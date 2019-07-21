Звёзды НХЛ, которые не добрались до КХЛ. Теперь к нам «едет» Рантанен

История с недавним обменом прав на Микко Рантанена из «Нефтехимика» в «Ак Барс» получила неожиданное продолжение. Одно из известных спортивных изданий сообщило, что финский хоккеист рассматривает возможность подписания контракта с казанским клубом, так как в его переговорах с «Колорадо» возникли проблемы.

Рантанен может перейти в «Ак Барс» из-за проблем в переговорах с «Колорадо»

Насколько возможен переход восходящей звезды мирового хоккея в КХЛ? На самом деле вряд ли есть даже минимальная вероятность подписания «Ак Барсом» Рантанена. Во-первых, у казанцев заполнены все пять легионерских вакансий. Но это ладно, такому бы игроку в столице Татарстана нашли бы место в составе.

Во-вторых, у «Колорадо» полно свободных денег под кепкой, и проблемы в переговорах с Рантаненом, скорее всего, связаны исключительно с итоговой суммой контракта. Это обычный процесс для НХЛ: игрок ориентируется на контракты других хоккеистов и хочет выбить «жирный» договор, а клуб, разумеется, думает об экономии. Но это решаемый вопрос, и говорить в июле о тупике в переговорах слишком преждевременно.

В-третьих, Рантанену нет никакого резона тормозить свой прогресс в КХЛ и срываться за океан в другую лигу, где для него всё будет в новинку. В-четвёртых, с трудом верится, что «Ак Барс» сможет дать Рантанену такую зарплату, какую не могут выписать своей звезде в «Эвеланш».

Мало сомнений, что Рантанен и «Колорадо» в результате договорятся о контракте, а новость о возможном переходе игрока в «Ак Барс» — не более, чем попытка агента Микко ускорить процесс заключения договора. Так что Рантанена в КХЛ пока точно ждать не стоит, но сама информация подобного плана довольно забавна. Мы решили вспомнить, каких ещё звёзд сватали в нашу лигу, и насколько реальной была вероятность их приезда.

Куда сватали: «Ак Барс», ЦСКА, «Салават Юлаев»

Почему возникли слухи: всё банально – у «Детройта» летом 2017-го не было денег на подписание своего второго снайпера и одного из самых прогрессирующих форвардов команды. Генменеджер «Ред Уингз» заключил ряд несколько странных сделок, и почему-то обошёл вниманием канадца греческого происхождения. Продвигать хоккеиста на российском рынке взялся известный агент Шуми Бабаев.

Дело тогда зашло довольно далеко. Агент Атанасиу в Северной Америке Даррэн Феррис прямо заявлял, что в КХЛ нападающему предлагают значительно больше, чем в «Детройте» и казалось, что переход вот-вот официально состоится. В итоге в прессе даже появилась сумма, которую могли заплатить Атанасиу в нашей лиге («Ак Барс» давал $ 3 млн в год против $1,9 млн «Детройта»).

Грек, которого хотят все. Как КХЛ охотится на Атанасью Без СКА и здесь не обошлось.

Чем всё закончилось: Атанасиу, очевидно, сразу не собирался ехать в КХЛ, а все слухи оказались агентскими играми. Андреас ждал разрешения ситуации, поддерживал форму с «Лугано» в Швейцарии, а в конце октября всё-таки договорился с «Детройтом» об однолетнем контракте на $1,4 млн.

Холланд — о контракте с Атанасью: мы смогли заплатить ему из-за травмы Франзена

Сумма небольшая, но, видимо, у «Детройта» и Атанасиу были определённые договорённости на будущее, и хоккеиста удалось уговорить на сделку. Летом 2018-го «Красные крылья» заключили с Андреасом двухлетний контракт на общую сумму $ 6 млн.

Куда сватали: два клуба КХЛ

Почему возникли слухи: тем же летом 2017-го долго не мог договориться с «Бостоном» 21-летний Давид Пастрняк. К тому моменту он отыграл три года по контракту новичка, в сезоне-2016/17 набрал 70 очков в регулярке и был полон желания получить достойное соглашение. В «Брюинз», разумеется, хотели сохранить свою главную молодую звезду, но переговоры затянулись до сентября, и в это время неожиданно обозначился интерес к Пастрняку со стороны КХЛ.

