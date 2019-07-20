Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной?

Артемий Панарин не даёт скучать в это межсезонье. Ещё совсем недавно мы следили за эпопеей с его новой командой, подбирали ему различные варианты, прикидывали, с кем будет играть россиянин в звене, и какую будет получать зарплату. Сделка с «Рейнджерс» состоялась, но Панарин не желал уходить из новостной ленты. Артемий отдыхал на острове Капри с Сергеем Бобровским, делал сальто, прыгая в воду с яхты, но оказалось, что всё это было цветочками. Перед тем, как начать тренироваться в преддверии нового сезона, Панарин съездил в Россию и дал мощнейшее интервью, которое просто порвало Интернет.

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Артемий разговаривал с коллегами из Sports.ru, и эта беседа получилась крайне резонансной. Панарин высказал непопулярные мысли о политике России, президенте, системе законодательства, религии и уровне жизни. Артемий говорил без апломба, без какого-либо вызова, было видно, что он не пытается притвориться честным миллионером. Хоккеист был совершенно прост и искренен, и это подкупило большую часть людей, посмотревших это видео.

Панарин показал себя с лучшей стороны, добавив вистов своему и так положительному образу. Но его интервью, несмотря на упрощённый стиль подачи, всё-таки получилось жёстким и острым. Оно не вызвало одобрение у людей старшего поколения, да и коллеги не спешат поддерживать Панарина в соцсетях.

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Всё потому, что совсем не каждый публичный человек может сейчас позволить себе такую резкость по отношению к власти, к государству, каким бы на самом деле ни было его настоящее мнение. Артемий высказал всё, что думает, не потому, что он такой единственный честный и искренний человек. Просто сейчас у Панарина появилась возможность не держать язык за зубами.

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Это первая мысль, которая приходит в голову, когда слушаешь эти откровения Артемия. Панарин всегда был открытым человеком, активно вёл страницу в Инстаграме, но он никогда не высказывал прямо свою позицию, которая, оказывается, заключает в себе самые смелые мысли. Да, в марте хоккеист отреагировал на закон об изоляции российского Интернета, но тогда он просто задался во многом риторическим вопросом и предложил своим подписчикам высказать их мнение.

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Теперь же Панарина по-настоящему прорвало. Он и сам в интервью отметил, что у него накопилось и наболело по самым злободневным общественным вопросам. Но дело здесь не только в том, что Панарин не мог больше молчать.



Почему он не высказывал свою позицию раньше? Во-первых, его никто не спрашивал. Панарин впервые дал интервью в форме беседы по душам на камеру. Во-вторых, Артемий признался, что начал вникать в политику и общественную жизнь буквально года два назад. Панарин говорит, что до этого всего его мысли занимал хоккей, и в других аспектах он был весьма неразборчив. Но главное здесь не это. На разговорчивость Артемия – глупо это отрицать – существенно повлиял подписанный недавно семилетний контракт с «Рейнджерс». Нет, ему вовсе не «сорвало крышу», его никуда не понесло. Просто человек обрёл долгосрочную независимость и получил настоящую свободу самовыражения. Как минимум в ближайшие семь лет Панарин никак не будет зависеть от России, и этот факт и позволил ему высказать свою позицию как есть.



Впрочем, Артемий и здесь остался честным человеком. В этом же интервью он прямо заявил, что он бы не говорил многих вещей, если бы, например, продолжал выступать в КХЛ. Панарин показал, что он очень хорошо понимает нашу действительность, и главный посыл этого интервью таков: публичный человек может высказывать непопулярные мысли о России только будучи независимым от неё. Может ли кто-то с этим поспорить?

Новый образ российского спортсмена и оппозиция Овечкину

По большому счёту неважно, что позволило Панарину выступить так ярко и открыто. Здорово, что он вообще взял на себя ответственность быть неким рупором «иных» идей. Артемий понимает всю ответственность своих слов, говоря, что он, вообще-то, мог бы и не париться на эту тему, ведь у него в жизни всё хорошо. Но ведь к его интервью особо и не подкопаешься. Панарин никого не оскорбил, не призывал народ выходить на улицу. Он просто огласил своё мнение, в его словах не было ни грамма эпатажа, вызова и агитации.

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В этом интервью Артемий создал новый медийный образ российского спортсмена. Честного, открытого, простого парня, который переживает за Россию и её жителей. Панарин – не крикун-правдоруб и не революционер. Он просто человек, который получил возможность выразить своё непопулярное мнение, и воспользовался ею. Такого подхода мы ещё не встречали. Что особенно подкупает в Панарине – он болеет за родную страну не только на словах. Помогает своей семье и создаёт фонд помощи для нуждающихся людей, о чём он тоже рассказал в интервью.



Поводов для трансляции этого образа в массы у Панарина теперь будет предостаточно. Он будет играть в большом городе, к нему будет приковано огромное внимание, и нет сомнений, что популярность Артемия возрастёт в разы. Со своей позицией относительно России и с возросшим уровнем медийности Панарин должен стать оппозиционером для «лагеря Овечкина», и в Америке наверняка воспользуются возможностью обыграть это российское противостояние.

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Но Панарину будет сложно. Его идеи и свободомыслие из коллег поддерживает пока только Никита Задоров, который тоже обычно говорит то, что думает. Остальные же предпочитают либо не лезть в политику, либо поддерживать лучшего российского снайпера в истории НХЛ.



Что ж, как сказал Панарин, это на самом деле и есть свобода выбора. Овечкин считает так, он – иначе, и в этом нет ничего странного. Артемий не собирается ни с кем ссориться, кого-то задевать или навязывать свою позицию. И это, пожалуй, самое крутое в нём. Такие люди необходимы для простых болельщиков, они – связующее звено между миром больших денег, в котором вращаются хоккеисты, и обычным народом.

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Но Панарину ещё предстоит пройти испытание славой. В Нью-Йорке из него будут лепить суперзвезду не только хоккея, но и всей медиаиндустрии, и Артемию в образе открытого и простого парня из Коркино будет довольно тяжело.

Фото: Rob Carr/Getty Images

Будут ли проблемы у Панарина в России?

Всё может быть. Артемий высказывался в интервью очень уважительно, не допускал агрессии и оскорблений и неоднократно повторял, что это всего лишь его позиция. Но вряд ли все посмотрели часовую видеоверсию. Слова Панарина разошлись на цитаты в текстовом виде, а это уже совсем иной уровень восприятия. Во всяком случае, читая интервью уважаемых экспертов, создаётся впечатление, что видео с Артемием они не смотрели.

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Но дело даже не в этом. Панарин в любом случае сказал много резонансных вещей, и вполне возможно, что кто-то ему может их не простить. Конечно, речь идёт в первую очередь о выступлении за сборную России. Все мы знаем, что руководители национальной команды в прекрасных отношениях с первыми людьми государства, и смелые высказывания Панарина вряд ли встретят понимание с их стороны. Если уж люди из хоккейной семьи, не имеющие прямого отношения к нынешней сборной России (Вячеслав Быков, Александр Кожевников, Владимир Плющев, Борис Михайлов), выразили неудовольствие словами Артемия, то глупо ждать положительной реакции со стороны высших руководителей ФХР.

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Последний раз Панарин играл за сборную России на ЧМ-2017 и боюсь, что мы можем увидеть его вновь в форме национальной команде очень нескоро. Возможно, это будет следствием успехов «Рейнджерс» в Кубке Стэнли, но теперь появились и другие причины.

