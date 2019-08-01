Русские на драфте НХЛ — 2020. Тут будет лучший вратарь со времён Василевского

Амплуа: вратарь

Рост: 191 см

Вес: 74 кг

Клуб: «СКА-Варяги» (МХЛ)

Последний рубеж – единственная позиция в российском хоккее, закрытая с огромным запасом минимум лет на 10. Конкуренция за место в рамке национальной команды колоссальная. Ни одной стране за последние годы не удалось поставить на конвейер такое огромное количество талантливых голкиперов. Откуда взялась российская аномалия? В России наконец-то начали отдавать должное внимание вакансии тренера вратарей и реально возиться с молодыми голкиперами, до недавних пор, предоставленных самим себе. А безумный налог на вратаря-иностранца, порождённый в своё время Владиславом Третьяком и заявления о его чудодейственной пользе – издевательство над здравым смыслом, да и только. Так или иначе на предстоящем драфте НХЛ в Монреале в первом раунде должна появиться еще одна стена отечественного производства.

Аскаров – безальтернативно сильнейший вратарь 2002 года рождения и с большой вероятностью лучший голкипер, который выйдет на драфт, со времён Андрея Василевского. Как бы ни критиковали питерскую школу, система, выстроенная менеджментом СКА, постепенно приносит свои плоды, и у «армейцев» появляется топовая молодёжь. Только справедливости ради стоит заметить, что голкипер с нетипичным сочетанием славянского имени и восточной фамилии – омич, к воспитанию которого приложил руку родной «Авангард». Можно ли его, как в ситуации с Подколзиным, называть воспитанником СКА – судите сами.

Во многом Аскаров – прототип Василевского. Взгляните: оба голкипера играют невероятно стабильно, у них схожие антропометрические данные, которые не мешают им быстро перемещаться на ленточке, и кошачья реакция. Вдобавок ко всему Аскаров, как и обладатель «Везины», почти всю юниорскую карьеру играет со сверстниками на несколько лет старше его. Единственный существенный недостаток Аскарова – игра клюшкой, болезнь большинства отечественных вратарей, которой тот же Василевский успел переболеть только после переезда в Северную Америку. Главное отличие Ярослава от звёздного коллеги – правая ловушка, способная доставить определённые проблемы нападающим, привыкшим бросать под блин леворуким голтендерам.

В прошлом сезоне обратить на себя взор заокеанских скаутов Ярославу не помешала даже игра ещё одного игрока системы СКА и русского «next one» Василия Подколзина. Аскаров, будучи одним из самых молодых игроков в ростере сборной U18, на феноменальном уровне отыграл во всех своих международных турнирах в роли стартера, неизменно затаскивая сборную в медали. Летом 2018-го Аскаров взял бронзу Кубка Глинки-Гретцки, а осенью стал лучшим голкипером победного для россиян Мирового Кубка Вызова.

К финальному турниру сезона – ЮЧМ в Эрншельдсвике — Аскаров подходил в статусе бессменного первого номера. На мировом форуме омич, приехавший на турнир в статусе скрытого MVP, стал больше чем пресловутой половиной команды, остановив в полуфинале одних из главных фаворитов турнира – американцев. В игре за золото с гиперталантливыми шведами голкипер «армейцев» был именно той стеной, которая до последнего раз за разом оставляла в игре российскую «юниорку», но остановить в одиночку шведского киллера Лукаса Рэймонда ему всё же не удалось. Утешением после серебра для петербуржца стало звание лучшего голкипера турнира.

Видео можно посмотреть на официальном сайте МХЛ.

С вероятностью 99,9% Аскаров поедет на следующий МЧМ в Чехию. Брагин привык брать на турнир двух «лимитных» голкиперов, оставляя в резерве прочувствовать атмосферу турнира вратаря на год младше. Год назад таким образом погулять по Ванкуверу летал Амир Мифтахов. В этом сезоне на МЧМ казанский голкипер почти наверняка поспорит за первенство в воротах с уже поигравшим в КХЛ ярославцем Даниилом Исаевым, а Аскаров поедет аккумулировать и без того огромный международный опыт.

Что до клубных дел, то Аскаров весь минувший сезон провёл в МХЛ, за вторую команду «армейцев» «СКА-Варяги». Пока не совсем ясно, где он начнёт грядущий сезон. Экс-рулевой СКА Илья Воробьёв регулярно раздевал Аскарова на тренировки с основой, давая ему чуть быстрее ощутить кахаэловские реалии. В КХЛ проспект сыграет только в экстренном случае: питерцы чересчур перенасытили вратарскую бригаду. Благо что многоуровневая вертикаль «армейцев» позволяет легко перемещать юниоров между лигами. Аскаров не по годам зрело выглядит в рамке и уже прямо сейчас способен играть с мужиками. Так что рискнём предположить, что голкипер повторит путь Подколзина и на протяжении следующего сезона будет разрываться между ВХЛ и МХЛ.

