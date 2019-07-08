Ткачёв не уедет в НХЛ. В СКА он может пойти по пути Панарина и Гусева

По информации «Чемпионата», нападающий Владимир Ткачёв, который последний сезон провёл в Уфе, следующий сезон проведёт в России. То, что Ткачёв не горел желанием оставаться в «Салавате», было известно давно, поэтому уфимцы с лёгким сердцем обменяли права на форварда в Санкт-Петербург, получив взамен Никиту Сошникова. Тогда казалось, что СКА играет в русскую рулетку, ведь Ткачёв легко мог отправиться в Северную Америку. Более того, всего несколько дней назад агент хоккеиста Шуми Бабаев говорил, что шансы форварда остаться в России невелики:



«Рассматриваем несколько предложений клубов НХЛ по Владимиру Ткачёву. Он примет окончательное решение через несколько дней. Также есть шанс в 10-15%, что Ткачёв подпишется со СКА в КХЛ».

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Тем не менее Ткачёв остаётся, и это его решение выглядит логично. В клубе давно ведут работу над тем, чтобы сохранять игроков в КХЛ, и в данном случае можно утверждать, что контракт с миниатюрным форвардом небольшая, но важная победа российского хоккея. В последние годы наша лига потеряла много классных игроков и остро нуждается в новых звёздах.

Зачем Ткачёв СКА

Многие команды, как минимум претендующие на высокие места, стремятся к системности, но им всё равно нужны креативные игроки, умеющие нестандартными действиями решить исход матча. Ткачёв как раз такой игрок, напоминающий молодого Гусева. Как все помнят, Никита на определённом этапе карьеры был никому не нужен и считался бесперспективным, а в итоге дорос до лидера сборной и олимпийского чемпиона. Креативные игроки всегда были на особом счету: они делают шоу и привлекают зрителей, а игра «хоккейных роботов» вряд ли поможет наполнить стадионы, даже если иногда и будет приносить результат.

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По своей игровой манере Ткачёв напоминает молодого Артемия Панарина и теоретически может повторить путь самого на данный момент высокооплачиваемого российского хоккеиста на планете. Вспомните: Панарин не пригодился в «Ак Барсе», не блистал в «Витязе», однако после переезда в Петербург мощно прогрессировал на протяжении нескольких лет, выиграл с клубом Кубок Гагарина и уже зрелым мастером отправился в НХЛ.

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Почему Ткачёва сравнивают с Панариным и Гусевым? Манеры игры, габариты, развитие карьеры. Панарин провёл свой первый успешный сезон за СКА в 22 года, Гусев – в 23. До этого их тоже знали, но не как одних из главных звёзд лиги. Каждый раз чего-то не хватало: мастеровитых партнёров, доверия или свободы действий. Ткачёву сейчас 23 года. Не сказать, что у него не было доверия в Уфе. Оно было. Другое дело, что в «Салавате» могут простить всё Линусу Умарку, а остальные должны были работать по системе, в которой главное помочь Метсоле.



Из-за особенностей системы игры Ткачёв мало атаковал в позиционном нападении, особенно это касается игры в большинстве. Отсюда не самый высокий процент попадания бросков в створ ворот по итогам прошлого сезона в сравнении с Гусевым, которого зачастую целенаправленно выводили на свободный бросок в СКА и сборной России.

Фото: InStat

В Уфе Ткачёв старался подстраиваться под систему, но получалось не всегда. В СКА должно получаться лучше. Тут его, где надо, подстрахуют, где не надо, не будут загонять в рамки. Лишь бы творил и чертил, а сзади за него отработают. У него не такой резкий бросок, как у Панарина, и не такой самонаводящийся, как у Гусева, но в СКА у него будет куда больше возможностей для атак с дистанции. Интересно сравнить, как изменится его карта голов за сезон в Питере. Приблизятся ли её границы к показателям Гусева?

Фото: InStat

На примерах Панарина и Гусева мы видим, что желание и характер вместе с доверием тренера способны раскрыть таких игроков до масштабов НХЛ. В СКА это понимают и теперь делают ставку на Ткачёва. Это не тот хоккеист, кто будет выгрызать шайбы у бортов или проводить много силовых: он ценен умной качественной игрой в чужой зоне, так что что можно с высокой долей вероятности предсказать, что форвард без труда впишется в «армейскую» систему игры. Не будем забывать и о том, что именно СКА в своё время вернул Владимира из-за океана, но тогдашний главный тренер Андрей Назаров сделал ставку на других игроков. Этот пример, увы, характерен и демонстрирует серьёзную проблему нашего хоккея: маленькие юркие игроки тренерам не нужны, им часто предпочитают дисциплинированных дровосеков, катающихся по рельсам. В итоге мы теряем таланты, а в КХЛ заметен явный дефицит творческих хоккеистов.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Зачем СКА Ткачёву

Сейчас же экс-уфимец имеет все шансы получить достаточно игрового времени, выходить в большинстве и превратиться в одного из лидеров обновлённой команды. Особенно с учётом того, что в новом сезоне СКА будет играть на маленькой площадке с увеличенной зоной атаки, что юркому Ткачёву точно на руку. Пожалуй, для самого форварда перспективы заиграть в СКА и, если всё пойдёт хорошо, попасть в сборную России куда более заманчивы, чем весьма вероятная ссылка в низшие североамериканские лиги.



Кстати, судя по тому, что НХЛ отменила все выставочные матчи в Китае, североамериканская лига не собирается отпускать своих игроков на Олимпиаду, и возможность принять участие в играх – ещё один фактор, который Ткачёв наверняка учитывал при принятии решения, игроков такого плана в КХЛ не много, и в этом его козырь. Варианты в НХЛ у него были, однако минусов у отъезда за океан сейчас явно больше, чем плюсов. Тем более что именно развитию хоккеистов в СКА сейчас уделяют серьёзное внимание, и там изначально проявляли большую заинтересованность в Ткачёве.

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У руководства клуба оказалось достаточно аргументов во время личной встречи с игроком, которая недавно состоялась в Омске. При этом перевесили совсем не деньги. По нашей информации, трёхлетний контракт Ткачёва в СКА будет меньше, чем у него был в Уфе (оклад – 50 млн и возможность выбить бонусы на ещё более внушительную сумму).



Взвесив всё, Ткачёв, видимо, посчитал, что и ему выгоднее будет окончательно сформироваться в КХЛ, а уже затем, возможно, пробовать пробиваться в Северной Америке. Пример Панарина не единственный – по такой же схеме уезжали из СКА Дадонов, Гавриков, Гусев и даже Коскинен. Если Ткачёв сможет состояться в СКА, поможет сборной на ближайшей Олимпиаде, а затем уже совсем в ином статусе уедет покорять НХЛ, никто против не будет, но сейчас ставка на Петербург выглядит выигрышно для обеих сторон.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.