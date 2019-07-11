Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения

Календарь КХЛ сезона-2019/20



Сперва все узнали расписание первых домашних игр каждой из команд. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября традиционным матчем за Кубок открытия. На «ЦСКА Арене» сыграют ЦСКА и «Авангард». На следующий день состоятся ещё шесть матчей. Последним 12 сентября сыграет на домашней арене «Салават Юлаев». Завершится гладкий чемпионат 27 февраля 2020 года. Каждая команда в регулярке КХЛ сыграет 62 матча.

КХЛ представила расписание первых двух игровых дней сезона-2019/20

В плей-офф сохранится практика проведения матчей разных конференции в один день. Все матчи вплоть до финала будут проходить через день. Седьмой матч финальной серии может состояться 30 апреля 2020 года.

КХЛ объяснила перенос срока презентации

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прежде всего объяснил, почему лига перенесла сроки презентации календаря.



«Совет директоров в марте принял в состав участников 25 участников, в том числе и «Слован». Приступили к созданию календаря. Братиславский клуб не предоставил положенных документов, и в этой связи пришлось запустить вторую версию на 24 клуба. В начале июня в связи с празднованием юбилея в Китае были объявлены ограничения на полёты в Пекине. Шесть матчей будут сыграны в Шэньчжэне, а нам пришлось начать создавать календарь в третий раз. Пришлось сдвинуть презентацию на неделю. По регламенту должны предоставить календарь за 45 дней, сроков мы не нарушаем», – подчеркнул Кобылянский.

Особенности календаря

На презентации рассказали о главных достоинствах календаря регулярного чемпионата 12-го сезона КХЛ.



«Равномерное распределение игр по дням. Учли пожелания болельщиков и партнёров. В большинство дней игры будут как на Востоке, так и на Западе. Среднее количество матчей в день минимальное за последние семь сезонов – 4,89 матча.



У каждой команды в среднем по 10-12 матчей в календарном месяце и не более 13 (исключение «Трактор» – 14).



Ритмичность календаря позволит телевещателям показать большей матчей в прямом эфире. Количество дней без матчей составит 10 дней», – заявил Кобылянский.

Новый рейтинг КХЛ и исключение «Слована». Главные новости с заседания лиги Рейтинг клубов, перевод «Торпедо» на Запад, ситуация с «Динамо» и многое другое в итогах собрания руководителей клубов КХЛ.

Увеличение количества топ-матчей

Также в новом сезоне КХЛ будет увеличено количество матчей, которые привлекают большой интерес зрительской аудитории.



«У нас теперь будет по шесть команд в каждом дивизионе, мы старались не усложнить логистику и не допустить перекоса сил. Руководствовались спортивной составляющей и силой дивизионов. Именно поэтому «Торпедо» было возвращено в дивизион Тарасова, а в дивизион Харламова переведена «Сибирь». Учитывались географический принцип и спортивный рейтинг клуба за последние три года.



Увеличилось количество топ-матчей, впервые некоторые пары сыграют шесть раз. «Ак Барс» – «Салават Юлаев», «Автомобилист» – «Барыс», «Локомотив» – «Йокерит» и ЦСКА – СКА. Игра этих соперников неизменно собирает аншлаги на трибунах и у телевизора», – заявил Кобылянский.

Вынесенные матчи

В новом сезоне будет продолжена практика проведения вынесенных матчей. В лиге учли ошибку прошлого года и избежали отправки в другую страну команд разных уровней.



«Под брендом KHL World Games 23 декабря в Давосе пройдёт «Зелёное дерби». Эта игра будет домашней для «Салавата Юлаева». Уфимский клуб будет участвовать в Кубке Шпенглера, что стало одним из факторов этого решения. Эта игра является визитной карточкой лиги, которую мы хотим показать швейцарским зрителям. В Швейцарии также состоится ряд мероприятий. Чтобы уфимские зрители не теряли эту игру, мы увеличили количество матчей между клубами.



17 и 20 сентября матчи КХЛ впервые пройдут в Алма-Ате. «Барыс» сыграет со «Спартаком» и «Трактором». 10 и 11 января «Йокерит» сыграет в Таллине с «Северсталью».



Новой точкой на карте КХЛ старте Шэньчжэнь. На этой арене играет женский клуб, который вступает в ЖХЛ в следующем сезоне. «Куньлунь Ред Стар» проведёт шесть игр в этом городе, а затем будет играть в Пекине. Инспекция арены в Шэньчжене будет. Ждём подтверждающих документов и поэтажных планов. Всё оборудование клуба будет перевезено и Пекина, а затем возвращено обратно», – заявил Кобылянский.

ЦСКА опозорил «Слован» в Вене. Это реклама КХЛ или антиреклама? Команда Никитина перестаралась. 9:0 – это слишком.

Неделя звёзд пройдёт в Москве

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил о проведении Матча звёзд КХЛ в Москве ещё неделю назад. Кобылянский объяснил, почему именно домашняя арена московского «Динамо» была выбрана для проведения столь статусного мероприятия.



«Неделя звёзд КХЛ состоится в Москве. На 11 января запланирован Матч звёзд ЖХЛ, 12 января состоится Кубок вызова МХЛ, 18 января пройдёт Мастер-шоу КХЛ и 19 января зрители увидят сам Матч звёзд КХЛ.



Почему выбрали именно Москву? Арена, инфраструктура, финансирование и отношение администрации. В тот же Владивосток практически невозможно привезти спортсменов, даже рассматривать этот вариант не будем. Логистика, смена часовых поясов, а у нас пауза всего четыре дня на это мероприятие. Очень сложно будет затащить туда спортсменов.



Что касается Новосибирска, то здесь мы упираемся в арену. Она не соответствует критериям к проведению подобных мероприятий.



Лига готовит для москвичей и гостей столицы яркий праздник. Уже сейчас думаем о том, как заполнить арену. Будем действовать через МХЛ, через ЖХЛ, через московские клубы», – рассказал Кобылянский.

Матч звёзд КХЛ-2020 состоится в Москве на «ВТБ-Арене»

Почему «Авангард» не был переведён на Запад? КХЛ объясняет

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям также объяснил, почему не рассматривался вариант с переводом «Авангарда» в Западную конференцию.

«Мы столько вкладываем в Балашиху». «Авангард» точно без Омска до 2020 года Президент «ястребов» Максим Сушинский ответил на многочисленные вопросы.

«Перевести «Авангард» на Запад? И клуб не хочет, и представьте, что мы их на два года переведём в Западную конференцию, к 2023 года они построят новую арену и придётся разворачивать процесс в обратную сторону. Если мы переведём «Авангард» на Запад, то это будет «Авангард» из Балашихи и для зрителей станет тревожно, что клуб не вернётся домой.



В прошлом году для некоторых команды были проблемы с тем, что «Авангард» играл в Балашихе. Сейчас такой логистической проблемы нет, мы учли все особенности», — сказал Кобылянский.