо было одуматься уже на этом этапе). На тот момент Яшин был звездой НХЛ, но большие надежды, которые на него возлагали на Лонг-Айленде, не оправдал. Он продолжал набирать немало очков, в итоге стал капитаном команды, четыре раза выводил «островитян» в плей-офф, но всё равно получал безумные по тем временам деньги.

В последнем сезоне за «айлс» Яшин получил травму, долго не мог восстановиться, да и тренер Тод Нолан, казалось, не слишком в нём нуждался. К тому же Майк Милбери, который подписывал контракт с Яшиным, уволился, а новый генеральный менеджер Гарт Сноу решил избавиться от россиянина. Летом 2007 года его контракт выкупили, Яшин завершил карьеру в НХЛ и отправился в Россию, где провёл ещё пять сезонов.

Контракт: на 4 года и $ 14,015 млн

Выкуп: $ 1,166 млн в год до конца сезона-2009/10

Контракт Житник подписывал ещё с «Айлендерс» в 2005 году – тогда на Лонг-Айленде собрали команду ветеранов (Житник, Блейк, Шатан ит.д.). К тому времени лучшие годы защитника уже были позади, хотя он по-прежнему выходил на большинство, играл по 25 минут за матч и стабильно набирал очки. Год спустя «островитянам» удалось удачно обменять защитника в «Филадельфию», а «лётчики» буквально через несколько месяцев сплавили его в «Атланту», которая искала опытного игрока для плей-офф.

Генерального менеджера «Трэшерз» Дона Уоделла буквально заклевали за эту сделку, ведь за Алексея он пожертвовал Брэйденом Коберном – молодым и перспективным защитником. И уже год спустя, после сезона, в котором Житник набрал всего 8 очков, «Атланта» выкупила последний год контракта. Житник вернулся в Россию и отыграл ещё два года за «Динамо».

Русские в истории «Аризоны». Брызгалов наиграл на лучший контракт в жизни Когда-то это был «Виннипег» и «Финикс», который очень любил россиян и европейцев.

Контракт: на 9 лет и $ 51 млн

Выкуп: $ 1,642 млн в год до конца сезона-2026/27

В «Аризоне» (тогда ещё «Финиксе») Брызгалов провёл лучшие годы карьеры, один раз даже был номинирован на «Везину» (правда, в плей-офф его статистика была ниже среднего). «Филадельфия» находилась в мучительных поисках первого номера, и выбрала Брызгалова. Огромный контракт, который до сих пор должен сниться в кошмарах Полу Хольмгрену.

Брызгалов запомнился в «Филадельфии» по знаменитым рассуждениям о вселенной, перепалкам с репортёрами, конфликтами с тренером и партнёрами, которые под конец уже не верили, что он может останавливать шайбу. Брызгалов в таких условиях и сам уже терял уверенность в себе. Но самая болезненная часть этой эпопеи в том, что через год после подписания Ильи «Флайерз» расстались с Сергеем Бобровским. Не пройдёт и года, как он выиграет свою первую «Везину» в «Коламбусе», а потом ещё одну. Через два года после перехода, в 2013 году «Флайерз» решили прекратить мучения и выкупили контракт. «Это ошибка дорого нам обошлась. Сложно винить Илью, я по-прежнему считаю, что он хорошо играл, но в эру потолка зарплат иногда приходится принимать такие решения», — сказал тогда Холмгрен. Брызгалов играл ещё полтора года и завершил заокеанскую карьеру там же, где начинал – в «Анахайме», и ещё долго будет получать чеки из «Филадельфии».

Контракт: на 6 лет и $ 25,5 млн

Выкуп: $ 1,416 в год до конца сезона-2017/18

Волченков был типичным защитником-домоседом, и в «Оттаве» считался одним из лучших в своём деле. Его всегда ценили за самоотверженную игру в обороне, блоки и зубодробительные хиты. Такой стиль игры приводил к частым травмам, но в 2010 году в «Нью-Джерси» не побоялись вы выписать ему крупный контракт на шесть лет.

Он отыграл за «Дэвилз» четыре года, помог команде дойти до финала Кубка Стэнли, но в итоге был самым высокооплачиваемым защитником клуба и при этом выходил в третьей паре. «Дэвилз» уже не могли себе позволить так расточительно тратить деньги и выкупили его контракт. Волченков остался в НХЛ ещё на сезон, играл за «Нэшвилл», затем отдыхал, а последние три года играет в КХЛ. Недавно он продлил контракт с «Торпедо».

Сёмин и ещё 5 бывших игроков НХЛ, от которых в КХЛ осталось только имя «Магнитка» не собирается продлевать контракт с Сёминым. Вспоминаем игроков, которые были на хорошем счету в НХЛ, а сейчас доигрывают в КХЛ.

Контракт: на 5 лет и $ 35 млн

Выкуп: $ 2,333 млн в год до конца сезона-2020/21

Сёмин не только обладал незаурядным талантом, который позволил ему играть за сборную России и быть партнёром Овечкина в «Вашингтоне», но ещё и имел серьёзные проблемы с мотивацией. Возможно, поэтому в «Кэпиталз» ему никогда не давали контракты больше, чем на два года. Так же поступила и «Каролина», куда Сёмин перешёл в качестве свободного агента.

Александр стал вторым бомбардиром команды, и «ураганы» решили раскошелиться. Как оказалось, зря. Он никогда не любил отрабатывать в обороне, мог позволить себе приехать в тренировочный лагерь в плохой форме, отказывался общаться с прессой. И всё бы можно было простить, если бы он забивал по 30-40 голов, но в последнем сезоне с «Каролиной» на его счету было 19 (6+13) очков. Негусто для игрока, получающего $ 7 млн в год. Его пытались реанимировать и кнутом, и пряником, — то сажали в запас, то переводили в ведущую тройку, но результата это не дало. «Каролина» выкупила последние три года контракта, после чего Сёмин несколько месяцев отыграл в «Монреале», но и там от него отказались. Он вернулся в Россию, выиграл Кубок Гагарина с «Магниткой», но и там проблемы вернулись. Сёмин даже играл в ВХЛ, но сейчас вернулся в КХЛ и выступает за «Витязь».

Контракт: на 2 года и $ 5,9 млн

Выкуп: $ 450 тыс. в год до конца сезона-2020/21

Когда-то Ягр называл Ничушкина будущим лучшим хоккеистом мира, теперь Валерий оказался не нужен «Далласу». «Звёзды» потратили на него общий 10-й пик на драфте-2013, увидели проблески потенциала в его первые два года в НХЛ, затем защитили на драфте расширения, а прошлым летом выписали довольно щедрый контракт с зарплатой в почти $ 3 млн.

Ничушкин в этом году был медленным, не забил ни одного гола и только породил множественные шутки на тему «Ничушкин ещё не забил». Платить такую зарплату за игрока четвёртого звена, единственный плюс которого – работа в обороне, оказалось слишком большой роскошью для боссов «Далласа». Выкупить такой контракт гораздо легче, чем думать, куда пристроить игрока. Валерию ещё нет 27 лет, то есть при выкупе клуб должен выплатить ему не 2/3, а только 1/3 от оставшейся суммы.