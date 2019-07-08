НХЛ уже нанесла удар по Олимпиаде. На очереди чемпионат мира?

Всё чаще приходится слышать разговоры о необходимости реформирования всей системы проведения чемпионатов мира по хоккею. Заговорили об этом в том числе и хоккеисты. Так, голкипер «Тампы» и сборной России Андрей Василевский заявил: «Если на Олимпиаду никто не поедет и Кубка мира не будет, то нет турниров сборных, где собираются все сильнейшие. Остаётся чемпионат мира, хотя бы там сильные игроки соберутся в сборных. Мне кажется, было бы неплохо проводить чемпионат мира раз в два года».



Василевский, кстати, стал ключевой фигурой в составе сборной России на предыдущем первенстве планеты в Словакии. Если бы не его великолепная игра, бронзовых медалей россиянам было бы не видать. Но некоторые предложения из уст новоиспечённого обладателя «Везины» выглядят как минимум странно.

НХЛ убивает международный хоккей? Его спасёт только революция от ИИХФ Чемпионаты мира и хоккейный турнир на Олимпиаде нужно проводить в другие сроки.

Примечательно, что разговоры о возможном изменении сроков проведения чемпионатов мира стали регулярно проскакивать в СМИ в преддверии выборов нового президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, что выборы эти пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года. Причём нынешний президент Рене Фазель, занимающий свой пост аж с 1994 года, не планирует идти на новый срок.



Что будут ждать от нового главы ИИХФ? Прежде всего разумной политики переговоров с НХЛ. Ни в коем случае нельзя идти ни на какие уступки представителям североамериканской лиги. Именно оттуда тянется шлейф из историй и разговоров о том, что чемпионаты мира проводятся слишком часто.

Нужно понимать, что боссам НХЛ, где на первое место выходят бизнес и деньги, совершенно не хочется, чтобы хоккеисты, трудоустроенные на контрактах в североамериканских командах, продвигали чужой товар и помогали зарабатывать другим. А ведь ещё есть риск получения травм и прочие форс-мажорные ситуации.



Будь у Национальной лиги право полностью контролировать турниры с участием сборных, подобных турниров давно бы не существовало. Чемпиона мира определяли бы на клубном уровне, а не уровне сборных. Вот вам обладатели Кубка Стэнли – они и есть чемпионы мира. Но разве это нормально?



В НХЛ уже нанесли серьёзный удар по Олимпиаде, которая теперь проходит без участия сильнейших хоккеистов планеты. И к зимним Играм в Пекине в 2022 году, увы, ничего не изменится. НХЛ решила не проводить даже Кубок мира 2020 года. Турнир коммерческий, полностью подконтрольный Национальной лиге и придуманный ей. Но и он, по мнению североамериканцев, утратил свой авторитет и интерес зрителя. Неужели в ближайшей разработке у руководства НХЛ удар по чемпионату мира?



Рене Фазелю трудиться в ИИХФ ещё больше года. Идею перехода на маленькие площадки уже удалось пролоббировать. Так, первенство планеты в родной для Фазеля Швейцарии в 2020 году будет проходить на североамериканских коробках размером 60х26 м. Изначально планировалось, что нововведение будет использовано начиная с турнира-2023 в Санкт-Петербурге, однако конгресс ИИХФ решил ускорить процесс. Такая спешка у многих вызывает вопросы.

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«Честно скажу, после того как президент ИИХФ Рене Фазель втихаря протащил решение проводить чемпионаты мира на маленьких площадках, уже ничему не удивлюсь и готов ко всему. Здесь, наверное, только коммерческий фактор удержит ИИХФ от принятия новых сомнительных реформ.



Реформы не должны быть ради реформ, сделали — а потом ужаснулись и заплакали. Обратите внимание, мы потеряли Кубки мира, снизилось значение Олимпиад, теперь идут атаки на чемпионаты мира.



Моё мнение, что делается это не случайно. НХЛ крайне выгодно, чтобы главным турниром стал Кубок Стэнли, а остальные соревнования превратились в местечковые кубки ярмарок. Жаль, что в ИИХФ, видимо, не все это понимают и идут на поводу у прагматичных североамериканцев. Ну а Василевский их идеи, особо не размышляя, просто озвучил», — высказал мнение олимпийский чемпион Александр Пашков.



Мощные и значимые турниры на уровне сборных не просто нужны. Они необходимы! Более того, чем чаще подобные соревнования будут проводиться, тем лучше для зрителей и организаторов. Ведь в ИИХФ зарабатывают на чемпионатах мира приличные деньги, поэтому идти на какие-то уступки и проводить турниры раз в два года в организации вряд ли захотят. Но ждать, учитывая современные реалии принятия решений, можно всего, чего угодно.

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Что касается реформ, то они никогда не бывают лишними. Просто проводить их нужно взвешенно и обдуманно. К примеру, на чемпионате мира в Словакии многие хоккеисты жаловались на то, что у сильных сборных много проходных матчей, которые просто не нужны. Принимать участие в таких играх скучно, соперник не соответствует высокому уровню, нет никакой борьбы. В общем, пустая трата времени.



Да, в ИИХФ хотят максимально популяризировать хоккей и привлечь на трибуны болельщиков из максимально возможного количества стран, но для хоккейных стран (причём далеко не только для топ-сборных) подобный формат вряд ли интересен.