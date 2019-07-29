Умарк назвал «Салават» следующим чемпионом. Смело, но реально ли это?

Нападающий Линус Умарк недавно сделал крайне смелое заявление. «Следующие обладатели Кубка Гагарина! Верьте мне», — так он подписал командное фото со сбора в Финляндии. Уфа побеждала в КХЛ в 2011 году, а в сезоне-2018/19 «Салават» дошёл до финала конференции, где в упорной борьбе уступил «Авангарду». Но насколько вероятно, что прошлогодний успех удастся не только развить, но и завоевать Кубок?

Ключевые потери в межсезонье: Йоонас Кемппайнен, Владимир Ткачёв, Антон Бурдасов



Ключевые приобретения: Сакари Маннинен, Никита Сошников, Михаил Пашнин

Ключевым игроком в прошлом сезоне стал вратарь Юха Метсола, получивший приз лучшего голкипера чемпионата. С ним «Салават» заключил новый контракт, и за последний рубеж можно не беспокоиться. Метсола не подвержен травмам, стабилен и в нужные моменты способен творить настоящие чудеса.



Самые большие потери летом потерпела атакующая линия, ушли сразу три важных игрока. Во-первых, центр первого звена и третий бомбардир команды Кемппайнен, который отлично сыгрался с Умарком и Хартикайненом. Во-вторых, лучший снайпер Антон Бурдасов с его пушечным броском. В-третьих – молодой Владимир Ткачёв, которого в регулярном чемпионате лихорадило, но в плей-офф он нашёл свою игру. «Салават» в прошлом сезоне был далеко не самой забивающей командой, расположившись на 11-м месте в лиге, так что уход троицы, забившей четверть голов команды (и 40% всех шайб в большинстве), — это серьёзно.



Кем же «Салават» будет восполнять этот огромный пробел? Для начала, в составе есть Дмитрий Кугрышев, который заменил Бурдасова во втором звене, когда Антон травмировался в самом начале плей-офф. Форвард провёл неплохой сезон, но в следующем должен прибавить, иначе «Салавату» придётся непросто.



В центре первого звена теперь будет играть другой финн – Сакари Маннинен. На чемпионате мира в Братиславе он выходил в одной тройке с Каапо Какко, и проблем с налаживанием взаимопонимание с главными уфимскими креативщиками возникнуть не должно. Для Маннинена главное – не мешать, расчищать пространство для партнёров и столбить на пятачке.



Ну и главная «тёмная лошадка» сейчас – Никита Сошников, права на которого «Салават» получил от СКА в обмен на Ткачёва. Игрок, совершенно не похожий на новичка петербуржцев, который, к тому же, за последние два сезона из-за травм сыграл лишь 50 матчей. Сам Никита в интервью «Чемпионату» недавно признался, что был недоволен своей ролью за океаном, тем, что тренеры ставили его в строгие рамки, заставляя действовать исключительно в силовой манере.

«Устал от всего в Северной Америке». Сошников – о возвращении в Россию Новоиспечённый нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

Когда-то в «Атланте» Сошников был очень неплох, но отъезд за океан не пошёл ему на пользу. Он сделал несколько шагов назад в своём развитии, и когда год назад его включили в сборную на чемпионат мира, но там его также задействовали как оборонительного форварда, и как он сейчас будет смотреться в одном из ведущих звеньев (его пробуют на месте Ткачёва), ещё предстоит узнать. Генеральный директор «Салавата» Александр Курносов считает, что Никите нужно «перезагрузить карьеру, и он добавит команде жёсткости», но пока совсем неясно, чего от него можно ждать.



«Салавату» всё равно очень нужен как минимум снайпер. «Авангард» выиграл финал конференции, потому что был более сбалансированной командой, Уфу же весь плей-офф в основном тащила первая тройка. Нужен ещё один крайний, чтобы в случае чего можно было заменить Сошникова во втором звене, а у Цулыгина было бы больше пространства для манёвра. Плюс, не помешало бы добавить обязанностей звену Кадейкина, которое умеет не только грамотно обороняться, но и атаковать.

«Салават», без сомнения, должен войти в восьмёрку – Уфа ещё ни разу не оставалась без плей-офф КХЛ, но с какого места и как далеко им предстоит зайти – большой вопрос. Потенциал у команды есть, нижние звенья останутся без серьёзных изменений. Николай Цулыгин показал себя великолепным тактиком в плей-офф, игроки его любят, руководство продлило контракт на один сезон. Тренер уже один раз добился фантастического результата (перед плей-офф на «Салават» вообще никто не ставил), но даже повторить успех будет очередным подвигом.

Ведь соперники не дремлют. «Авангард», «Ак Барс», «Магнитка» и «Автомобилист» в межсезонье тоже не сидели сложа руки, и борьба на Востоке, и так всегда крайне напряжённая, в новом году будет ещё острее. А на Западе действующий чемпион ЦСКА совершенно не намерен сдавать позиции. Умарку, конечно, хочется уйти красиво, — весной он уже заявил, что этот сезон должен стать для него последним в КХЛ. У него, да и у всей команды, осталось чувство недосказанности и уверенность в том, что они были способны на большее, чем финал Востока. Но сейчас, когда мы ещё даже не видели обновлённый «Салават» в действии, ставить на его победу все сбережения точно рано.