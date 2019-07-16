Никогда не нарушайте их. 10 неписаных хоккейных правил

Что бывает с теми, кто бьёт лежачего и топчет логотип своей команды?

Есть хоккейные правила, которые обличены в письменную форму — тогда они становятся сводом законов для конкретной лиги. А есть правила, которые никем и никогда не были зафиксированы, но от этого они не становятся менее почитаемыми. Наоборот, неписаные законы принято соблюдать особо, поскольку они имеют дух неких сакральных традиций. нарушение которых порицается сильнее. И в НХЛ их неукоснительно соблюдают. Почти всегда.

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Не бить оппонента во время драки, если он упал

Как только один из дерущихся падает на лёд, бой считается оконченным, а упавший становится проигравшим. Бить лежачего соперника в хоккее не принято, а если в угаре эмоций оппонент всё же продолжает наносить удары тому, кто уже не сопротивляется, это будет считаться проявлением крайнего неуважения и излишней агрессии. Все хоккеисты команды, за которую играет потерпевший, возьмут это на заметку и попытаются отомстить.

Примерно такое же отношение у болельщиков и к тем, кто практикует атаку исподтишка — так называемые удары сосунка. Большим специалистом в этом деле считается форвард «Бостона» Брэд Маршан, который может без зазрения совести ударить в затылок соперника, стоящего на коленях на льду и находящегося спиной к происходящему.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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Раньше это правило было куда более очевидным, как и весь кодекс бойца. После локаута 2005 года профессия тафгая практически исчезла, но правило сохранилось: профессионалы ледовых боёв, а тем более тяжеловесы, должны выяснять отношения только между собой. Выбирать для драки оппонента, который меньше и легче тебя да к тому же является технарём-бомбардиром, недопустимо. В виде сомнительного исключения допускается некоторое физическое воздействие, если такой технарь попытался травмировать кого-то из команды тяжеловеса.

Видео можно посмотреть на канале Jens95 в YouTube.

Не наступать на логотип команды в раздевалке

Чистое суеверие, но работает безотказно до сих пор — в КХЛ за подобное могут выгнать из раздевалки даже телеоператора, который сделал пару шагов назад для лучшего ракурса съёмки. Как правило, эмблемы команд красуются в самом центре пола и имеют внушительные размеры, так что соблюдение этого правила иногда бывает затруднительным.



В 2013 году Джастин Бибер наступил на голову индейца в раздевалке «Чикаго Блэкхокс», за что получил нагоняй от болельщиков и игроков.

Многие не согласны с этим правилом. В частности, бывший центрфорвард, а ныне телевизионный эксперт Рэй Ферраро открыто говорит, что клубам не нужно наносить эмблему на пол, если они не хотят, чтобы на неё наступали люди.

Новички должны знать своё место

Раньше традиции хоккейной дедовщины были более жёсткими, но в последние годы экстрим наподобие бритья с ног до головы стал довольно редок. Главное правило касается так называемого ужина новичков, когда все молодые хоккеисты, проводившие свой первый сезон в НХЛ, оплачивают ужин для команды в дорогом ресторане. Ветераны, как правило, не отказывают себе в удовольствии и выбирают самые дорогие блюда и выпивку, а в дополнение новички должны поучаствовать в разнообразных конкурсах.



Самый безобидный из них — спеть при всех гимн своей страны или известную песню. Когда известных игроков спрашивают об их ужинах новичков, все отделываются общими фразами, но не так давно журнал Sports Illustrated проводил анонимный опрос самых ужасных конкурсов на подобных вечерах.



Один из игроков НХЛ поведал следующее. «Нам пришлось встать на стол в нижнем белье и рассказать анекдот. После этого все по очереди снимали бельё и садились задницей в большую тарелку с мороженым, а тот новичок, чей анекдот показался ветеранам самым плохим, должен был это мороженое съесть».

