Рынок свободных агентов КХЛ. Кем усилить оборону?

Начавшийся три года назад процесс неминуемого сокращения лиги неожиданно для многих наполнил скудный российский рынок свободных агентов солидной группой опытных исполнителей. Количество рабочих мест в КХЛ резко уменьшилось. Отныне игроки со статусом «неограниченно свободный агент» уже перестали диктовать свои условия на местной «бирже труда», и заламывать руки менеджерам стало в разы тяжелее. А с появлением сквозь толстый слой асфальта небольших ростков реального потолка зарплат данная ситуация на рынке окончательно утвердилась. Теперь звёздные ветераны, игроки в категории «за 30» и их агенты могут забыть о попытках выбить жирный и неадекватный контракт – эти времена канули в прошлое. Кто же самые ценные активы на рынке в это межсезонье и кем можно усилить оборону?

Александр Салак Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Локомотив»

20 матчей, КН 1,86, 92,2% ОБ



Карьера голкипера дала трещину в 2016-м после разрыва крестообразной связки в злополучном матче со «Спартаком». В результате импульсивный чех вынужден был полностью пропустить оставшуюся часть регулярки. После травмы звезда «Сибири» и на тот момент один из самых высокооплачиваемых игроков лиги провёл ещё один год в составе новосибирцев, по ходу сезона потеряв место железобетонного первого номера в борьбе с молодым Алексеем Красиковым.



По истечении контракта с «Сибирью» Салак отправился перезагружаться в Ярославль, где должен был стать стартёром «Локомотива» и эдаким наставником для юной звёздочки «железнодорожников» Ильи Коновалова. Однако в итоге план ярославцев не сработал – Коновалов неожиданно для всех съел опытного чеха, который чередовал шикарные матчи с провальными, периодически отправлялся в лазарет, а иногда и просто пылил на скамейке по решению тренерского штаба. Окончательно будущее Салака в «Локомотиве» стало туманным в январе, когда чешский голкипер и вовсе раз за разом оказывался вне заявки ярославцев, а на лавке команды Квартальнова всё чаще стал появляться юный Даниил Исаев.



Вернуть Салака в обойму Квартальнову пришлось только ближе к плей-офф, когда силы неожиданно получившего огромный айстайм Ильи Коновалова начали сдавать. Всего в розыгрыше Кубка Гагарина Салак сыграл за «железнодорожников» шесть матчей, выдав очень качественную серию против питерских «армейцев». Сейчас вряд ли кто-то удивится, узнав, что эмоциональный голкипер находится без команды. В минувшем сезоне Салак с окладом в 70 млн рублей за сезон стал шестым в рейтинге самых высокооплачиваемых вратарей лиги, и, если он хочет задержаться на просторах КХЛ, то в финансовом плане ему придётся подвинуться как минимум в два раза. Пойдёт ли многодетный отец на такой шаг, пока загадка.

Алексей Мурыгин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Амур»

19 матчей, КН 2,37, 91,1% ОБ



Три сезона назад голкипер с пальмами на шлеме заставил говорить о себе, обновив рекорд КХЛ по количеству сухих матчей сезон (13). Тогда эксперты гадали: это Мурыгин непробиваем или оборона «Локомотива» работает настолько идеально. Время показало, что голкипер не такой уж и монстр, коим его описывали. После сезона-2015/16 карьера стража ворот постепенно идёт на спад, и сейчас Мурыгин не востребован даже в родном «Амуре». Прошлым летом голкипера хотел видеть первым номером в Новосибирске менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский, однако в итоге Мурыгин предпочёл «Авангард» Боба Хартли и место бэкапа «ястребов», а по ходу сезона паковал чемоданы на малую родину.



Сейчас Алексею 32 года, для голкипера это не возраст. Учитывая, что в КХЛ Мурыгин на хорошем счету, вряд ли у него возникнут большие проблемы с поиском нового клуба. Правда, больше, чем роль бэкапа, уроженец Хабаровска не получит. До недавнего времени основным претендентом на Мурыгина была «Магнитка», искавшая замену укатившему в Калгари Артёму Загидулину, но в свете недавнего подписания Станислава Галимова маловероятно, что Геннадий Величкин возьмёт его под своё крыло.

Илья Никулин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Динамо» Москва

61 матч, 24 (9+15) очка



Один из лучших защитников в истории КХЛ и легенда казанского «Ак Барса» даже в свои 37 в прошедшем сезоне был одним из лидеров обороны бело-голубых. По ходу минувшей «регулярки» Никулин тактично избегал вопросов о завершении карьеры, а после вылета москвичей из Кубка Гагарина заявил, что хотел бы остаться в родном клубе. Не прочь пролонгировать сотрудничество с капитаном «Динамо» был и наставник москвичей Владимир Крикунов, обронивший фразу, что двукратный обладатель Кубка Гагарина продолжит выступать в клубе и в скором времени подпишет новый контракт. Казалось бы, вот он хеппи-энд – Никулин продляет контракт с «Динамо» и красиво завершает карьеру в родном клубе. Однако в дело вмешалась уже привычная для болельщиков московского клуба чехарда в руководстве клуба и очередная смена юридического лица, в результате которой динамовцы, несмотря на договорённости с Никулином, решили не продлевать трудовой договор со своим капитаном.



