Воробьёв этого ждал. Почему его уход из сборной России был неизбежен

ФХР подтвердила, что Алексей Кудашов сменил Илью Воробьева на посту главного тренера сборной России по хоккею. Официально Воробьев переведён на работу тренера по развитию игроков. Неофициально Воробьёв будет ждать нового вызова в одном из клубов КХЛ. Аналитические способности Ильи Петровича обязательно помогут раскрыть молодых игроков, но все прекрасно понимают, что его тренерские амбиции не угаснут после ухода из СКА и сборной России.

Если отвлечься от формулировок, причина ухода Воробьёва в следующем: ему был дан шанс вместе с кредитом доверия. Оправдать его не получилось. Не получилось из-за того, что Воробьёв так и не стал главным тренером в сборной России. Должность — это хорошо, но без харизмы нельзя заслужить уважение от игроков, болельщиков и журналистов. В определённые моменты тренеру важно показать, кто здесь главный. Давление не сделало Воробьёва сильнее, напротив, оно поглотило его сильные качества. Чем дальше заходило дело, тем больше казалось, что он находится не на своём месте.

По-большому счёту, новость о смене главного тренера никого не удивила. В первую очередь самого Воробьёва. После чемпионата мира в Братиславе его попросили сравнить себя с образцом годичной давности. Воробьёв вопрос оценил, рассмеялся, а потом признался, что, возможно, стал за это время совсем другим человеком. Поэтому дело даже не в том, что на последнем чемпионате мира сборная России не смогла пробиться в финал. Бронза – достойный результат, пусть даже задача всегда одна — и это золото. Ментально Воробьёв не был готов стать для сборной России новым Быковым или хотя бы Знарком.

«Возможно, год назад я был другим человеком». Воробьёв подвёл итоги ЧМ О своём будущем, последних матчах на турнире, ошибках и жизни команды на ЧМ – в интервью с главным тренером сборной России.

Нельзя забывать, что «коучинг» — такой же коллективный вид спорта, как и сам хоккей. И так вышло (по ходу прошлого сезона это было особенно заметно), что зачастую помощники главного тренера в большей степени определяли происходящее на льду, чем он сам.Это началось ещё во время плей-офф, когда СКА сенсационно проиграл два стартовых матча в серии со «Спартаком». Это перенеслось на сборную России. Доходило до того, что Воробьёв вообще не вмешивался в тренировочный процесс. Тут нужно понимать, что активность помощников во время тренировки это нормальный рабочий момент. Но когда главный тренер стоит всё занятие в стороне, а во время матчей в ключевые моменты будто уходит в тень, отдавая важнейшие розыгрыши Кудашову, Жамнову или Гатиятулину – о каком авторитете для игроков может идти речь?

Фото: fhr.ru

Теперь управлять игрой сборной России будет Алексей Кудашов. Человек заслуженный, умный и опытный, настоящий хоккейный фанатик. До такой степени, что многие бывшие игроки «Атланта», где Кудашов долгое время работал главным тренером, до сих пор готовятся к сезону по его программам, которые он делал для каждого игрока в отдельности.

Основной задачей его и штаба (а изменения будут только точечные) будет подготовка и успешное выступление на Олимпиаде в независимости от того, приедут ли туда игроки НХЛ. Для достижения успеха у Кудашова есть практически всё — мощный штаб, полное обеспечение команды, современная аналитическая служба и вся информация о состоянии игроков. И самое главное есть наглядный пример того, что всех знаний и возможностей может оказаться недостаточно для того, чтобы не пойти по пути своего предшественника.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

Но Кудашов сделал свой выбор. Для него это шанс стать больше, чем просто хорошим тренером и фанатиком своего дела. Каким бы ни было давление на этой должности, от таких предложений не отказываются. На его месте хотел бы оказаться почти любой тренер КХЛ, тем более тот, кто ещё не выигрывал Кубок Гагарина. По нашей информации, Кудашов долго не раздумывал над предложением, а условия его личного контракта в СКА и сборной России точно не выше тех цифр, которые были у Воробьёва.

Фото: fhr.ru

Что касается других изменений в тренерском штабе сборной России, то в него должен войти Олег Браташ. Для рядового болельщика кандидатура, может быть, не самая очевидная, но не нужно забывать, что в настоящий момент Браташ — главный специалист по ближайшему резерву национальной сборной и обладает большими методическими знаниями. Он с первого дня принимает активное участие в разработке программы развития игроков «Красная машина», а на практике добился хороших результатов в работе с молодёжной и олимпийской сборной.