Овечкин – хоккеист года в Америке. Но это звание должен был получить другой

Александр Овечкин в этом сезоне НХЛ выиграл только один приз – дежурный восьмой «Морис Ришар Трофи» в карьере, но всё равно был признан лучшим хоккеистом лиги на награждении ESPY.

Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPN

Овечкин – лучший игрок НХЛ

Несмотря ни на что, капитан «Вашингтона» остаётся одним из самых популярных хоккеистов мира. В прошлом году он получил ESPY не только как лучший игрок НХЛ, но и в самой престижной номинации – как спортсмен года. Кстати, это был первый раз, когда награду получил, во-первых, россиянин и, во-вторых, хоккеист. Всё-таки в Северной Америке гораздо больше сходят с ума по баскетболу и бейсболу.



В этом году спортсменом года признали греческого баскетболиста Янниса Адетокунбо, а игроков НХЛ даже не было в числе номинантов. Но признание лучшим игроком НХЛ тоже дорогого стоит – за 26 лет существования премии лишь в седьмой раз её получил не канадец. Кроме того, Овечкин встал в один ряд с Марио Лемье, Домиником Гашеком и Сидни Кросби как игрок, завоевавший этот приз как минимум два раза.

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Премия ESPY учреждена американским медиагигантом ESPN, однако СМИ выбирает только номинантов на призы. Основное голосование проводится среди болельщиков через Интернет, так что признание Александра Великого лучшим игроком в очередной раз говорит о его бешеной популярности за океаном. Впрочем, для самого Александра этот приз вряд ли имеет большое значение – на церемонии он не присутствовал, как и в прошлом году.

Или самый популярный?

Прежде чем впервые выиграть ESPY, Овечкин дважды попадал в число финалистов – в 2015 и 2016 годах. В этом году вторым стал Никита Кучеров – игрок, которого даже в НХЛ признали лучшим из лучших. Нападающий «Тампы» завоевал «Харт Трофи» как MVP регулярного сезона НХЛ, а также «Тед Линдсей Эворд» — как самый выдающийся игрок по версии самих хоккеистов. Кучеров рвал лигу на части, не оставляя камня на камне ни от одной команды. Никита стал первым игроком за последние 23 года, которому удалось набрать 128 очков – фантастическое достижение в современном хоккее! Но болельщики, принимавшие участие в голосовании, этого, кажется, не заметили. Даже сама «Тампа» не сообщала о номинации и не призывала голосовать за своего игрока, и некоторые фанаты с недоумением узнали о том, что Кучеров был в числе претендентов, только после оглашения итогов голосования.

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Овечкин впервые стал победителем ESPY после завоевания Кубка Стэнли вкупе с «Конн Смайт Трофи». Кучеров со своей командой пока не выиграл ничего, если не считать победы в регулярном чемпионате. Возможно, и ему для признания у рядовых болельщиков, которые не слишком пристально следят за хоккеем, не хватает самого главного трофея. Да и скажем честно, Кучеров – человек закрытый и совершенно не медийный, в то время как Овечкин – настоящий подарок для прессы, о нём постоянного говорят и пишут, и любой, кто даже поверхностно знаком с хоккеем, без проблем назовёт имя капитана «Вашингтона» и лучшего снайпера современности.

Не собираюсь умалять заслуги Овечкина – он действительно выдающийся хоккеист, один из лучших в своём поколении, но в этом году лучшим был не он. Да, награда ESPY — известная и популярная в Северной Америке, но говорить, что она присуждается действительно лучшему игроку года, конечно, нельзя. Другими номинантами, кстати, были Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон. А почему не Патрик Кейн (110 очков в сезоне – лучший результат в карьере, едва не вытащил полумёртвый «Чикаго» в плей-офф?). Или кто-то из героев «Сент-Луиса» в плей-офф? Да кто бы ни был номинантах, в этом сезоне лучший хоккеист мира – это Кучеров. Другие тоже хороши, но Никита всё равно выделялся среди всех.



Иногда ESPY попадает в яблочко, как было в прошлом году, тогда Овечкин выиграл Кубок Стэнли, был одним из лучших в плей-офф, а потом ещё и устроил потрясающее шоу на весь мир, купаясь в фонтанах и с размахом празднуя победу. Но в этом году в ESPN промахнулись.