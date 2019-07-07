У «Северстали» мало легионеров и много молодых. Но её нужно бояться?

В прошлом сезоне череповецкая «Северсталь» была одним из аутсайдеров рейтинга КХЛ и могла быть исключена из лиги по итогам сезона. Ситуация изменилась в середине чемпионата, когда в клубе сменилось руководство, тренерский штаб и больше половина состава команды. Новый коллектив под руководством Андрея Разина выдала отрезок из 12 побед в 18 матчах и на итоговом совете директоров КХЛ уже никто не думал исключать Череповец из лиги.

В новом сезоне молодая и дерзкая команда из Череповца обещает удивить ещё больше и побороться за выход в плей-офф. Клуб сделал смелые шаги на трансферном рынке в текущее межсезонье, забрав ограниченно свободных агентов у «Ак Барса» и «Спартака», и почти отказался от легионеров. Обо всех изменениях в «Северстали» мы поговорили с директором клуба Михаилом Хорошковым.

«Северсталь» уже спаслась. КХЛ не дадут отказаться от такого клуба Решение исключить Череповец на фоне других проблемных клубов станет оглушительным поражением российского хоккея.

«На 80% всё из задуманного по селекции получилось»

— «Северсталь» закончила работу на летнем трансферном рынке?

— Новички ещё могут появиться, 2-4 человека — не больше. Мы говорим об игроках с российским паспортом. У нас есть свободные места для легионеров, но мы не будем здесь спешить. В наши планы на входит брать кого попало, это должны быть иностранцы, которые в первую очередь усилят нашу команду и будут приемлемы в плане финансовых требований. Просто так заполнять заявку нет смысла.



— Когда вы пришли в «Северсталь» по ходу прошлого сезона, первым делом поменяли больше половины игроков. Почему сейчас не так много изменений в команде?

— Костяк команды сформировался ещё в концовке прошлого сезона. В декабре мы поменяли почти 20 игроков не для того чтобы просто их поменять. Руководство клуба и тренерский штаб смотрели в будущее, рассчитывая на то, что многие проявят себя и мы продолжим работу с ними в следующем сезоне. Многие игроки показали свои бойцовские качества в тяжёлых условиях, когда ходили разговоры о сокращении числа участников КХЛ. Мы увидели, что можем рассчитывать на них, идти с ними дальше. В команде есть несколько опытных игроков, а дальше молодые и «голодные» до побед ребята, которые хотят доказать, что готовы играть в одной из лучших лиг мира. В определенной степени раскрывать молодых игроков, это вектор развития нашего клуба. Не просто взять и поставить в состав молодых ребят для «галочки», а из общей массы найти тех, кто хочет играть, у кого есть желание и потенциал развиваться вместе с клубом.

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— Какие позиции осталось усилить?

— Нам нужны два защитника, и один-два нападающих.



— Из тех игроков кто покинул команду, есть те, с кем не хотели расставаться?

— Всегда сложно расставаться с ребятами, но такова жизнь. Если говорить по персоналиям, то на мой взгляд наиболее значительной потерей для нас является Саша Петунин. Парень хорошо зарекомендовал себя, хотелось продолжить работать с ним, но не удалось сохранить.



— Что пока не удалось сделать в это трансферное окно?

— Давайте начнём с того, что мы работаем строго в рамках нашего бюджета. Мы не будем набирать игроков, а потом сидеть и думать каким образом платить им заработную плату. Есть зарплатная ведомость, исходя из неё, набираем состав команды. Нам не нужны задержки по зарплате, когда обещаешь то, чего не можешь сделать.



На 80% всё из задуманного получилось. Если текущие переговоры с потенциальными новичками завершатся успешно, то я, исходя из наших возможностей, буду удовлетворён селекционной работой. Мы ведём серьёзную работу по каждому из новичков, стараемся найти ребят с потенциалом, которые пока не заметны топ-клубам.

«Не будем брать легионеров просто, чтобы они у нас были»

— Шулак и Лишка – вся легионерская бригада «Северстали». Почему не заполнить все места для иностранцев?

— Тут нет ничего необычного. Никто не откажется от сильных легионеров, но обычно они стоят больших денег. Найти сильных иностранцев, которые ещё не играли в КХЛ на приемлемый для нас контракт, не так просто. Шулак – один из таких игроков. Мы считаем, что он серьёзно усилит нашу команду. Разносторонний защитник с сильными ногами, хорошим броском, с опытом игры в НХЛ. Лишка играл за свою сборную по всем возрастам. Это игрок, который может выполнять большой объём работы. Многие смотрят исключительно на статистику, мы же собираем самую разную информацию по игроку. У нас нет цели взять пять легионеров просто чтобы они были, а потом не знать, что с ними делать. Лучше дать шанс молодому российскому игроку, тем более «Северсталь» давно славится своей школой. В конце прошлого сезона у нас раскрылись многие молодые ребята, нет причин отказываться от этого вектора развития ради легионеров, в которых мы не уверены.

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— Но у того же Лишки всего 10 очков в 56 матчах за «Слован».



