Панарин и десяток молодых. Как «Рейнджерс» строит чемпионскую команду

Артемий Панарин выходил из «Мэдисон Сквер Гарден» с именным свитером «Рейнджерс», накинутым на плечи. Великолепие его игры — только 7 игроков НХЛ набрали за четыре сезона больше очков, чем Артемий, — соответствовало масштабу его контракта с «рейнджерами», подписанного 1 июля ($ 81,5 млн на 7 лет). Невдалеке виднелся большой рекламный экран с изображением Артемия, где он уже был в форме «синерубашечников», а надпись гласила: «Этот хоккеист меняет исход матчей. И он — наш». Так ли выглядит перестройка знаменитого клуба?

«Подписал огромный контракт, и его понесло». За что накинулись на Панарина Реакция хоккейных людей на резонансное интервью с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс».

Десять молодых за минимальные деньги

Прошло чуть больше года и пяти месяцев со времени знаменитого письма, подписанного совместно генеральным менеджером «Рейнджерс» Джеффом Гортоном и тогдашним президентом клуба Гленом Сатером. То послание сигнализировало о движении «рейнджеров» в сторону молодых игроков и обновлении состава и предсказывало потерю знакомых болельщикам лиц.



«Мы будем сосредоточены на добавлении молодых, конкурентоспособных хоккеистов, сочетающих в себе скорость, мастерство и характер. Это может означать, что кого-то из нынешних, знакомых болельщикам игроков, мы потеряем. И хотя это часть игры, подобное никогда не бывает легко. Мы гарантируем, что все наши планы руководствуются единственной целью — создать фундамент для того, чтобы «Нью-Йорк Рейнджерс» стал претендентом на Кубок Стэнли», — говорилось в письме, опубликованном в начале февраля 2018 года.

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.

Обещания не расходились с делом — тем же летом команда начала перекраивать состав. Нападающий Дерек Степан и вратарь Антти Раанта отправились в «Аризону», контракт капитана Дэна Джирарди был выкуплен, Рика Нэша попросили предоставить список из 12 команд, куда он разрешает свой обмен. Вместе с тем количество талантливой молодёжи в нынешнем составе «Рейнджерс» становится близко к максимальной.

Уже в предстоящем сезоне в составе «синерубашечников» могут сыграть сразу 8 хоккеистов, находящихся на контрактах новичка, — это вратарь Александр Георгиев, нападающие Виталий Кравцов, Каапо Какко, Филип Читил, Лиас Андерсон, Бретт Хауден, а также защитники Либор Хайек и Адам Фокс. А если ограниченно свободные агенты Брендан Лемье и Тони Деанджело подпишутся на суммы, близкие к зарплатам новичка, то вышеупомянутые 10 хоккеистов будут суммарно зарабатывать около $ 9 млн, или 11% от всей клубной «кепки».



«Когда профессиональная спортивная команда базируется в таком городе, как Нью-Йорк, речь идёт только о победе. Это неизбежно», — безапелляционно заявил Джон Дэвидсон, который вернулся в «Рейнджерс» на должность президента после того, как Глен Сатер ушёл на пост старшего советника. «Реальность такова, что команду иногда прилично качало. В финале Кубка Стэнли-2014 «рейнджеры» уступили «Лос-Анджелесу», и оставаться долгое время в верхнем эшелоне очень непросто. Лучше всего в такой момент было принять общее командное решение и сделать это честно. Лучше быть прозрачными и для болельщиков, и для журналистов, и для владельцев абонементов и спонсоров. Это был правильный путь», — сказал Дэвидсон.

Панарин — пример для молодёжи

По словам президента клуба, он изучал проблемы «старых» «рейнджеров», которые на протяжении многих лет выбрасывали большие деньги на крупные контракты хоккеистов, становившихся проблемными — от Бобби Холика до Скотта Гомеса и Уэйда Реддена. Но, к чести Дэвидсона, ни слова критики о предыдущих сделках, совершённых другими боссами клуба, он не сказал.



А ключевым вопросом в деле перестройки состава стал, разумеется, контракт Артемия Панарина. На первый взгляд, приглашение крупной звезды на большие деньги никак не укладывалось в заявленный вектор омоложения, обновления и освежения состава. Но Дэвидсон, работавший ранее в «Коламбусе», нашёл свои аргументы.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Рейнджерс».

