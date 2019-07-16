Звёзды НХЛ без контрактов. Они не переживают — скоро их завалят миллионами

В НХЛ продолжается межсезонье, которое за океаном проходит по некоему заданному алгоритму. После окончания сезона генменеджеры клубов в первую очередь пытаются договориться со своими игроками, которые 1 июля могут получить статус НСА, затем работают на драфте юниоров, потом наступает пора обменов, а там уже и открывается рынок свободных агентов. Ключевые сделки совершаются в первые дни открытия окна, затем наступает период арбитражных споров. Ограниченно свободные агенты, не согласные с зарплатой, предложенной их клубом, могут добиться справедливого контракта в суде.

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Таким образом, у руководителей клубов в последнюю очередь доходит дело до переговоров с главными активами команды – молодыми звёздами, у которых закончился контракт новичка. Такие ребята, как правило, претендуют на существенное увеличение зарплаты, и генменеджеру команды нужно сначала расчистить место под потолком. Не всегда игрок и клуб приходят к компромиссу по величине зарплаты, но по правилам НХЛ молодой игрок, подписавший контракт новичка в возрасте от 18 до 20 лет, может идти в арбитраж только после четырёх сезонов в Северной Америке, а стандартное соглашение новичка рассчитано на три года.

Поэтому не стоит удивляться, что некоторые клубы НХЛ не спешат давать контракты будущим центрам франшизы. Поторопить их может только оффер-шит, как было в случае с «Каролиной» и Себастьяном Ахо, но такой метод по-прежнему непопулярен в НХЛ. Рассказываем о лучших ОСА этого межсезонья, которые совсем скоро станут главными звёздами лиги, но пока вынуждены терпеливо дожидаться своей очереди на подписание контракта.

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Брейден Пойнт Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Статистика в прошлом сезоне: 79 игр, 92 (41+51) очка, «+27»



Свободные деньги под потолком у «Тампы»: $ 5,6 млн



Пойнт провёл шикарный сезон за «молний», став третьим бомбардиром команды после Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. Жюльен Брисбуа рад бы продлить соглашение с Брейденом как можно быстрее, для этого клуб уже расстался с Джей Ти Миллером, но денег под кепкой на солидный контракт для форварда всё равно не хватает. Ещё 26 июня Пойнт получил квалификационное предложение от «Тампы», но стороны до сих пор не пришли к соглашению. Брисбуа не торопит события, но рано или поздно с форвардом нужно будет договариваться.

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Пойнт наверняка претендует на долгосрочный контракт с окладом в $ 8-9 млн в год, но с учётом последних тенденций аппетиты форварда могут возрасти и до $ 10-11 млн. Если Пойнт не согласится на контракт-мостик и пониженную зарплату, то выручить «Тампу» может Райан Кэллахэн. Ветеран «молний» может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, и это решение освободит для «Тампы» почти $ 6 млн под кепкой. Правда, через год Брисбуа надо будет продлевать контракты с Андреем Василевским и Михаилом Сергачёвым, так что лёгкого выхода из ситуации с Пойнтом всё равно не предвидится.

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 94 (26+68) очка, «+22»



Свободные деньги под потолком у «Торонто»: $ 3,8 млн



«Торонто» сам загнал себя в такую ситуацию, при которой у «кленовых листьев» не хватает денег на своего лучшего бомбардира. Очень много места в платёжке «съедают» контракты Мэттьюса и Тавареса, да и остальные форварды при заключении контрактов не шли на компромисс с клубом. Сейчас у «Торонто» реально не на что подписывать Марнера (квалификация, конечно, сделана, но Митча она не устраивает), поэтому всё чаще говорится о различных оффер-шитах для форварда.

Недавно появилась информация, что на такой ход может сподобиться «Коламбус», и тогда это станет плохой новостью для «Торонто». «Блю Джекетс» могут предложить Марнеру гораздо больше денег, чем «Мэйпл Лифс», и это логично, ведь клубу из Огайо нужен новый лидер в атаку после ухода Панарина и Дюшейна.

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Любопытно, что, по сообщению известного североамериканского инсайдера Боба Маккензи, в «Торонто» сами ждут оффер-шит для Марнера, в надежде, что какой-нибудь другой клуб лиги сыграет роль арбитражного суда и оценит Митчелла. Но что, если «Торонто» просто не сможет повторить это предложение? Вообще, ситуация с Марнером может затянуться, как это было с Вильямом Нюландером в прошлом сезоне. Швед призывает одноклубника не волноваться, но вряд ли в планы Марнера входит простой до декабря.

