И снова грязь. Тальбо вспомнил водку и «плохого мужика» Квартальнова

Один раз — случайность, два — закономерность, три — тенденция. Увы, но количество иностранных хоккеистов, которые, уехав из КХЛ, внезапно начинают крайне негативно высказываться о российской лиге и её нравах, только растёт. И если в случае с персонажами вроде Сопела, Гальярди, Пёрселла или Уитни на подобные разговоры можно было не обращать особого внимания, так как эти люди не добились успехов в Северной Америке, то случай с Максимом Тальбо стоит особняком.

«Он конкретно меня бесил»

Тальбо — человек вполне заслуженный и известный, которого никак нельзя назвать неудачником. В НХЛ этот канадец отыграл больше 700 матчей, был очень полезен в матчах плей-офф, а свои лучшие годы провёл в «Питтсбурге», где выступал бок о бок с Евгением Малкиным. В сезоне-2008/09 Тальбо в составе «Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли, набрав 13 (8+5) очков в 24 кубковых матчах, и имел репутацию железного командного игрока, способного приносить пользу в любых ситуациях.

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После «пингвинов» в его карьере были 3 сезона в составе злейших врагов «Питтсбурга» «Филадельфии» (в первом из них он установил личный рекорд результативности — 34 очка за сезон), а затем «Колорадо» и «Бостон», откуда его сослали в фарм-клуб. В своём последнем заокеанском сезоне Тальбо набрал 7 очков в 38 матчах за основной состав «Брюинз» и 21 очко в 26 матчах в АХЛ, после чего принял приглашение из России.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга»

В свой первый российский год Тальбо был просто молодцом, став третьим бомбардиром ярославского «Локомотива». 36 (15+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионата и 7 баллов в 15 матчах плей-офф подтвердили репутацию форварда, как вполне способного и полезного игрока для команды, но затем случился спад. В сезоне-2017/18 Тальбо не добрался до отметки в 20 очков за сезон, сыграв лишь 43 матча, а в 9 встречах плей-офф отметился только одним набранным очком.



Именно во втором сезоне Тальбо в КХЛ пришлось работать с Дмитрием Квартальновым, который пришёл в «Локомотив» на позицию помощника главного тренера Алексея Кудашова.

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«В моём втором сезоне в Ярославле был плохой тренер. Обычно я спокойно отношусь к тренерам, с которыми работал на протяжении моей карьеры, но тот мужик был очень плохим человеком. Не буду называть его. Возможно, он выпивал. Если бы он плохо относился только к ветеранам, но помогал молодёжи, это одно. Но он не уважал ни тех, ни других, ни иностранцев. Он конкретно меня бесил», — откровенно поведал Тальбо в скандальном подкасте Пола Биссонетта Spittin Chiclets.

Если наличие упомянутых разногласий — правда, то в том моменте нужно отдать Тальбо должное. Он не стал тогда устраивать никаких демаршей, на которые были горазды другие североамериканцы, не стал проситься домой по семейным обстоятельствам или предпринимать побег. Сейчас он не назвал в интервью имени тренера, соблюдая хотя бы минимальную этику, но понять, про кого говорил нападающий, не составило труда. Прошлый сезон, проведённый в «Авангарде», стал для Тальбо худшим в КХЛ: он набрал только 10 очков в регулярном чемпионате, а в плей-офф, в котором команда дошла до финала, сыграл 5 матчей, набрав 2 (1+1) балла. После его окончания Тальбо в возрасте 35 лет завершил карьеру, предпочтя не «пылить», а уйти, как казалось, достойно.

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Пей — и будешь своим?

Однако достойным этот уход казался недолго. Пойдя на поводу у мастеров провокации, Тальбо не удержался и стал очередным героем в списке тех легионеров, кто нелицеприятно отзывался о КХЛ и России после своего отъезда на родину. Не обошёл он стороной и популярную тему выпивки.



«Иногда приходилось тренироваться в два часа утра по московскому времени, когда играли в Хабаровске. Но это хоккей, всякое случается. Тебе платят деньги за это, ты уже счастливчик.



Чтобы стать своим в России, нужно делать всё то же самое, что делают русские игроки. Работать так же усердно, как они. Пить столько же водки, сколько и они. И тогда они будут уважать тебя, ты навсегда станешь их другом. Но если приедешь с настроем, что я такой крутой, играл в НХЛ, тебя возненавидят. Тогда ничего не получится», — сказал Тальбо.



Претензии канадца выглядят как минимум странными. Требование к легионеру делать то же самое, что и местные игроки, справедливо для любой лиги мира, а кросс-культурная разница между странами не должна была удивлять человека, которому за тридцать.



Заносчивых и высокомерных людей тоже нигде не любят, а наличие в России большого количества часовых поясов — нюанс известный всем, кто хотя бы раз смотрел на карту. Что же касается алкогольной темы, то большая часть предыдущих высказываний российских партнёров и руководства клубов в адрес Максима Тальбо была уважительной и дружеской. Следуя логике самого форварда, это было бы невозможно, если бы Тальбо русский тест на выпивку провалил.

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И всё же, несмотря на относительную мягкость высказываний Тальбо в сравнении с предыдущими правдорубами из-за океана, становится очень обидно, что люди, которым дали шанс продолжить карьеру на высоком уровне, которые зарабатывали в России хорошие деньги и получали новый опыт, не ценят это. В любом клубе КХЛ легионеры окружены повышенным комфортом и вниманием со стороны персонала и руководства. Очень жаль, что все эти усилия спустя несколько лет забываются, а североамериканская публика получает подобный «корм» из баек, домыслов и сомнительных воспоминаний. И вдвойне жаль, что очередным подобным персонажем стал не забытый всеми неудачник из «миноров», а обладатель Кубка Стэнли, крепкий кубковый боец и человек, которого можно было уважать.