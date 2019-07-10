Золото ОИ для сборной и Кубок Гагарина для СКА. Главные задачи Кудашова

Время Ильи Воробьёва на постах главного тренера сборной России и СКА подошло к концу. Какую оценку можно поставить Илье Петровичу за работу на двух должностях? Точно не провальную. Воробьёв дошёл со СКА до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущим чемпионам из ЦСКА.

Воробьёв – тренер опытный, завоёвывавший Кубок Гагарина с «Металлургом» после увольнения из Магнитогорска Майка Кинэна и доходивший с «Магниткой» до финала позднее. Но сходу влиться в рабочий процесс в Питере, даже с такими помощниками, как Кудашов и Гатиятулин, не так просто.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

Вместе с российской сборной Воробьёв выиграл бронзовые медали чемпионата мира 2019 года в Словакии, проиграв лишь в полуфинале Финляндии. Опять же, будущему чемпиону турнира. Однако от сборной, напичканной хоккеистами уровня Овечкина и Кучерова, все ждали исключительно золотых медалей.



Именно поэтому, по всей видимости, работа Ильи Петровича и была признана неудовлетворительной. Даже, скорее, не слишком успешной. Всё-таки медаль у России есть, а это уже хоть какое-то, но удовлетворение. Но уж больно сильный осадок остался от этого минимального поражения в битве с командой Суоми.



Теперь сын мэтра отечественного тренерского цеха Петра Воробьёва получит время на отдых, столь необходимый для него. Уж больно много на тренера свалилось за последнее время. Сборной и СКА будет рулить другой известный в хоккейном мире человек – Алексей Кудашов.



Сразу отметим, что Кудашов активно работал со сборной и руководил тренировочным процессом уже на чемпионате мира в Словакии. Это отчётливо бросалось в глаза. Воробьёв больше отвечал за тактические построения, общался с прессой и старался по мере возможности вносить в команду что-то новое. Однако ещё в Братиславе становилось понятно, что изменений в ближайшее время не избежать.



Воробьёв – человек достаточно мягкий, его европейский менталитет (Илья Петрович долгое время жил и работал в Германии и даже имеет немецкий паспорт) не всегда соответствовал формату СКА и сборной. Хотя никак, кроме как с уважением, к Воробьёву относиться нельзя. Он никогда никого не оскорблял, не ставил одного хоккеиста выше другого, хорошо относился к журналистам, да и вообще старался себя вести максимально корректно и сдержанно.

У Алексея Кудашова в нынешней сборной есть определённый авторитет. Главное, на что сразу хочется обратить внимание, так это умение Кудашова работать с молодёжью. Алексей Николаевич прекрасно справлялся с этой задачей в мытищинском «Атланте», где под крылом тренера прогрессировала целая поросль молодых талантов.



Вскоре Кудашова пригласили в «Локомотив». Президент ярославцев Юрий Яковлев, уделяющий особое внимание развитию школы клуба, не стал бы звать абы кого. Яковлев прекрасно знал, что Кудашов является мастером по работе с перспективными и талантливыми игроками. Где нужно, Алексей Николаевич может накричать, в другой ситуации он непременно смягчит вопрос. Кудашов – тренер современного поколения, прекрасно понимающий, в какой хоккей нынче играют как на уровне клубов, так и на уровне сборных.

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С приходом Кудашова в СКА и национальную сборную обе команды получат новый заряд эмоций. Российский специалист, нет сомнений, будет максимально подтягивать к основе молодых игроков. В Питере, кстати, нынче полная перестройка состава. Тот же Владимир Ткачёв, подписавший двухлетнее соглашение с клубом с берегов Невы, способен сделать при Кудашове новый рывок. А ведь есть ещё Андрей Кузьменко, Данила Галенюк, Владислав Сёмин, Кирилл Марченко, Иван Морозов и другие подрастающие мастера. С Кудашова обязательно спросят за дальнейший прогресс этих игроков.

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В сборной Алексею Кудашову будут помогать Алексей Жамнов и Анвар Гатиятулин, а Илья Воробьёв, по нашей информации, может стать тренером по развитию при ФХР. В СКА же в тандеме с Гатиятулиным Кудашов вполне способен добиться высокого результата. Таковым для «армейцев» будет третий Кубок Гагарина. Первые два, напомним, завоёваны при Вячеславе Быкове и Олеге Знарке. Способен ли Питер в своём нынешнем состоянии выиграть главный трофей КХЛ? Сделать это будет сложно, но возможно. Вряд ли многие могли предположить, что в НХЛ обладателем Кубка Стэнли станет «Сент-Луис», который по ходу регулярного чемпионата и вовсе занимал последнее место.

«На мой взгляд, Алексей Кудашов — уже сложившийся тренер, много работал в клубах КХЛ и готов сделать шаг вперёд. У него есть набор навыков, необходимый для работы главным тренером сборной. Он пользуется авторитетом у игроков, уважением коллег.



Что же касается смены тренера, то в принципе всё произошло ожидаемо. Бронза на недавнем чемпионате мира — результат достойный, но в ходе турнира было видно, что прежний тренер Илья Воробьёв уходил в тень своих коллег, а ведь игру должен вести именно наставник. Пусть сборная России — одна из самых стабильных хоккейных команд нового времени, если посмотреть на те же результаты чемпионатов мира, но задача всегда одна — золотые медали. Поэтому изменения назрели», — поделился своим мнением о грядущих перестановках олимпийский чемпион Сергей Петренко.



Уже сейчас можно предугадать задачи, которые поставят перед Кудашовым. В СКА – победа в Кубке Гагарина, в сборной России – возвращение титула чемпионов мира и подготовка национальной команды к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. В Китае российской ледовой дружине предстоит в обязательном порядке отстоять титул олимпийских чемпионов.