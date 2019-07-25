В НХЛ не пригодились. Таланты докатившиеся до КХЛ

На днях появилась информация, что канадский защитник Райан Мёрфи пополнит состав «Нефтехимика». В 2011 году на драфте НХЛ этого защитника выбрали под высоким 12-м номером. Также в этом сезоне в КХЛ дебютируют Холланд (15-й номер на драфте 2009 года) и Шредер (22-й номер на том же драфте). Мы решили вспомнить других иностранцев, выбранных в первом раунде драфта НХЛ, которые позже продолжили свою карьеру в КХЛ.

Картер Эштон

Выбор на драфте: 29-й номер 2009 года («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Как докатился до КХЛ: Эштон неспроста был выбран так высоко на драфте НХЛ. Он показывал неплохую игру на юниорском уровне. Но после того самого драфта его прогресс остановился, хотя позже его даже вызвали на молодёжный чемпионат мира, где он отметился тремя очками в семи матчах, чем помог своей сборной завоевать серебро турнира. До лета 2015 года он бегал между АХЛ и НХЛ. В сильнейшей лиге планеты он провёл только 53 матча, в которых смог набрать лишь 3 (0+3) очка.

Что показал в нашей лиге: в КХЛ Картер выступал за «Торпедо», «Ладу» и «Северсталь». В 147 матчах регулярки он набрал 68 (42+26) очков, а в 14 матчах плей-офф за «Торпедо» Картер не набрал ни одного результативного балла. Эштон – средний легионер, по которому и не скажешь, что его выбрали на драфте в первом раунде. Новый сезон нападающий начнёт в Риге, может, там у него получится перезагрузить карьеру.

Джордан Кэрон

Выбор на драфте: 25-й номер 2009 года («Бостон Брюинз»)

Как докатился до КХЛ: Кэрон был лидером в своей молодёжной команде, которая выступала в молодежной лиге Квебека. В 2010 году он удостоился вызова в молодёжную сборную Канады. После Джордан пытался закрепиться в НХЛ, но у него не получилось: за шесть сезонов он провёл 166 матчей, в которых отметился 29 (13+16) очками. В 2017 игрок переехал в Германию, а ещё год спустя канадец оказался в «Сибири».

Что показал в нашей лиге: в российской лиге хоккеист не показал ничего особенного: всего 12 очков в 33 матчах за Сибирь и показатель полезности «-16». Кэрон был одним из худших игроков «Сибири» при Андриевском, поэтому неудивительно, что он не останется в новосибирской команде.

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Куинтон Хауден

Выбор на драфте: 25-й номер 2010 года («Флорида Пантерз»)

Как докатился до КХЛ: на счету канадца два молодёжных и один юниорский чемпионаты мира. Куинтон считался очень перспективным игроком, но толком хоккеист ничего не смог показать в сильнейшей лиге планеты (17 (10+7) очков в 97 матчах). В 2017-м Хауден перебрался в КХЛ.

Что показал в нашей лиге: в Минске от канадца ждали хорошей атакующей игры, но на деле Хауден оказался игроком уровня 3-го звена. Он неплохо выступал при сдерживании, хорошо играл в меньшинстве, своей скоростью разгонял контратаки, но на этом его достоинства заканчиваются. Ни техники, ни хорошего точного броска у Хаудена нет. В «Динамо» он просто был лучшим среди худших.

Куинтон Хауден Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Месарош

Выбор на драфте: 23-й номер 2004 года («Оттава Сенаторз»)

Как докатился до КХЛ: Месарош – один из немногих, кто провел яркую карьеру в НХЛ в нашем списке. Андрей с 2005 по 2015 год регулярно играл в НХЛ, он не провёл ни одного матча в АХЛ. На его счету почти 700 игр в сильнейшей лиге планеты. Но в 29 лет игрок понял, что ему трудно выдерживать конкуренцию, и Месарош решился на переезд в КХЛ.