«Некоторые люди говорили мне, что подписание Панарина — это неправильно, что мы сбились с курса на молодёжь и разумную экономию. Но я так не думаю. У Артемия впереди ещё много продуктивных лет. Он полноценно участвует в нашей перестройке и будет оказывать серьёзное влияние на наших «детей». Нельзя каждое лето сидеть и ждать, что молодёжь когда-либо заиграет и наша задумка сработает. Должен быть специальный план. Но я полагаю, что его вполне можно ускорить, в этом ничего плохого нет», — сказал Дэвидсон.



По словам президента, между ним, генеральным менеджером «синерубашечников» Скоттом Гортоном его помощником Крисом Друри шли непростые обсуждения по вопросу, стоит ли инвестировать в Панарина серьёзные деньги и в какой точке находится процесс переформатирования состава.

«Мы спорили, но обсуждение было достаточно коротким. Всем было ясно, что когда эта коллекция молодых игроков актуализируется в качестве претендента на высокие места, то на рынке может не оказаться хоккеиста калибра Панарина. Артемий изучал историю «Рейнджерс» на своём компьютере, смотрел на выступления Павла Буре. Он сказал нам, что хотел бы выиграть вместе с «рейнджерами», как это когда-то сделал Марк Мессье. Он не хотел быть парнем, которого просто привлёк Нью-Йорк, он хотел играть именно за «Рейнджерс», для него это было важно», — сказал Дэвидсон.

«На весь срок действия контракта у нас будет лучший игрок. Панарин — не центр, но он ведёт игру своего звена, делает очень много передач и создаёт моменты», — добавил Гортон.

«Я каблук? С вертушки бить надо этим…». Панарин рассказал, почему Нью-Йорк Россиянин провёл первую тренировку в форме нового клуба, получил признание от сайта НХЛ и дал интересное интервью.

Куда девать Лундквиста?

Ещё один вопрос, который боссы «рейнджеров» наверняка задавали себе на совещаниях, касался будущего Хенрика Лундквиста. 37-летний звёздный швед откровенно сдал, а прошлый сезон стал абсолютно худшим в его карьере. Его 8,5-миллионный контракт будет действовать ещё два сезона, и наличие такого ветерана, который не желает покидать команду, плохо вяжется с упомянутым курсом на молодёжь и скорость. Статус элитного голкипера Король Хенрик постепенно теряет, в обсуждениях номинации на «Везину» он не участвует с 2015 года, а марте ему стукнет уже 38.

«Конечно, мы думаем о том, что Хенрик значит для нашей организации. Было бы хорошо, если бы Лундквист выиграл за нас Кубок Стэнли, такие мысли всегда есть. Но моя работа генменеджера вынуждает меня делать всё возможное для клуба, а не только для Хенрика. Я бы соврал, если бы сказал, что мы не задумываемся о его возрасте и о том, сколько у него осталось времени. Но в прошлом году он был в порядке. Мы должны исправить нашу оборону. Если мы сможем стать лучше при игре в своей зоне, Лундквист всё ещё может выиграть для нас много матчей», — сказал Гортон.

О том, что шведского ветерана вытесняют с трона два российских конкурента (Александр Георгиев и Игорь Шестёркин), боссы ньюйоркцев пока впрямую не говорят.

Смелые планы

Путь «Рейнджерс» в ближайшие годы можно назвать вполне ясным, если сравнивать с большинством клубов НХЛ. После крупных контрактов Панарина и Джейкоба Трубы клубу придётся делать более скромные предложения Павлу Бучневичу, Тони Деанджело и Брендану Лемье, но через год у «рейнджеров» будет около $ 20 млн свободных денег. Проблемы с новыми контрактами Криса Крайдера, Йеспера Фаста или Владислава Наместникова вполне можно решить по ходу нынешнего сезона. А ещё через год истекут соглашения таких тяжеловесов, как Лундквист, Шаттенкирк и Брендан Смит, что развяжет руки при дальнейшей работе на будущее.

«Наша мантра пока остаётся неизменной. Мы лишь добираемся туда, где мы должны быть. Возможно, мы идём быстрее намеченного темпа. Все почему-то уже решили, что «рейнджеры» вернулись, но нас ещё нигде нет. Шайба не вброшена. Я предупреждаю всех, что когда у вас очень молодой состав, то иногда будет мучительно больно. О том, когда же мы станем претендентами на Кубок Стэнли, я слышу постоянно. Я смотрю на это так: у нас всё ещё есть много работы впереди, мы всё ещё строим команду. Возможно, мы даже дальше от цели, чем думаем сейчас», — предостерёг Джон Дэвидсон. Но первые отблески будущего расцвета мы наверняка увидим уже ближайшей осенью.