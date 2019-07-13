Он дрался с одноклубником, постоянно нарушал режим, а последний год играл в Румынии. И всё равно нашёл работу в лиге с большими амбициями.

Анисин снова в КХЛ! С ним будет весело, но его контракт – минус для лиги

Михаил Анисин возвращается в КХЛ! Это ещё не совсем точно, ведь форвард подписал с ХК «Сочи» только пробный контракт, но всё идёт к тому, что один из главных шоуменов лиги снова будет выступать в элите российского хоккея. Вспоминаем невероятные приключения Анисина в КХЛ и выясняем, что же на самом деле означает контракт Михаила с сочинским клубом для нашей лиги.

Как Анисин играл в хоккей

О миниатюрном хоккеисте с любопытным характером вряд ли бы говорили много, если бы Анисин был посредственным хоккеистом. Нельзя отрицать, что Михаил не обделён талантом, и в своё время он считался одним из лучших российских нападающих.

До КХЛ Анисин провёл в Суперлиге несколько матчей за ЦСКА (он воспитанник «армейцев») и «Крылья Советов» в сезоне-2006/07, следующий чемпионат мощно отыграл за «крылышек» во второй лиге, а одновременно с созданием континентальной лиги оказался в «Сибири». В Новосибирске Михаил провёл два года, и сначала стал вторым снайпером команды в сезоне, а затем – вторым бомбардиром.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Следующий сезон для Анисина можно назвать затишьем перед бурей. Чемпионат-2010/11 Михаил начал в «Северстали» (16 матчей), затем оказался в «Югре» (13 игр), а потом перешёл в «Витязь», под крыло к Андрею Назарову и многочисленным чеховским тафгаям. Этот трансфер стал поворотным в карьере Анисина, который остался в «Витязе» и на следующий год. Пока Мирасти, Яблонски и компания бесили и раздражали своим поведением всю лигу, Михаил Анисин, против которого просто не решались играть в силовой хоккей, заколачивал голы, чем и привлёк внимание московского «Динамо».

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

В статусе лучшего бомбардира и снайпера «Витязя» Анисин в дедлайн перешёл прямиком в первое звено бело-голубых к Константину Горовикову и Леониду Комарову, а весной помог «Динамо» взять первый Кубок Гагарина. В плей-офф Анисин забросил 14 шайб, став лучшим снайпером игр на вылет.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Михаил мог стать ключевым игроком «Динамо» на какое-то продолжительное время, но не сложилось. Уже по ходу следующего сезона Анисин оказался в «Северстали», которую тренировал Назаров, и в плей-офф стал лучшим бомбардиром и снайпером череповчан, неожиданно пробившихся в полуфинал конференции.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Сезон-2013/14 у Анисина вылетел в трубу по хоккейным показателям. Михаил начал его в Нижнекамске, по ходу сезона оказался в «Донбассе», но тот период его карьеры запомнился совсем не голами и набранными очками. Зато следующие два года Анисин вполне стабильно провёл в ХК «Сочи», где уже не был лидером атак, но свои 20-25 очков набирал и десяток шайб забрасывал.

Тем не менее, это был последний сезон, когда Анисин показывал в России приличный хоккей. Потом в карьере Михаила были новокузнецкий «Металлург» и «Сарыарка» в ВХЛ, кратковременное и неудачное возвращение в московское «Динамо», а прошлым летом Анисин не нашёл работу в КХЛ и поехал играть в Румынию. Сейчас Михаил пытается вернуться, а пробный контракт ему даёт клуб, за который он более-менее стабильно играл целых два сезона, а это для Анисина достижение.

Не секрет, что неплохой хоккеист сам испортил себе карьеру. Любовь к нарушениям режима, развесёлый характер, слабость к алкогольным напиткам. Вспоминаем, почему Анисин вошёл в список российских игроков, загубивших свой талант.

