«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли?

Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.

Победа в Кубке Стэнли в 2018 году всё больше отдаляется во времени — успех триумфального сезона заслонило собой обидное поражение в седьмом матче серии против «Каролины Харрикейнз». На смену радостным «столичным» пришли победители из «Сент-Луиса», а «Вашингтону» в очередной раз пришло время подумать о собственном окне возможностей и дальнейших перспективах своего состава.

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«Вашингтон» в межсезонье:



Пришли:

з. Радко Гудас («Филадельфия»)

н.

н. Гарнет Хэтэуэй («Калгари»)

н. Брендан Лайпсик («Лос-Анджелес»)

н. Филипп Майе («Онтарио», АХЛ)

н. Коннор Макмайкл («Лондон», OHL)

н. Бретт Лисон («Принц Альберт», WHL)

н. Алексей Протас («Принц Альберт», WHL)



Ушли:

н.

н.

н. Дмитрий Яшкин (свободный агент)

н. Деванте Смит-Пелли (свободный агент)

з. Брукс Орпик (завершил карьеру)

з. Мэтт Нисканен («Филадельфия»)



Переподписаны:

з. Кристиан Юус

н. Якуб Врана

з. Колби Уильямс

в. Витек Ванечек з. Радко Гудас («Филадельфия»)н. Рихард Паник («Аризона»)н. Гарнет Хэтэуэй («Калгари»)н. Брендан Лайпсик («Лос-Анджелес»)н. Филипп Майе («Онтарио», АХЛ)н. Коннор Макмайкл («Лондон», OHL)н. Бретт Лисон («Принц Альберт», WHL)н. Алексей Протас («Принц Альберт», WHL)н. Бретт Коннолли («Флорида»)н. Андре Бураковски («Колорадо»)н. Дмитрий Яшкин (свободный агент)н. Деванте Смит-Пелли (свободный агент)з. Брукс Орпик (завершил карьеру)з. Мэтт Нисканен («Филадельфия»)з. Кристиан Юусн. Якуб Враназ. Колби Уильямсв. Витек Ванечек

Бураковски захотел большего

Прошлым летом генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан потратил немало усилий и денег для того, чтобы максимально сохранить чемпионскую команду. Обидным исключением тогда стал лишь тренер победителей Барри Тротц, который так и не смог договориться со «столичными» по деньгам и ушёл в «Нью-Йорк Айлендерс», где взял свой второй в карьере приз лучшему наставнику сезона.



Нынешнее лето не принесло особо крупных перемен, но всё же не было пустым для босса «Вашингтона». Деньги на этот раз расходовались экономно, а главным инструментом работы для Маклеллана стали обмены. Костяк команды, который составляют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём, Джон Карлсон, Том Уилсон и Брейден Холтби, сохранился. Пересмотру подверглась нижняя треть состава: персоны ушедших и пришедших хоккеистов можно было бы назвать незначительными, но именно эти сделки могут послужить прелюдией к последующим решениям.



Так, окончательно распалась пара известных защитников Мэтт Нисканен — Брукс Орпик, которая когда-то была подписана «Вашингтоном» на большие деньги в качестве свободных агентов: «батя» Орпик завершил карьеру, а Нисканен отправился в «Филадельфию». 24-летний швед Андре Бураковски, которым в составе «Кэпиталз» затыкали дыры, захотел играть роль форварда топ-6, что привело к его обмену в «Колорадо» на второй и третий раунд драфта и фарм-клубовца Скотта Космачука. Бураковски не удалось до конца раскрыть свой потенциал в «Вашингтоне», хотя у шведа было всё, чтобы стать стабильным нападающим второго звена и набирать по 60 очков за сезон. «Он хочет играть выше по составу и заслужил эту возможность. Тем не менее, у нас есть организация и своя команда, мы вкладываемся в её развитие. Мне симпатичен Андре и как игрок, и как человек, но я должен попытаться сделать лучше для обеих сторон», — заявил генменеджер перед обменом.

