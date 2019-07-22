Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ

Чуть больше месяца осталось до старта нового сезона КХЛ, и сейчас, в межсезонье, мы присматриваемся к клубам лиги, к их работе на трансферном рынке и уже прикидываем их будущее. Чтобы спрогнозировать судьбу команд в КХЛ не нужно быть семи пядей во лбу, примерный расклад понятен. На Западе с огромной долей вероятности можно предположить, что в финале конференции сыграют СКА и ЦСКА, а сильнее всех мешать им будут «Локомотив», «Йокерит» и московское «Динамо». Ждём прорыва от «Спартака» под руководством Олега Знарка, но вряд ли красно-белым по силам совершить настоящую сенсацию. Топ-6 в конференции угадывается легко.

На Востоке, как всегда, будет интереснее, но круг претендентов на выход в финал Кубка Гагарина очерчен чётко. «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», «Автомобилист», «Салават Юлаев». Любопытно, как проведёт второй год под руководством Андрея Скабелки «Барыс» (в плей-офф команда из Нур-Султана, конечно, должна выходить), интересна «Сибирь» с очередным витком амбиций. Восток может удивить, как это бывало в прошлые годы, но вряд ли стоит ждать сюрпризов, типа выхода «Адмирала» или, скажем, «Нефтехимика» хотя бы в финал конференции.

КХЛ достаточно предсказуема, если говорить об итоговом результате, но в хоккее не всегда имеют значение только медали и кубки. В лиге много команд, у которых, откровенно говоря, практически нет шансов на чемпионство, но у каждой есть свой зритель. И аудитория таких клубов расширяется, если они по каким-либо причинам вызывают симпатию.

Сегодня поговорим о «Северстали». Команда из Череповца, над которой два сезона подряд висела угроза исключения из КХЛ, сумела выжить в элите российского хоккея, а в следующем сезоне постарается пошуметь по-крупному. Объясняем, почему «Северсталь» будет самой дерзкой командой нашей лиги. Не в плохом смысле (как «Витязь» в эпоху канадских тафгаев), а в самом положительном.

Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

Как КХЛ закаляет «Северсталь»

В период президентства в лиге Дмитрия Чернышенко КХЛ сразу же записала череповецкую команду в число нелюбимых членов семьи. Едва в нашей лиге появился рейтинг клубов, «Северсталь» сразу же оказалась в его аутсайдерах, и вынуждена была буквально каждый день доказывать, что она нужна в КХЛ. Причём доказывать не болельщикам, а руководителям, которые смотрят на ситуацию через призму цифр и порой забывают об элементарной логике.

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В первый год череповчане ценой невероятных усилий вышли в плей-офф, и выиграли заочную борьбу у «Югры» и «Лады», а вот прошлый сезон, казалось, должен был стать последним для «Северстали» в КХЛ. Череповчане завалили начало сезона и безнадёжно отстали от зоны плей-офф, в каждом обновлении рейтинга они вместе с «Амуром» и «Адмиралом» образовывали тройку главных претендентов на вылет. Но у дальневосточных команд была политическая подушка безопасности, а у «Северстали» никаких козырей в рукаве не имелось. Смена руководства и мощная кадровая революция по ходу сезона улучшила ситуацию для команды, но в итоге Череповец остался без плей-офф и на заседании Совета директоров КХЛ мог остаться и без членства в лиге. Но, как вы знаете, обошлось.

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Тем не менее, лига показала свою позицию по «Северстали», ведя её целый год в аутсайдерах рейтинга. И это при том, что череповчане многое делали для развития своего бренда в медиапространстве, отлично работала местная хоккейная школа, да и финансирование у команды полностью частное. Два из этих трёх критериев есть в рейтинге, и должны были поднять «Северсталь» из опасной зоны вылета, но каждый раз Череповец оказывался позади минского с рижским «Динамо» и «Слована».

