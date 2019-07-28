Рынок свободных агентов КХЛ. Кем усилить атаку?

Предыдущий клуб: «Авангард»

45 матчей, 11 (5+6) очков

Этим летом экс-нападающий «ястребов», пожалуй, самым неординарным способом напомнил клубам и болельщикам о своём существовании. Нет, Галимов не разместил своё резюме на одном из сайтов объявлений. Нападающий, следуя лучшим традициям пресс-службы омского клуба, решил искать новое рабочее место через «Инстаграм». Коллеги и болельщики над шуткой посмеялись. Правда, пока ни одна из команд не оценила креатив Анселя.

Если верить СМИ, то сейчас нападающий готов умерить аппетиты и пойти на сокращение оклада до 20 млн рублей в год. Отпугнет ли клубы такая цифра от хоккеиста с 11 очками за сезон? Скорее да, чем нет. Рулевой «Авангарда» Боб Хартли по ходу «регулярки» не боялся оставлять нападающего вне заявки и зачастую не поднимал его выше третьего звена, а в плей-офф франкофон предпочитал Галимову молодого Манукяна. В минувшем сезоне Ансель не был из тех игроков омичей, отсутствие которого сразу бросалось в глаза, а потому расставание с ним не выглядит чем-то удивительным. Сейчас Галимову 28, для хоккеиста это самый расцвет, и любой клуб-середняк с удовольствием приютил бы легкого техничного вингера. Оптимальный вариант для Анселя – найти команду, в которой он с большой вероятностью будет регулярно играть в топ-6 и получит место в спецбригаде.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Адмирал»

62 матча, 22 (12+10) очка

В прошлом сезоне 37-летний нападающий пережил вторую молодость, получив в «Адмирале» 17-минутный айстайм и проведя очень сильный в плане личной статистики сезон. Ветеран не только вёл за собой на льду не самых мастеровитых партнёров, но и сумел сплотить вокруг себя команду в раздевалке. Перед дедлайном двукратный обладатель Кубка Гагарина мог отправиться в новый поход за трофеем вместе с «Ак Барсом», однако, по словам генерального менеджера казанцев Рафика Якубова, в дело вмешалась внутриполитическая ситуация дальневосточников и категорическое нежелание «Адмирала» расставаться с одним из лидеров из-за построения новой команды. Не помогло даже желание самого Конькова пошуметь напоследок.

Сейчас ветеран не спешит становиться частью обновлённого «Адмирала» и внимательно мониторит варианты на рынке, в то время как «моряки» ждут ответа Конькова. Наверняка ситуация перед дедлайном негативно повлияла на переговоры о новом контракте и осадок у форварда всё-таки остался. Впрочем, вряд ли сейчас Коньков засыпан предложениями и вариант с Владивостоком смотрится всё более реалистичным.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Динамо» Москва

46 матчей, 13 (5+8) очков

С каждым сезоном ликвидность Макарова стремительно падает. Несколько лет назад воспитанник «Крыльев» был одним из самых видных чекеров КХЛ, а сегодня рискует второй год подряд начать «регулярку» сидя у телевизора. По соотношению «цена-качество» Макаров явно не лучший в своём амплуа на рынке.

Прошлой осенью муж Леры Кудрявцевой сумел найти рабочее место только после испытательного срока и долгих переговоров по поводу цифр в контракте. В «Динамо» Макаров всё так же играл в энергозатратный хоккей, регулярно выходил в меньшинстве, был полезен в отборе и форчекинге, но при всех прочих транжирил уйму моментов. Нужен ли сейчас кому-нибудь опытный нападающий, если можно найти множество бюджетных вариантов с аналогичным набором преимуществ, – вопрос риторический. Вдобавок нападающий снискал славу жёсткого игрока, способного на ровном месте привезти штрафные минуты. Многое упирается и в супругу хоккеиста. Маловероятно, что известная телеведущая захочет променять богемную Москву на условный рабочий Челябинск.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

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Александр Бергстрём

Предыдущий клуб: «Трактор»

41 матч, 16 (4+12) очков

Два года назад Бергстрём вместе с соотечественником Патриком Закриссоном почти затащил «Сибирь» в плей-офф на флажке «регулярки». Тогда швед, набрав очки в 14 матчах подряд, покусился на рекорд Александра Радулова и стал лучшим снайпером новосибирцев. Во многом феномен Бергстрёма, до 30 лет не игравшего на высшем уровне даже на родине, связывали прежде всего с диспетчерскими навыками Закриссона. Поэтому после ударного сезона в «Сибири» нападающих рассматривали в сложившейся связке, да и сами нападающие хотели продолжить карьеру в одном клубе. В итоге сибиряки не сумели сохранить своих лидеров, а судьба развела шведскую парочку по разным клубам – Закриссон перебрался в столицу, а Бергстрём остался на востоке в индустриальном Челябинске.