Что показал в нашей лиге: Андрей неплохо показал себя в «Сибири», но в 2016-м решил переехать в Братиславу. В «Словане» Месарош был лидером как на льду, так и в раздевалке. Словак остался в клубе из Братиславы, несмотря на его исключение из КХЛ.

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Лукаш Кашпар

Выбор на драфте: 22-й номер 2004 года («Сан-Хосе Шаркс»)

Как докатился до КХЛ: после драфта Кашпар провёл пять полноценных сезонов за океаном, но когда понял, что ему ничего не светит, решил переехать в Европу, а именно в Финляндию. Год спустя он оказался в «Барысе».

Что показал в нашей лиге: в КХЛ чех выступал вполне неплохо: в 402 матчах он записал в актив 261 (108+153) очко. Помимо «Барыса» Кашпар выступал в «Югре», «Донбассе», «Словане», московском «Динамо». Сейчас Лукаш играет на родине за «Литвинов».

Лукаш Кашпар Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Иржи Новотны

Выбор на драфте: 22-й номер 2001 года («Баффало Сейбрз»)

Как докатился до КХЛ: первые годы за океаном у Иржи получились не очень. Но вот после обмена в «Коламбус» чех вроде бы нащупал свою игру. Но Новотны хватило всего на один сезон. После второго года за команду из Огайо хоккеист переехал в Мытищи.

Что показал в нашей лиге: Иржи, как и другого чеха Кашпара, хорошо помнят и по сей день в нашей лиге. Мытищи, Астана, Прага, Ярославль, Челябинск и Тольятти – так выглядел путь чеха в КХЛ. Последние два сезона он провёл на низком уровне, после чего решил уехать из КХЛ.

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Бобби Сангинетти

Выбор на драфте: 21-й номер 2006 года («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Как докатился до КХЛ: первый раунд драфта НХЛ ещё не является гарантией того, что игрок заиграет в сильнейшей лиге планеты. Сангинетти провёл больше 400 в АХЛ, но в НХЛ его имя вряд ли вспомнят.

Что показал в нашей лиге: Бобби должен был стать лидером защиты в «Атланте», но уже в октябре он получил травму и пропустил остаток сезона. За 15 матчей он успел набрать 7 (2+5) очков.

Бобби Сангинетти Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Бо Беннетт

Выбор на драфте: 20-й номер 2010 года («Питтсбург Пингвинз»)

Как докатился до КХЛ: после драфта американец два года отучился в колледже, а в 2012-м ворвался в НХЛ. До 2017 года Бо выступал в сильнейшей лиге планеты с переменным успехом. В 2016 году он даже стал обладателем Кубка Стэнли, хотя в плей-офф он провёл всего один матч.

Что показал в нашей лиге: летом 2018-го Беннетт перебрался в Минск. На него возлагали большие надежды, но в итоге хоккеист расторг контракт с клубом спустя пять матчей. Официальная причина – смерть близкого друга, что очень сильно потрясло Бо. Неофициальная – игрок понял, что в столице Беларуси нечего ловить.

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Кайл Чипчура

Выбор на драфте: 18-й номер 2004 года («Монреаль Канадиенс»)

Как докатился до КХЛ: канадский центрфорвард не был лидером в своих командах, выступая в основном в 3-4-м звеньях, но и в АХЛ игрок часто не спускался. Всего на его счету почти 500 матчей в НХЛ. В 2016 году он решился сменить Аризону на Словакию.

Что показал в нашей лиге: в КХЛ Кайл отыграл три года — два сезона в Братиславе и один в Китае. Сейчас он сидит без работы, но вряд ли вернётся в нашу лигу. Чипчура не показал ничего интересного. Кайл всю карьеру до этого был игроком сдерживания, поэтому ему трудно было стать лидером в атаке.

