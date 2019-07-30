«Он почти как Панарин». В «Нью-Джерси» уже восхищаются Гусевым

Даже во времена своей славы «Нью-Джерси Дэвилз» никогда не был командой, которая будоражила кровь болельщиков своей искромётной игрой. Ничего плохого в этом нет, если вы выигрываете и постоянно боретесь за Кубок Стэнли. Но последние семь лет «дьяволы» провалились в глубокую яму и застряли на одной из худших позиций — стали и посредственными, и скучными. Генеральный менеджер «Дэвилз» Рэй Шеро проделал хорошую работу в межсезонье, чтобы решить эти проблемы. В понедельник капитальный ремонт франшизы был продолжен интересным и интригующим решением: в стане «чертей» появился Никита Гусев, за которого отдали второй и третий раунды драфта.

«Вегас» отпустил Гусева! Что нужно знать об обмене в «Нью-Джерси» Российский нападающий попал в обновлённую команду, где может стать лидером и получит $ 9 млн.

Главные результаты «Нью-Джерси» за 25 лет:

1995 — выиграли Кубок Стэнли,

2000 — выиграли Кубок Стэнли,

2001 — проиграли в финале Кубка Стэнли,

2003 — выиграли Кубок Стэнли,

2012 — проиграли в финале Кубка Стэнли,

2013 — 2017 — не попадали в плей-офф,

2018 — проиграли в первом раунде («Тампа», 1-4),

2019 — не попали в плей-офф.

Такой же, как Панарин?

В сочетании с приобретённым ранее звёздным защитником Пи Кей Суббэном, подписанием нового контракта с Уэйном Симмондсом, задрафтованным под общим первым номером Джеком Хьюзом, а также потенциально длительной и успешной игрой Тейлора Холла и Нико Хишира, «дьяволы» выглядят достаточно мощной командой, чтобы как минимум вернуться в число участников плей-офф.

С приходом Никиты Гусева в «Нью-Джерси» появился талантливый хоккеист, который заметно прибавит у болельщиков желания смотреть на игру команды. Шеро смог приобрести самого ценного игрока КХЛ, не отдавая большой компенсации: ни из основного состава, ни из фарм-клуба «дьяволы» никого не потеряли, а второй и третий раунд драфта могут оказаться сущей безделицей, если россиянин оправдает возложенные надежды. Более того, болельщики «Дэвилз» вправе говорит об идеальном слиянии удачи (выигрыш драфт-лотереи и появление Джека Хьюза) и времени, так как команда располагала очень небольшой платёжной ведомостью. Всё это дело возможность Шеро включиться в гонку вооружений, и теперь Столичный дивизион, где выступает «Нью-Джерси», стал ещё сильнее.



«Я, как и все, знал, что это лучший нападающий, который не играет в НХЛ. В России он набирал много очков. Болельщики говорят о том, что его хоккейный интеллект вполне сравним с тем, как играет Артемий Панарин. А Панарин — лучший или один из лучших в НХЛ в настоящий момент. У Гусева отменный бросок в касание, это праворукий игрок, играющий с левого фланга. Он может быть смертельно опасен в большинстве, он — снайпер, который умеет создавать моменты у чужих ворот. Для него это хорошая возможность проявить себя. Всё говорит о том, что с его приходом «Дэвилз» станет сильнее, но нужно дать ему какое-то время. На бумаге это приобретение выглядит большим, серьёзным приобретением», — отметил в эфире NHL Network легендарный в прошлом защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко.

Если вы — болельщик «Дэвилз» и ищете причины для оптимизма, то у вас действительно есть веские аргументы в пользу того, что Никита Гусев станет одним из открытий предстоящего сезона. Практически все игроки, которые были похожи на него по возрасту и уровню результативности в КХЛ, преуспели за океаном. Правда, Радулов и Ковальчук не являются идеальным объектом для сравнения, поскольку Илья был суперзвездой НХЛ и вернулся уже в гораздо более старшем возрасте, а Радулов также имел опыт выступлений в Северной Америке. Единственным сопоставимым с Гусевым игроком, кто не достиг никакого успеха в НХЛ, был Вадим Шипачёв, но обстоятельства его неудачи в «Вегасе» до сих пор остаются загадкой.

Стоит добавить, что платёжка «дьяволов» остаётся одной из самых небольших в лиге. У Шеро даже сейчас есть больше $ 12 млн свободных денег, правда, по ходу нынешнего сезона необходимо подписывать новый договор с Тейлором Холлом, а через год больших денег потребует Нико Хишир, у которого закончится контракт новичка. Однако, глядя на то, как усиливается команда, оба форварда могут снизить свои финансовые аппетиты, чтобы остаться в коллективе, обладающим серьёзным потенциалом.

