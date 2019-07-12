КХЛ опубликовала новый календарь. Им довольны, но вопросы есть

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Накануне Континентальная лига официально представила календарь на сезон-2019/20. За сутки до презентации все клубы узнали и опубликовали новости о том, где будут начинать регулярный чемпионат. Позднее же, как и положено, был опубликован весь график.



Сразу бросилось в глаза, что лига всерьёз поработала по сравнению с прошлыми годами и сделала шаг вперёд, не допустив многих прежних ошибок. Например, изначально провальный проект под названием «Хоккейные понедельники» более не существует, нет большой загрузки по игровым дням, большинство пожеланий со стороны клубов учтено.

Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.

Довольны остались даже в стане чемпионов. «Календарь получился интересный, нет каких-то экстраординарных моментов, серьёзных неудобств. Для ЦСКА всё получилось достаточно комфортно, есть ряд спаренных матчей, например с «Металлургом» и московским «Динамо». Мы очень плодотворно и конструктивно поработали с Континентальной хоккейной лигой насчёт наших пожеланий по календарю.



Понимаю, что существовали огромные сложности, в частности тот факт, что мы играем на одной площадке со «Спартаком». К тому же наша арена принимает другие спортивно-развлекательные мероприятия. И всё это необходимо распределить. Поэтому, если взвесить все «за» и «против», получился хороший календарь», — заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Поговаривают, что изначально у Есмантовича было много вопросов к составителям календаря, однако постепенно, в ходе работы, число претензий существенно сократилось. ЦСКА, напомним, снова будет играть на одной арене со «Спартаком», в связи с чем оба клуба нужно было разводить по системе «матчи дома – матчи в гостях». Одновременно играть домашние серии «армейцы» и спартаковцы по понятным причинам не могут.

КХЛ рассказала об особенностях календаря

Однако, при всех плюсах нового календаря, просматривается и целая череда вопросов, на которых тоже нельзя не обратить внимания. Например, Неделя звёзд хоккея 2020 года пройдёт в Москве. Выбор, мягко говоря, странный.



Нет смысла спорить с тем, что столица России обладает развитой инфраструктурой и готова к проведению мероприятий подобного уровня, о чём в беседе с журналистами говорил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, особо акцентируя на этом внимание.



Но нужно понимать, что в Москве, избалованной спортивными мероприятиями, будет сложно собрать зрителей на трибунах. Нет, к примеру, на сам Матч звёзд и конкурсы мастерства в исполнении игроков КХЛ публика ещё подтянется, но Кубок вызова МХЛ и женский Матч звёзд явно не вызовет хоть какого-то ажиотажа.



Даже в российской глубинке не всегда получается собрать аншлаги на таких играх, чего уж говорить про Москву? В КХЛ собираются позвать на игру студентов, но ведь одними студентами арену не заполнишь.



Снова домашними сериями заканчивают регулярный чемпионат «Амур» и «Адмирал». Подобных вещей тоже нельзя было допускать, так как зачастую топ-клубы, обеспечившие себе место в плей-офф, будут привозить на Дальний Восток дублирующие составы. Везти туда в преддверии важных матчей основу, менять часовые пояса и сбивать рабочий ритм нет никакого смысла.

КХЛ объявила даты вынесенных матчей в сезоне-2019/20

Ещё одну проблему озвучил вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин. «По сравнению с прошлым сезоном, календарь стал ровнее. У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей, и многие из них Континентальная хоккейная лига услышала и учла. Беспокоит лишь один момент: неравномерное окончание регулярного чемпионата, не все команды играют в один день. И получается, что кто-то получает перед плей-офф два дня на подготовку, а кто-то — четыре. А перед стартом кубковых игр это очень важно», — заявил функционер.



Действительно, подобных разрывов тоже хочется избегать. Это если говорить об идеале. Разумеется, составителям календаря было сложно угодить вообще всем и подготовить идеальный вариант расписания.



Интересно, что с сезона-2019/20 впервые четыре пары команд проведут по шесть матчей. «Ак Барс» — «Салават Юлаев», «Автомобилист» — «Барыс», ЦСКА — СКА и «Локомотив» — «Йокерит».



По первым двум парам нет никаких вопросов, а вот по двум другим вопросы есть. Матчи между «Автомобилистом» и «Барысом», а также «Локомотивом» и «Йокеритом» никогда не вызывали какого-то повышенного зрительского ажиотажа, не были важны и принципиальны с исторической точки зрения. Зачем «Автомобилисту» с «Барысом» и «Локомотиву» с «Йокеритом» нужно играть друг с другом по шесть раз за сезон не особо понятно. Но, по словам Кобылянского, в лиге рассчитывают на то, что эти встречи в перспективе могут стать своеобразными дерби и визитной карточкой лиги.



Осталось дождаться старта регулярного чемпионата и посмотреть, как всё будет происходить на деле. Главное, чтобы регулярка получилась интересной, и болельщик остался доволен тем, что ему предложили.