Фото: Нина Зотина, photo.khl.ru

Как Анисин делал шоу: соло в Риге и бойкот для «Динамо»

Михаил никогда не был паинькой, но до поры до времени он не выходил за границы дозволенного. Несмотря на крошечные для хоккеиста габариты, Анисин мог полезть в драку.

А ещё мог и жёстко высказаться в адрес болельщиков соперника. Но будучи игроком московского «Динамо», Анисин ещё не попадал в сводки скандальных новостей. Напротив, он был лучшим форвардом бело-голубых, его ждали в сборной на ЧМ-2012, а также вся хоккейная общественность была в восторге от его вокальных данных, продемонстрированных на Матче Звёзд в Риге.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Но победа в Кубке Гагарина слегка вскружила Анисину голову. В июле 2012-го Анисин не приехал на сбор «Динамо». Хоккеист требовал увеличить свою зарплату, призывал оценивать себя по результату и выражал недовольство гендиректором бело-голубых Андреем Сафроновым. Анисин подавал заявление в дисциплинарный комитет и не являлся на встречу с главой профсоюза Андреем Коваленко, придумывая нелепейшую отмазку, но в августе компромисс между игроком и клубом всё-таки был достигнут. Впрочем, Олег Знарок и Андрей Сафронов сразу дали понять Анисину, что отношение в «Динамо» к нему изменилось. В начале сезона Михаил угодил в запас бело-голубых, а потом ему предлагали сыграть за фарм-клуб после травмы.

Сафронов: попросили Анисина после травмы сыграть за фарм, а в ответ мат-перемат

В результате в декабре 2012-го Анисин объявил «Динамо» бойкот, а клуб в свою очередь заявил, что опальный форвард ему не нужен. В результате КХЛ выкупила контракт Михаила с «Динамо», и новый 2013 год Анисин встретил уже игроком «Северстали».

Михаил Анисин объявил бойкот московскому "Динамо"

"Динамо" заявило, что Анисин клубу не нужен

Так развивался первый скандал с участием Анисина в КХЛ, но тогда он был связан исключительно с разногласиями в финансовом вопросе. Михаил показал, что он высокого мнения о своей персоне (хотя позже вроде бы раскаялся), но всех внутренних демонов наружу ещё не выпустил, и для многих клубов лиги продолжал оставаться лакомым куском.

Как Анисин делал шоу: драка с одноклубником и сочинская «оттепель»

Анисин продолжал менять клубы как перчатки, но не всегда это было связано со скверным характером Михаила. Иногда так бывает в жизни хоккеиста. В октябре 2013-го Анисин в результате обмена «Нефтехимика» и «Донбасса» оказался в Донецке, где работал Андрей Назаров, с которым Михаил был в отличных отношениях. Казалось, что это шанс для Анисина закрепиться в команде, но не прошло и месяца, как Михаил устроил дебош в Уфе. Камеры видеонаблюдения в отеле, где остановился «Донбасс» зафиксировали пьяного Анисина, пытающегося идти по коридору. Также Михаил подрался с одноклубником Сергеем Варламовым.

Анисин подрался с одноклубником и покинул расположение "Донбасса"

В тот же вечер украинский клуб расторг контракт с Анисиным, и до следующего лета не мог найти себе новую команду.

В июне 2014 года Михаил подписал сначала пробный, а затем и полноценный контракт с новичком КХЛ из Сочи. Анисин в очередной раз «повзрослел и изменился», а клуб-новодел решил дать шанс скандальному форварду. Стоит признать, что на юге России форвард вёл себя практически образцово. Помогал команде на протяжении двух сезонов, не нарушал режим и ни с кем не скандалил, хотя финансовые сложности были для сочинцев обычным делом. Михаил терпел и играл, а на церемонии закрытия сезона вновь продемонстрировал свой песенный талант.