Приобретения «Нью-Джерси»-2019:

з. Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»)

н. Уэйн Симмондс (свободный агент)

н.

н.

н. Джон Хейден («Чикаго») з. Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»)н. Уэйн Симмондс (свободный агент)н. Джек Хьюз (драфт)н. Никита Гусев («Вегас»)н. Джон Хейден («Чикаго»)

С кем будет играть Никита?

«Если предположения, что Гусев обеспечит ожидаемую результативность в атаке, сбудутся, то у «Нью-Джерси» будет реальная огневая мощь в первой шестёрке. Конечно, победа в межсезонье мало что значит, но на бумаге «дьяволы» это сделали — летний блиц «Дэвилз» оказался очень сильным», — заметил журналист New York Post Этан Сирс.



Какими же могут быть варианты сочетания троек «Нью-Джерси» в предстоящем сезоне?



Вариант 1



Тейлор Холл — Нико Хишир — Йеспер Братт,

Никита Гусев — Джек Хьюз — Кайл Палмьери,

Блейк Коулман — Трэвис Зэйджак — Уэйн Симмондс,

Майлз Вуд — Павел Заха — Кевин Руни.



Когда «дьяволы» в сезоне-2017/18 вышли в плей-офф, то большую часть чемпионата использовали именно такое сочетание первой тройки. Ближе к кубковым матчам у Братта «кончился бензин» и его место занял Палмьери, но швед вступает в свой третий сезон в НХЛ и уже доказал, что является зрелым игроком. Опытный Палмьери в тройке с новичком Хьюзом и ещё не игравшим в НХЛ Гусевым просто необходим. Шеро уже говорил, что хочет видеть вместе с Хьюзом силовика Симмондса, но сможет ли Уэйн соответствовать уровню топ-6, пока непонятно.



Вариант 2



Холл — Хишир — Палмьери,

Гусев — Хьюз — Братт,

Вуд — Зэйджак — Симмондс,

Коулман — Заха — Руни.



Первая тройка способна выполнять основные задачи и в таком виде, а талант плеймейкера Хьюза с такими динамичными «крыльями», как Гусев и Братт, может раскрыться во всей красе.



Вариант 3



Холл — Хьюз — Палмьери,

Гусев — Хишир — Братт,

Вуд — Зэйджак — Симмондс,

Коулман — Руни — Заха.



Известно, что Холл и Хишир отменно работают вместе, но что если Холл найдёт общий язык с первым номером драфта Хьюзом? При хорошей «химии» Хьюз может найти перспективной передачей любого партнёра — вопрос лишь в том, готов ли новобранец сразу играть по 18-20 минут за матч. Европейская вторая тройка в этом варианте выглядит очень интересно.

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В поисках нового Бродо

Один из факторов, который может промешать быстрому возрождению славной франшизы «Дэвилз», это ситуация во вратарской линии. Команда, в которой когда-то полтора десятка сезонов блистал автор большинства рекордов лиги Мартин Бродо нынче не может похвастать надёжными голкиперами. Кори Шнайдер когда-то был одним из лучших стражей ворот, но сейчас ему уже 33, и с сезона-2015/16 его процент отражённых бросков не поднимался выше цифры 90,8%, что недостаточно для хороших результатов команды. Если взять всех голкиперов, которые за три последних чемпионата сыграли минимум 100 матчей, то надёжность Шнайдера выглядит очень неважной — он идёт на 35-м месте из 38 вратарей.



У Маккензи Блэквуда был многообещающий дебют в прошлом сезоне, но, имея в послужном списке лишь 23 матча в НХЛ, он продолжает оставаться загадкой, тем более что и в АХЛ он не доминировал, прежде чем сыграть за «Нью-Джерси». Вратарская проблема может нивелировать все приобретения «Дэвилз» по полевым игрокам: о том, насколько важен последний рубеж, в прошлом сезоне наглядно продемонстрировал «Нью-Йорк Айлендерс», превратившийся из среднего коллектива в команду, прошедшую далеко в плей-офф.



Если Шеро примет решение на приобретение нового голкипера, то делать это придётся путём обмена, поскольку рынок свободных агентов в этом амплуа абсолютно «высох». У «дьяволов» ещё есть первый раунд драфта, чтобы заинтересовать потенциального партнёра по сделке.