Переход скандинава в «Трактор» быстро обернулся из трансферной удачи главным селекционным провалом уральцев. У Бергстрёма выползи наружу все те проблемы, которые в Новосибирске нападающему удавалось нивелировать заброшенными шайбами, – слабое катание и ужасная игра без шайбы. Вдобавок ко всему, швед в конце октября на длительный срок слёг в лазарет и к плей-офф перекочевал из первой тройки в четвёртую. В «Тракторе» нового Закриссона, способного регулярно создавать моменты и выкладывать шайбу на крюк под могучий кистевой, Бергстрёму так и не нашли. Сейчас нападающий безуспешно продолжает искать пристанище в КХЛ и верит, что ещё сможет вернуться на уровень своего первого сезона в лиге.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Динамо» Рига

49 матчей, 48 (24+24) очков

Ещё один швед, который до последнего будет искать вариант в КХЛ и не задумывается над возвращением на скандинавским полуостров. В прошлом году креативный крайний нападающий провёл в столице Латвии лучший сезон в карьере, набирая почти по очку за игру. Идеальным вариантом для Виделля было бы пролонгирование отношений с рижанами, однако динамовцы не потянули финансовые запросы игрока. Желание Линуса получить лишние нули на банковском счёту понятно – когда, если не сейчас, 34-летнему вингеру получить крупнейший контракт в карьере? Непонятны только слова Виделля о том, что слишком уж мало времени давал ему тренерский штаб «Динамо» на отдых. Неужели Линус живёт девизом «получать больше – играть меньше»?

По словам самого хоккеиста, он готов ждать вариантов вплоть до начала регулярного чемпионата. С одной стороны, Виделль – нестандартный мобильный снайпер с прекрасным голевым чутьём и броском. С другой – возрастной, дорогой и чересчур подверженный травмам хоккеист, не задерживающийся в одном клубе дольше чем на сезон. Пока желающих удовлетворить требования шведа не нашлось.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

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Максим Трунёв

Предыдущий клуб: «Спартак»

36 матчей, 11 (2+9) очков

Впервые в КХЛ Трунев стрельнул в 2016 году, став с 17 шайбами лучшим снайпером «Северстали», и это при Дмитрии Кагарлицком. Несмотря на полезность у чужих ворот, нападающий безобразно играл без шайбы, за что впал в немилость Александра Гулявцева и вынужден был искать новый город на хоккейной карте. Не помог в поиске даже лучший в карьере сезон. После конфликта со «сталеварами» единственным клубом, изъявившим желание взять игрока чистого льда под своё крыло, стал московским «Спартак», в котором Трунёв без особых успехов провёл два последних сезона. После возвращения на тренерский мостик Олега Знарка будущее форварда в составе красно-белых было предрешено – игроки такого плана у бывшего наставника сборной России не в почёте.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Салават Юлаев»

22 матча, 8 (3+5) очков

От одного из главных разочарований в истории российского хоккея уже давно устали ждать выдающихся достижений. Да и сам нападающий вряд ли живёт розовыми мечтами о топ-клубе. Сейчас Филатову почти 30, и он до сих пор никак не может распрощаться со статусом «вечно перспективного». Последним тренером, который по-настоящему верил и доверял Филатову был Артис Аболс. Именно при гуру «латышского» языка Филатов впервые во взрослой карьере настрелял 40 очков. После первого сезона в «Ладе» некогда вундеркинд снова вернулся в своё первичное состояние и продолжил колесить по клубам.

Минувший сезон Филатов начинал в «Спартаке», а в ноябре оказался в уже знакомой ему Уфе. «Салават» в обратном направлении отправил не заигравшего в «зелёной машине», но очень перспективного Артёма Фёдорова, а взамен ожидаемо получил всё того же «трудного ребёнка». Уже через семь матчей без результативных действий Филатов оказался на драфте отказов и до конца сезона радовал публику в ВХЛ.

