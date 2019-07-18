Как россиян обменивали в НХЛ. Кому-то — новый шанс, другим — билет домой

Межсезонье-2019 в НХЛ выдаётся весьма насыщенным для российских хоккеистов. Главными ньюсмейкерами стали Артемий Панарин и Сергей Бобровский, но и других новостей с участием россиян хватает. Так, одним из самых русских клубов НХЛ неожиданно стала «Оттава», которую в результате обменов пополнили Никита Зайцев и Артём Анисимов. Пока трудно сказать, к чему приведут эти сделки и как себя проявят игроки в худшем клубе лиги прошлого сезона, но появился повод вспомнить другие обмены россиян в последнее время. Рассматриваем только те трейды, в которых приняли участие игроки основного состава.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.

Илья Ковальчук из «Атланты» в «Нью-Джерси» (2010)

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На кого обменян: в «Атланту» отправились защитник Джонни Одуйя, форварды Патрис Кормье и Никлас Бергфорс и пик первого раунда драфта-2010.



Почему состоялся обмен: Ковальчук в то время находился в самом расцвете сил, являясь одним из лучших снайперов НХЛ, и «Атланта», выходящая в плей-офф по большим праздникам, категорически не соответствовала уровню своего капитана. В «Нью-Джерси» Ковальчук переходил за Кубком Стэнли.

Что из этого получилось: Кови мгновенно стал лидером «Нью-Джерси», через два года после обмена дошёл с «дьяволами» до финала Кубка Стэнли, и не было человека, который бы сделал больше тогда для победы, чем Ковальчук. Но трофей достался «Лос-Анджелесу». Ещё спустя год российский форвард внезапно объявил о завершении карьеры в НХЛ, хотя с «дьяволами» у него действовало ещё 12 лет 100-миллионного контракта, перебрался в КХЛ и провёл в Санкт-Петербурге пять сезонов, выиграв за это время два Кубка Гагарина. Прошлым летом в статусе свободного агента подписал контракт с «Лос-Анджелесом», но в «Кингз» у Кови дела идут неважно.

«Он захотел остаться дома». Это не забастовка, но у Ковальчука всё плохо Россиянин решил переждать концовку ужасного сезона в Калифорнии.

Семён Варламов из «Вашингтона» в «Колорадо» (2011)

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

На что обменяли: за российского голкипера «лавины» отправили в Вашингтон выбор в первом раунде драфта-2012 и выбор во втором раунде драфта-2012 или 2013.



Почему состоялся обмен: у Варламова заканчивался контракт новичка, но «Вашингтон» не стремился предлагать россиянину долгосрочное соглашение, продавливая договор-мостик. Семёна это не устраивало, и агент нашёл для него оптимальный вариант. В «Колорадо» нуждались в молодом сильном вратаре, который бы мог потянуть роль первого номера.



Что из этого получилось: вряд ли кто-то проиграл от этой сделки. В «Вашингтоне» сделали ставку на Брэйдена Холтби, о чём ни разу не пожалели, а Варламов провёл восемь хороших лет в «Колорадо». Семёну катастрофически не везло с травмами, но всё же он держал свой уровень и однажды едва не добрался до «Везины». Этим летом Варламов распрощался с «лавинами», подписав четырёхлетнее соглашение с «Айлендерс».

Сергей Бобровский из «Филадельфии» в «Коламбус» (2012)

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

На что обменян: пики во втором и третьем раундах драфта-2012, а также пик в четвёртом раунде драфта следующего года



Почему состоялся обмен: в «Филадельфии» слепо верили в Илью Брызгалова, которому раннее дали огромный контракт, и в Бобровском у «лётчиков» не было необходимости. Новокузнечанин тогда ещё только привыкал к НХЛ, и его статистика не была впечатляющей. Для «Коламбуса» же молодой, жаждущий показать себя голкипер казался отличным вариантом усиления.



Что из этого получилось: в «Филадельфии» вскоре выкупили контракт Брызгалова и до сих пор присылают ему чеки, параллельно кусая локти, глядя на прогресс Бобровского. В «Коламбусе» Сергей поднялся до космического уровня, взял две «Везины», а этим летом переехал во «Флориду», став вторым вратарём (после Кэри Прайса) по сумме зарплаты в лиге. Бобровский многого добился своим трудом, но, чтобы выиграть Кубок Стэнли с «пантерами», ему придётся сильно постараться.