В рейтинге Future Consideration бета-версия Василевского расположилась на высоком 13-м месте. Североамериканские скауты прогнозируют уход Аскарова в топ-15. Непонятно, что должно произойти, чтобы петербуржец был выбран ниже этой планки. Не отпугнёт энхаэловских боссов и желание Ярослава задержаться в России – в НХЛ вратарей бросают в пекло в первые два года после драфта только в катастрофических ситуациях.

«Равнялся на Куика, но так играть нельзя». У СКА растёт свой Василевский Ярослав Аскаров впервые увидел море в 14 лет, сам он очень душевный парень из простой русской семьи, и о нём уже говорят в Америке.

Даниил Гущин

Амплуа: правый нападающий

Рост: 173 см

Вес: 73 кг

Клуб: «Маскегон Ламберджекс» (USHL)

Ещё один хоккеист 2002 года рождения, собравший с пацанами на год старше солидную коллекцию медалей. Уроженец Екатеринбурга в 12 лет решил, что развиваться лучше в столице, сначала засветившись в школе «Динамо», а потом терроризируя первенство Москвы в составе ЦСКА. После выигранного с «армейцами» чемпионата России U17 пути нападающего и клуба разошлись. Гущин выбрал тропинку, которую не так давно протоптал Андрей Свечников: уехал за два года до драфта в американскую USHL (причём в тот же самый клуб, что и нападающий «Каролины») и задрафтовался на импорт-драфте CHL.

Как показал опыт Свечникова, вариант для игрока с талантом Гущина – практически идеальный. Как относятся к своей молодёжи московские «армейцы», спросите у Никиты Кучерова. Лучшее, что мог бы извлечь юниор от продолжения карьеры на родине до 20 лет, – место в ВХЛ. А в USHL и у скаутов на ладони, и полно времени на адаптацию к североамериканской манере игры и площадке. Второе намного приоритетнее, памятуя о гренадёрских габаритах Даниила.

У Кучерова есть один гол в КХЛ. Русский рекорд в НХЛ – повод его вспомнить Можно не помнить все 188 голов Никиты в НХЛ, но эта шайба может войти в историю.

Что представляет собой Гущин? В целом это умный элитный снайпер с хорошим скоростным катанием, умело находящий для себя свободное пространство. Гущин не обладает запредельным по силе броском, но зато компенсирует этот недостаток хорошим хоккейным IQ, поразительной точностью и шикарным вантаймером. Сократить список претендентов на Гущина может только его самоустранение от силовой игры.

Даниил Гущин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Впрочем, ждать обратного при таком росте не приходится. На юниорском уровне это не настолько бросается в глаза, но на уровне взрослых команд выжить среди рослых защитников на малом льду будет куда тяжелее. Пока в Америке Гущину не приходилось слышать о себе существенных претензий по этому поводу, скауты наоборот отмечают, что россиянин не брезгует отрабатывать в обороне и компенсирует мягкотелость высокой скоростью и хорошей рабочей этикой. Как раз за счёт этих качеств в НХЛ успешно играют легковесные Кейн, Маршанд и другие «малыши».

Набор международных турниров Гущина абсолютно идентичен набору Аскарова – бронза мемориала Глинки, золото Кубка Вызова, серебро ЮЧМ. На двух канадских турнирах Гущин не имел проблем с результативными баллами, а вот в Эршельдсвике нападающий набрал всего 2 очка за турнир, и запомнился только огромным количеством удалений – не помогла даже сколоченная на Кубке Вызова связка с Маратом Хуснутдиновым.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Шансы увидеть Гущина зимой в Чехии невелики. Брагин как обычно повезёт на мировой форум максимально взрослую команду, тем более, что 2000 и 2001 г.р. выдались урожайными. Да и миф об «особом» отношении наставника к «легионерам» пока никто не развеял.

