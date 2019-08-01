Малкин без Кессела покажет свой лучший хоккей. Не сомневайтесь

Евгению Малкину исполнилось 33 года — свой очередной день рождения уральский талант отметил в последний день июля. За полтора месяца до старта тренировочных лагерей болельщики и обозреватели продолжают надеяться, что россиянин снова покажет свой высочайший уровень после небольшого спада. После ухода своего «вечно хандрящего» партнёра Фила Кессела Евгения ждёт новый интересный этап, а кроме этого, можно констатировать, что Малкин пережил очередное лето со слухами о его возможном обмене.

«В прошлом сезоне Малкин был расстроен, испытывая проблемы во взаимопонимании с Филом Кесселом. Но это больше не проблема. Кессела обменяли в «Аризону» на Алекса Гальченюка. Малкин может отправлять Гальченюка на левый фланг, а сам станет чаще оказываться с шайбой. Он демонстрирует свою лучшую игру, когда ему позволяют свободно встречаться с шайбой и двигаться с ней. Он будет делать это, не беспокоясь о необходимости снабжать передачами Кессела. Это пойдёт ему на пользу», — считает обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.



Справедлива ли такая оценка и насколько сильно влияла на Евгения игра Кессела, который провёл в «Питтсбурге» четыре сезона?

4 последних сезона Евгения Малкина:



2015/16: 57 матчей, 58 (27+31) очков, «+1», 18 очков в плей-офф.

2016/17: 62 матча, 72 (33+39) очка, «+18», 28 очков в плей-офф.

2017/18: 78 матчей, 98 (42+56) очков, «+16», 8 очков в плей-офф.

2018/19: 68 матчей, 72 (21+51) очка, «-25», 3 очка в плей-офф.



4 последних сезона Фила Кессела:



2015/16: 82 матча, 59 (26+33) очков, «+9», 22 очка в плей-офф.

2016/17: 82 матча, 70 (23+47) очков, «+3», 23 очка в плей-офф.

2017/18: 82 матча, 92 (34+58) очка, «-4», 9 очков в плей-офф.

2018/19: 82 матча, 82 (27+55) очка, «-19», 2 очка в плей-офф.

Пропавшая магия

О том, поставит ли главный тренер команды Майк Салливан россиянина и американца в одну тройку, спорили ещё до начала чемпионата-2018/19. Основания для того, чтобы сохранить связку Малкина и Кессела, имелись, поскольку в сезонах-2015/16 и 2016/17 этот дуэт выдавал очень приличный результат: когда эти двое были на льду, «Питтсбург» забросил в общей сложности 56 шайб, пропустив только 30 (учитываются голы в равных полных составах). В сезоне-2017/18 этот баланс заметно ухудшился (30 — 26) и постепенно отсутствие взаимопонимания 71-го и 81-го номеров «Пингвинз» начало тяготить команду.



Однако Салливан далеко не сразу отказался от идеи, когда-то дававшей приличный «выхлоп». В прошлом сезоне Малкин и Кессел провели совместно на льду 637 минут игрового времени в формате «пять на пять», но особых дивидендов «Питтсбург» из этого не извлёк. Разница шайб была положительной, но небольшой (30-27), процент попыток броска составил 50,3%, и это было очень далеко от показателей четырёхлетней давности. Кроме того, эти цифры не учитывали 12 (!) голов в меньшинстве, которые «пингвины» пропустили, когда эта пара находилась на льду.

В итоге порознь Кессел и Малкин сыграли чуть больше, чем вместе, — 829 минут в формате «пять на пять», но в цифровом подтверждении их «развод» также не выглядел убедительно. Разница шайб оказалась нулевой (37-37), а процент попыток броска — ниже, чем при совместной игре (45,1%).



Низкую эффективность связки Малкин — Кессел вряд ли стоило считать какой-то аномалией — совместная магия двух талантов постепенно исчезла после пары отличных сезонов. Оба форварда провели не лучший регулярный чемпионат, вне зависимости от того, в каком сочетании им приходилось выходить на лёд. «Мы постоянно слышим, насколько популярен Кессел в команде, но никто из партнёров не хочет, чтобы он играл в его звене», — жаловались болельщики, и нынешним летом состоялся обмен Фила в «Аризону». В «койотах» руководит командой единственный человек во вселенной, умеющий вдохновлять Кессела на игровые подвиги — речь о главном тренере Рике Токкете, который в былые годы никак не мог найти общий язык именно с Малкиным.



«Малкина я сначала не переваривал. Я был готов его убить. Не знаю, мы очень разные», — отмечал Токкет https://www.championat.com/hockey/news-3796241-trener-arizony-ja-ne-perevarival-malkina-on-posylal-menja-po-russki.html.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Евгений Малкин в сезоне-2018/19:



68 матчей, 21 гол, 51 передача.

