«Думают, что «Лос-Анджелес» меня предал». Войнов – о возвращении в Россию

23 июля в Балашихе состоялась открытая тренировка «Авангарда». В занятии не приняли участия легионеры команды — Тейлор Бек и новичок Свен Андригетто, которые проходили медицинское обследование. В остальном же команда тренировалась в обычном режиме. Не считая разве что болельщиков на трибунах.

Контракт с Войновым – в стиле нового «Авангарда». В Омске было бы так же? Второй год подряд «ястребы» проводят качественную трансферную кампанию. Что вызвало изменения: смена руководства или переезд?

Зрители сумели сфотографировать кумиров, получить автографы и поздравить с днём рождения защитника омичей Никиту Пивцакина. Главным же действующим лицом стал новоиспечённый защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов, который привлёк к себе всеобщее внимание. Сразу после окончания занятия обозревателю «Чемпионата» удалось эксклюзивно пообщаться с двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Вячеслав Войнов, 29 лет



Игровое амплуа – защитник



Родился 15 января 1990 года в Челябинске



Обладатель Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА



Олимпийский чемпион Пхёнчхана 2018 года



Двукратный обладатель Кубка Стэнли 2012 и 2014 годов в составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»



15 июля 2019 года подписал однолетний контракт с клубом КХЛ «Авангард». Игровое амплуа – защитникРодился 15 января 1990 года в ЧелябинскеОбладатель Кубка Гагарина 2017 года в составе СКАОлимпийский чемпион Пхёнчхана 2018 годаДвукратный обладатель Кубка Стэнли 2012 и 2014 годов в составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»15 июля 2019 года подписал однолетний контракт с клубом КХЛ «Авангард».

«Наконец-то я в своей среде обитания»

— В своём «инстаграме» вы публиковали много ярких фотографий из Майами. Соскучились по России и хоккею?

— Конечно соскучился. Рад, что всё решилось, наконец-то я в своей среде обитания. Единственным плюсом затянувшейся паузы было то, что можно было полностью перезагрузить свой мозг, постоянно находиться со своей семьёй.



— В плане бытовых проблем уже всё решили?

— Думаю, что мы будем жить в Москве, но семья пока ещё в Питере. Так что всё в процессе.

— Не стоял ли вопрос о том, где рожать супруге? Кто-то хочет в Америке, кто-то – в России.

— Нет, у нас сразу было решено, что рожать будем только в Питере.



— Вопрос о гражданстве ребёнка не стоял?

— У нас уже третий ребёнок, нам не нужен этот паспорт. Что касается условий, то здесь нам всё привычнее, в России намного комфортнее.

Войновы назвали дочь иностранным именем

— В России, на ваш взгляд, что-то изменилось?

— На данный момент не заметил никаких изменений. Посмотрим, сезон покажет.

«Хотелось в топ-клуб. Я не хочу уходить в отпуск в феврале»

— Почему выбрали именно «Авангард»?

— Были и другие предложения, но выбрал «Авангард», потому что команда была очень заинтересована во мне. Для меня лично очень важно находиться в команде, которой я сильно нужен. Максим Юрьевич (президент «Авангарда» Максим Сушинский – Прим. «Чемпионата») всё мне рассказал, познакомил с главным тренером. Я нашёл для себя много плюсов, не жалею о выборе. В Омске классный коллектив! Всё просто отлично.



— Омск выбрали в том числе и потому, что этот клуб борется за Кубок Гагарина?

— Да, хотелось в топ-клуб. Я не хочу уходить в отпуск в феврале. Намерен идти с командой как можно дальше. Перед «ястребами» стоят самые высокие задачи.



— С Бобом Хартли у вас уже были личные беседы?

— Небольшие беседы состоялись, длинных ещё не было. Боб – человек из НХЛ, он вносит в «Авангард» и наш хоккей очень много нюансов, о которых наши игроки даже не задумываются. Эти нюансы обязательно помогут команде.



— Пропущенный год сильно на вас сказался?

— Если честно, то я, наверное, впервые за всю свою карьеру нахожусь в таком хорошем состоянии. Я не прекращал тренироваться, нашёл хороших тренеров, которые меня всё это время держали на плаву.



— С Каспарайтисом в Майами виделись?

— Вот именно с Каспарайтисом я и катался. С ним был просто лёд, тренировки, конечно, были с другим человеком.



— В «Авангарде» вам наверняка доверят большинство и вы будете защитником из топ-4.

— Рассчитываю на это. Но всё равно нужно всё доказывать, что я не просто так выхожу на лёд.



— Знаете о повышенной требовательности омских болельщиков?

— Помню, когда я ещё играл против Омска в самом Омске. Болельщики всегда здорово поддерживали свою команду. Хочу пожелать нашему зрителю терпения, чтобы люди болели за нас. Мы все вместе должны добиться максимальной цели, поставленной перед нами.

«Я всегда очень хочу играть за сборную России»

— До подписания контракта с «Авангардом» какой-то разговор со СКА у вас был?

— Честно говоря, лично я ни с какими клубами, кроме «Авангарда», не беседовал. Мои интересы представляли юристы из агентской компании.



— То есть концентрация была именно на «Авангарде»?

— Мне предоставляли все варианты. Я слушал, смотрел, кто во мне больше заинтересован. Потом уже начал общаться с руководством. Всё, что мне нужно, в «Авангарде» есть.



— Есть ли желание вернуться в сборную России?

— Я всегда очень хочу играть за сборную России. Сезон покажет, время покажет. Если получится, то я не против вернуться.



— Остаться в НХЛ желания не было?

— Я и так уже год потратил. Надеялся, что ещё в том году сыграю, а в итоге просидел целый год и не засчиталось ни одной игры. Не был готов к такой ситуации. Но, увы, такова жизнь.

Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут «Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.

«Не знаю, почему все думают, что «Лос-Анджелес» меня предал и отрёкся от меня»

— Обиды на «Лос-Анджелес» и руководство НХЛ у вас нет?

— Я, кстати, не знаю, почему все думают, что «Лос-Анджелес» меня предал и отрёкся от меня. На самом деле, эти ребята всегда меня поддерживали. Но так случилось, что они не могут меня взять обратно по политическим понятиям. А так «Кингз» всегда были на моей стороне.



— Значит, они вас не пинали и не травили?

— Нет! Всегда буду признателен генеральному менеджеру Дину Ломбарди, который постоянно был на моей стороне. Он знает всю правду, был близок ко всей этой ситуации. Ребята, кстати, тоже. В прессе пишут, что «Лос-Анджелес» от меня отрёкся, но это, повторюсь, абсолютно не соответствует действительности.



— В КХЛ два Кубка Стэнли есть только у вас и Павла Дацюка. Считаете себя суперзвездой?

— Я не считаю себя какой-то суперзвездой. Просто хочу выходить и выигрывать в каждом матче.



— Дацюк более звёздный?

— На самом деле я уверен, что Паша про это тоже не думает. Он выходит и полностью отдаётся на льду. Вне зависимости от того, с кем играет его команда.

— Давали какие-то советы Илье Ковальчуку, у которого прошлый сезон в «Кингз» не слишком получился?

— Я не думаю, что я тот человек, который может давать советы Ковальчуку. Илья сам всё знает. Да, сезон у него не получился. Мы с ним пообщались, но это останется между нами.



— НХЛ перевёрнутая страница для вас?

— Я бы не сказал, что перевёрнутая. Не собираюсь сжигать мосты. Но какого-то горения у меня нет. Поживём – увидим.