Из КХЛ «Северсталь» не выкинули (сложно представить, какой бы бунт поднялся по этому поводу), но и гнев на милость не сменили. Буквально со старта следующего сезона череповчан ожидает очередная проверка на прочность. «Северсталь» получила самый тяжёлый календарь в начале турнира. В первых семи турах подопечные Андрея Разина сыграют с «Автомобилистом», «Металлургом», «Авангардом», ЦСКА, «Йокеритом», московским «Динамо» и «Ак Барсом». С таким графиком череповчане могут сразу обосноваться на дне таблицы Запада, это обязательно отразится на психологическом настрое хоккеистов, и всё может пойти наперекосяк. Так что череповчанам придётся с первых же игр вести настоящее сражение, и без уверенности в себе и определённой степени дерзости в играх с записными фаворитами «Северстали» успеха не видать.

«Северсталь» получила самый тяжёлый календарь на старте сезона КХЛ

«Северсталь» умеет удивлять

Наверное, череповецкий клуб всё-таки уже покинул бы КХЛ с таким-то особенным отношением со стороны лиги, если бы не умение «Северстали» приятно удивлять. «Линия защиты» череповчан от КХЛ строится не только на разговорах о сильной школе, давних традициях и любви болельщиков, но и на современных успехах. Да, они носят весьма локальный характер, но для большего у «Северстали» просто нет возможности.

Например, помните, как череповецкий клуб попал в плей-офф в позапрошлом сезоне? После олимпийской паузы у команды Александра Гулявцева было на одно очко меньше, чем у конкурента (московское «Динамо»), а регулярный чемпионат завершался выездными матчами против ЦСКА и СКА. Ситуация была близка к критической, но «Северсталь» справилась. Победа в Москве, одно заработанное очко в Санкт-Петербурге, и Череповец продлевает сезон.

Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

В прошлом сезоне повторить подобный трюк у «Северстали» не получилось – слишком много было потеряно на старте чемпионата. Но после масштабной революции в клубе череповчане всё-таки выстрелили впечатляющей победной серией. Пускай безрезультатно, но характер был продемонстрирован. В январе «Северсталь» выиграла семь матчей подряд, а всего из 18 последних игр сезона подопечные Разина добились успеха в 12 встречах. Череповчане тогда не включились в борьбу за плей-офф, но вызвали море симпатий у сторонних болельщиков и заручились всесторонней общественной поддержкой перед Советом директоров, на котором могло быть принято судьбоносное решение.

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В «Северстали» не опустили руки после неудачного старта сезона, пошли на риск с кардинальными перестановками по ходу пьесы и закончили чемпионат с гордо поднятой головой. Примерно такую «Северсталь», яркую, решительную и не боящуюся смелых ходов, мы и должны увидеть в следующем хоккейном году.

Разин может «взорвать» КХЛ. И не только эпатажем

«Северсталь» не согласна с позицией лиги относительно неё, она не признаёт свой статус маленькой команды и гнёт свою линию. Такой команде нужен соответствующий наставник, и Андрей Разин – идеальная кандидатура. В «Ижстали» он дрался с коллегой во время матча, в «Автомобилисте» обзывал арбитров на пресс-конференции и воспитывал Анатолия Голышева с Якубом Коваржем, а ещё наезжал на Владимира Крикунова. Это дерзкий в высказываниях и поступках тренер, имеющий свой особенный взгляд на вещи.

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Пока в КХЛ Разин запомнился больше своим эпатажем, но в «Северстали» он должен раскрыться и с другой стороны. Тем более, что желания доказать свою состоятельность у Андрея Владимировича – хоть отбавляй. У него не получилось в «Автомобилисте», не могло получиться в «Югре» и «Адмирале», но есть ощущение, что «Северсталь» ему подходит. Разин способен зарядить свою молодую команду отношением к жизни и хоккею, нестандартному взгляду на вещи. На предматчевых установках он точно не будет требовать от своих парней дотянуть хотя бы до овертайма в игре с фаворитом, и очень любопытно, как в Череповце приживутся идеи такого максималиста. «Северсталь» уже доказала, что достойна играть в КХЛ. Теперь, под руководством Разина, череповчане постараются показать на деле, что фавориты существуют только на бумаге.