— Вы смотрите на статистику. Да, это не самые выдающиеся цифры, но и не провальные для игрока, которому на тот момент было 19 лет. Петунин, Якимов, Марковин, Кодола – какая у них была статистика до второй половины прошлого сезона и как они закончили чемпионат? Лишка по манере игры похож на Петунина, только более рослый и мощный. Он играл на чемпионате мира за сборную Словакии, забил два гола канадцам. Мы считаем, что у него хороший потенциал и я бы подождал с оценкой этого трансфера. Для нас также важно, что человек в 20 лет правильно воспринимает этот шанс. Его контракт возможно самый маленький среди легионеров, играющих в российских клубах КХЛ.

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— Почему решили расстаться с Фурхом?

— Были определённые финансовые требования с его стороны и определённые возможности с нашей. Представители Фурха были не совсем согласны с нашим предложением. Возникла пауза, а когда они решили вернуться к переговорам, мы уже рассматривали другие варианты.

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— Делая предложение ограниченно свободным агентам Подъяпольскому и Провольневу, реально верили, что «Ак Барс» и «Спартак» соответственно не станут повторять предложение?

— Не думали об этом. Нам нужны были эти игроки. Сделали предложения и ждали пока пройдут отведённые регламентом КХЛ сроки. Не получилось бы, продолжили бы поиски, но были нацелены именно на этих игроков.

— Не считаете, что сильно рискуете, делая ставку на этих игроков?

— Опять же, в первую очередь мы смотрим на потенциал игрока. Владу (Подъяпольскому – Прим. «Чемпионата») – 24 года, через год-два он будет в самом расцвете сил для вратаря. Он очень хорошо технически и тактически оснащён. Такие переходы не типичны для нашей лиги, но мы не хотим жить стереотипами. Мы увидели в Подъяпольском и Провольневе игроков, которые принесут пользу «Северстали», у нас были средства. Попробовали – получилось.



— Рассчитываете на Подъяпольского как на первого номера или будете искать второго равноценного вратаря?

— Мы войдём в сезон с дуэтом вратарей Подъяпольский – Хакимов. У нас есть ещё молодой вратарь Шугаев, который скорее всего поедет за игровой практикой в ВХЛ, есть Шостак, который довольно уверенно выглядит в играх МХЛ. Что касается Подъяпольского, то у него уже достаточно большой опыт игры в КХЛ. Он доказал свою состоятельность, в том числе в Казани, когда начинал сезон в роли третьего вратаря, а закончил в роли основного. Не всё получилось в плей-офф, но для него это был первый подобный опыт. Мы верим в наших вратарей, а кто и как будет играть – решит тренерский штаб.



— Ждёте, что Провольнев сразу станет одним из ведущих защитников команды?

— Почему нет? У него всё для этого есть. Не рассматриваем молодость, как минус. Наоборот, это амбиции и желание расти. Рассчитываем, что он будет играть в топ-4. Но, опять же, все зависит от работы Влада, а последнее слово в любом случае будет за тренерским штабом.



— Два этих контракта «съели» большую часть бюджета клуба на сезон?

— Нет. Это даже и близко не те цифры, которые пишут в интернете. Они в разы меньше.



— Все трансферы были согласованы с Андреем Разиным?

— Конечно, у нас командная работа. Каждый работает по своей стороне, чтобы собрать полную картину по конкретному игроку и составу команды в целом. Я больше работаю по финансам, а генменеджер (Михаил Щедрин – Прим. «Чемпионата») и тренерский штаб оценивают потенциал игрока, его место и роль в составе.

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— Сколько молодых игроков получат полноценный шанс во время предсезонной подготовки?

— Грачёв уже играл за основу в прошлом сезоне. Колесников, Казаков, Фёдоров, Рогов, Шостак. Кто будет готов, тот будет играть. Мы уже говорили, что планируем подготовить несколько кандидатов в молодёжную сборную России на МЧМ-2020. Шанс у них обязательно будет, а дальше всё зависит от них.

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— Приглашение в тренерский штаб Александра Гольца это желание Разина?

— Да, это было предложение Андрея Владимировича. Я знаю, что он давно звал Александра Львовича в свой тренерский штаб, но всё совпало только сейчас. Гольц, к слову, играл за «Северсталь» в сезоне-2002/03 и 2003/04. Сейчас тандем Разин – Гольц воссоединился на тренерском поприще, так же в тренерском штабе команды продолжат работу Евгений Леонидович Михалкевич и тренер по вратарям Карпин Андрей Борисович. Для нас это будет интересный сезон, с нетерпением ждём его начало.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— «Северсталь», как и многие клубы КХЛ, перешла на «финский» размер площадки.

— Мне кажется с переходом на финские и канадские размеры площадок хоккей в КХЛ станет более зрелищным. Будет больше бросков, изменятся требования к мастерству игроков, нужно будет быстрее принимать решения. Единственное, конечно, хотелось бы единства в этом вопросе во всей КХЛ. Сейчас мы уменьшаем площадку с 30 до 28 метров, а чемпионаты мира будут проводиться на 26 метрах. Не нужно ли будет через год менять коробку на 26 метров? Это всё стоит немаленьких денег. Нужно же не только менять основную площадку, но в нашем случае и коробку в старом дворце, чтобы молодёжная команда и школа играли на таких площадках.