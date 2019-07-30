«Он почти как Панарин». В «Нью-Джерси» уже восхищаются Гусевым

Даже во времена своей славы «Нью-Джерси Дэвилз» никогда не был командой, которая будоражила кровь болельщиков своей искромётной игрой. Ничего плохого в этом нет, если вы выигрываете и постоянно боретесь за Кубок Стэнли. Но последние семь лет «дьяволы» провалились в глубокую яму и застряли на одной из худших позиций — стали и посредственными, и скучными. Генеральный менеджер «Дэвилз» Рэй Шеро проделал хорошую работу в межсезонье, чтобы решить эти проблемы. В понедельник капитальный ремонт франшизы был продолжен интересным и интригующим решением: в стане «чертей» появился Никита Гусев, за которого отдали второй и третий раунды драфта.
1995 — выиграли Кубок Стэнли,
2000 — выиграли Кубок Стэнли,
2001 — проиграли в финале Кубка Стэнли,
2003 — выиграли Кубок Стэнли,
2012 — проиграли в финале Кубка Стэнли,
2013 — 2017 — не попадали в плей-офф,
2018 — проиграли в первом раунде («Тампа», 1-4),
2019 — не попали в плей-офф.
Такой же, как Панарин?
В сочетании с приобретённым ранее звёздным защитником Пи Кей Суббэном, подписанием нового контракта с Уэйном Симмондсом, задрафтованным под общим первым номером Джеком Хьюзом, а также потенциально длительной и успешной игрой Тейлора Холла и Нико Хишира, «дьяволы» выглядят достаточно мощной командой, чтобы как минимум вернуться в число участников плей-офф.
С приходом Никиты Гусева в «Нью-Джерси» появился талантливый хоккеист, который заметно прибавит у болельщиков желания смотреть на игру команды. Шеро смог приобрести самого ценного игрока КХЛ, не отдавая большой компенсации: ни из основного состава, ни из фарм-клуба «дьяволы» никого не потеряли, а второй и третий раунд драфта могут оказаться сущей безделицей, если россиянин оправдает возложенные надежды. Более того, болельщики «Дэвилз» вправе говорит об идеальном слиянии удачи (выигрыш драфт-лотереи и появление Джека Хьюза) и времени, так как команда располагала очень небольшой платёжной ведомостью. Всё это дело возможность Шеро включиться в гонку вооружений, и теперь Столичный дивизион, где выступает «Нью-Джерси», стал ещё сильнее.
«Я, как и все, знал, что это лучший нападающий, который не играет в НХЛ. В России он набирал много очков. Болельщики говорят о том, что его хоккейный интеллект вполне сравним с тем, как играет Артемий Панарин. А Панарин — лучший или один из лучших в НХЛ в настоящий момент. У Гусева отменный бросок в касание, это праворукий игрок, играющий с левого фланга. Он может быть смертельно опасен в большинстве, он — снайпер, который умеет создавать моменты у чужих ворот. Для него это хорошая возможность проявить себя. Всё говорит о том, что с его приходом «Дэвилз» станет сильнее, но нужно дать ему какое-то время. На бумаге это приобретение выглядит большим, серьёзным приобретением», — отметил в эфире NHL Network легендарный в прошлом защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко.
Если вы — болельщик «Дэвилз» и ищете причины для оптимизма, то у вас действительно есть веские аргументы в пользу того, что Никита Гусев станет одним из открытий предстоящего сезона. Практически все игроки, которые были похожи на него по возрасту и уровню результативности в КХЛ, преуспели за океаном. Правда, Радулов и Ковальчук не являются идеальным объектом для сравнения, поскольку Илья был суперзвездой НХЛ и вернулся уже в гораздо более старшем возрасте, а Радулов также имел опыт выступлений в Северной Америке. Единственным сопоставимым с Гусевым игроком, кто не достиг никакого успеха в НХЛ, был Вадим Шипачёв, но обстоятельства его неудачи в «Вегасе» до сих пор остаются загадкой.
Стоит добавить, что платёжка «дьяволов» остаётся одной из самых небольших в лиге. У Шеро даже сейчас есть больше $ 12 млн свободных денег, правда, по ходу нынешнего сезона необходимо подписывать новый договор с Тейлором Холлом, а через год больших денег потребует Нико Хишир, у которого закончится контракт новичка. Однако, глядя на то, как усиливается команда, оба форварда могут снизить свои финансовые аппетиты, чтобы остаться в коллективе, обладающим серьёзным потенциалом.
з. Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»)
н. Уэйн Симмондс (свободный агент)
н. Джек Хьюз (драфт)
н. Никита Гусев («Вегас»)
н. Джон Хейден («Чикаго»)
С кем будет играть Никита?
«Если предположения, что Гусев обеспечит ожидаемую результативность в атаке, сбудутся, то у «Нью-Джерси» будет реальная огневая мощь в первой шестёрке. Конечно, победа в межсезонье мало что значит, но на бумаге «дьяволы» это сделали — летний блиц «Дэвилз» оказался очень сильным», — заметил журналист New York Post Этан Сирс.
Какими же могут быть варианты сочетания троек «Нью-Джерси» в предстоящем сезоне?
Вариант 1
Тейлор Холл — Нико Хишир — Йеспер Братт,
Никита Гусев — Джек Хьюз — Кайл Палмьери,
Блейк Коулман — Трэвис Зэйджак — Уэйн Симмондс,
Майлз Вуд — Павел Заха — Кевин Руни.
Когда «дьяволы» в сезоне-2017/18 вышли в плей-офф, то большую часть чемпионата использовали именно такое сочетание первой тройки. Ближе к кубковым матчам у Братта «кончился бензин» и его место занял Палмьери, но швед вступает в свой третий сезон в НХЛ и уже доказал, что является зрелым игроком. Опытный Палмьери в тройке с новичком Хьюзом и ещё не игравшим в НХЛ Гусевым просто необходим. Шеро уже говорил, что хочет видеть вместе с Хьюзом силовика Симмондса, но сможет ли Уэйн соответствовать уровню топ-6, пока непонятно.
Вариант 2
Холл — Хишир — Палмьери,
Гусев — Хьюз — Братт,
Вуд — Зэйджак — Симмондс,
Коулман — Заха — Руни.
Первая тройка способна выполнять основные задачи и в таком виде, а талант плеймейкера Хьюза с такими динамичными «крыльями», как Гусев и Братт, может раскрыться во всей красе.
Вариант 3
Холл — Хьюз — Палмьери,
Гусев — Хишир — Братт,
Вуд — Зэйджак — Симмондс,
Коулман — Руни — Заха.
Известно, что Холл и Хишир отменно работают вместе, но что если Холл найдёт общий язык с первым номером драфта Хьюзом? При хорошей «химии» Хьюз может найти перспективной передачей любого партнёра — вопрос лишь в том, готов ли новобранец сразу играть по 18-20 минут за матч. Европейская вторая тройка в этом варианте выглядит очень интересно.
В поисках нового Бродо
Один из факторов, который может промешать быстрому возрождению славной франшизы «Дэвилз», это ситуация во вратарской линии. Команда, в которой когда-то полтора десятка сезонов блистал автор большинства рекордов лиги Мартин Бродо нынче не может похвастать надёжными голкиперами. Кори Шнайдер когда-то был одним из лучших стражей ворот, но сейчас ему уже 33, и с сезона-2015/16 его процент отражённых бросков не поднимался выше цифры 90,8%, что недостаточно для хороших результатов команды. Если взять всех голкиперов, которые за три последних чемпионата сыграли минимум 100 матчей, то надёжность Шнайдера выглядит очень неважной — он идёт на 35-м месте из 38 вратарей.
У Маккензи Блэквуда был многообещающий дебют в прошлом сезоне, но, имея в послужном списке лишь 23 матча в НХЛ, он продолжает оставаться загадкой, тем более что и в АХЛ он не доминировал, прежде чем сыграть за «Нью-Джерси». Вратарская проблема может нивелировать все приобретения «Дэвилз» по полевым игрокам: о том, насколько важен последний рубеж, в прошлом сезоне наглядно продемонстрировал «Нью-Йорк Айлендерс», превратившийся из среднего коллектива в команду, прошедшую далеко в плей-офф.
Если Шеро примет решение на приобретение нового голкипера, то делать это придётся путём обмена, поскольку рынок свободных агентов в этом амплуа абсолютно «высох». У «дьяволов» ещё есть первый раунд драфта, чтобы заинтересовать потенциального партнёра по сделке.
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