Не бросать вратарю выше пояса во время разминки

Здесь мотивация предельно практичная — высоким броском можно попасть в голову или шею, тем самым нанеся своему голкиперу травму. Вероятно, эта традиция зародилась ещё в те времена, когда вратари не носили масок. В любом случае это правило оправданно, поскольку на разминках по воротам наносится, как правило, одновременно несколько бросков, и если они будут лететь в голову, это может быть опасно. Подобные инциденты осуждаются и одноклубниками, и руководством команды.

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Не делать «черепаху»

Хитрость этого приёма заключается в том, что игрок провоцирует драку, а затем ложится на лёд и закрывает голову руками, чтобы соперник не мог нанести ему ответного удара. Подобный поступок может расцениваться как подлость, а может и как хитрость, поскольку даёт возможность увернуться от удаления и получения травмы.



В своё время мастером «черепахи» был Дарюс Каспарайтис, который в 2006 году подобным образом уклонился от боя с тяжеловесом Дональдом Браширом, а два года спустя повторил этот трюк в серии между «Спартаком» и СКА.

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Видео можно посмотреть на канале Hockeyfights в YouTube.



Два года назад нечто подобное изобразил центрфорвард «Торонто» Назем Кадри.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Не прикасаться к трофеям за победу в конференции

Это суеверие держалось очень долго: призы Кларенса Кэмпбелла и принца Уэльского запрещалось трогать капитанам тех команд, кто выходил в финал Кубка Стэнли. Считалось, что Кубок Стэнли невозможно завоевать, если ты уже притронулся к другому призу — хоккейный Грааль столь обидчив, что это припомнит и в руки уже не дастся.



Однако в последние годы это правило как-то ушло в тень, и не последнюю роль в этом сыграл капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Год назад он смело поднял приз принца Уэльского, когда его «столичные» обыграли в финале Востока «Тампу» — в этот момент сердца многих болельщиков «Вашингтона» наполнились ужасом. В 2016 и 2017 годах Сидни Кросби тоже касался этого приза, после чего «Питтсбург» в обоих случаях выигрывал Кубок Стэнли.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFS.



Ещё одна модификация этого правила — не прикасаться к Кубку Стэнли, пока не выиграешь его, даже если у тебя есть возможность его потрогать.

Не бросать после свистка

Это раздражает всех — вратаря, по воротам которого бросили, его одноклубников и даже судей, которым формально нечего предъявить нарушителю. Даже если бросок получился случайным, голкипер может подъехать к нарушителю и найти несколько тёплых слов. Если же это будет расценено как преднамеренное действие, на льду может вспыхнуть драка. В любом случае это проявление неуважения.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Не пересекать красную линию во время разминки

Это правило хорошо понимается подавляющим большинством игроков НХЛ и нарушается крайне редко. Если его проигнорировать, то болельщики получат редчайшую возможность увидеть драку ещё до начала матча. Один из таких случаев произошёл в 1987 году, когда знаменитый Клод Лемье из «Монреаля» запустил шайбу в пустые ворота «Филадельфии» в конце разминки. После этого последовала одна из величайших потасовок всех времён, а особый колорит ей придал тот факт, что часть хоккеистов вернулась для драки из раздевалки и далеко не все были полностью одеты в амуницию.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Не бриться во время плей-офф

Наверное, это самая известная хоккейная традиция — растить бороды во время кубковых баталий. Стартовала она, кстати, не так давно — в начале 1980-х, когда в НХЛ гремел великолепный «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитянам» пришлось играть четыре матча за пять дней и руки до бритвы просто не доходили. Команда выигрывала, а хоккеисты, потакая суеверию, так и не брились до самого финала, в котором была повержена «Филадельфия». «Айлендерс» выиграл Кубок Стэнли четыре раза подряд, поэтому эффективность этой традиции была доказана на практике.



Главный тезис этого неписаного правила таков: в своей жизни нельзя ничего менять во время плей-офф, иначе можно спугнуть фортуну и завершить победную полосу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Айлендерс».