Колтон Гиллис

Выбор на драфте: 16-й номер 2007 года («Миннесота Уайлд»)

Как докатился до КХЛ: даже на молодёжном уровне Гиллис не был ярким игроком атаки. Колтона выбрали слишком высоко для игрока сдерживающего звена. Большую часть карьеры за океаном он провёл в АХЛ, хотя на его счету есть 154 игры в сильнейшей лиге планеты. В 2015 году он перебрался в Словакию, а ещё спустя год в Ригу.

Что показал в нашей лиге: за рижское «Динамо» форвард провёл 84 матча, в которых отметился лишь 19 очками. Где-то помешали травмы, а где-то сказался низкий уровень самого игрока.

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Марцел Госса

Выбор на драфте: 16-й номер 2000 года («Монреаль Канадиенс»)

Как докатился до КХЛ: как и старший брат, Марцел был выбран в первом раунде драфта НХЛ. Но, в отличие от Мариана, игра за океаном в сильнейшей лиге планеты у Госсы-младшего не пошла: 251 матч и 65 (33+32) очков в североамериканской лиге. В 2008-м Марцел переехал в новообразованную российскую лигу.

Что показал в нашей лиге: словак выступал в основном за рижское «Динамо», где успел стать культовым игроком. Именно после ухода Госсы из Риги и КХЛ в 2015-м дела латвийского клуба пошли вниз. Также Марцел успел поиграть в казанском «Ак Барсе», московском «Спартаке» и пражском «Льве». Госса трижды участвовал в Матче звёзд, а в сезоне-2009/10 стал лучшим снайпером чемпионата.

Марцел Госса Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Рику Хелениус

Выбор на драфте: 15-й номер 2006 года («Тампа-Бэй Лайтинг»)

Как докатился до КХЛ: во Флориде рассчитывали, что Рику сможет стать вратарём мирового уровня. Рику ожиданий не оправдал: на его счету лишь один матч в НХЛ. Большую часть времени он провёл в АХЛ, а иногда спускался даже в ECHL. Он мог оказаться в «Атланте» (даже приезжал в Мытищи), но в итоге его переход в подмосковную команду сорвался. В 2014 году Хелениус подписал контракт с новичком КХЛ «Йокеритом».

Что показал в нашей лиге: на протяжении трёх сезонов Рику был вторым номером в Хельсинки. Он проводил около 20 матчей за сезон, в которых не показывал ничего, что должно соответствовать первому раунду драфта НХЛ. С 2017 года финн играет на родине.

Зак Бойчак

Выбор на драфте: 14-й номер 2008 года («Каролина Харрикейнз»)

Как докатился до КХЛ: канадец разрывал WHL, дважды становился обладателем золота на МЧМ, чем вполне заслужил 14-й номер на драфте. Но к хоккею в НХЛ Зак не сумел приспособиться. Основную часть своей карьеры за океаном игрок провёл в АХЛ, где демонстрировал неплохие результаты.

Что показал в нашей лиге: три года назад Зак решил себя попробовать в другой лиге и подписал контракт с «Сибирью». В преддверии дедлайна форвард мог оказаться в Минске, но обмен между клубами сорвался. После «Сибири» были «Слован» и «Северсталь». За 95 матчей Бойчак набрал 44 очка. Если бы не ужасный сезон в «Северстали», то его выступление в КХЛ можно было бы назвать удовлетворительным.

Зак Бойчак Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

Александр Пикар

Выбор на драфте: 8-й номер 2004 года («Коламбус Блю Джекетс»)

Как докатился до КХЛ: Пикар – ещё один игрок, который просто не смог приспособиться к стилю хоккея в НХЛ. За 67 матчей за «Коламбус» он набрал лишь два (!) очка. В итоге канадец переехал в Европу: сначала он играл в Швейцарии, потом – в Чехии. Игроку часто мешали травмы, но это не смутило хабаровчан, которые подписали Пикара в 2017 году.

Что показал в нашей лиге: 36 матчей, 12 (5+7) очков – вот что показал 8-й номер драфта 2004 года в КХЛ. Прошедший сезон нападающий начинал в «Куньлуне», а закончил в австрийском чемпионате. Александр — один из самых ярких примеров, что выбор в первом раунде НХЛ не даёт никаких гарантий.