Известный хоккейный агент Юрий Николаев заявил, что чешский форвард рассматривает вопрос трудоустройства в КХЛ из-за Олимпиады-2018, к Пастрняку есть конкретный интерес со стороны двух клубов и даже отметил, что вопрос находится в завершающей стадии переговоров.

Чем всё закончилось: разумеется, Пастрняк до КХЛ не доехал. Уже в середине сентября Давид заключил с «Бостоном» шестилетний контракт со среднегодовым окладом $6,6 млн и остался доволен этой сделкой.

Пастрняк: удовлетворён новым контрактом, хотел бы стать лидером клуба

Куда сватали: «Салават Юлаев»

Почему возникли слухи: в прошлое межсезонье Вильям Нюландер долго не мог договориться с «Торонто» о долгосрочном контракте. В клубе были заинтересованы в молодом шведе, но в то же время там должны были думать и о будущих подписаниях Остона Мэттьюса и Митча Марнера. Переговоры тогда действительно зашли в тупик, в НХЛ начался сезон, а Нюландер самостоятельно тренировался в Швеции и ждал, пока «Торонто» пойдёт на его условия. На фоне этого в октябре появилась информация, что хоккеист может подписать контракт в КХЛ с «Салаватом Юлаевым». При этом права на Нюландера в нашей лиге принадлежат «Авангарду», но в омском клубе приезд Вильяма всерьёз не рассматривали. Зато забавно обыграли эту ситуацию в клубном Твиттере.

«Авангард» объявил о неподписании контракта с Вильямом Нюландером

Чем всё закончилось: Нюландер побил рекорд по продолжительности забастовки в эпоху потолка зарплат, но всё-таки дожал «Торонто». Игрок и клуб ударили по рукам за пять минут до дедлайна. Что касается интереса к Нюландеру из КХЛ, то вряд ли игрок рассматривал его всерьёз.

Швед с деньгами. Нюландер подписал контракт за 5 минут до дедлайна «Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».

Вильям получил, что хотел, а затем благополучно завалил сезон. А у «Торонто» теперь нет денег на Марнера.

Куда сватали: «Нефтехимик»

Почему возникли слухи: нижнекамский клуб в сентябре 2017-го провёл мощнейшую пиар-кампанию в своей истории. Генеральный директор «Нефтехимика» Раиль Якупов абсолютно серьёзно заявил об интересе в клубе к легендарному Яромиру Ягру, которому тогда уже было 45 лет.

«Нефтехимик» интересуется нападающим Яромиром Ягром

У Ягра в то межсезонье были серьёзные проблемы с поиском новой работы. Его последний на тот момент клуб в НХЛ «Флорида» довольно быстро свернул переговоры о новом контракте, интереса со стороны других команд не возникало.

Ягр: пытаюсь дозвониться клубам НХЛ, но никто не берёт трубку

Сначала появилась информация, что Ягр проведёт сезон в КХЛ, и все подумали на «Авангард», но в омском клубе от Яромира сразу же открестились. Ягр оказался в положении никому не нужной постаревшей звезды, и тут-то и подсуетился «Нефтехимик».

Ягр может приехать в Нижнекамск. Это чья-то шутка? Если «Нефтехимик» серьёзно, то это будет бомба.

Чем всё закончилось: доподлинно неизвестно, как отреагировал Ягр на эту новость. Рассмеялся в голос или призадумался. В результате, конечно, в Нижнекамск легендарный чех не приехал, а в начале октября он договорился об однолетнем контракте с «Калгари». За «огоньков» Яромир провёл лишь 22 игры в сезоне, затем клуб выставил его на драфт отказов, после чего Ягр уехал в родной «Кладно», за который выступает до сих пор.

Куда сватали: «Металлург»

Почему возникли слухи: сезон-2012/13 в НХЛ не мог начаться из-за локаута, и было логично ждать наплыва мировых звёзд в КХЛ. Овечкин, Дацюк, Малкин, Ковальчук приехали в Россию, а вот с зарубежными мастерами было туговато. Но с Сидни Кросби в Магнитогорске, судя по всему, действительно разговаривали. Большую роль в этих переговорах играл партнёр Сида по «Питтсбургу» Евгений Малкин. Разумеется, сообщалось об интересе к Кросби со стороны СКА, но тогдашний президент КХЛ Александр Медведев опроверг эти слухи.

