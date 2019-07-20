Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной?

Артемий Панарин не даёт скучать в это межсезонье. Ещё совсем недавно мы следили за эпопеей с его новой командой, подбирали ему различные варианты, прикидывали, с кем будет играть россиянин в звене, и какую будет получать зарплату. Сделка с «Рейнджерс» состоялась, но Панарин не желал уходить из новостной ленты. Артемий отдыхал на острове Капри с Сергеем Бобровским, делал сальто, прыгая в воду с яхты, но оказалось, что всё это было цветочками. Перед тем, как начать тренироваться в преддверии нового сезона, Панарин съездил в Россию и дал мощнейшее интервью, которое просто порвало Интернет.
Артемий разговаривал с коллегами из Sports.ru, и эта беседа получилась крайне резонансной. Панарин высказал непопулярные мысли о политике России, президенте, системе законодательства, религии и уровне жизни. Артемий говорил без апломба, без какого-либо вызова, было видно, что он не пытается притвориться честным миллионером. Хоккеист был совершенно прост и искренен, и это подкупило большую часть людей, посмотревших это видео.
Панарин показал себя с лучшей стороны, добавив вистов своему и так положительному образу. Но его интервью, несмотря на упрощённый стиль подачи, всё-таки получилось жёстким и острым. Оно не вызвало одобрение у людей старшего поколения, да и коллеги не спешат поддерживать Панарина в соцсетях.
Всё потому, что совсем не каждый публичный человек может сейчас позволить себе такую резкость по отношению к власти, к государству, каким бы на самом деле ни было его настоящее мнение. Артемий высказал всё, что думает, не потому, что он такой единственный честный и искренний человек. Просто сейчас у Панарина появилась возможность не держать язык за зубами.
Панарин заговорил после подписания многомилионного контракта. Здесь есть связь
Это первая мысль, которая приходит в голову, когда слушаешь эти откровения Артемия. Панарин всегда был открытым человеком, активно вёл страницу в Инстаграме, но он никогда не высказывал прямо свою позицию, которая, оказывается, заключает в себе самые смелые мысли. Да, в марте хоккеист отреагировал на закон об изоляции российского Интернета, но тогда он просто задался во многом риторическим вопросом и предложил своим подписчикам высказать их мнение.
Теперь же Панарина по-настоящему прорвало. Он и сам в интервью отметил, что у него накопилось и наболело по самым злободневным общественным вопросам. Но дело здесь не только в том, что Панарин не мог больше молчать.
Почему он не высказывал свою позицию раньше? Во-первых, его никто не спрашивал. Панарин впервые дал интервью в форме беседы по душам на камеру. Во-вторых, Артемий признался, что начал вникать в политику и общественную жизнь буквально года два назад. Панарин говорит, что до этого всего его мысли занимал хоккей, и в других аспектах он был весьма неразборчив. Но главное здесь не это. На разговорчивость Артемия – глупо это отрицать – существенно повлиял подписанный недавно семилетний контракт с «Рейнджерс». Нет, ему вовсе не «сорвало крышу», его никуда не понесло. Просто человек обрёл долгосрочную независимость и получил настоящую свободу самовыражения. Как минимум в ближайшие семь лет Панарин никак не будет зависеть от России, и этот факт и позволил ему высказать свою позицию как есть.
Впрочем, Артемий и здесь остался честным человеком. В этом же интервью он прямо заявил, что он бы не говорил многих вещей, если бы, например, продолжал выступать в КХЛ. Панарин показал, что он очень хорошо понимает нашу действительность, и главный посыл этого интервью таков: публичный человек может высказывать непопулярные мысли о России только будучи независимым от неё. Может ли кто-то с этим поспорить?
Новый образ российского спортсмена и оппозиция Овечкину
По большому счёту неважно, что позволило Панарину выступить так ярко и открыто. Здорово, что он вообще взял на себя ответственность быть неким рупором «иных» идей. Артемий понимает всю ответственность своих слов, говоря, что он, вообще-то, мог бы и не париться на эту тему, ведь у него в жизни всё хорошо. Но ведь к его интервью особо и не подкопаешься. Панарин никого не оскорбил, не призывал народ выходить на улицу. Он просто огласил своё мнение, в его словах не было ни грамма эпатажа, вызова и агитации.