Сказать, что с каждым годом качество игры Никулина существенно падает, язык не повернётся. Вполне естественно, что с годами именитый ветеран постепенно теряет в движении и скорости. Однако бросок, классное чтение игры и грамотный выбор позиции по-прежнему с легендой «Динамо» и «Ак Барса». Так что один-два года экс-капитан динамовцев ещё способен провести на высшем уровне. Маловероятно, что ветеран станет рассматривать предложения клубов средней руки. И, учитывая непостоянство руководства бело-голубых в принятии решений, вполне возможно, что мы ещё можем увидеть Никулина в форме с буквой «Д» на свитере.

Предыдущий клуб: «Ак Барс»

49 матчей: 14 (2+12) очков



Один из ярчайших российских защитников 2000-х – идеальный пример хоккеиста, не осознающего текущую ситуацию на рынке и оторванного от реальности. В прошлом сезоне Марков, вернувшийся на родину и сходу триумфально взявший с казанским «Ак Барсом» Кубок Гагарина, с окладом в 150 млн рублей за сезон стал самым высокооплачиваемым защитником КХЛ. Проведя сильный первый сезон в Казани, 40-летний ветеран очень сильно сдал уже с начала минувшей «регулярки», а точкой невозврата для защитника стала провальная серия с «Авангардом». И как бы сам Марков в интервью ни заявлял о практически идеальной физической форме – природу не обманешь. Бывшей звезде «Монреаля» уже намного тяжелее сдерживать молодых и скоростных нападающих на европейском «аэродроме». И потому решение казанцев не продлевать контракт с защитником выглядит более чем логичным, особенно в свете не самого приятного интервью Маркова после ухода из «Ак Барса», в котором Андрей неплохо прошёлся по руководству казанцев.

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В любом случае, как и Никулин, Марков способен провести ещё как минимум год на уровне КХЛ. Но только найдётся ли в лиге клуб, способный удовлетворить непомерные финансовые запросы ветерана и дать ему желаемые 120 млн рублей в год? Марков вполне мог бы вписаться в любой середняк лиги. Однако, во-первых, подписать воспитанника «Динамо» многим просто не по карману, а во-вторых платить такие деньги только лишь за опыт и звёздную фамилию – бессмысленная роскошь. Поэтому неудивительно, что Марков до сих пор без команды.



При этом агент хоккеиста Сергей Исаков искренне не понимает, почему его клиент не востребован на рынке, и сетует на то, что российские менеджеры слишком часто заглядывают в паспорт игрока. Сейчас, по словам агента, хоккеист имеет на руках три предложения из-за океана и одно из России. Забавно, что Исаков попутно пытается обвинить «Монреаль», за который Марков отыграл 16 сезонов в НХЛ, в неуважении к собственной легенде и нежелании сделать ему контрактное предложение. Так или иначе, желаемый оклад ветеран получит только в каком-то экстраординарном случае и, скорее всего, не в России.

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Александр Осипов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Спартак»

46 матчей: 7 (5+2) очков



На рынок свободных агентов 30-летний защитник вышел совсем недавно после расторжения контракта со «Спартаком». Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что на нём Осипов не задержится – игроков обороны уровня Александра практически нет. Главное оружие в арсенале Осипова – это классный бросок, который он с удовольствием любит демонстрировать при розыгрыше большинства. На данный момент в команде Олега Знарка хватает бросающих защитников, а с приездом Патрика Херсли необходимость в Осипове у красно-белых окончательно отпала. Сейчас воспитанник нижнетагильского хоккея находится в идеальном для защитника возрасте, а потому дефицита предложений у Александра не предвидится.

Оскар Бартулис Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Куньлунь Ред Стар»

15 матчей: 3 (2+1) очка



Бартулису не впервой начинать предсезонную подготовку без контракта. В 2017 году латвийский защитник был капитаном и лидером обороны «Адмирала», а после устроенного во Владивостоке Сергеем Сошниковым водевиля наряду с Владимиром Ткачёвым и Дмитрием Саюстовым стал самым ценным активом, оказавшимся на рынке после разрыва отношений с дальневосточниками. После доигранной в «Салавате Юлаеве» концовки сезона, Бартулис покинул Уфу и летом 2018 года оформил российское гражданство, перестав считаться легионером в КХЛ, вынужденно отказался от латвийского паспорта и окончательно разругался с родной федерацией.

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Удивительно, но прошлым летом отсутствие статуса легионера не помогло защитнику с опытом игры в НХЛ в поиске нового клуба. До начала «регулярки» клиенту Шуми Бабаева удалось устроиться только на просмотровый контракт в московское «Динамо», после которого столичный клуб принял решение не подписывать с ним полноценное соглашение. Найти очередное место работы Бартулис смог только в октябре, ударив по рукам с «Трактором», за который он в итоге не сыграл ни минуты и уже через неделю расторг контракт, сославшись на семейные обстоятельства. Решив все семейные проблемы, 32-летний оборонец до конца сезона нашёл место под солнцем в Поднебесной, несколько раз снискав похвалу тренерского штаба «драконов» в концовке «регулярки», однако нового контракта латвийский россиянин не получил.



