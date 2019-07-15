Ларионов-младший в СКА – это не дно. В КХЛ были случаи гораздо хуже

Сын известного в прошлом хоккеиста Игоря Ларионова, полный тёзка своего знаменитого отца, подписал пробный контракт со СКА. В июле Ларионов-младший принял участие в лагере развития питерского клуба, о котором лестно отозвался Профессор, а сейчас сделал следующий шаг к тому, чтобы попасть в систему команды с берегов Невы. Что известно о Игоре Ларионове 1998 года рождения? Он родился в Детройте, хоккеем начал заниматься в Северной Америке, и в последнее время поиграл и в QMJHL, и в OHL, а также в USHL. Словом, попробовал себя в нескольких ведущих юниорских лигах Канады и США. Статистикой Ларионов-младший, выступающий, как и отец, на позиции форварда, не блеснул, на драфтах НХЛ никого не заинтересовал и в 20 лет решил вернуться в Россию.

Конечно, большое влияние на сына оказывает отец, занимающийся сейчас агентской деятельностью. Ларионов-старший, некоторое время назад отличавшийся жёсткой критикой российского хоккея, в последнее время существенно смягчил свою позицию. Профессор работал экспертом Первого канала на ЧМ-2019 и его комментарии были крайне дружелюбны по отношению ко всему сложившемуся укладу в современной сборной России. Положительный же отзыв о тренинг-кэмпе СКА окончательно дал понять, что Ларионов не собирается больше идти в конфронтацию с руководством национальной команды и, соответственно, питерского клуба. Трудно сказать, связано это с личными амбициями или с желанием помочь карьере сына, но факт остаётся фактом – Ларионов-старший стал гораздо лояльнее в высказываниях, а Ларионов-младший получил шанс в системе самого развивающегося клуба страны.

При этом не стоит спешить и говорить о каком-то блате для молодого нападающего. Во-первых, у Ларионова-старшего нет никакой должности в СКА и сборной России, чтобы рассуждать о кумовстве, хотя определённые связи безусловно присутствуют. Во-вторых, Ларионов-младший подписал пока лишь пробный контракт, и нет ничего плохого в том, что питерцы дали шанс сыну уважаемого человека. В-третьих, вместе с Ларионовым такое же пробное соглашение заключил и Даниил Мироманов, у которого вовсе нет знаменитых родственников. В этой сделке пока не нужно искать второго дна, просто в СКА дали возможность показать себя молодому хоккеисту, у которого не срослось за океаном. И это как раз нормально для питерского клуба.

Но Ларионову-младшему, конечно, будет довольно трудно психологически. Так бывает всегда, когда фамилия человека бежит впереди него. Нужно в два раза больше трудиться, чтобы доказать отсутствие какого-либо блата, и далеко не у всех это получается. Рассказываем о других сыновьях или родственниках известных людей, которые подписаны с российскими клубами, и разбираемся, насколько эти сделки прозрачны.

Статистика прошлого сезона:

NAHL («Брукинс Близзард»): 7 игр, 2 (2+0) очка, «-1»

ВХЛ («Динамо» СПб): 25 игр, 2 (2+0) очка, «-1»

МХЛ (МХК «Динамо» СПб): 10 игр, 3 (1+2) очка, «-1»

19-летний Павел Ротенбергявляется сыном Аркадия Ротенберга, племянником Бориса Ротенберга и двоюродным братом Романа Ротенберга. Можно ли, имея таких влиятельных родственников, стать самодостаточным хоккеистом? Невероятно тяжело, но Павел очень старается. Стоит начать с того, что Ротенберг-младший – вовсе не бесталанный хоккеист. В юниорском хоккее он набирал больше очка за игру в петербургском «Динамо», а перейдя на уровень МХЛ/ВХЛ, хоть и не стал топовым форвардом, но довольно усердно работал, чтобы заслужить своё место в составе. Павел немного поиграл за юниорские сборные России, где не портил картины, а сейчас выступает за «Динамо» СПб в ВХЛ.

Разумеется, Павла Ротенберга давно могли бы пристроить в СКА, тем более, что он подходит по возрасту на роль лимитчика. Но в прошлом плей-офф эту позицию в питерском клубе закрывал белорус Артём Жук, а Ротенберг-младший в это время рубился в Кубке Петрова.

