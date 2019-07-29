«Сент-Луис» больше не выиграет. 5 веских причин, которые могут оказаться ерундой

«Сент-Луис» стал настоящей Золушкой прошлого сезона НХЛ: команда Владимира Тарасенко выбралась из самых низов турнирной таблицы, триумфально отыграла весну и завершила плей-офф блестящей победой. На «блюзменов» мало кто ставил — они были ещё меньшими фаворитами, чем надоевший своими неуспехами «Вашингтон» год назад, но смогли стать обладателями Чаши. Однако повторить свой триумф «Сент-Луису» будет практически невозможно — для этого есть как минимум пять причин. Впрочем, каждую из них легко опровергнуть.

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Причина первая: история будет против

Одним из главных тезисов, свидетельствующих против «Блюз», является принципиально большая сложность повторения победного пути в НХЛ. «Питтсбург», выигравший Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, остаётся единственной командой в эпоху потолка зарплат, которому удалось победить дважды подряд, и первым со времён легендарного «Детройта»-1997 и 1998. Раньше победная серия была намного более вероятна: в «династический» период с 1974 по 1992 год это случалось 10 раз. Затем НХЛ выросла с 21 команды до 31, таланты перестали концентрироваться в одном клубе, а перераспределение сил после введения потолка зарплат окончательно «размазало» эффект накопления успеха.



В случае с «блюзменами» этот фактор играет ещё более серьёзную роль, поскольку команда в розыгрыше Кубка Стэнли — 2019 сыграла на своём максимуме по самоотдаче и уровню темпа. Второй такой «побег из ямы» потребует гораздо больших усилий, тем более, что теперь к подопечным Крэйга Берюбе будут относиться с максимальной серьёзностью и вниманием. Стать безоговорочным фаворитом хотя бы в Центральном дивизионе «Сент-Луис» не сможет, поскольку «Виннипег» и «Нэшвилл» очень сильны. А о вероятности того, что на эмоциях удастся далеко пройти второй год подряд, лучше спросить у «Вегаса».

Почему это ерунда

Цифры статистики можно выстроить и по-другому. Команды, выигравшие Кубок Стэнли с 1998 по 2017 год, набирали в среднем 102,5 очка за сезон, следовавший за победным — «блюзменам» бы этого хватило для победы в Центральном дивизионе и хорошего «посева» в первом раунде плей-офф. Игровая система «Сент-Луиса» не претерпела коренных изменений по ходу сезона: «музыканты» не ломали себя, а просто обрели собственную идентичность. «Нам потребовалось на это время. Но как только это получилось, мы стали командой, против которой очень трудно играть», — признал нападающий Райан О'Райлли. Как только в стане синих появился подходящий главный тренер и правильный вратарь, они превратились в сплочённую, трудолюбивую и эффективную команду, которой и продолжают оставаться.

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Причина вторая: Биннигтон не вывезет

Ещё одна возможная причина неповторения успеха «Сент-Луисом» заключена в персоне основного голкипера команды Джордана Биннингтона. Лишь пять поражений в основное время в 32 матчах, 1,89 гола в среднем за игру, 92,7% отражённых бросков — всё это великолепные цифры для любого вратаря, не говоря уже о новичке. Но эффект новизны ушёл, игру Биннингтона изучили, и вся остальная часть лиги теперь будет знать, как он действует и на что способен.

Почему это ерунда

Биннингтон, относительно игры которого были приведены некоторые опасения, укрепил вратарскую линию, но «Сент-Луис» и без него был хорош в обороне. «Блюзмены» заняли третью строчку по количеству ожидаемых пропущенных голов (137,49), а два года назад были шестыми по этому показателю (138,7 в сезоне-2017/18). По сути, хорошая оборона стала великолепной с приходом хладнокровного и стабильного вратаря — именно это и принесло успех в плей-офф.

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Причина третья: «эффект Берюбе» потерял силу

Все знают, что смена тренера способна вызвать хотя бы кратковременный победный всплеск, поскольку все игроки стараются проявить себя наилучшим образом перед новым руководством. Берюбе пришёл в «Сент-Луис» для решения экстренных задач и лишь после триумфального окончания сезона с него была снята приставка «временный тренер». Этот наставник был идеально контрастным по отношению к своему предшественнику Майку Йео, став своим парнем для игроков. Это был своеобразный укол адреналина в сердце, но теперь Вождь стал «регулярным», плановым тренером, чьи эмоции и методы уже не дадут былого огня.

Почему это ерунда

Берюбе, хоть и не является больше тренером-сенсацией, пользуется огромным уважением у хоккеистов своей команды. Будучи довольно молодым наставником, Крэйг наверняка почерпнул большой опыт во время плей-офф и многому научился.

Причина четвёртая: О'Райлли уже не тот

Обладатель «Селке» и «Конна Смайта» Райан О'Райлли провёл фантастический сезон, который крайне тяжело будет повторить. 77 очков в регулярном чемпионате и 23 балла в плей-офф стали абсолютными рекордами в карьере форварда, который играет в «двусторонний» хоккей. Трудно представить, что О'Райлли внезапно станет толстым и ленивым, но нельзя не учитывать серьёзный фактор мотивации, который был у Райана после ухода из «Баффало».

Почему это ерунда

«Сент-Луис» — это не только и не столько О'Райлли, как может показаться. Тарасенко, Шварц и Шенн при поддержке Парэйко, Пьетранджело, Томаса и Сэнфорда брали на себя инициативу в разные моменты сезона, и игра «Блюз» мало страдала от возможных спадов О'Райлли. Да, он был «клеем», который скреплял части мозаики, но нет оснований предполагать его провал, даже если собственные рекорды он не побьёт.

Причина пятая: Западная конференция похожа на мясорубку

«Нэшвилл» усилился Мэттом Дюшейном и жаждет снова организовать поход в финальную серию, «Колорадо» приобрёл Назема Кадри, «Аризона» укрепилась Филом Кесселом — все эти игроки раньше выступали на Востоке. «Вегас» остался «Вегасом», взяв годичную передышку, «Калгари» и «Сан-Хосе» сохранили свой потенциал. Единственным из ближайших конкурентов, кто, возможно, стал чуть слабее, является «Виннипег», но «самолёты» по-прежнему остаются весьма крепкой командой. Словом, за каждое набранное очко на Западе будет настоящая битва.

Почему это ерунда

У «Сент-Луиса» есть мясо для этой мясорубки. В команде есть кому выцарапывать шайбу и забивать «мусорные» голы, когда у главных технарей нет пространства из-за плотной опеки. Оборонительный и трудолюбивый стиль игры «блюзменов» не является какой-то новинкой, но стабильно приносит результат не только «Сент-Луису», а серьёзная конкуренция в НХЛ была всегда.



Остаётся подождать ещё пару месяцев, когда наступит время давать прогнозы на стартующий сезон. Пока же болельщикам «Сент-Луиса» остаётся радоваться успеху, а поклонникам других команд — искать предпосылки для того, чтобы через год Чаша оказалась в иных руках.