Учитывая, что теперь Бартулис не имеет статуса легионера, непонятно почему российские клубы так категоричны в отношении опытного игрока обороны. Бартулис – умный разносторонний защитник с прекрасным броском и способный взять слово в раздевалке. Идеальным вариантом для уроженца Риги могло быть стать местное «Динамо». Однако, памятуя историю со сменой гражданства и конфликт Оскара с латвийской федерацией, можно с уверенностью сказать, что динамовские двери для рижанина закрыты. Пока всё идёт к тому, что Бартулис второй год подряд начнёт сезон без рабочего места, а с появлением проблем у команд-середняков будет призван латать дыры в составе.

Евгений Медведев Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Авангард»

62 матча, 30 (8+22) очков



В течение всех трёх сезонов, проведённых в «Авангарде», экс-капитан омичей неизменно становился одним из самых результативных игроков «ястребов». Не уронил планку Медведев и в этом году. Только вот результативные ошибки при игре в обороне всё чаще перевешивали голы и ассистентские баллы Евгения. Вряд ли кто-то из поклонников «ястребов» кинет камень в огород Максима Сушинского за решение дать красный свет опытному оборонцу – Медведев уже явно перестал соответствовать чемпионским амбициям омичей.



В отличие от Маркова, Медведев готов уступить в финансовом вопросе и пойти на снижение заработной платы, что только подогревает интерес к нему. Несмотря на слабую игру в своей зоне, Медведев ещё способен приносить пользу в зоне соперника, пофеерить на чужой синей линии и стать хорошим подспорьем в большинстве. Сразу после объявления «Авангарда» о расставании с защитником слухи связывали воспитанника челябинского хоккея с Уфой, но пока до столицы Башкирии Медведев так и не доехал. Ещё одним вариантом для экс-капитана омичей мог бы стать родной Челябинск – хотя бы потому что и челябинцам, и уфимцам не помешает ещё один атакующий защитник.

Ждать или заканчивать? 10 ветеранов КХЛ, которые пока не могут найти работу Среди них лучший бомбардир «Магнитки» и три капитана команд в прошлом сезоне.

Никита Никитин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Трактор»

28 матчей, 3 (2+1) очка



Прошлым летом габаритный защитник, покинувший родной Омск, до последнего пытался вернуться в НХЛ и зацепиться даже за минимальный контракт в Северной Америке. В итоге Никитин уже после старта регулярки оказался в Челябинске. В минувшем сезоне омич скорее мучился, чем играл. Воспитанника «Авангарда» одолели постоянные травмы, а сам Никитин уже не в силах так же, как и раньше, передвигать по льду почти два метра роста и почти центнер веса. Вряд ли руководство «Трактора» осталось довольным игрой 33-летнего оборонца. Единственное, в чём Никитин всё так же хорош, так это в силовой игре. Но вряд ли это будет первым, на что будут обращать внимание менеджеры и тренеры, рассматривая кандидатуру защитника.

Олег Пиганович Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Сибирь»

35 матчей, 8 (1+7) очков

В прошлом сезоне Пиганович окончательно подтвердил теорию о том, что он способен зажигать только под руководством Андрея Назарова. Летом 2017-го Назаров кинул защитнику, полностью пропустившему из-за травмы предыдущий сезон, спасательный круг в виде рабочего места в Нижнекамске. В назаровском «Нефтехимике» Пиганович стал открытием команды из Татарстана, наколотив 23 очка в регулярке и получив букву С на свитер. Удивительно, но после мощнейшего сезона генеральный менеджер нижнекамцев Раил Якупов решил, что судьбы хоккеиста и клуба должны разойтись.



Этим летом многим казалось, что, подписав Пигановича, Кирилл Фастовский вытянул счастливый билет. Несмотря на возраст, в Новосибирске рассчитывали на двухметрового защитника как игрока первых двух пар, способного усилить большинство и добавить команде физической мощи. В итоге ожидания Фастовского не оправдались. Пиганович регулярно хватал ненужные удаления, прилично проигрывал в скорости, а апогеем для защитника стала травма колена, полученная во второй половине сезона. Прямо сейчас будущее Олега в КХЛ выглядит туманным.

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Патрик Уиркош Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Динамо» Минск

59 матчей, 25 (8+17) очков



Канадец польского происхождения с богатым опытом игры в НХЛ практически сразу взял на себя роль лидера белорусской команды и в среднем проводил на площадке по 22 минуты за матч – больше чем любой хоккеист минчан в этом сезоне. Уиркош – типичный североамериканский защитник с мощным броском и набором качеств типичного диспетчера. В минувшем сезоне Патрик стал одним из лидеров динамовцев по набранным очкам. Однако вряд ли 25 результативных баллов – это то, на что рассчитывали белорусы. После начавшихся самим Александром Лукашенко массовых репрессий в «Динамо» посчитали, что игровые качества Уиркоша не соответствуют его запросам.