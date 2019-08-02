Китайцы устроили жесткий мордобой. В НХЛ такого уже не встретишь

Новость о жестоком избиении китайских хоккеистов на Национальных молодёжных играх стала серьёзным поводом задуматься о том, насколько востребованы хоккейные драки в современном хоккее. И нынешнее положение дел позволяет говорить о том, что в Национальной хоккейной лиге традиция таких боёв достигла своего абсолютного минимума.

Забивать, а не драться

На протяжении нескольких десятков лет культура хоккейной драки в НХЛ была незыблема — в каждом клубе был минимум один «полицейский», а в некоторых командах тафгаев объединяли даже в специальные тройки. Всё это было живо ещё каких-нибудь 13 лет назад: в регулярном чемпионате-2006/07 в 384 матчах было зафиксировано как минимум одно большое удаление за драку, что составляет 31,2% от общего количества матчей. Однако за последующее десятилетие драки почти полностью выветрились, и этот увлекательный пласт хоккейной культуры теперь воспринимается как безвозвратная часть прошлого. В прошлом сезоне в НХЛ состоялось меньше 200 матчей с удалениями за драку, что стало абсолютным минимумом для современной эпохи. Нынче хоккеисты четвёртого звена — это не головорезы, которые могли неважно кататься и не уметь забить в пустые ворота, а вполне эффективные игроки. Драки по договорённости, кодекс тафгая и их неофициальный рейтинг — всё это быстро выветрилось под натиском новых экономических реалий.



«Это просто новый стандарт хоккея. И я теперь считаю, что драк в игре быть не должно», — отмечает бывший тафгай Дэн Карсилло, который стал общественным борцом за здоровье хоккеистов.

Фото: hockeyfights.com

Если взглянуть на цифры прошлого сезона, то тенденция становится ещё более очевидна. Количество боёв впервые упало ниже 0,20 за игру, и всего 22 матча содержали в себе более одной драки. Биться на льду стало окончательно невыгодно, что подтверждают сами известные в прошлом «полицейские». Примечательно, что тяжёлых травм технарей при этом не стало ощутимо больше, а, скорее, наоборот — при более чистом хоккее и обновлённых правилах талантливые игроки имеют более широкие возможности для проявления своих умений. Охранять звёзд стало не от кого, поэтому амплуа охранников постепенно сошло на нет, развеяв то, что оказалось мифом.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



«Если потолок зарплат продолжит существовать, а правила будут сохранять нынешний курс на то, чтобы способствовать убыстрению игры, то драки так и останутся в очень ограниченном количестве. Когда платёжная ведомость ограничена и каждый игрок на счету, то каждая позиция в составе имеет особую ценность. Все генеральные менеджеры видят ценность нижней шестёрки форвардов. Именно поэтому они стараются заполнить эти части состава квалифицированными хоккеистами, которые могут внести свой вклад в результат матча. Они приобретают игроков, которые не могут не иметь техники, но могут совершенно не уметь драться», — отметил знаменитый в прошлом тафгай Стю Гримсон, который во время своей карьеры носил говорящее прозвище Комбайн.

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Искоренить серийных бойцов

Помимо НХЛ серьёзные ограничения на ледовые бои ввели и другие североамериканские лиги. Так, молодёжная лига провинции Онтарио долго следовала «правилу 10 драк», согласно которому хоккеист мог быть отстранён от участия в боях, если их количество превышало данную цифру. Однако недавно эта планка была опущена с 10 до 3 драк, а количество дисквалификаций и их продолжительность была увеличена, что сделало драки ещё более невыгодным занятием. Начиная с сезона-2016/17 количество драк в OHL быстро упало на 48%.



«Цель этих мер состояла в том, чтобы уничтожить «серийных» бойцов, одномерных игроков, которые умеют только драться. Снижение общего количества драк стало побочным эффектом этих решений», — пояснил бывший вице-президент лиги Тед Бейкер.



Всё это полностью укладывается в тенденцию, когда о здоровье хоккеистов и их безопасности заботятся всё больше — особенно когда речь заходит о сотрясениях мозга. И хотя комиссар НХЛ Гэри Беттмэн три года назад официально заявил, что лишь 2% сотрясений были непосредственно вызваны драками, очевидно, что тенденция по искоренению прежней тафгайской культуры вызвана и заботой о здоровье, и желанием лиги обезопасить себя от судебных исков.

Лидеры по дракам, сезон-2018/19, команды:



1. «Бостон» — 26 больших штрафов за драки

2. «Рейнджерс» — 25

3. «Оттава» — 22

4. «Колорадо», «Миннесота», «Нэшвилл», «Виннипег» — 18

5. «Сан-Хосе» — 17

...30 — 31. «Торонто», «Вегас» — 6.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Элемент тактики

Эпоха с середины 1980-х до конца 1990-х была расцветом для хоккейных драк и для многих остаётся приятным поводом для ностальгии.



«Мне нравилось то время, когда я играл. Я скучаю по той конкуренции. Никогда игра не была лучше и безопаснее, а некоторым фанатам всегда будет не хватать тех боёв», — говорит известный в прошлом «полицейский» Мэттью Барнэби, охранявший таких звёзд, как Пэт Лафонтен и Александр Могильный. «Да, отсутствие драк снизило значение тех матчей, которые считаются дерби. НХЛ уже не может продавать прежнюю ненависть и насилие. Но это хорошо, что молодым игрокам уже не нужно готовить свои костяшки рук», — добавляет Карсилло.

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В то же время драка остаётся одним из элементов тактики ведения матча, и для неё должно оставаться место в современном хоккее.



«В контексте матча драка может оставаться одним из самых захватывающих событий. Если моя команда проигрывает, я выхожу на бой со своим коллегой и, чаще всего, могу повернуть импульс в другую сторону — это касается всех, от зрителей до запасных и тренера. Этот момент может быть «наэлектризованным» и после него игра развернётся. В нём больше не будет одной команды, которая полностью доминировала. Мне кажется, что сегодня этого недостаточно, ведь жёсткий, физический хоккей и хоккей техничный не являются взаимоисключающими», — считает Стю Гримсон.

Так или иначе, но НХЛ добивается своей главной цели. Второй раз с 1996 года средняя результативность в лиге превысила отметку в 3 гола за матч. Это значит, что количество драк продолжит снижаться, а вектор развития амплуа тафгая вполне может сместиться в Европу и Азию, где иногда ещё бывают эпизоды из «старого-доброго прошлого».



Впрочем, и другие виды спорта могут принять эстафету.

Видео можно посмотреть в «твиттере» The Score.