«-25», 9 голов в большинстве, 5 победных голов, 187 бросков.

Среднее игровое время — 18:48.

Вбрасывания — 45,7%.

54 силовых приёма, 33 блокированных броска.

84 потери, 64 перехвата. 68 матчей, 21 гол, 51 передача.«-25», 9 голов в большинстве, 5 победных голов, 187 бросков.Среднее игровое время — 18:48.Вбрасывания — 45,7%.54 силовых приёма, 33 блокированных броска.84 потери, 64 перехвата.

Очко за игру — это неудача?

Если судить по ужасному показателю полезности (-25, седьмое место с конца во всей лиге), то можно составить неверное мнение о том, что Малкин допустил огромное количество ошибок вблизи собственных владений. Во многом большой минус связан с голами, забитыми соперником в пустые ворота, а оборона «Пингвинз» выглядела недостаточно надёжной: когда Малкин был на льду, оппоненты забили «Питтсбургу» больше, чем пропустили (44-46).

Первые три недели сезона получились для Евгения просто великолепными — в 11 матчах он набрал 20 очков, что стало одним из лучших показателей для него за всю карьеру. Однако затем темп серьёзно спал, а за оставшиеся 57 встреч он набрал 52 очка. И хотя это великолепный результат для 95% игроков во всей лиге, и руководство, и болельщики «Питтсбурга» не были рады такой эффективности звёздного форварда.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Так родились слухи о его возможном обмене. «Малкин и Летанг — они такие же игроки, как и все. В этой лиге переходят даже великие хоккеисты. Вы знаете, если к нам обращаются с предложением, которое имеет смысл для «пингвинов», мы должны его рассмотреть», — откровенно заявил генеральный менеджер клуба Джим Рутефорд.

«Нет сомнений, что «Рейнджерс» и «Флорида» будут пристально следить за ситуацией с Малкиным. Обмен Малкина выглядит слухами, но некоторые другие клубы считают, что в этом что-то есть. По крайней мере, «пингвины» определяют степень осуществимости этой идеи», — писал в начале мая инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. «Обмен Малкина — не блеф и не поддельная новость. «Пингвины» действительно готовы им торговать», — подтверждало издание Pittsburgh Tribune-Review.



Правда, через пару недель всё быстро закончилось.



«Целью клуба было стукнуть по его клетке, Малкин получил свой месседж. Когда Малкин прибыл на чемпионат мира, то отметил, что у него был плохой сезон и на этот раз критика в его адрес оправданна. Кроме того, Евгений сам контролирует своё будущее», — отметил всё тот же Фридман.

«Питтсбург» готов обменять Малкина. Безумие или необходимость? Трёхкратных обладателей Кубка Стэнли просто так не меняют. Или это не тот случай?

Мотивированный и заряженный

В стане «Пингвинз» настолько озаботились тем, чтобы вернуть Евгения в правильное психологическое состояние, что даже в начале июля на содержательную беседу с ним специально ездил главный тренер Майк Салливан. «У нас с Джино состоялась отличная беседа. Я знаю, что Евгений будет очень рад вернуться на тренировочный сбор и помочь команде победить. Некоторые детали разговора я оставлю между нами», — сказал тренер, получивший продление собственного контракта.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Понятно, что от Малкина ждут много большего. Общее снижение глубины состава и обмен Кессела на Алекса Гальченюка вполне может обернуться некоторой потерей в результативности. Это падение нужно будет восполнять, и здесь надежды тренерского штаба связаны именно с Малкиным.



«Когда Евгений находится на пике формы и демонстрирует свою лучшую игру, он продолжает оставаться одним из лучших хоккеистов во всём мире. В прошлом сезоне «пингвины» это время от времени видели. Просто это было не так часто, как они привыкли. Это гордый, целеустремлённый игрок, который умеет сражаться и конкурировать. Без сомнения, он начнёт сезон со стремлением, чтобы доказать. Заряженный и мотивированный Малкин может в одиночку решать исход матчей «Питтсбурга», у которого есть слабые места в составе», — считает обозреватель NBC Sports Адам Гретц.

В «Питтсбурге» ждут возрождения Малкина. С ним ведут беседы даже летом Салливана продлили на четыре года, и он тут же полетел к Евгению.

Примерно то же говорили год назад о защитнике «Пингвинз» Крисе Летанге, который до этого провёл два не самых удачных сезона и много пропустил из-за травм. Руководство «Питтсбурга» утверждало, что Летанг ещё сможет восстановиться и показать свой лучший хоккей и оказалось право: в сезоне-2018/19 Крис сыграл 65 матчей, набрав 56 очков (второй показатель за карьеру) при показателе полезности «+13».



Такой же эффект возрождения мы вправе ожидать и от Малкина. Талант и техника никуда не делись, а крепость характера свидетельствует о том, что он умеет выходить из непростых ситуаций.