В этом интервью Артемий создал новый медийный образ российского спортсмена. Честного, открытого, простого парня, который переживает за Россию и её жителей. Панарин – не крикун-правдоруб и не революционер. Он просто человек, который получил возможность выразить своё непопулярное мнение, и воспользовался ею. Такого подхода мы ещё не встречали. Что особенно подкупает в Панарине – он болеет за родную страну не только на словах. Помогает своей семье и создаёт фонд помощи для нуждающихся людей, о чём он тоже рассказал в интервью.
Поводов для трансляции этого образа в массы у Панарина теперь будет предостаточно. Он будет играть в большом городе, к нему будет приковано огромное внимание, и нет сомнений, что популярность Артемия возрастёт в разы. Со своей позицией относительно России и с возросшим уровнем медийности Панарин должен стать оппозиционером для «лагеря Овечкина», и в Америке наверняка воспользуются возможностью обыграть это российское противостояние.
Но Панарину будет сложно. Его идеи и свободомыслие из коллег поддерживает пока только Никита Задоров, который тоже обычно говорит то, что думает. Остальные же предпочитают либо не лезть в политику, либо поддерживать лучшего российского снайпера в истории НХЛ.
Что ж, как сказал Панарин, это на самом деле и есть свобода выбора. Овечкин считает так, он – иначе, и в этом нет ничего странного. Артемий не собирается ни с кем ссориться, кого-то задевать или навязывать свою позицию. И это, пожалуй, самое крутое в нём. Такие люди необходимы для простых болельщиков, они – связующее звено между миром больших денег, в котором вращаются хоккеисты, и обычным народом.
Но Панарину ещё предстоит пройти испытание славой. В Нью-Йорке из него будут лепить суперзвезду не только хоккея, но и всей медиаиндустрии, и Артемию в образе открытого и простого парня из Коркино будет довольно тяжело.
Будут ли проблемы у Панарина в России?
Всё может быть. Артемий высказывался в интервью очень уважительно, не допускал агрессии и оскорблений и неоднократно повторял, что это всего лишь его позиция. Но вряд ли все посмотрели часовую видеоверсию. Слова Панарина разошлись на цитаты в текстовом виде, а это уже совсем иной уровень восприятия. Во всяком случае, читая интервью уважаемых экспертов, создаётся впечатление, что видео с Артемием они не смотрели.
Но дело даже не в этом. Панарин в любом случае сказал много резонансных вещей, и вполне возможно, что кто-то ему может их не простить. Конечно, речь идёт в первую очередь о выступлении за сборную России. Все мы знаем, что руководители национальной команды в прекрасных отношениях с первыми людьми государства, и смелые высказывания Панарина вряд ли встретят понимание с их стороны. Если уж люди из хоккейной семьи, не имеющие прямого отношения к нынешней сборной России (Вячеслав Быков, Александр Кожевников, Владимир Плющев, Борис Михайлов), выразили неудовольствие словами Артемия, то глупо ждать положительной реакции со стороны высших руководителей ФХР.
Последний раз Панарин играл за сборную России на ЧМ-2017 и боюсь, что мы можем увидеть его вновь в форме национальной команде очень нескоро. Возможно, это будет следствием успехов «Рейнджерс» в Кубке Стэнли, но теперь появились и другие причины.
- 20 июля 2019
-
12:15
-
11:59
-
11:32
-
10:56
-
10:44
-
10:17
-
09:46
-
09:33
-
09:10
-
08:57
-
08:40
-
08:12
-
07:57
-
07:32
- 19 июля 2019
-
23:30
-
23:09
-
23:05
-
22:39
-
22:31
-
22:15
-
22:09
-
21:51
-
21:28
-
21:01
-
20:34
-
20:26
-
20:00
-
19:39
-
19:30
-
19:00
-
18:41
-
18:29
-
18:10
-
17:40
-
17:06