Филатов – ярко выраженный хоккеист чистого льда. У него по-прежнему всё в порядке с видением площадки, руками и техникой. Проблема только в характере Никиты и в самом желании, пусть сам он и каждый раз подчёркивает, что пересмотрел своё отношение к хоккею. Пока желающих протянуть руку помощи проблемному нападающему не нашлось.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

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Предыдущий клуб: «Трактор»

57 матчей, 10 (2+8) очков

Парадокс, но прошлым летом лучший бомбардир тогдашнего «Торпедо» долгое время сидел на вольных хлебах. Единственным клубом, сделавшим ставку на клиента Шуми Бабаева, стала новосибирская «Сибирь». В команде Владимира Юрзинова у Дугина было и достаточно игрового времени, и место на розыгрыше лишнего. Не было одного – реализации. В Новосибирске Дугин стал одним из первых хоккеистов, покинувших многострадальную «Сибирь» по ходу сезона и ознаменовавших спасительную революцию в борьбе за плей-офф. После столицы Сибири воспитанника «Трактора» приютил родной клуб. Однако, кроме как заброшенной шайбой в ворота бывшей команды, Дугин ничем так и не запомнился. Пока единственное, что делает Дугина ценным активом на рынке, – это дефицитная в России позиция центрального нападающего.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Ак Барс»

57 матчей, 24 (19+5) очка

Автор «золотого» гола в ворота ЦСКА не хотел покидать Казань, но пал жертвой лимита. Казанцы устали мучиться с проблемами на последнем рубеже и вынуждены были пойти на расставание с работягой, способным забрасывать по 20 шайб из боттом-6. Не подпиши «Ак Барс» голкипера Рейдеборна и не сделай ставку на более креативных канадцев, Клинкхаммер остался бы очень важным винтиком в механизме казанцев. Невероятно работоспособный жёсткий чекер с большим объёмом катания и классными лидерскими качествами, полезный на обоих концах площадки – всё по канонам Дмитрия Квартальнова. Без сомнений, казанцы отпускают Роба, скрипя сердцем. Учитывая, что многие российские команды уже играют в пресловутый «рельсовый» хоккей и ещё не успели заполнить вакантные легионерские позиции, канадский энерджайзер должен трудоустроиться в КХЛ.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Динамо» Минск

30 матчей, 16 (6+10) очков

У 38-летнего ветерана и ещё одной легенды бело-голубых ситуация абсолютно идентичная с Никулиным – старое руководство москвичей предложило контракт нападающему, новое – быстро открестилось от своих обещаний. Ситуация, в общем-то, привычная для динамовцев. В минувшем сезоне двукратный чемпион мира капитанил уже в минском «Динамо» и был одним из немногих ярких пятен белорусской команды, став безоговорочным лидером «зубров» как на льду и «дядькой-наставником» в раздевалке.

Терещенко по-прежнему играет с горящими глазами и не думает завершать игровую карьеру. Имея на руках новый контракт с минчанами, центральный нападающий не продлил соглашение с белорусским клубом только из-за ложного интереса родного клуба. Поэтому пассаж москвичей вполне может заставить Терещенко вернуться к переговорам с Минском. Тем более что клуб и игрок расстались друзьям, а деньги у нападающего далеко не на первом месте.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Предыдущий клуб: «Металлург»

62 матча, 55 (20+35) очков

Один из сильнейших снайперов лиги, вот уже пять лет подряд стабильно набирающий 45-50 очков за «регулярку». Не уронил планку Элиссон и в минувшем сезоне, став на пару с Сергеем Мозякиным лучшим бомбардиром «сталеваров». Сбой, как и вся команда, канадец дал только в плей-офф, вылетев с «Магниткой» в первом раунде плей-офф впервые в истории КХЛ. Такой результат президент уральцев Геннадий Величкин своим подопечным не простил и ожидаемо затеял перестройку, оставив из легионерской бригады только Дениса Расмуссена.

То, что 35-летний канадец способен играть в КХЛ, сомнений не вызывает. Желающих усилить команду, по сути, элитным для КХЛ снайпером полно, а вот потянуть желаемые Элиссоном 50-60 млн рублей за сезон способна только пара-тройка команд. И если Мэтт не желает уехать доигрывать в Швейцарию, то наступить на горло своим желаниям всё-таки придётся.