ВХЛ: Павел Ротенберг проиграл в драке и заработал в матче 15 минут штрафа

Ротенберг-младший не стремится попасть в КХЛ за счёт связей, зато уже два года подряд ездит в тренировочный лагерь развития в Северную Америку, куда его берёт «Торонто».

Павел Ротенберг Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Статистика прошлого сезона:

КХЛ («Динамо» Р): 1 игра, КН 5,19 и 85,7 % ОБ

ВХЛ («Звезда»): 12 игр, КН 1,58 и 94,3% ОБ

Максиму Третьяку 22 года, и он – внук прославленного в прошлом голкипера, а ныне президента ФХР Владислава Третьяка. Владислав Александрович существенно подпортил свою репутацию среди хоккейных болельщиков по всей России в период своего пребывания на руководящем посту (с 2006 года), и это, конечно, сильно влияет на отношение к его внуку, тоже хоккейному голкиперу.

Стоит ли здесь говорить о блате? Вряд ли, ведь Максим так до сих пор и не закрепился в КХЛ. Наверняка Третьяк-старший помогал внуку с трудоустройством в систему ЦСКА, «Адмирал» и рижское «Динамо», Максиму давали шанс в этих клубах, но нигде он не пользовался привилегиями своей фамилии. Во Владивостоке он сидел за спинами Бобкова, Налимова и Серебрякова, в столице Латвии был третьим после Гудлевскиса и Билялова, а за ЦСКА и вовсе не провёл ни одной игры в КХЛ. Кстати, в обойму «армейского» клуба Третьяк-младший попал примерно в одно время с Ильёй Сорокиным, который старше Максима на год, но никому в ЦСКА не пришло в голову задвигать талантливого новокузнечанина, чтобы угодить президенту ФХР.

М. Третьяк: дед никак не помогает моей карьере, но не могу в этом убедить людей

Сейчас Максим Третьяк вновь вернулся в Ригу, где, скорее всего, станет основным бэкапомГудлевскиса. Вполне вероятно, что Третьяк-младший, показывавший приемлемую статистику пока только в ВХЛ, продолжает получать шансы в КХЛ только благодаря влиянию дедушки, но кому от этого хуже? Игровое время у перспективных вратарей Максим не забирает, а в будущем, возможно, он и сам сможет выйти на новый уровень. Далеко не все голкиперы раскрываются к 22 годам.

Максим Третьяк Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Владислав Гросс («Горняк»)

Статистика прошлого сезона:

ВХЛ («Горняк»): 16 игр, КН 3,04 и 91,8% ОБ

ВХЛ («Металлург» Нк): 1 игра, КН 9,94 и 83,3% ОБ

МХЛ («Авто»): 3 игры, КН 3,38 и 90,7% ОБ

Ещё один голкипер в нашем списке, 21-летний сын генерального менеджера «Автомобилиста» Олега Гросса. Владислава даже с большой натяжкой нельзя назвать классным вратарём, и это из года в год отражается на его статистике. Но отец Гросса-младшего уже много лет работает руководителем хоккейных клубов, и карьера Владислава неотрывно связана с перемещениями Олега Иоганесовича. Когда тот работал в Уфе, молодой голкипер играл в системе «Салавата Юлаева», а переезд Гросса-старшего в Екатеринбург совпал с появлением на Урале и его сына. Правда, в промежутке между Уфой и Екатеринбургом Владислав попытался пуститься в самостоятельное плавание, но один сезон в «СКА-Варягах» и тренировки с молодёжной командой финского «Пеликанс» не принесли ожидаемого результата.

Владислав Гросс выступает в системе «Автомобилиста» уже три сезона, но всем очевидно, что без влияния отца ему бы не нашлось места даже в «Горняке». Там он в прошлом сезоне проигрывал конкуренцию Леониду Фомину и Артуру Гайдуллину, а в молодёжной команде у «Автомобилиста» подрастают Владимир Галкин, Михаил Исаев и Владимир Сартаков. Про главную команду и говорить не приходится. На следующий год Гросс-младший уже не пройдёт в МХЛ по возрасту и, скорее всего, проведёт сезон-2019/20 на скамейке в Учалах.