Уверен, что за «Северсталью» будет интересно наблюдать в следующем сезоне. Молодая, дерзкая команда под руководством амбициозного, желающего доказать свою состоятельность на высоком уровне наставника. Кстати, помогать Андрею Разину в тренерском штабе будет его друг и бывший партнёр по звену в «Металлурге» Александр Гольц. В конце 90-х и начале нулевых годов связка «Раз и Гол» зажигала в Магнитогорске, а теперь попытается стать столь же эффективной на новом поприще. Что важно, и Разин и Гольц любят и умеют работать с молодёжью, на которую будет сделана основная ставка в Череповце. Андрей Владимирович это доказал в прошлом сезоне в «Северстали», а Александр Львович два последних сезона возглавлял юношеские и молодёжные команды немецкого «Фюссена».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Много молодых, мало легионеров. «Северсталь» не ищет лёгких путей

Вообще «Северсталь» смогла удивить уже в межсезонье. Трансферная работа клуба существенно отличалась от общепринятых норм и, что немаловажно, это был осознанный выбор руководителей клуба. Череповчане, как и другие команды среднего уровня, могли сделать ставку на легионеров в первое звено, вратаря иностранца и опытных российских игроков, которые уже не нужны топам, но ещё не хотят завершать карьеру. Но у «Северстали» свой путь.

У «Северстали» мало легионеров и много молодых. Но её нужно бояться? О трансферах Подъяпольского и Провольнева, всего двух легионерах в заявке и новом сезоне – в интервью с Михаилом Хорошковым.

К началу чемпионата команда, видимо, подойдёт лишь с двумя легионерами. Это чешский защитник Либор Шулак и 19-летний словак Адам Лишка, приятно удививший в играх за сборную Словакии на МЧМ-2019 и ЧМ-2019. Даже в вопросе приглашения иностранцев череповчане не отказались от ставки на молодёжь. Её в «Северстали» очень много, и поэтому такая команда будет вам симпатична. Макар Хабаров, Вадим Кудако, Игорь Гераськин, Герман Грачёв – этим парням 19-20 лет, но они обязательно будут играть в основе. А ведь есть ещё ребята постарше, которые в свои 22-24 года ещё не успели раскрыться. Владислав Подъяпольский, Илья Хохлов, Владислав Провольнев, Владислав Кодола, Егор Морозов, Иван Николишин, Даниил Вовченко – с этой «бандой» предстоит пойти в бой Андрею Разину. Конечно, у «Северстали» есть опытные ребята – Дмитрий Мегалинский, Евгений Лапенков, Юрий Трубачёв. Но определять лицо команды будут именно молодые да дерзкие.

Кстати, ещё немного о дерзости. «Северсталь» не только провела нетипичную селекцию, но и в буквальном смысле «отжала» нескольких игроков у других команд. Разумеется, в рамках правил. Владислав Провольнев и Владислав Подъяпольский оказались в Череповце при любопытных для нашего хоккея обстоятельствах. Права на этих игроков в КХЛ принадлежали «Спартаку» и «Ак Барсу» соответственно, но «Северсталь» сделала Провольневу и Подъяпольскому такие предложения, которые в Москве и Казани повторять не захотели. Этакий оффер-шит по-череповецки. Удивительно, что в КХЛ таким образом выдернули из команд ещё не сформировавшихся хоккеистов, и речь при этом идёт не о СКА, а о скромной «Северстали».

Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

«Северсталь» не выиграет Кубок Гагарина в следующем сезоне. Череповчане, возможно, даже не попадут в плей-офф. Но если всё будет нормально, то мы получим самобытную, молодую и наглую команду, которой захочется сопереживать. А приз зрительских симпатий в спорте иногда важнее всего.