Форвард «Сочи» Анисин спел песню группы «Лесоповал» на церемонии закрытия сезона

Как Анисин делал шоу: новокузнецкие загулы и неиспользованный шанс в «Динамо»

Но в Новокузнецке, где Михаил оказался на следующий год, Анисин сорвался. Он совершенно прекратил забивать (за «Кузню» за 20 матчей так ни разу и не отличился), а нарушения режима стали обычным делом. Анисин ни в грош не ставил тренера «Металлурга» Сергея Бердникова, зато отлично спелся с Андреем Таратухиным и Андреем Первышиным.

В ноябре 2016-го «Металлург» расторг контракты с Анисиным и Первышиным, и Михаил отправился в ВХЛ, подписав соглашение с «Сарыаркой». В Казахстане Анисин показывал хороший хоккей, а также подтвердил своё звание самого поющего игрока страны.

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Летом 2017 года «повзрослевшему и изменившемуся» хоккеисту предоставили шанс в московском «Динамо». Но в феврале контракт с Анисиным был расторгнут. Причина тривиальна для Михаила.

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На этом карьера Анисина в КХЛ вроде бы завершилась. Михаил поехал в Румынию, где легко можно было быть топовым форвардом и при этом развлекаться на всю катушку. Наверняка Анисин мог задержаться в «Чиксереде» надолго, но этим летом ему неожиданно поступило приглашение из «Сочи». Теперь Михаилу предстоит понравиться строгому Сергею Зубову и получить полноценный контракт от южан. Наверняка в августе мы увидим комментарии о том, как Анисин повзрослел и что с ним теперь проблем не будет. Но что-то подсказывает, что финальное шоу Михаила ещё впереди.

Контракт Анисина с «Сочи» — плохой знак для КХЛ

Итак, Михаил Анисин со всем шлейфом своей репутации всё-таки оказался нужен клубу КХЛ. Логично, что его подписал именно ХК «Сочи» — та команда, у которой с Анисиным были прекрасные и довольно долгие отношения. Сергей Воропаев знает, как найти общий язык со скандальным нападающим.

Непонятно только, зачем в принципе Анисин понадобился южанам. У ХК «Сочи» сформирован состав и даже со скамейкой всё в порядке.

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А ведь если Анисин устроит «леопардов», то ему придётся искать место в составе. И оттуда он может вытеснить, например, молодых Дамира Рахимуллина, Степана Старкова или Василия Нарзяева. Или 23-летнего Дениса Орловича-Грудкова, который специально перебрался в «Сочи» из Санкт-Петербурга за игровой практикой.

Трудно сказать, какую пользу Анисин может принести клубу в нижних звеньях, ведь по своему потенциалу четырёхлетней давности это игрок для топ-6. Но вряд ли Сергей Зубов поставит в ударные звенья хоккеиста, который прошлый год провёл в румынском чемпионате.

Контракт Анисина с «Сочи», также как и пробные соглашения «Нефтехимика» с Виталием Атюшовым и Дмитрием Казионовым – плохой знак для КХЛ. В нашей лиге по-прежнему крайне слабо доверяют молодёжи, зато готовы до последнего предоставлять шансы уже отыгранным ветеранам. Тот же Анисин уже миллион раз доказал, что он ненадёжный человек и нестабильный форвард, но он опять нашёл работу в КХЛ, позиционирующей себя второй лигой в мире. Больший абсурд может вызвать только новый контракт Николая Жердева или, например, возвращение из Кореи Александра Фролова.

В КХЛ клубы очень медленно проводят смену поколений, и это большая проблема для молодых кадров. Во многом из-за этого они и уезжают массово в Америку, где отношение к 20-летним игрокам принципиально другое. В нашем же чемпионате за опытных хоккеистов держатся не только топ-клубы, но и команды средней руки, типа «Сочи» и «Нефтехимика». Им особо нечего терять, в ближайшее время их не ждёт борьба за Кубок Гагарина, но они всё равно предпочитают подписать прожженного ветерана, нежели дать реальный шанс молодому хоккеисту. С таким подходом менеджеров к формированию состава остановить отток юных талантов из России у нас точно не получится, а вместо них КХЛ наполнят ветераны, которые хотят ещё немного заработать перед окончанием карьеры.