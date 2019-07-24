Затравить, а потом забыть. Так Америка решила проблему с Войновым

Новость о том, что бывший защитник «Лос-Анджелес Кингз» и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов подписал однолетний контракт с омским «Авангардом», не осталась незамеченной за океаном, но никаких эмоций в Северной Америке относительно россиянина уже нет — нынешнее отношение к нему можно охарактеризовать словом равнодушие.

Дружественное молчание

Одними из немногих, кто отреагировал на подписание контракта Вячеславом, были журналисты из Лос-Анджелеса. Однако прежней злобы и агрессии, которая часто встречалась в североамериканской прессе, по отношению к Войнову уже нет.



«Бывший защитник «Кингз» Слава Войнов заключил однолетний контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги «Авангард». Войнов был отстранён НХЛ на половину следующего сезона из-за инцидента с домашним насилием в 2014 году. «Короли» разорвали все связи с Войновым, но сохраняют некоторые права на него и находятся в процессе определения их через ассоциацию хоккеистов. Подписание контракта Войновым в КХЛ руководство «Кингз» никак не прокомментировало», — пишет обозреватель Los Angeles Times Кёртис Зупке.

«Думают, что «Лос-Анджелес» меня предал». Войнов – о возвращении в Россию Новобранец «Авангарда» Вячеслав Войнов дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата», в котором развеял много слухов вокруг себя.

Отсутствие комментариев в данном случае вполне можно трактовать как молчаливую поддержку Вячеслава со стороны клуба, ведь если бы «Лос-Анджелес» опубликовал хотя бы маленький пресс-релиз с нейтральным содержанием, то дал бы повод для новой волны критики. Это вполне соотносится с тем, что сам Войнов недавно рассказал в интервью «Чемпионату», отметив, что и прежний генменеджер «Кингз» Дин Ломбарди, и бывшие партнёры по команде всегда поддерживали защитника.



«Я, кстати, не знаю, почему все думают, что «Лос-Анджелес» меня предал и отрёкся от меня. На самом деле, эти ребята всегда меня поддерживали. Но так случилось, что они не могут меня взять обратно по политическим понятиям. А так «Кингз» всегда были на моей стороне», — сказал россиянин.



Первоначально Войнов был дисквалифицирован НХЛ на весь сезон-2019/20, но независимый арбитр Шиам Диас вынес решение, что Вячеслав уже отбыл 41 матч в минувшем регулярном чемпионате. Сократить дисквалификацию, которая была вынесена лично комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном 9 апреля 2019 года, помог профсоюз хоккеистов, который подал апелляцию и добился рассмотрения дела независимым судьёй. Лига, у которой не было никакой внутренней нормативной базы по вопросам, связанным с домашним насилием со стороны своих хоккеистов, была вынуждена подчиниться решению судьи.

Страхи не сбылись

Вся эта история тянется уже пять лет, и стоит отметить, что на деле страшные и ужасные наказания для Войнова, которого объявляли чуть ли не домашним монстром, не сбылись. Юридическая машина американского правосудия оказалась не такой грозной, как это предполагалось первоначально и как подавалось заокеанской прессой, которая требовала полной нетерпимости и максимально жёсткого отношения к виновнику.



Напомним, что в 2014 году после вечеринки в честь Хэллоуина у Войнова случился инцидент с супругой, после которого Вячеслав был обвинён в домашнем насилии. Вскоре после этого НХЛ дисквалифицировала его на неопределённый срок, запретив даже тренироваться с «Лос-Анджелесом», но «короли» пошли на нарушение этого запрета. Однако когда лига узнала, что россиянин катался вместе с командой, то «Кингз» выписали штраф и наверняка сделали серьёзное неофициальное внушение.

Войнову вдвое сократили дисквалификацию в НХЛ. Но его всё равно там не ждут «Лос-Анджелес» уже успел заявить, что россиянин за них играть не будет.

В июле 2015 года Войнов подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, согласившись не оспаривать усилия Управления по иммиграции США выслать его обратно в Россию. Защитник объявил, что вернётся на родину добровольно, чтобы избежать неопределённости и дальнейшего пребывания под стражей. В июле 2018 года окружной суд Лос-Анджелеса снял с Войнова обвинения, что вроде бы открыло дорогу для возвращения в НХЛ, но главным препятствием оставалось нежелание самой лиги давать игроку зелёный свет.



«У Войнова могут возникнуть проблемы с получением американской визы. Ему может быть непросто доказать, что его прошлые действия не было ужасно серьёзными, и что они не представляют опасность для общества, и у него есть веская причина находиться на территории США», — говорила спортивный адвокат Кристина Свенсон, но эти «пугалки» тоже не сбылись. Войнов и его супруга спокойно находились на американской земле, а страничка Вячеслава в «Инстаграме» пестрела яркими фотографиями с отдыха в Майами.

Войновы назвали дочь иностранным именем

Нет закона, но есть наказание

Дело Войнова обнажило явную проблему для НХЛ, руководство которой просто не знало, какие меры принимать при имевшихся обстоятельствах, — именно это максимально затянуло и вердикты Беттмэна, и заставило Вячеслава полностью пропустить прошлый сезон. Политика лиги никак не формализована по отношению к поведению хоккеистов вне льда, а каждый инцидент, касавшийся скандалов с игроками, решался в индивидуальном, ручном порядке. В новое коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом подобные пункты наверняка будут включены, а это значит, что появится ясность в степени наказания за те или иные проступки.



«Это правда, что спортсмены заслуживают второго шанса и возможности доказать, что они реабилитировались и исправились. Но этот второй шанс всё же не гарантирован. В некоторых случаях первоначальный проступок был настолько вопиющим, что для очистки репутации требуется больше времени и действий. Это вполне соотносится с делом Войнова. Если и была ситуация, в которой второй шанс можно считать неоправданным, то это именно тот случай. Полицейские отчёты о той октябрьской ночи 2014 года были слишком запоминающимися. НХЛ правильно поступила с Войновым в 2014 году и правильно поступила четыре года спустя. Слава Войнов, пожалуй, лучший защитник, не играющий в НХЛ. Но так и должно быть», — резюмировал обозреватель USA Today Кевин Аллен, комментируя ход расследования в заметке годичной давности.



После этого все успокоились. На днях в семействе Войновых появилась на свет девочка. Эту семью не сломала скандальная история, хотя в Америке многие в них не верили. Но Вячеслав и Марта вместе, у них растут прекрасные дети, и когда-то мечта хоккеиста вернуться в НХЛ наверняка осуществится.

Войновы назвали дочь иностранным именем

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.