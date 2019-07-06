Ничушкину пора возвращаться в КХЛ. Бучневичу тоже?

Увы, но дела у российского нападающего Валерия Ничушкина в НХЛ окончательно разладились. Уроженец Челябинска побил все мыслимые и немыслимые рекорды лиги в плане результативности. Точнее, её отсутствия.В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, который в регулярном чемпионате не забросил ни одной шайбы и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.

Ничушкин — первый игрок в истории НХЛ без голов и штрафных минут в 50+ матчах

Над Ничушкиным не шутил даже ленивый. О его антирекорде говорил и рассуждал даже известный в прошлом голкипер Илья Брызгалов, известный своим острым языком. Однако самому Валерию было не до шуток. Всё шло к тому, что Ничушкину пришлось бы искать новое место работы. Так оно и получилось.

В «Далласе» устали терпеть и приняли решение выкупить контракт россиянина. Таким образом, Валерий стал неограниченно свободным агентом, но сходу найти себе новый клуб в НХЛ оказалось не так просто. Более того, форвард до сих пор находится в поиске. 1 июля, на старте открытия рынка свободных агентов, ни одна из команд контракта нападающему не предложила. Да и странно было бы предполагать, что игроку с такой статистикой кто-то мгновенно предложил бы солидное соглашение. Тут бы хоть какое-нибудь получить!

Должен был стать звездой НХЛ, теперь никому не нужен. Фиаско Ничушкина Ждём Валерия в России на перезапуск карьеры?

Североамериканское издание Sportsnet сообщило, что Ничушкин хочет продолжить карьеру в НХЛ. Согласно данным источника, клубы ведут переговоры с агентом хоккеиста, чтобы понять его намерения.

Однако вряд ли челябинцу стоит всерьёз рассчитывать на то, что в НХЛ его карьера снова пойдёт в гору. Увы, но за океаном у форварда снова не получилось, поэтому самым обдуманным и взвешенным решением станет возвращение спортсмена домой, в КХЛ.

В России, к слову, Ничушкин выглядит совершенно иначе. Габаритный нападающий силового плана выполняет на льду ровно ту работу, которую от него требует главный тренер. Напомним, что права на Ничушкина в Континентальной лиге принадлежат ЦСКА. Ничушкин идеально вписывался в схему игры «армейского» клуба, подходил москвичам по стилю. Думается, что и сейчас Игорь Никитин от россиянина не отказался бы.

Контракт Ничушкина – цветочки. Русские игроки, чьи контракты выкупали в НХЛ В «Филадельфии» до сих пор платят Брызгалову, а «Айлендерс» только несколько лет назад завершили эпопею с Алексеем Яшиным.

На днях президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что после подписания контракта с защитником Богданом Киселевичем московский клуб не намерен останавливать работу на трансферном рынке. Более того, Есмантович косвенно намекнул на то, что клуб ведёт переговоры с Ничушкиным. Нет, прямым текстом этого сказано не было, но люди, разбирающиеся в хоккее, прекрасно поняли, о ком идёт речь.

Даже при сумасшедшей конкуренции в ЦСКА тренерский штаб наверняка найдёт Валерию место в составе и определит роль на льду. Повторимся, Ничушкин классно вписывается в систему игру действующих обладателей Кубка Гагарина. В ЦСКА игрок снова сможет перезапустить свою карьеру и заявить о себе.

В «Тракторе» тоже прямым текстом дали понять, что заинтересованы в своём воспитаннике. Но челябинцы вряд ли потянут зарплату игрока. Даже несмотря на то, что финансовые аппетиты после провала в НХЛ Ничушкин явно должен поубавить. Да и ЦСКА вряд ли согласится обменивать права на форварда в челябинский клуб.

«У «Трактора» огромнейший интерес к Валерию Ничушкину, этот хоккеист – воспитанник челябинского хоккея. Новость о том, что «Даллас» выкупил его контракт, появилась буквально недавно. Нам нужно всё обдумать и пообщаться со всеми сторонами процесса – с Валерой и его представителем, а также с руководством ЦСКА. Именно у этого клуба права на Ничушкина в КХЛ», — заявил Вице-президент, генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

По всей видимости, пришло время возвращаться в Россию и для Павла Бучневича, который подал на «Рейнджерс» в арбитраж. Да, в Нью-Йорке строится новая команда. Подписаны Каапо Какко, Артемий Панарин и другие талантливые игроки. Будут выступать за «синерубашечников» и Виталий Кравцов с Игорем Шестёркиным. «Рейнджерс» обещают стать одной из самых русских команд в истории лиги. Разумеется, Бучневичу хочется стать частью этого клуба, однако шансы продолжить карьеру в Нью-Йорке у Павла малы.

Минувший сезон получился для Бучневича как минимум неоднозначным. В первой половине «регулярки» у Павла возникли серьёзные проблемы во взаимоотношениях с главным тренером команды Дэвидом Куинном. Американский специалист принялся воспитывать Бучневича буквально с первых матчей. Воспитанник череповецкого хоккея то и дело оказывался, то в четвёртом звене «синерубашечников», а то и вовсе вне заявки на игру.

Куинна не устраивало отношение хоккеиста к игре. Павел, и в бытность игроком КХЛ, имел репутацию человека, способного решить момент, а потом выключиться из игры на неопределённое время. Не устраивало Куинна и нежелание Бучневича принимать участие в силовой борьбе, а именно на этом построена модель игры «Рейнджерс» при новом тренере.

«Он талантливый игрок, и одна из тех вещей, о которых я говорю, — это необходимость играть стабильно и последовательно. У него прекрасная техника, он очень одарён, но это не принесёт вам пользы, если вы не будете делать то, что должны делать. Думаю, что ему будет полезно посидеть и посмотреть. Да, у Бучневича есть талант и умение. Но в этой игре нужно нечто большее», — говорил Куинн, объясняя очередное непопадание российского игрока в заявку на игру.

В «Рейнджерс» тренер не любит русских? Бучневичу опять не дают играть Мистер Куинн играет в воспитателя.

Только ближе ко второй половине сезона до игрока дошли требования главного тренера. Павел стал получать стабильное игровое время, что позитивно сказалось и на результативности. В марте он даже выдал рекордную для себя серию матчей с набранными очками (семь игр). Вот только «Рейнджерс» уже давно потеряли шансы на попадание в плей-офф и на этом отрезке сезона откровенно доигрывали чемпионат.

Слишком разными для игрока получились две половины сезона-2018/19. Неудивительно, что теперь стороны не могут прийти к консенсусу касательно зарплаты игрока по новому контракту. Представители Бучневича могут апеллировать второй частью сезона, тогда как руководство «Рейнджерс» имеют право спросить, где был игрок, когда его вклад в игру был гораздо нужнее.

Если Бучневич решит вернуться в Россию, то нужно понимать, что в СКА, как и в «Рейнджерс», строится новая команда. В Питере (права на Павла в КХЛ у команды Ильи Воробьёва) Бучневича примут с распростёртыми объятиями. Тем более что в нынешнем межсезонье СКА лишился многих своих лидеров. Нападающий уровня Бучневича «армейцам» точно не помешает, да и самому Павлу стоит попробовать перезагрузить свою карьеру. В его возрасте всегда можно будет успеть вернуться в НХЛ.