Бобровский — о переходе во «Флориду»: всё дело в Кубке, он — главная цель

Андрей Локтионов из «Лос-Анджелеса» в «Нью-Джерси» (2013)

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

На что обменяли: право выбора в пятом раунде драфта-2013



Почему состоялся обмен: Локтионов никогда не был важной частью «королей», а в сезоне-2012/13 и вовсе перестал проходить в состав «Лос-Анджелеса», выступая в АХЛ. Россиянин был недоволен таким положением вещей и запросил обмена, а «Кингз» нашли вариант.



Что из этого получилось: никакого прорыва в карьере Локтионова после этого обмена не произошло. В «Девилз» он играл роль четвёртого центфорварда команды, не более того. В начале 2014 года «Нью-Джерси» обменял Локтионова в «Каролину», там Андрей доиграл сезон и вернулся в Россию. В «Локомотиве» Локтионов провёл пять лет, суперзвездой КХЛ не стал, но добротными российскими центрфорвардами в России не разбрасываются, и в мае Андрей подписал контракт с «Магниткой».

Никита Задоров и Михаил Григоренко из «Баффало» в «Колорадо» (2015)

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Полное описание обмена: 27 июня 2015 года во время процедуры драфта «Баффало» и «Колорадо» провернули сделку. «Клинки» обменяли Никиту Задорова, Михаила Григоренко и Джей Ти Комфера на форвардов «лавин» Райана О’Райлли и Джейми Макгина.



Почему состоялся обмен: «Баффало», нуждавшийся в потенциальном лидере нападения, нацелился на Райана О’Райлли и не пожалел на него свои активы. Вместе со студентом Комфером в Денвер отправились два «первораундника» «клинков» Григоренко и Задоров. И если расставание с Михаилом можно было понять (за три года в системе «Баффало» тот не впечатлил), то мощного защитника можно было и придержать в обойме.



Что из этого получилось: обмен оказался пустым. Григоренко в «Колорадо» так и не стал крутым на уровне НХЛ и вернулся в Россию, где прекрасно себя чувствует в ЦСКА. О’Райлли провёл в «Баффало» три сезона, забыл за это время про плей-офф и едва не закончил с хоккеем, но вовремя отправился в «Сент-Луис», где в июне 2019-го обрёл счастье. Задоров и Комфер продолжают играть в «Колорадо», хотя звёзд с неба не хватают, а Макгин после того обмена отправился гулять по клубам и прошлый сезон завершил в АХЛ в команде из системы «Флориды».

Наиль Якупов из «Эдмонтона» в «Сент-Луис» (2016)

Фото: Dilip Vishwanat/ Getty Images

На кого обменяли: «Эдмонтон» получил за Якупова форварда Зака Почиро и условный выбор в третьем раунде драфта-2017



Почему состоялся обмен: «Эдмонтон» и Якупов больше не могли мучить друг друга. Выбранный под первым номером драфта-2012 Наиль и близко не напоминал топового форварда, а Якупов в составе «нефтяников» скучал по победам. «Эдмонтон» валился, Наиль не прогрессировал, и перед началом сезона-2016/17 россиянина отпустили в другую команда за ничтожную компенсацию.



Что из этого получилось: игрока для топ-6 в НХЛ из Якупова не получилось ни в «Сент-Луисе», ни в «Колорадо», где Наиль оказался год спустя. Самому переоценённому россиянину оставалось только возвращаться на родину, где его уже с нетерпением ждали в Санкт-Петербурге. Сейчас Якупов счастлив в СКА, и у него нет поводов вспоминать свой провал в НХЛ.

Якупов: цель СКА — Кубок Гагарина, и других мыслей быть не должно

Никита Нестеров из «Тампы» в «Монреаль» (2017)

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На кого обменяли: на Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта-2017



Почему состоялся обмен: «Тампа» была не уверена в Нестерове в долгосрочной перспективе, а летом 2017-го у защитника заканчивался контракт новичка. В это же время Стиву Айзерману нужно было давать хорошие деньги Ондржею Палату и Тайлеру Джонсону, так что с Нестеровым пришлось расстаться.



Что из этого получилось: Нестеров закончил сезон в «Монреале» и отправился в Россию. Сейчас Никита – ведущий защитник ЦСКА и национальной команды, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Вряд ли он жалеет о каких-то шагах в своей карьере.