Микко Рантанен Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Статистика в прошлом сезоне: 74 игры, 87 (31+56) очков, «+13»



Свободные деньги под потолком у «Колорадо»: $ 19,9 млн



Финский нападающий провёл великолепный сезон, звено Рантанен – Маккинон — Ландеског временами просто разрывало НХЛ, и в «Колорадо», конечно, заинтересованы в сохранении этой тройки. У Ландескога и Маккинона на руках действующие, и совсем не жирные (привет, «Торонто») контракты, да и вообще у «лавин» самая благоприятная ситуация среди всех клубов НХЛ. Состав практически укомплектован, а под потолком свободно почти $ 20 млн.

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Поэтому Джо Сакик и не торопится с Рантаненом. Финн никуда от «Колорадо» не денется, а делать «Эвеланш» оффер-шит по Микко бессмысленно – клуб повторит любое предложение. Это тот самый случай, когда финальная часть переговоров с будущей звездой команды отложена на вторую часть межсезонья и можно не сомневаться, что Рантанет подпишет с «Колорадо» оптимальное для всех сторон соглашение.

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 50 (30+20) очков, «-24»

Патрик Лайне и Кайл Коннор Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

Кайл Коннор («Виннипег»)

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 66 (34+32) очов, «-7»



Свободные деньги под потолком у «Виннипега»: $ 22,9 млн



У «Виннипега» полно места под потолком (больше всех в НХЛ) и, казалось бы, нет никаких проблем с контрактами для молодых звёзд клуба. Но в случае с Патриком Лайне всё не так просто. Минувший сезон заставил боссов «Джетс» задуматься о перспективах Лайне, и клуб пока не готов бездумно подписывать с Патриком большое и длинное соглашение. Статистика у Лайне, конечно, не самая плохая, но от будущего центра франшизы в предконтрактный год ждали гораздо большего. Сам Лайне понимает, что «Виннипег» ужимается не из-за потолка, и хочет контракт в районе $10 млн в год.



Клуб и игрок ещё, видимо, далеки от финальной части переговоров, но в любом случае Кевин Чевелдэйофф не допускает варианта, при котором Лайне покинет «Виннипег».

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С другим ОСА «Виннипега» Кайлом Коннором должно возникнуть меньше проблем, хотя сезон американец провёл получше раскрученного Лайне. О Конноре не говорят слишком много, что довольно странно, ведь этот парень с каждым годом идёт по-нарастающей и уже становится для «Джетс» важной частью будущего. Наверняка величина контракта Кайла будет зависеть от итогов переговоров клуба с Лайне, по-хорошему Коннор заслужил что-то в районе $ 7-8 млн в год.

Статистика в прошлом сезоне: 69 игр, 56 (26+30) очков, «-2»



Свободные деньги под потолком у «Ванкувера»: $ 5 млн



Бёзер второй год подряд является одним из лучших форвардов «Ванкувера», выбивая более 50 очков в регулярке, и в это межсезонье Брок может рассчитывать на хорошую зарплату. Пока «Кэнакс» больше думают о вероятном обмене Луи Эрикссона, но и о своей потенциальной звезде мирового масштаба забывать не следует. Прямо сейчас у «Ванкувера» нет средств на достойный контракт для Бёзера (если только контракт-мостик), но агент хоккеиста, да и сам игрок настроены оптимистично относительно итогов переговоров.

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Мэттью Ткачак Фото: M. Haffey/Getty Images

Статистика в прошлом сезоне: 80 игр, 77 (34+43) очков, «+14»



Свободные деньги под потолком у «Калгари»: $ 9,5 млн



Мэттью Ткачук попал в топ-10 самых прогрессирующих игроков прошлого сезона по версии НХЛ и можно констатировать, что у «Калгари» появился ещё один молодой талант, готовый к звёздному будущему. Годро, Монахан, Линдхольм – Ткачук стал достойным членом этой «банды», но теперь ему предстоит подписывать первый большой контракт. Впрочем, проблем у «Калгари» с Ткачуком возникнуть не должно. В клубе очень ровно распределены кэпхиты хоккеистов, ни у одного игрока размер среднегодовой зарплаты не превышает $ 6,7 млн. Ткачук вряд ли будет просить больше, но даже в этом случае деньги у «огоньков» найдутся.