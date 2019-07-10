Илья Воробьёв – рекордсмен сборной России. Так быстро ещё никого не убирали

Алексей Кудашов сменил Илью Воробьёва на посту главного тренера сборной России. Алексей Николаевич стал пятым тренером национальной команды в эпоху управления ФХР Владиславом Третьяком. Мы вспоминаем, как работали наставники сборной России в этот значительный по времени период, и как и когда их отстраняли от занимаемой должности. Стоит отметить, что у Третьяка довольно долго было право последнего слова при принятии решений, но в последнее время больший вес в ФХР и во всём российском хоккее имеет вице-президент организации Роман Ротенберг.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

Когда и почему был назначен: в 2006 году российский хоккей претерпел большие изменения. В апреле пост президента ФХР покинул Александр Стеблин, руливший федерацией с 1997 года, а на высокой должности его сменил Владислав Третьяк. Что касается главного тренера национальной команды, то Владимир Крикунов ещё после туринской Олимпиады объявил, что майский чемпионат мира станет для него последним турниром во главе сборной России.



Из-за изменений в ФХР почти всё лето 2006-го сборная России оставалась без главного тренера, хотя круг кандидатов уже был очерчен. Выбирали тогда между Зинэтулой Билялетдиновым, Валерием Белоусовым и Вячеславом Быковым. В результате 11 августа на исполкоме ФХР Третьяк озвучил своё первое большое (и, как выяснилось, самое удачное за всё время) решение в новой должности, назначив Вячеслава Аркадьевича наставником национальной команды. Быкову на тот момент было 43 года, и в России его тренерский опыт ограничивался двумя годами работы с ЦСКА.



Какие показал результаты со сборной: Быков начал с бронзы на домашнем ЧМ-2007, а затем выстрелил «золотым» дублем в Квебеке и Берне. В 2008 году сборная России выиграла золото впервые с ЧМ-1993, в котором сам Быков принимал участие в качестве игрока. С приходом Вячеслава Аркадьевича закончилась эпоха безвременья в российском хоккее. Медали на чемпионатах мира стали обычным делом, в ФХР забыли про «отказников» и стали замахиваться на олимпийское золото.



Но главной вершины Быков достичь не сумел. Провал в Ванкувере резко превратил его из героя в изгоя, пресса стала активно поддушивать «золотого» тренера, но в качестве наставника сборной Вячеслав Аркадьевич отработал ещё два чемпионата мира. Впрочем, вернуться на дованкуверский уровень доверия и любви общественности Быкову не удалось, несмотря на серебро ЧМ-2010. А через год Россия впервые за пять лет осталась без медалей, и тот турнир подвёл черту под работой Быкова в национальной команде.



Когда и почему был уволен: после ЧМ-2011 Быкова буквально съели в хоккейных кругах, ведущие тренеры, эксперты и функционеры раскритиковали игру сборной России, и решение исполкома ФХР было предсказуемым. 26 мая 2011 года Владислав Третьяк объявил журналистам, что контракт с Вячеславом Быковым продлён не будет. Вячеслав Аркадьевич боролся за свой пост и даже выступил в прессе с программой развития национальной команды перед заседанием исполкома, но эти доводы не сработали. В качестве главного тренера сборной России Быков проработал четыре года и девять месяцев.

Двоечники Признав работу Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина неудовлетворительной, исполком ФХР отправил их в отставку, ответив таким образом на первый из двух извечных вопросов: кто виноват?

Стоит сказать, что на тот момент решение ФХР выглядело логичным и правильным. Было стойкое ощущение, что Быков отдал всё, что можно сборной России, и выработал свой ресурс. Перемены назревали, и увольнение Вячеслава Аркадьевича не было самодурством ФХР.

Когда и почему был назначен: спустя месяц после вынесения решения по Быкову, ФХР назначила нового главного тренера. 27 июня 2011 года им стал Зинэтула Билялетдинов, чьи успехи в «Ак Барсе» (два Кубка Гагарина в 2009 и 2010 годах) не прошли мимо руководства сборной. Контракт с Зинэтулой Хайдяровичем был заключён до конца Олимпиады-2014, и главной задачей тренера была подготовка к домашним Играм. Примечательно, что к тому моменту в ФХР решили отказаться от идеи совмещения главным тренером постов в сборной и клубе, и Билялетдинову пришлось покинуть «Ак Барс», где он без перерыва работал с 2004 года.



Кстати, тогда было хорошо заметно, что сам Билялетдинов не горит желанием менять «Ак Барс» на сборную. Но Зинэтула Хайдярович на тот момент был фактически единственным кандидатом на смену Быкову, и от предложения возглавить национальную команду он просто не имел права отказаться.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Елена Руско, photo.khl.ru

Какие показал результаты со сборной: Билялетдинов с ходу выиграл золото на ЧМ-2012 (уровень которого, правда, был весьма невысок), но уже через год российскую сборную ждал оглушительный провал, которого при Быкове было невозможно представить. Наша команда сначала проиграла 9 мая французам, а затем в четвертьфинале ЧМ-2013 сборную России со счётом 8:3 разгромили американцы.



Несмотря на это, об увольнении Билялетдинова речи не шло, ведь мерилом его работы сразу была назначена Олимпиада. Но в Сочи-2014 никакого чуда не произошло. Сборная России без вариантов проиграла финнам в четвертьфинале, а система Билялетдинова показала свою полную непригодность для национальной команды.