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Ещё одним игроком, по которому могут скучать болельщики «Кэпиталз», стал универсал Бретт Коннолли. Форвард, приносивший немалую пользу команде за счёт самоотдачи и работоспособности, не договорился с «Вашингтоном» по деньгам. «Он всё ещё рассматривает свои возможности. Наверное, в какой-то момент он получит контракт, который превышает наши рамки», — сказал Маклеллан в конце июня, а день спустя Коннолли заключил четырёхлетний контракт с «Флоридой» на $ 3,2 млн в год.

Без паники — есть Паник

Внутренней замены Коннолли в третьем звене у «Вашингтона» не было — Маклеллан так и не смог сразу назвать фамилию человека, который обладал бы должным потенциалом для сочетания с Хагелином и Эллером. Но вскоре было объявлено о приглашении форварда «Аризоны» Рихарда Паника, которому дали четырёхлетний контракт на $ 2,75 млн за сезон. Словацкий форвард был задрафтован во втором раунде 2009 года, долго ходил в подающих надежды, но стать одним из лидеров у него не получилось ни в одном из четырёх клубов НХЛ, где он выступал. Лучшим результатом техничного и скоростного Паника стали 44 (22+22) очка в сезоне трёхлетней давности за «Чикаго», и к игровой системе Тодда Рирдена ему ещё предстоит адаптироваться.

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В четвёртую линию были приобретены Брендан Лайпсик и Гарнет Хэтэуэй, возможности которых в специфичной игровой модели «Кэпиталз» также ещё предстоит оценить. А вот в обороне приобретение было куда более однозначным, поскольку чех Радко Гудас, полученный в результате обмена в середине июня, человек куда более известный. В прошлом сезоне чех замкнул десятку лидеров лиги по количеству силовых приёмов (255) и был в числе 50 лучших по блокированным броскам (133).



Все слухи о том, что «Вашингтон» может побороться за кого-то из известных свободных агентов, оказались несостоятельными. Дзингел, Донской, Ферлан, Нюквист, Цуккарелло и Танев будоражили умы болельщиков, но так и остались лишь фантазийными вариантами, поскольку ценовой диапазон «столичных» остаётся достаточно узким. Места под потолком зарплат у «Кэпиталз» нет совсем (платёжка на данный момент — $ 81,8 млн), а за счёт долгосрочно травмированных можно сэкономить лишь спасительные $ 300 тыс.



Несмотря на то что многие соперники по Столичному дивизиону сделали гораздо более заметные приобретения, Маклеллан выразил удовлетворение тем сделкам, которые ему удалось провести. «Считаю, что те ребята, которых мы пригласили, являются действительно отличными хоккеистами. Наша команда находится в хорошей форме, у нас хорошая позиция», — завершил генеральный менеджер.

Что будет через два года?

Нынешние перемены в составе «Вашингтона» вполне можно назвать незначительными, поскольку главные герои остаются в строю. Однако время серьёзных изменений неумолимо приближается, и «столичным» поневоле придётся принимать судьбоносные решения, которые серьёзно изменят лицо команды. Так, нынешний сезон — последний по действующим контрактам у Никласа Бекстрёма и Брейдена Холтби. Вполне возможно, что новое соглашение получит только один из них и это будет отнюдь не вратарь, если учесть, что скоро в конкуренцию включатся Илья Самсонов и Витек Ванечек, а на горизонте маячит «Сиэтл» и драфт расширения, где защитить можно только одного голкипера.

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А сезон-2020/21 может стать для «Вашингтона» историческим, поскольку это будет последний год действующего контракта у Александра Овечкина, который подписал свой договор аж в 2008 году. Овечкину к тому времени будет уже 35 лет, и вряд ли кто-то сможет предсказать, какими будут дальнейшие взаимоотношения капитана и клуба.



За последние несколько лет победная культура «Вашингтона» прошла полный круг — от абсолютной растерянности и упадка до триумфа. Сейчас «столичные» находятся в некоторой промежуточной фазе и пытаются не допустить резкого спада за счёт приглашения молодёжи. Опираясь на известных ветеранов, руководство «Кэпиталз» стремится создать сбалансированный состав, а необходимость для коренных перемен наступит позже. Пока же «Вашингтон» проходит очередную стадию мягкой естественной эволюции, сохраняя последние остатки победных впечатлений чемпионского сезона.