В «Мускегоне» россиянином более чем довольны. В прошлом сезоне Гущин прогрессировал от матча к матчу, довольно быстро адаптировался к чуждому ему стилю игры и регулярно набирал очки. В июне серебряный призер ЮЧМ вышел на импорт-драфт CHL и был выбран «Реджайной». Пока официального объявления о переезде Гущина в WHL не было. Если форвард хочет укрепить свои позиции в рейтингах, то сейчас ему необходимо подняться еще на одну ступеньку и переехать в страну кленового листа. В «Реджайне» Гущина уже ждёт не только знакомый ему по серебряной «юниорке» Никита Седов, но и огромный айстайм с местом в топ-6. Так что переход Даниила в команду из Саскачевана – дело времени. А пока думается, что Гущин должен быть выбран в конце первого раунда.

Александр Никишин

Клуб: «Спартак» (КХЛ)

Амплуа: защитник

Рост: 190 см

Вес: 89 кг

Пока мы ломаем голову над тем, как тренерский штаб сборной будет выбирать трёх хоккеистов с блином и ловушкой из огромной колоды талантливых голкиперов на следующий крупный турнир, оборона по-прежнему ахиллесова пята нашего хоккея. Да, в НХЛ уже выходят на ведущие роли Сергачёв и Проворов, не так давно с конвейера сошли талантливые домоседы Князев и Охотюк. Но глядя на то, как со всех орудий стреляют элитными оборонцами четыре других флагмана мирового хоккея, – это капля в море. C 2010 года в первом раунде на драфте было выбрано всего четыре российских защитника. На монреальской ярмарке призрачные шансы уйти в первый день имеет ещё один россиянин.

Новоиспечённый спартаковец – самый интересный хоккеист из всей пятёрки. Стиль игры защитника типичен для Северной Америки, но для России он штучный товар. Who is Александр Никишин? Это невероятно жёсткая модификация Кирилла Кольцова в теле Никиты Задорова, хитующая всех без разбора и обожающая убегать в атаку на месте вингера. Казалось бы, при почти двух метрах роста и весе, стремящемуся к центнеру, Никишин должен иметь слабое медленное катание и стать заложником своей неповоротливости. Но тут инверсия в чистом виде, этими недугами защитник не страдает, во всяком случае пока. Александру всего 17 лет, и по мере увеличения массы эти недостатки могут появиться. Что в полном порядке у россиянина, так это бросок и то, что по ту сторону Атлантики называют «puck skills», иначе говоря, умение обращаться с шайбой.

Александр Никишин Фото: mhl.khl.ru

У Никишина шикарные для защитника руки и нестандартное мышление. Главный минус юниора – не самая сильная позиционная игра. А ещё защитник слишком часто старается сыграть на тоненького, частенько обрезаясь. Говорить о том, что Никишин способен поплатиться за свою излишнюю жёсткость удалениями не стоит, зная, как российские судьи трактуют даже кристально чистые хиты от игроков подобного плана.

В прошлом году Никишин пролетел мимо всех международных турниров сборной U18. В команде Владимира Филатова вообще не оказалось ярко выраженного атакующего защитника. Боязнь Филатова везти Никишина с его рискованным стилем игры на ЮЧМ понять можно, но объяснить почему лидера «Крыльев» не протестировали на менее статусных турнирах уже сложнее.

За океаном говорят, что Никишин – русский Пи Кей Суббэн. Что говорят в России? В России про Никишина говорить стали только недавно. После хорошего прошлого сезона в «Крыльях», защитника прибрал к рукам «Спартак». Знарок уже взял 17-летнего оборонца на сбор с основной командой и пока что Никишин главное открытие красно-белых. Он не только вышел в первой паре на первом контрольном матче в Чехии, но и успел продемонстрировать то, ради чего его приглашали. Никишин в дебютном расколол кого-то из игроков соперника и нашёл себе приключения. Чехи порыв россиянина не оценили и известный по выступлениям за «Слован» Юрай Микуш через несколько смен побежал выбивать дурь из «масочника». В итоге словак стал пробником для боксерских скиллов Никишина, заложенных в детстве – отец защитника мастер спорта по боксу. Для русского Суббэна взрослый хоккей начался с «5+20».

Боевитый, жёсткий, неуступчивый – в агрессивный хоккей Знарка Никишин должен вписаться как влитой. Другой вопрос, какую роль ему отведёт Знарок и насколько часто будет подключать к играм за основу. Ждать, что Александр закрепится в первых двух парах, наверное, не стоит – Знарок подпускает молодёжь максимально аккуратно. Чем больше доверия окажут Никишину, тем выше его шансы оказаться в топ-31 на драфте и вернуться в Чехию уже с молодёжной сборной.