Когда и почему был уволен: исполком ФХР по итогам Сочинской олимпиады состоялся 5 марта 2014 года, и большинство его членов ожидаемо проголосовали за отставку Билялетдинова. «Отчёт Билялетдинова понравился. Всё было в руках тренера. Исполком принял решение поблагодарить его за работу, но не выполнена задача», — так прокомментировал итоги заседания Владислав Третьяк. Билялетдинов продержался на посту главного тренера сборной России два года и восемь месяцев.

Простите нас, Зинэтула Хайдарович! За провал Олимпиады перед болельщиками извинились Овечкин, Малкин, Ничушкин… А вот самого главного извинения не последовало.

Когда и почему был назначен: пока Билялетдинов был освобождённым тренером в сборной России, на передовые позиции в клубном хоккее выдвинулся Олег Знарок, выигравший два Кубка Гагарина с московским «Динамо». Разумеется, Олег Валерьевич и был основным кандидатом на пост наставника сборной, и 26 марта 2014 года Знарок подписал с ФХР четырёхлетний контракт. Идея освобождённого тренера сборной тогда ещё не потеряла актуальность, поэтому пост в «Динамо» Знарку пришлось оставить.



Какие показал результаты со сборной: Знарок начал с золота на ЧМ-2014 (уровень которого был ещё ниже, чем на ЧМ-2012), а затем каждый год стабильно выигрывал медали чемпионатов мира. Серебро в 2015-м, бронзы в 2016-м и 2017 годах – Знарка часто критиковали, но он всё-таки давал результат, а игроки были в восторге от атмосферы в сборной. В 2016 году Олег Валерьевич свозил сборную России в Торонто на Кубок мира, где наша команда в упорной борьбе уступила канадцам.



Главным стартом для Знарка была Олимпиада в Пхёнчхане, где Олег Валерьевич должен был показать, чем он лучше Быкова и Билялетдинова. В результате отказ НХЛ отпускать своих игроков в Корею и нервный финал с немцами сильно обесценили триумф сборной России на ОИ-2018, но Знарок всё равно посчитал, что он всем всё доказал.



Что ж, Олег Валерьевич имел право. Кто-то скажет, что он выиграл золото чемпионата мира и Олимпиады на турнирах уровня водокачки, но по количеству завоёванных медалей именно Знарок стал самым успешным тренером в истории сборной России.

Олег Знарок Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Когда и почему был уволен: Знарок начинал свой путь в сборной России освобождённым тренером, но в 2016 году было принято решение сделать СКА базовым клубом национальной команды, и Олег Валерьевич, разумеется, переехал в Санкт-Петербург. Позже это обстоятельство отразилось на увольнении Знарка из сборной России.



Олег Валерьевич стал первым тренером в новейшей истории, которого уволили не из-за результата, а просто потому, что он кому-то надоел. Известно, что у Знарка непростой характер, и, видимо, Роман Ротенберг (вице-президент ХК СКА и ФХР) просто устал терпеть строптивого тренера. Для питерцев Знарок выиграл Кубок Гагарина, для сборной – вожделенное золото Олимпиады, и после этого от него просто решили избавиться. Неожиданное поражение СКА от ЦСКА в финале конференции Кубка Гагарина — 2018 дало формальный повод убрать Знарка из питерского клуба, а увольнение из сборной стало делом техники.



«Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной», — с такими словами 12 апреля 2018 года выступил Владислав Третьяк, объявляя, что Олег Валерьевич не повезёт сборную России на ЧМ-2018. В качестве главного тренера национальной команды Знарок проработал четыре года.

Знарка убирают из СКА. Он устал или кому-то надоел? В питерском клубе, похоже, нашли человека, который может дать команде больше, чем Знарок.

Когда и почему был назначен: на той же пресс-конференции Третьяк объявил о назначении Ильи Воробьёва исполняющим обязанности главного тренера сборной России на ЧМ-2018. Выбор был насколько неожиданный, настолько и логичный: Воробьёв был в тренерском штабе Знарка (сохранена хоть какая-то преемственность), но меньше всего раздражал высшее руководство российского хоккея (например, соратник Знарка Харийс Витолиньш вылетел с обоих постов вместе с Олегом Валерьевичем). С Воробьёвым во главе сборная России проиграла в четвертьфинале канадцам, впервые с ЧМ-2013 оставшись без медалей турнира, но позиции Ильи Петровича это не поколебало. 1 июня 2018 года он был официально назначен главным тренером СКА и сборной России.



Какие показал результаты со сборной: на ЧМ-2018 Воробьёв проиграл в четвертьфинале, а на ЧМ-2019 – в полуфинале финнам. Но совсем без медалей, как мы знаем, из Братиславы сборная России не уехала. Тем не менее Воробьёв стал первым наставником национальной команды с 2006 года, который не выиграл золото чемпионата мира.



Когда и почему был уволен: после ЧМ-2019, где у сборной России был лучший состав в истории, руководство ФХР не стало рубить с плеча, взяло паузу на раздумья, но в июле всё-таки объявило о смене Воробьёва. Илья Петрович продержался на этом посту чуть больше года, это антирекорд эпохи Третьяка. Последним тренером, который работал со сборной России так мало, был Владимир Плющев, руководивший национальной командой с августа 2002 года по май 2003-го.



Официальной причиной увольнения Воробьёва можно считать неудовлетворительный результат сборной на ЧМ-2019. На самом же деле просто трудно представить, что под руководством Ильи Петровича наша команда смогла бы прогрессировать. Это поняли и в ФХР. Правда, кандидатура преемника вызывает не меньше вопросов, ведь при Воробьёве именно Алексей Кудашов по сути и был главным тренером сборной. Но это уже другая история.