Впрочем, и в этой ситуации нельзя говорить о блате. Олег Гросс держит сына на плаву, но не пихает его по-родственному на ведущие роли ни в одной из команд системы клуба.

Владислав Гросс Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Станислав Кацуба («Амур»)

Статистика прошлого сезона:

КХЛ («Амур»): 21 игра 1 (1+0) очко, «-6»

Нападающему хабаровчан 28 лет, в «Амуре» Кацуба выступает уже пять с половиной лет, и за всё это время форвард забросил только одну шайбу. Почему же Станислав с такими показателями продолжает играть в клубе КХЛ? Ответ прост – его отец работает министром финансов Хабаровского края. Случай с Кацубой – один из самых ярких примеров блата в российском хоккее, когда абсолютно посредственный хоккеист получает возможность выступать на довольно высоком уровне. Такая вариация кумовства, когда своего родственника в команду пристраивает не бывший игрок с громким именем, а чиновник, гораздо страшнее для нашей лиги, потому что здесь действительно попахивает форменным беспределом.

Сын министра финансов Хабаровского края Кацуба забил первый гол за 7 лет в КХЛ

Справедливости ради отметим, что Кацуба в молодые годы подавал надежды. У него есть три матча за сборную России U16, он провёл неплохие три года в системе «Ак Барса», а в сезоне 2011/12 Станислав стал вторым снайпером «Амурских тигров», набрав в 58 матчах 41 (15+26) очко. Но на взрослом уровне Кацуба совершенно растворился, и без связей он бы не продержался в клубе КХЛ столько лет. Кстати, сам Станислав абсолютно не заносчивый и простой парень, который понимает, что он играет во второй по силе лиге мира вовсе не благодаря своему таланту.

Станислав Кацуба Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Данил Губарев («Трактор»)

Статистика прошлого сезона:

КХЛ («Трактор»): 39 игр, 2 (1+1) очка, «-13»

Губарев – сын бывшего генерального менеджера «Трактора» Евгения Губарева, и его история во многом схожа с Кацубой. У Данила в активе есть матчи за молодёжную сборную России, и хороший сезон в МХЛ за «Белых медведей», но все понимают, что Губарев-младший – это не хоккеист для команды уровня КХЛ. В основе челябинского клуба Данил выступал последние пять сезонов – ровно столько Евгений Губарев был одним из руководителей «Трактора». За этот период лучшим показателем для хоккеиста стали 13 очков в регулярке в сезоне-2015/16.

Отметим, что Губарев, в отличие от того же Кацубы, проводил за «Трактор» большую часть матчей сезона и выходил в плей-офф. Можно представить, скольким молодым талантам из бездонной челябинской школы не досталось места в «Тракторе» из-за родственника генерального менеджера. Но теперь ситуация изменится. Евгений Губарев больше не работает в Челябинске и вряд ли Губарев останется в команде при новом руководстве и требовательном Петерисе Скудре на тренерском мостике.

Данил Губарев Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Данил Мамаев («Тамбов»)

Статистика сезона-2017/18:

КХЛ («Трактор»): 49 игр, 3 (0+3) очка, «-2»

Пожалуй, самый вопиющий пример блата в КХЛ – это контракт Данила Мамаева, зятя экс-президента «Трактора» Ивана Сеничева, с челябинским клубом. Абсолютно посредственному защитнику в своё время выписали хороший односторонний контракт только из-за связей игрока в руководстве клуба. Как хоккеист Мамаев не показывал ничего особенного ни в «Стальных лисах», ни в «Челмете», а в «Тракторе» стал настоящей обузой для всех главных тренеров челябинцев.

Правда, Мамаев настолько не соответствовал уровню клуба КХЛ, что прошлым летом его не спас даже высокий родственник. Сезон-2018/19 Данил провёл в разъездах, меняя казахстанский «Бейбарыс» на «Ермак» из ВХЛ, а под конец чемпионата оказался во второй лиге чешского хоккея. Сейчас Мамаев подписал контракт с ХК «Тамбов» и с «Трактором» его уже ничего не связывает (как и Ивана Сеничева), но в челябинских кулуарах ещё долго будут недобрым словом вспоминать парочку «блатных» Губарева и Мамаева.