Малкин должен был быть выше Овечкина на драфте НХЛ? Первые против вторых

Драфт НХЛ – событие волнующее и захватывающее, особенно если команда выбирает в числе первых. Можно получить игрока, который в мгновение ока перевернёт историю клуба, или опростоволоситься, поставив не на ту лошадку. «Чемпионат» рассказывает о первых и вторых номерах драфтов, начиная с 2000 года, эта статья охватывает первые 10 лет. В эти годы были задрафтованы главные звёзды нынешней лиги – Овечкин, Малкин, Кросби, Таварес, но было и немало обидных промахов.

2000: Рик ДиПиетро («Айлендерс») — Дэни Хитли («Атланта»)

Под первым номером был выбран вратарь ДиПиетро, которого «Айлендерс» считали чуть ли не спасителем клуба. Даже обменяли другого молодого голкипера Роберто Луонго во «Флориду». «Мы ставим свою репутацию на этого парня. Да, это смело, и, наверное, безумно, но мы думаем, он особенный игрок», — говорил печально известный генеральный менеджер «айлс» Майк Милбери.

Закончилось всё печально. ДиПиетро провёл несколько неплохих сезонов, получил контракт на 15 лет и $ 67,5 млн, и покатился вниз. Постоянные травмы, ужасная игра, ссылки в АХЛ. В итоге «островиятне» выкупили его контракт. В 32 он завершил карьеру.

Вообще-то, первым номером в том году должен был уйти Дэни Хитли, который после сумасшедшего выбора «Айлендерс» достался «Атланте». Нападающий поиграл за многие клубы, а лучшие его годы пришлись на «Оттаву», где он набирал больше 100 очков за сезон. Кроме того, Хитли является лучшим бомбардиром всех времён за сборную Канады на чемпионатах мира.

Так кто первый? Дэни Хитли.

2001: Илья Ковальчук («Атланта») — Джейсон Спецца («Оттава»)

И Ковальчук, который стал первым россиянином, выбранным под первым номером на драфте НХЛ, и Спецца могут гордиться своими карьерами. Оба являются прирождёнными снайперами, оба играли в финалах Кубка Стэнли, но, конечно, Ковальчук стал мировой звездой, в то время как Спецца – просто крутым хоккеистом.

Илья был бесспорным первым номером этого драфта, особенно после того, как забил 11 голов на ЮЧМ и помог сборной России выиграть золото. Говорили, что у него мастерство Павла буре и жёсткость Оуэна Нолана. Ковальчук мгновенно стал главной звездой и единственным светлым пятном в прозябающей на дне «Атланте», потом подписал рекордный контракт с «Нью-Джерси». Затем было возвращение в Россию, два Кубка Гагарина, золото Олимпиады. Илья вернулся в НХЛ, и даже в 35 лет подписал контракт на большую сумму.

Спецца долгое время был стабильным игроком, забивая по 20-30 голов за сезон. Свой второй номер он вполне оправдал, и продолжает играть по сей день. Правда, платят ему уже раз в 10 раз меньше, чем Ковальчуку, да и результативность с годами снизилась.

Так кто первый? Илья Ковальчук.

Илья Ковальчук Фото: Dave Sanford/Getty Images

2002: Рик Нэш («Коламбус») — Кари Лехтонен («Атланта»)

15 сезонов в НХЛ, 437 забитых голов (столько же – у Павла Буре), Нэш был вынужден повесить коньки на гвоздь год назад из-за проблем со здоровьем, но карьера у него получилась впечатляющая. В «Блю Джекетс» ему принадлежит с десяток рекордов – по всем основным показателям. Возможно, его статистика была бы ещё лучше, если бы большую часть карьеры он провёл не в «Коламбусе», а в команде посильнее.

Нэш перешёл в «Рейнджерс» в 2012 году, и дошёл с ними до финала Кубка Стэнли. Тот сезон стал одним из лучших в его карьере, а после него начался спад. Постоянные травмы не мешали ему забивать по 20 голов за сезон, но в итоге из-за сотрясения мозга он решил уйти из хоккея.

Лехтонен стал первым финном в истории, выбранным на драфте НХЛ под вторым номером – событие неординарное, учитывая, что Кари – вратарь. Он умопомрачительно дебютировал за «Атланту» — четыре победы в первых четырёх матчах, да и дальше играл довольно неплохо, но в одной из худших команд лиги тяжело заработать достойную статистику. Уже в «Далласе» он получил солидный контракт, но так и не стал основным вратарём, разделяя игровое время с Антти Ниеми.