Михаил Сергачёв из «Монреаля» в «Тампу» (2017)

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

На кого обменяли: на форварда Джонатана Друэна и условный выбор в шестом раунде драфта-2018. «Тампа» помимо Сергачёва получила условный выбор во втором раунде драфта-2018.



Почему состоялся обмен: в «Монреале» так толком и не дали шанса защитнику, выбранному под общим девятым номером драфта, и решили за счёт своего актива усилить атаку в межсезонье. Джонатан Друэн подходил «Канадиенс» по всем параметрам, включая франкоканадское происхождение. «Тампа» же не скрывала своих симпатий к талантливому игроку обороны. Кроме того, Сергачёва, как молодого игрока, не надо было защищать на драфте расширения «Вегаса», а от Друэна в клубе были готовы избавиться.



Что из этого получилось: Сергачёв не подвёл «молний» и вырос в крутого защитника, которому следующим летом нужно будет существенно улучшать финансовые условия. Друэн в «Монреале» тоже в порядке, так что сделку можно признать выгодной для всех сторон.

Артемий Панарин из «Чикаго» в «Коламбус» (2017)

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Полное описание обмена: 24 июня 2017 года в НХЛ громыхнуло. «Чикаго» и «Коламбус» провели громкую сделку, в результате которой в стан «Блю Джекетс» перешёл Артемий Панарин, Тайлер Мотти, а также «Коламбус» получил выбор в шестом раунде драфта-2017. «Чикаго» же заполучили форварда Брэндона Саада, вратаря Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.



Почему состоялся обмен: в «Чикаго» любили Хлебушка, но два неудачных сезона после чемпионского титула призывали клуб к каким-то переменам. «Блэкхоукс» решили вернуть в состав Брэндона Саада (его очень ждали Кейн с Тейвзом), и за это пришлось заплатить Панариным.

«Чикаго» разбил сердце Панарину? Самый громкий обмен межсезонья «Прощай, Хлебушек!» – такие плакаты готовят болельщики «Блэкхоукс». Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин уезжает в «Коламбус».

Что из этого получилось: главный итог – Панарин наиграл на самый большой для российского хоккеиста контракт в НХЛ. В «Коламбусе» сделали ставку на техничного праворукого вингера, и он не подвёл, два сезона подряд выбивая более 80 очков. Ну а про переход Артемия в «Рейнджерс» лишний раз говорить, пожалуй, не стоит.

Что же другие участники обмена? Саад выступает в «Чикаго», но о результативности Панарина ему можно только мечтать. Мотти быстро сменил «Коламбус» на «Ванкувер», где играет до сих пор, а Форсберг всё ещё пробивается в состав «Блэкхоукс» через АХЛ.

Владислав Наместников из «Тампы» в «Рейнджерс» (2018)

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Полное описание обмена: в дедлайн прошлого сезона «Тампа» и «Рейнджерс» совершили сделку, причём российский форвард не был её главным действующим лицом. «Тампа» отдала Наместникова, Либора Гаека и Бретта Хаудена, а взамен получила защитника Райана Макдону и форварда Джей Ти Миллера.



Почему состоялся обмен: Стив Айзерман пошёл на эту сделку ради Макдоны, одного из сильнейших защитников-домоседов в НХЛ. Не совсем понятно, как ему удалось уговорить «синерубашечников» отдать своего капитана за двух ноунеймов. При этом генменеджеру «Тампы» удалось выменять результативного форварда Джей Ти Миллера и убедить «рейнджеров», что Наместников станет полноценной заменой для американца. Давать контракт на улучшенных условиях Владиславу в «Тампе» не собирались, а вот на Миллера у Айзермана были планы. Словом, это была по-настоящему грабительская сделка для клуба с Бродвея.



Что из этого получилось: Макдона стал важнейшей частью «Тампы», а вот от Миллера в клубе ждали большего, и этим летом форварда обменяли в «Ванкувер» под предлогом разгрузки платёжки. Что касается «Нью-Йорка», то Гаек ещё выступает в фарм-клубе (притом не слишком успешно), Хауден провёл весь чемпионат в основе «Рейнджерс» и заслужил положительную оценку, а вот с Наместниковым всё сложнее. Прошлым летом «Нью-Йорк» выписал Владиславу контракт с зарплатой в $4 млн в год, и теперь, после подписания сумасшедшего соглашения с Панариным, не знает, что с ним делать. Вероятно, этим летом Наместникова ожидает ещё один обмен, а компанию ему может составить Павел Бучневич.