«Я каблук? С вертушки бить надо этим…». Панарин рассказал, почему Нью-Йорк

Первая тренировка в форме «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в США из отпуска, который проводил вместе с бывшим одноклубником Сергеем Бобровским на итальянском острове Капри.



Форвард приступил к тренировкам, отметив, что ему неплохо подошли клубные цвета «Рейнджерс». «Главное, чтобы костюмчик сидел», — написал Панарин в своём «инстаграме», прокомментировав фото в форме команды из Нью-Йорка.

Панарина встретили с восторгом. Нью-Йорк уже аплодирует новой «русской ракете» Он ещё не сыграл ни одного матча за «синерубашечников», но уже заработал овации.

Почему всё-таки «Рейнджерс»

Звёздный новичок «Рейнджерс» в интервью Sports.ru рассказал, что выбрал клуб из Нью-Йорка не из-за желания своей девушки Алисы Знарок.



«Люди пишут, что я каблук и клуб за меня выбрала Алиса (девушка Артемия. — Прим. «Чемпионата»)? С вертушки бить надо этим людям. Это шутка, но всё не так.

Когда ещё не было определённости, у меня сердце лежало в «Рейнджерс», но по деньгам другой клуб перебивал чуть меньше миллиона в год.



Там мне давали $ 12,5 млн. Но мне самому не очень туда хотелось. В последний день надо было принимать какое-то решение.



Я позвал Алису к агенту домой, мы сидели вместе. Я спросил: «Что думаешь?». Она назвала другой клуб. Достаточно маленький город. Сказала: «Ну ничего, поедем туда». Не за деньгами, а чтобы не быть недооценённым. Хотя у меня и так всё нормально.

Панарин отказался от $ 7 млн! У него был повод выбрать «Рейнджерс» Но если он там не заиграет, то его просто загрызут. И про этот момент даже не вспомнят.

Там было гораздо лучше предложение. Логичнее было бы согласиться. И агент говорил, что логичнее выбрать другой клуб, отыграть там три года, потом подписать ещё – и можно было не $ 80 млн заработать, а $ 120, потому что за три года все зарплаты повышаются.



Но это переживать три года, выжимать из себя, нервничать, хорошо или плохо сыграл. Не было бы определённости.



Так что Алиса не повелась ни на какой Нью-Йорк, она сказала: «Поехали туда, купим дом, всё равно будем счастливыми, радоваться, всё будет хорошо». А я ответил: «Нет, всё равно едем в Нью-Йорк».



Предложение от них было $ 11 млн. Разница – полторашка. Я сказал своему агенту Полу, чтобы он выжимал из «Рейнджерс» как мог, что я больше никуда не пойду. Он позвонил и ещё $ 600 тысяч выбил», — цитирует Панарина Sports.ru.

«Если Панарин будет играть в «Рейнджерс» плохо – его просто сожрут» Бывший защитник «синерубашечников» Дарюс Каспарайтис – о суперконтрактах Панарина, Бобровского и обмене Зайцева.

У Панарина лучший «инстаграм» среди россиян

В русскоязычной версии официального сайта НХЛ появился список пяти лучших инстаграм-аккаунтов хоккеистов из России, выступающих в североамериканской лиге.



Пятое место занял форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. В материале говорится, что страница россиянина – «образцово-показательный аккаунт хоккейной звезды и главы большой семьи». Следом располагается недавно перебравшийся во «Флориду Пантерз» голкипер Сергей Бобровский. Сайт НХЛ считает, что долгое время вратарь не был активен в социальных сетях, однако ситуацию изменил приход Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».



Тройку призёров замкнул нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. «Видно, что «инстаграм» Малкин ведёт сам и ему это нравится», — отмечают в материале. Второе место занял форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, часто публикующий фото и видео со своего отдыха, а также коммерческие посты.



Победу ожидаемо одержал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. «Поездки на тракторах, интервью с колпинским дедом, прямые эфиры с Александром Радуловым и все эти бесконечные танцы с Бобровским обеспечивают Панарину уверенное первое место, хотя скорый переезд на корпоративный Манхэттен вызывает у его фолловеров понятную тревогу», — объясняют свой выбор на сайте лиги.