Лехтонен не стал спасителем «Атланты» или «Далласа», не блистал в плей-офф и никогда не был одним из лучших вратарей, однако он входит в топ-30 в истории НХЛ по количеству побед и в целом может гордиться своей игрой. Год назад он провёл последний матч в НХЛ, хотя до сих пор официально не объявил о завершении карьеры.

Так кто первый? Рик Нэш.

«Питтсбург» должен был выбирать третьим, но поменялся с «Флоридой», чтобы наверняка не упустить Флёри. «Пингвины» с вратарём не прогадали, как за несколько лет до этого «Айлендерс». Флёри стал душой раздевалки и вошёл в костяк команды, которая выиграла несколько Кубков Стэнли. У него были взлёты и падения – после победы в 2009-м фантастическая игра в регулярке сменялась жуткими провалами в плей-офф, но Флёри смог перезапустить карьеру.

На драфте расширения он ушёл в «Вегас», где стал одним из главных творцов настоящей сказки – команда в дебютном сезоне дошла до финала Кубка Стэнли. И в 34 года Флёри продолжает держать высокий уровень, и год назад подписал новый контракт. Сейчас он входит в топ-5 самых дорогих вратарей.

Эрик Стаал – один из лучших игроков в истории «Каролины», клуб нисколько не прогадал, когда выбрал его под вторым номером. Уже во втором сезоне в НХЛ он набрал 100 очков и был лучшим бомбардиром в плей-офф, а «ураганы» неожиданно для всех выиграли Кубок. Эрик всегда был стабильным центром, но после одного плохого сезона его обменяли. Сейчас он выступает за «Миннесоту», и в новом сезоне должен добраться до 1000-го очка в НХЛ. Правда, если Цветочек Флёри цветёт до сих пор, то Стаал уже постепенно начал увядать. С сезона-2016/17 он зарабатывает не более $ 3,5 млн за сезон.

Так кто первый? Марк-Андре Флёри.

Никто не сомневался, что Александр Овечкин, который забивал пачками на юниорских и молодёжных чемпионатах мира, станет первым номером. Скауты и генеральные менеджеры называли его лучшим проспектом со времён Марио Лемье, и «Вашингтон» не смутило даже то, что Александр – крайний нападающий, а Евгений Малкин, который был выбран под вторым номером – центральный.

Сложно судить, как сложилась бы карьера этих двух игроков, если бы они поменялись местами. В 2014 году официальный сайт НХЛ предположил, что Евгений Малкин по совокупности достижений за 10 лет заслуживал звание первого номера. Но это было ещё до того, как Овечкин выиграл Кубок Стэнли и «Конн Смайт», и пустился в погоню за вечным снайперским рекордом НХЛ.

Оба игрока – будущие члены Зала славы. Овечкин несколько лет назад был включён в список 100 величайших игроков НХЛ. Малкин же может похвастаться тремя Кубками Стэнли и первым в истории русским «Конн Смайтом».

Так кто первый? Оба.

2005: Сидни Кросби («Питтсбург») — Бобби Райан («Анахайм»)

О том, что Сидни Кросби – The Next One, или второй Гретцки, говорили в течение нескольких лет до драфта. Если иногда и возникают споры и неожиданности в выборе первого номера, то точно не с ним. Кросби достался «Питтсбургу», стал капитаном команды, выиграл три Кубка Стэнли, две Олимпиады, забил «золотой» гол в Ванкувере. Он уже много лет не снижает планку и до сих пор остаётся одним из самых опасных игроков мира.

Зато со вторым выбором «Анахайм» мог распорядиться лучше. Бобби Райан во всех рейтингах котировался ниже Джека Джонсона и Бенуа Пульо, однако Брайан Бурк положил глаз именно на него. На самом деле, последние двое не оправдали больших надежд, а Райан хотя бы стабильно забивал за «Дакс» по 30 голов за сезон. Хотя все мы знаем, что лучшим после Кросби на том драфте был Анже Копитар (выбран под 11-м номером). Результативная игра за «Анахайм» позволила Райану заключить выгодный контракт с «Оттавой», но свои деньги он не отрабатывает.

Так кто первый? Сидни Кросби.

Сидни Кросби Фото: Grant Halverson/Getty Images

2006: Эрик Джонсон («Сент-Луис») — Джордан Стаал («Питтсбург»)

«Сент-Луис» сделал один из худших первых пиков в истории, просто потому, что кроме Стаала дальше были Джонатан Тэйвз (3 Кубка Стэнли), Никлас Бекстрём (1 Кубок) и Фил Кессел (2 Кубка). Эрика Джонсон провёл за «блюзменов» всего три с половиной года, играл достойно, но так и не стал ведущим защитником клуба, а потом был обменян в «Колорадо». Он и сейчас набирает много очков для защитника и получает достаточно игрового времени, но от первого пика явно ждали большего.