Джек Скилли

Выбор на драфте: 7-й номер 2005 года («Чикаго Блэкхоукс»)

Как докатился до КХЛ: до Тэйвза и Кейна «Чикаго» на драфте выбрало Скилли. Он не оправдал возложенных надежд в первых сезонах после драфта, однако в 2010-м случился небольшой проблеск в его игре: игрок провёл полноценный сезон в НХЛ и смог набрать 19 очков. Большего он добиться не смог. До 2017 года игрок побегал по клубам НХЛ, но в итоге перебрался в Беларусь.

Что показал в нашей лиге: в минском «Динамо» Джек должен был заменить ушедшего в «Ак Барс» Роба Клинкхаммера. Скилли демонстрировал неплохую игру, забил несколько красивых голов, но это не помогло Минску выкарабкаться из ямы. В столице Беларуси решили не продлевать форварда, тот продолжил карьеру в Швейцарии.

Жильбер Брюле

Выбор на драфте: 5-й номер 2005 года («Коламбус Блю Джекетс»)

Как докатился до КХЛ: два года подряд менеджеры «Коламбуса» серьёзно мазали на драфте. Пики первых раундов 2004 и 2005 годов выкинули в мусорку. Да, Брюле играл лучше Пикара, но в актив можно занести разве что сезон-2009/10 за «Эдмонтон», где в 67 матчах Брюле набрал 37 (17+20) очков. Всего за 311 матчей в НХЛ канадец набрал 98 (45+53) очков.

Что показал в нашей лиге: в КХЛ Брюле сменил шесть команд. Где-то всё получилось удачно («Куньлунь», «Сибирь», «Нефтехимик», «Медвешчак»), где-то нет («Автомобилист», «Трактор»). Брюле оказался средним иностранцем, который далеко не соответствует уровню 1-го раунда драфта НХЛ. Канадец вернулся в Китай и новый сезон начнёт за «Куньлунь».

Жильбер Брюле Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

Райан Уитни

Выбор на драфте: 5-й номер 2002 года («Питтсбург Пингвинз»)

Как докатился до КХЛ: у Уитни была достаточно яркая карьера в НХЛ. Хоккеист сыграл более 500 матчей, в среднем за игру он набирал 0,5 очка, что очень неплохо для защитника. В 2012 году случился спад в игре Уитни, а в 2014-м Райан перебрался в «Сочи».

Что показал в нашей лиге: Уитни неплохо отыграл сезон за «Сочи», но запомнили его далеко не за спортивные заслуги. После окончания карьеры Уитни стал одним из ведущих подкаста «Spittin’ Chicklets», в котором иностранцы, поигравшие в КХЛ, рассказывают различные страшилки о жизни в России. Да, уровень жизни вне Москвы и Питера низкий, и местами в «Spittin’ Chicklets» рассказывают горькую правду о КХЛ, но ведущие и гости подкаста много что приукрашивают до уровня «медведь с водкой и балалайкой».

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Кэм Баркер

Выбор на драфте: 3-й номер 2004 года («Чикаго Блэкхоукс»)

Как докатился до КХЛ: выше Баркера на том драфте выбрали только Овечкина и Малкина. Поначалу казалось, что он действительно может стать одним из лучших защитников франшизы, просто нужно время. До 2010-го Кэм находился в системе «Блэкхоукс», был и ударный сезон-2008/09 с 40 очками в регулярке. Но затем карьера игрока пошла по нисходящей. В 2013 году защитник сменил Северную Америку на тогда ещё Астану.

Что показал в нашей лиге: защитник провёл два сезона в «Барысе» и три в «Словане». В сезоне-2015/16 Кэм даже смог стать лучшим защитником-бомбардиром всей лиги. Но канадцу не хватало стабильности, из-за чего он не смог закрепится в статусе одного из лучших защитников лиги.