Клуб: «Толпар» (МХЛ)

Амплуа: крайний нападающий

Рост: 183 см

Вес: 76 кг

Пока пиар-машина СМИ вполне обоснованно ждала от Василия Подколзина повторения подвигов мемориала Глинки, из-за спины забуксовавшего в Швеции питерца зажглась звезда другого российского таланта — Родиона Амирова. Уфимец вместе с Василием Подколзиным и ярославцем Ильей Николаевым сколотил ударную первую тройку россиян и провёл турнир на одном дыхании. Чего стоят только гол и победный буллит в полуфинале с американцами и важнейшая шайба в финале с «Тре крунур». Тогда казалось, что все очки, предназначенные для Подколзина, его партнёр по звену магнитом притянул к себе.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Он заранее знает где будет шайба, здорово открывается, у него сильный хлёсткий кистевой, а самое главное оружие Амирова – невероятно быстрые руки. Практически эталонный финишер. Проседают разве что оборонительные функции. На фоне Гущина, уфимский алмаз не настолько многогранен. А поэтому ждать Родиона в первом раунде не стоит. Вдобавок, Амиров из-за рождения в октябре драфтуется не со своим годом. После весенней феерии на ЮЧМ очарованные юлаевцом эксперты пророчат ему место в начале второго раунда.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

В прошлом году Амиров несколько раз поднимался потренироваться с «Салаватом». За это время он наверняка успел подглядеть несколько магических трюков Умарка. Этим летом Родион уже проводит полноценную предсезонку с главной командой республики и отметился дублем в контрольном матче с «Нефтехимиком» при игре «5 на 4». Даст ли Николай Цулыгин Амирову шанс по ходу сезона? Вспоминая прошлогоднюю эпопею с Павлом Шэном, закончившуюся холодной войной между игроком и наставником, скорее всего Амиров поедет в «Торос». Так или иначе вариант с ВХЛ лучше, чем просиживать место в статусе «лимитчика».

Видео можно посмотреть на официальном аккаунте «Салавата» в YouTube.

Василий Пономарёв

Клуб: «Шовиниган Катарактес» (QMJHL)

Амплуа: центральный нападающий

Рост: 182 см

Вес: 82 кг

Василий Пономарёв Фото: hc-ks.ru

Не по годам зрелый хоккеист, причём не только в игровом плане, но и ментально. Читая интервью Пономарёва, создаётся впечатление, что на вопросы отвечает, не 17-летний мальчишка из Зеленограда, а 30-летний мужчина с огромным опытом за плечами. Настолько подкупает рассудительность и полное отсутствие звёздности. Приковывает внимание к нему и то, что Пономарёв – воспитанник скромной зеленоградской «Орбиты», которая впервые за всё время взрастила топ-юниора.

После перехода в «Крылья», Пономарёв доминировал в сборной на уровнях U16 и U17. На победном для россиян впервые с 2014 года Мировом Кубке Вызова он с 8 очками стал лучшим бомбардиром сборной, оставив за спиной Даниила Гущина, с которым откатал несколько игр в одной связке. В обойму сборной U18 Василий не попал – Филатов предпочёл других центров. Не получить билет в США на следующий юниорский мундиаль может только из-за предвзятого отношения к хоккеистам из-за океана. Других причин игнорировать лучшего русского центра 2002 г.р. нет.

Чем крут Пономарёв? Это практически эталонный центр, у которого всего в достатке. Потрясающее игровое мышление и отменное видение площадки делают из него элитного плеймейкера, раздающего передачи на любой вкус. Прирождённый лидер, который способен определять игру своего звена. Плюс ко всему Пономарёв – пахарь, который умеет не только играть на рояле, но и таскать его, действуя по всему периметру площадки. А ещё он постоянно играет с горящими глазами. Нет, до Радулова, конечно, далеко. Но эмоций и бойцовских качеств там хватит на всю команду.

Помахать родителям ручкой и улететь в Канаду, вчерашний эмхаэловец мог ещё год назад. Прошлым летом уехать в CHL помешали бюрократические проволочки. Россиянин получил визу на месяц позже и отсрочил заокеанский вояж как минимум на год. В новом сезоне Пономарёва в России мы не увидим. По крайней мере на клубном уровне. Талантливого центра настойчиво зазывало к себе «Динамо», но москвич выбрал далёкий Квебек. В «Шовинигане» у Василия не будет соотечественников, а значит адаптация в Канаде может идти чуть дольше обычного. В любом случае переезд в QMJHL при удачном стечении обстоятельств должен поднять Пономарёва вверх в преддрафтовых списках. Пока центр балансирует на стыке первого и второго раундов.