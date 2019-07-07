В «Питтсбурге» ждут возрождения Малкина. С ним ведут беседы даже летом

«Питтсбург» продлил на четыре года контракт с главным тренером Майком Салливаном. С этим наставником «пингвины» выиграли два Кубка Стэнли, но сезон-2019/20 Салливан может начать на «горячем стуле».

Салливан остаётся в «Питтсбурге»

Впрочем, пока официальные пресс-релизы пестрят канцелярским оптимизмом. «Майк проделал отличную работу в «Питтсбурге», у нас было четыре сезона, в которых команда набирала более 100 очков. Две победы в Кубке Стэнли подряд прекрасно характеризуют Салливана как специалиста. Его умение управлять и взаимодействовать с командой в различные моменты сезона, как на льду, так и вне его, были потрясающими», — сказал генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд.



Салливан встал за скамейкой «Пингвинз» в середине чемпионата-2015/16, сменив Майка Джонстона, и это кадровое решение помогло команде перевернуть сезон. «Пингвины» выиграли Кубок Стэнли, а затем стали первой командой за два десятилетия, которой удалось выиграть трофей два года подряд. За три с половиной сезона в «Питтсбурге» Салливан одержал 174 победы, потерпел 92 поражения в основное время и 34 матча команда завершила проигрышем в овертайме или по буллитам.



Несмотря на эти хорошие цифры, безопасность его рабочего места могла быть под угрозой. После не самого впечатляющего регулярного чемпионата-2018/19 команда вылетела из плей-офф в первом же раунде, и одно время казалось, что между Салливаном и высшим руководством не всё гладко. Это впечатление усилилось после того, как «пингвины» наняли в штаб обладателя Кубка Колдера (главный приз АХЛ) Майка Велуччи, который успешно работал с Рутерфордом в «Каролине».



Сейчас острота тренерского вопроса заметно снизилась — по крайней мере, на ближайший сезон. Салливан получил продление и будет рвать жилы, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию.

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Разговор с хорошим итогом

Особой нитью проходят отношения Салливана и нападающего Евгения Малкина, с которым тренер не так давно встречался во Флориде. Минувший сезон получился для россиянина неудачным — так, по крайней мере, принято считать.



«У нас с Джино состоялась отличная беседа. Я знаю, что Евгений будет очень рад вернуться на тренировочный сбор и помочь команде победить. Некоторые детали разговора я оставлю между нами. Но мы во многом схожи в понимании того, куда следует двигаться, чтобы команда развивалась и шла вперёд. Малкин будет ей помогать, в этом нет сомнений», — сказал Салливан. Как это часто бывало в последние годы, тренер не стал подвергать публичной критике игрока, которым были не очень довольны, а посыпал свою речь сахаром и высказался максимально корректно: Малкина назвал одним из лучших хоккеистов своего поколения и заявил, что россиянин остаётся одним из элитных форвардов НХЛ.

21 гол и 72 очка в 68 матчах — показатели отличные для любого, кроме Евгения. Главной неудачей Малкина считается лишь 11 голов в равном составе, и вскоре после того, как «Питтсбург» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, Рутерфорд и Салливан решили, что летом будет необходима дополнительная беседа с 71-м номером «Пингвинз».



Время от времени в прошлом сезоне Малкин рассказывал своим друзья о том, что между тренером и партнёром Евгения по звену Филом Кесселом вспыхивают конфликты. Малкин был измучен тем, что выполнял роль посредника между двух огней, но его старания всё же были оценены по достоинству. Кессела недавно продали в «Аризону» к его любимому Рику Токкету, и теперь ничто не мешает наставнику и российскому форварду заново наладить конструктивный диалог.



Вероятно, уход Кессела был центральной темой недавнего приватного разговора Салливана и Малкина. Детали этой беседы не разглашаются, но известно главное: когда Малкин полетит в Россию, чтобы провести лето с друзьями и родными, он будет в хорошем настроении. «Для нас было важно поговорить. Считаю, что всё прошло очень хорошо», — сказал Салливан.

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Восстановление «химии»

Нынешний контракт Салливана будет длится дольше, чем соглашения Рутерфорда или того же Малкина. Желание «Питтсбурга» наградить тренера достойным договором было вполне понятно: Майку всего 51 год, что для наставника — не возраст, он уже двукратный обладатель Кубка Стэнли, а его показатели за четыре последних года являются одними из лучших во всей НХЛ. Тренеры с такой «родословной» редко попадают на рынок, если не происходит неожиданных увольнений — исключением можно назвать разве что отставка Джоэля Кенневилля из «Чикаго» в прошлом сезоне.

Финансовые условия нового контракта не разглашаются, но наверняка Салливан стал одним из самых высокооплачиваемых специалистов в лиге. «Я не беспокоюсь о нашем тренере. Да, будут некоторые изменения в составе, но наша команда будет соответствовать нашему уровню и уровню нашего наставника», — смело сказал Джим Рутерфорд.



Примечательно, что ни генеральный менеджер «Питтсбурга», недавно проведший 16-минутную телефонную пресс-конференцию, ни главный тренер «Пингвинз» ни разу не упомянули фамилии Кессела — как будто Фила и не было в команде. Салливан охотно говорил об Алексе Гальченюке, который был получен в качестве компенсации.



«У нас много вариантов. Гальченюк — очень интересный хоккеист, который может как забивать, так и ассистировать. Мы изучим все возможности и соберём хорошую спецбригаду большинства, которая будет так же успешна, как и раньше», — отметил Салливан. Ему предстоит построить новую чемпионскую команду из состава, который стал моложе, и проблемы которого с «химией» не позволили удачно выступить в прошлом сезоне.



«Действительно, сыгранность и взаимопонимание играют ключевую роль. Когда есть «химия», она позволяет максимизировать все таланты и сильные стороны хоккеистов. Я могу оглянуться на наши составы, которыми мы выигрывали Кубок Стэнли — у каждого из них был определённый уровень сыгранности, который был критически важен для победы», — резюмировал главный тренер «Питтсбурга».



Теперь у него есть время, чтобы заняться восстановлением взаимопонимания, а затем предпринять новый кубковый поход.