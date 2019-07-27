«Всё хорошо, но с Панариным было бы лучше». На что способна новая «Флорида»?

40 к одному — такие шансы, по мнению букмекеров, имеет «Флорида Пантерз», чтобы выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне. Однако надежды «кошек» на успех намного выше этих цифр, и предстоящий регулярный чемпионат должен стать фундаментом возрождения «пантер».

Конец безвременья

«Если они не выйдут в плей-офф с такой командой, то справедливо будет думать, что это станет провалом и поводом для новых кадровых решений», — писал в начале июля обозреватель South Florida Sun-Sentinel Дейв Хайд. Нынешние перемены дают болельщикам «Пантерз» основания для подобных суждений, тем более, что «Флорида» истосковалась по нормальным результатам. Появившись в НХЛ в 1993 году, «кошки» на свой третий сезон смогли сенсационно выйти в финал Кубка Стэнли, обыграв в финале конференции великолепный «Питтсбург» во главе с Марио, но потом наступила долгая эпоха безвременья.



За последующие 22 сезона «Флорида» выходила в плей-офф только четырежды и всякий раз вылетала в первом раунде. С 2000 по 2011 годы южане не были участниками розыгрыша Кубка Стэнли, хотя выступали в слабейшем в лиге Юго-Восточном дивизионе, и постепенно «Флорида» стала ассоциироваться с командой, которая потерялась в своём развитии и ни на что серьёзное не способна. Избавиться от этого ярлыка не помогали ни приобретения звёзд (Буре, Луонго, Бертуцци, Хортон, Йокинен), ни многочисленные смены на тренерском мостике.

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После того, как в клуб пришёл владелец Винсент Виола, вектор развития южан постепенно поменялся. Виола создал в руководстве дуэт проверенных людей, хорошо знающих друг друга по чемпионским годам в «Чикаго» — генерального менеджера Дэйла Тэллона и главного тренера Джоэля Кенневилля. «Эти люди знают, как создавать коллектив, способный побеждать», — заявил Виола, не забыв дать Тэллону полную финансовую свободу.



Прообраз новой «Флориды» мы увидели уже в прошлом сезоне, когда после перерыва на Матч всех звёзд «кошки» выдали великолепный отрезок из 25 побед в 35 матчах. До зоны плей-офф им не хватило всего одного очка, и с результатом в 96 баллов они повторили рекорд «Бостона»-2015 в качестве команды, пропустившей плей-офф с наибольшим количеством набранных очков.

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Безграничное доверие Бобровскому

Приглашение голкипера Сергея Бобровского стало самым крупным контрактом за всю историю «Флориды». Бобровский был лучшим вратарём на рынке свободных агентов и главной потребностью «Пантерз», поскольку нестабильность во вратарской линии и обороны сильно сказывалось на результатах команды. 40-летний ветеран Роберто Луонго уже не мог играть не прежнем уровне, хотя винить опытного голкипера трудно: «Флорида» была одной из худших команд лиги по количеству опасных моментов у своих ворот, большая часть бросков была нанесена из самых «горячих» зон площадки, временами во владениях «пантер» начиналась полная неразбериха, а кроме Роберто в воротах «Пантерз» играли ещё трое голкиперов, также не добившихся успеха.

«Клуб вложил в Бобровского $ 70 млн за семь лет. Конечно, «Флорида» переплатила, но именно это и было нужно команде. Бобровский был нужен «Пантерз», и если этот голкипер сыграет на уровне своего таланта, то он изменит судьбу этой команды» — отметила всё та же газета Sun-Sentinel. «Он был первым игроком, которого мы хотели», — сказал Тэллон. «Он даст нам возможность выигрывать каждый матч», — вторил Кенневилль.



В новой команде Сергей будет избавлен от нервотрёпки во взаимоотношениях с тренером, которые бывали в «Коламбусе» с эмоциональным Джоном Тортореллой. «Пантеры» вряд ли будут идти на принцип и отстранять россиянина за то, что он покинул скамейку запасных раньше времени и ушёл в раздевалку. Не будет и разговоров о том, что Сергею нужен спортивный психолог, которые так раздражали новокузнечанина, когда он не мог выиграть серию плей-офф. О безграничном кредите доверия Бобровскому можно судить хотя бы по тому факту, что конкуренция во вратарской линии «Флориды» теперь полностью отсутствует: сменщиком Бобровского является 22-летний новичок Самуэль Монтембо, который в НХЛ сыграл лишь 11 матчей.



«Никто не работает на льду усерднее, чем Боб, поэтому будет очень интересно увидеть вместе Бобровского и Баркова, который тоже фанат самосовершенствования. Это будет отличным примером для нашей молодёжи. Вратари и оборона — это были те линии, которые необходимо было улучшать. Теперь у нас есть все ингредиенты, мы должны победить», — сказал Тэллон.

10 последних сезонов «Флориды»:



2009/10 — не попали в плей-офф,

2010/11 — не попали в плей-офф,

2011/12 — проиграли в первом раунде («Нью-Джерси», 3-4),

2012/13 — не попали в плей-офф,

2013/14 — не попали в плей-офф,

2014/15 — не попали в плей-офф,

2015/16 — проиграли в первом раунде («Айлендерс», 2- 4),

2016/17 — не попали в плей-офф,

2017/18 — не попали в плей-офф,

2018/19 — не попали в плей-офф.

Коннолли и Строльман: больше порядка и опыта

Кроме Бобровского, в линию обороны был куплен ветеран Антон Строльман, который призван хотя бы немного упорядочить тот хаос, который иногда возникал у ворот «Флориды» в прошлом. «Мне нравится его способность держать шайбу, его игра в отборе. Он стабилен, умён, надёжен. Он будет хорошим партнёром для кого-то из наших молодых парней», — заявил Тэллон.

Ну а приглашение бывшего форварда «Вашингтона» Бретта Конноли было призвано увеличить глубину состава, обеспечить дополнительную вариативность и опыт — как-никак, Коннолли совсем недавно стал обладателем Кубка Стэнли. «Если вы сомневаетесь в его эффективности, то просто посмотрите цифры. За последние 2 года он забивал в среднем по 18 голов за сезон, имея только 12 минут игрового времени! Ему 27 лет, он в расцвете сил. Мы дали ему хороший контракт, он тоже доволен. Считаю, что Бретт идеально подходит для нас», — прокомментировал генеральный менеджер.

Всё хорошо, но с Панариным было бы лучше

Тот факт, что «Флорида» в предстоящем сезоне должна стать сильнее и выступить успешнее, вряд ли стоит подвергать сомнениям. Однако степень прогресса «пантер» ещё предстоит выяснить, поскольку победных традиций «кошкам» воспитать за четверть века так и не удалось, а обновлённой команде нужно время, чтобы поменять игровую философию. Достаточно ли «пантеры» хороши, чтобы вытеснить из зоны плей-офф амбициозную «Каролину», стареющий «Бостон» или неопределившийся «Торонто»? Сможет ли Кенневилль сходу создать коллектив, который получит гарантированное место в плей-офф, или южане снова будут биться за уайлд-кард до последних дней регулярного чемпионата?

Панарин и десяток молодых. Как «Рейнджерс» строит чемпионскую команду Они готовы подождать. Но не очень долго.

«Это было хорошее лето для «Пантерз», в команде стало больше по-настоящему талантливых хоккеистов. Оно могло бы быть ещё лучше, если бы пришёл Панарин», — резюмировал Дейв Хайд.