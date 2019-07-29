Уже два русских вратаря – в топ-3 мира. «Тампа» завалила Василевского деньгами

Не было никаких сомнений, что Андрей Василевский подпишет новый контракт с «Тампой», вопрос был только, когда именно и на какую сумму. «Молнии» сделали щедрое предложение – новое соглашение рассчитано на восемь лет (максимальный срок), за которые россиянин заработает $ 76 млн.

Это означает, что Василевский теперь связан обязательствами с «Тампой» до 34 лет – то есть на лучшие годы карьеры. А «Лайтнинг» получили гарантию того, что на последнем рубеже ещё долгое время у них будет всё в полном порядке.

«Переговоры длились на протяжении трёх месяцев, Андрей очень доволен сделкой. Для него было важно подписать контракт как можно раньше, чтобы в сезоне концентрироваться только на хоккее. Его контракт идентичен соглашению Никиты Кучерова, он не хотел ждать и торговаться дальше. Его устроил этот вариант», — рассказал «Чемпионату» агент игрока Дэн Мильштейн.

Андрей запросто мог просить и больше – сейчас клубы выписывают своим лидерам контракты и на 10, и на 11, и даже на 12 млн. Но не стал, видимо, по двум простым причинам. «Тампа» крайне стеснена под потолком зарплат, в её составе куча крутых игроков, и, если всем платить по максимуму, денег просто не хватит (тот же Пойнт ещё не подписан). Зато он будет играть в команде, где реально выиграть Кубок Стэнли, и не один. $ 9,5 млн в год – это и так очень много, особенно с учётом того, что во Флориде маленькие налоги.

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Структура контракта

В распоряжении «Чемпионата» оказалась таблица с полной раскладкой контракта по годам. Первые три года соглашения будут самыми «жирными» — за это время вратарь заработает $ 34 млн. Бонусная часть составит почти 60% от общей суммы — $ 44,5 млн.

Структура контракта Андрея Василевского с «Тампой» Фото: «Чемпионат»

Отдельно отметим, что Василевский застрахован от локаута, который может случиться либо в сезоне-2020/21, либо в сезоне-2022/23 (в таблице эти строчки выделены жёлтым цветом). Состоится чемпионат или нет, перед началом сезона Андрей гарантированно получит крупную сумму ($ 8,5 млн в 2020 году, $ 6,5 млн в 2022 году). Это даже больше, чем прописано в контракте Кучерова.

Общая прибавка в зарплате по сравнению с действующим контрактом составит $ 6 млн в год – следующий сезон Василевский ещё будет играть за $ 3,5 млн «грязными».

Кроме того, с 2021 по 2025 год в контракте будет действовать полный запрет на перемещение (самый строгий вариант), а в 2025-2028 годах – запрет на обмен, по которому игрок может предоставить по запросу клуба список из 10 команд, куда его можно обменять. То есть, Василевский не только получил огромное количество денег, но и практически полностью контролирует свою судьбу – без своего ведома и желания он из «Тампы» никуда не уйдёт.

Василевский – в топ-3 мира

Новый контракт через год выведет Василевского в топ-3 самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ, а значит, и всего мира. Он потеснит на третьей позиции шведского Короля Хенрика Лундквиста ($ 8,5 млн в год), больше него будут получать только Кэри Прайс ($ 10,5 млн) и Сергей Бобровский ($ 10 млн). При этом Василевский на восемь лет моложе Бобровского и на семь лет – Прайса, то есть после окончания этого соглашения он ещё может подписать новый солидный контракт.

Если брать не по среднегодовой зарплате, а по сумме, которую Андрей заработает в сезоне-2020/21, то Василевскому и Бобровскому через год вообще не будет равных – только они получат по $ 12 млн.

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Мы и так знали, что Андрей – один из лучших голкиперов мира, да и в НХЛ его талант давно признали – в этом году он выиграл «Везину», став вторым российским голкипером в истории НХЛ, получившим эту престижную награду. Новый контракт – лишнее тому подтверждение. «С тех пор как Андрей появился в клубе, он демонстрировал непревзойдённую рабочую этику и профессионализм на льду и за его пределами. Мы довольны, что он и дальше будет играть за «Тампу», — отметил генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа.

Василевский, наряду с Кучеровым, стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Это справедливо – оба являются определяющими игроками, от которых напрямую зависят успехи «молний».

«Раз «Тампа» дала Василевскому такие деньги, значит, он их стоит»

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал главную сделку в карьере Василевского.

«Думаю, что сейчас Андрея Василевского сравнивают с Сергеем Бобровским. Боб получил большие деньги во «Флориде», так почему большие деньги не может получить Василевский? Сейчас в НХЛ растут контракты, сильные игроки получают хорошие деньги. И это справедливо.

Все знают, что Василевский здорово провёл прошлый сезон, выиграл «Везину». Да, не получилось в плей-офф, но это отдельный разговор и здесь вина всей команды, а не одного человека. Раз руководство «Тампы» дало Андрею такие деньги, значит, он их стоит. Боссов «молний» же никто не заставлял. Не забывайте и про низкую налоговую шкалу во Флориде, это тоже важный момент.

Я расскажу историю из своей жизни. Когда я подписывался с «Рейнджерс», то позвонил агент и сказал, что тебе предлагают $ 4 млн в год. Я мечтал зарабатывать $ 2 млн в год и сказал агенту: «Ты что, это очень много для меня, я столько не стою!». Агент ответил: «Ты с ума сошёл!? Иди и играй». Это я к тому, что все забудут про зарплату Василевского, если он будет хорошо играть. А вот если будет играть плохо, то будут ей тыкать», — сказал Каспарайтис «Чемпионату».