Стаал, может, сейчас и проигрывает на фоне Тэйвза и Бекстрёма, но карьеру в НХЛ он начал лихо – с 29 голов, побив несколько рекордов (например, он стал самым молодым игроком, дважды за матч забившим в меньшинстве). Стаал был важнейшей частью чемпионского «Питтсбурга», а сейчас играет в «Каролине». Он практически не играл за сборную, да и статистика у него достаточно скромная, зато в резюме есть Кубок Стэнли. Оглядываясь назад, конечно, и Стаал, и Джонсон должны были уйти не в топ-3, а чуть ниже.

Так кто первый? Никто.

2007: Патрик Кейн («Чикаго») — Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»)

Кейн небольшого роста, но после локаута это не стало проблемой для «Чикаго». Уже тогда было ясно, что он вырастет в великолепного нападающего, и Патрик полностью оправдал ожидания. Через три года после его дебюта в НХЛ «Блэкхоукс» выиграли свой первый Кубок за 49 лет, а потом ещё дважды становились чемпионами. До недавнего времени Кейн был самым дорогим крайним нападающим мира (сейчас первое место перехватил Панарин), он всю карьеру играет в одной команде и стал её живой легендой. Ему уже 30 лет, но он только что провёл лучший сезон в карьере.

Ван Римсдайк перед драфтом зажигал в юниорской сборной, но «Филадельфия» явно просчиталась, потратив на него второй пик. Нападающий так и не стал звездой «Флайрез» и был обменян в «Торонто». Он играл за сборную США на Олимпиаде и Кубке мира, в НХЛ его статистика не так уж плоха – 441 очко в 675 матчах, но на второго номера точно не тянет. Год назад ван Римсдайк вернулся в «Филадельфию» и даже провёл неплохой сезон.

Так кто первый? Патрик Кейн.

«Тампе» был нужен игрок, вокруг которого можно строить сильную команду, и Стивен Стэмкос оказался именно таким. В 18 лет он забил 23 гола в НХЛ и до сих пор идёт по графику больше одного очка за игру. «Молнии» получили не только суперзвезду, но и игрока, лояльного к команде. Став свободным агентом, он мог просить гораздо больше денег, но согласился на «скромные» $ 8,5 млн, чтобы остаться в «Тампе». Стэмкосу до величия не хватает только одного – чемпионского титула.

Можно спорить о том, что Даути, выбранный «Лос-Анджелесом» под вторым номером, оказался ценнее Стэмкоса. Защитник уже выиграл два Кубка Стэнли, да и получает намного больше Стивена. На мой взгляд, на драфте-2008 обе команды не прогадали. Во-первых, драфт – это лотерея, пусть и осознанная. Постоянно кто-то промахивается, а кто-то находит алмаз в поздних раундах. Стэмкос был признанным фаворитом того драфта, а по Даути у многих скаутов были сомнения, и всё из-за лишнего веса. «Лос-Анджелесу» защитник нравился больше всех, и Даути – большой фанат «Кингз» — ради них сбросил 15 килограммов перед драфтом. Щекастый мальчуган в итоге превратился в одного из лучших защитников мира, и его вклад в победы «королей» нельзя переоценить.

Так кто первый? Дрю Даути (но это не точно).

Появление Тавареса в НХЛ ожидали не меньше, чем до этого Кросби или Овечкина. Нападающий блистал на молодёжном уровне, два раза приводил Канаду к золоту МЧМ и был лучшим в своём возрасте. «Айлендерс» видели в нём игрока, который вернёт клубу былую славу – Таварес действительно стал лидером клуба, но командного успеха не принёс.

«Островитяне» ошиблись в одном – форвард решил не оставаться в клубе после того, как стал свободным агентом. После ухода на Лонг-Айленде его тут же заклеймили предателем, но самому Таваресу в «Торонто» очень даже хорошо – он стал одним из самых дорогих игроков лиги и попал в очень талантливую команду, которая целится на чемпионство.

«Тампа» выбрала защитника Хедмана, хотя могла и Дюшейна. В «Колорадо» даже потирали руки и открыто говорили скаутам «молний», что те крупно облажались. Сейчас, наверное, они бы уже так не смеялись. Дюшейн уже покинул «Эвеланш», а Хедман уже в первом сезон проводил на площадке больше 20 минут за игру и сейчас является ведущим защитником клуба и обладателем «Норрис Трофи». Сейчас без него невозможно представить «Тампу».

Так кто первый? Точно не Дюшейн.