Медведев: СКА не рассматривает Кросби, он общается с "Магниткой"

Чем всё закончилось: пожалуй, Кросби мог сыграть в КХЛ только за «Металлург», и, вероятно, магнитогорцы бы подписали контракт со звёздным канадцем, если бы локаут в НХЛ затянулся до конца сезона. Но в январе турнир за океаном всё-таки стартовал, и мечты о Кросби в нашей лиге так и остались мечтами.

Дэни Хитли

Куда сватали: СКА, ЦСКА

Почему возникли слухи: летом 2015 года 34-летний Дэни Хитли был уже никому не нужен в НХЛ. Золотые годы форварда в составе «Атланты», «Оттавы» и «Сан-Хосе» остались в прошлом, а последний сезон в «Анахайме» оказался просто отвратительным – Дэни почти целиком провёл его в АХЛ. На этой волне и возник слух о том, что Хитли может перейти в СКА или ЦСКА.

Чем всё закончилось: вероятно, информация о переезде Хитли в Россию оказалась обычным «вбросом», и никакого продолжения тот слух не получил. Канадский форвард, родившийся в Германии, подписал на сезон-2015/16 контракт с «Нюрнбергом», отыграл в этом клубе один год и завершил карьеру.

Куда сватали: «Йокерит»

Почему возникли слухи: летом 2014-го «Йокерит» готовился к вступлению в КХЛ, и одновременно разворачивалась эпопея с возможным подписанием «шутами» легенды финского хоккея Теэму Селянне. Тот как раз завершил славную карьеру в НХЛ и проявлял заинтересованность к новому финскому проекту. В апреле, например, Селянне заявил, что готов поехать в КХЛ и начать новую эру.

Теему Селянне: я готов поехать в КХЛ и начать новую эру

Чем всё закончилось: в июне 2014-го Селянне должен был обсудить с «Йокеритом» детали контракта, но тут же выяснилось, что Теэму, возможно, не собирается продолжать игровую карьеру и поможет «шутам» в ином качестве. В августе Селянне заявил, что он попросту не хочет больше играть в хоккей. После этого слухи о переходе Теэму в «Йокерит» затихли, а игрок вообще пропал с радаров, обозначившись только на Кубке мира-2016 в качестве советника тренерского штаба сборной Финляндии.

Теэму Селяне мог оказаться в «Йокерите» Фото: Jason Halstead /Getty Images

Крис Челиос

Куда сватали: СКА

Почему возникли слухи: в 2009 году легендарному защитнику Крису Челиосу было уже 47 лет, но он не собирался вешать коньки на гвоздь. Продолжение карьеры в «Детройте» уже не рассматривалось, межсезонье подходило к концу, и в августе появился слух о переходе Челиоса в СКА. Просто главным тренером питерцев тогда был хороший знакомый Криса Барри Смит.

Чем всё закончилось: в СКА практически сразу опровергли информацию об интересе к Челиосу. Высказался и сам Смит.

Смит: не предлагал Челиосу перейти в СКА

Челиос в результате провёл ещё год в Северной Америке, отыграв семь матчей за «Атланту» в сезоне-2009/10, а затем повесил коньки на гвоздь. До КХЛ легендарный хоккеист не добрался, зато теперь в нашей лиге будет играть его сын.

Куда сватали: ЦСКА

Почему возникли слухи: в межсезонье 2014 года Райан Джохансен и «Коламбус» не могли договориться о новом контракте. Клуб и игрок зашли в тупик в переговорах, и в сентябре лучший бомбардир «Блю Джекетс», что называется, психанул. Тут на горизонте со своим предложением и возник ЦСКА, хотя, видимо, это просто была очередная хитрость агента, шантажируюшего клуб НХЛ предложением из России.

Йохансен – шанс для Фёдорова Контрактная война между Йохансеном и «Коламбусом» дала шанс ЦСКА усилиться восходящей звездой НХЛ, который «армейцы» не должны упустить.

Чем всё закончилось: агент выбивал из «Коламбуса» $7 млн в год для Джохансена, ЦСКА предлагал $5млн, а в результате в октябре Райан подписал трёхлетний контракт с «Блю Джекетс» с кэпхитом $4 млн. Прямо сейчас Джохансен получает в два раза больше, но уже в «Нэшвилле».