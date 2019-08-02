«Мы чувствуем драйв». Жарков – об амбициях «Салавата» и заявлении Умарка

«Салават Юлаев» провёл сбор в Финляндии. Команда Николая Цулыгина вернулась в Уфу, а же 6 августа юлаевцы отправятся в Нур-Султан для участия в предсезонном турнире. О том, как уфимский коллектив поработал в финском местечке Паюлахти, обозревателю «Чемпионата» рассказал нападающий Владимир Жарков.

«Всем было тяжело, но пацаны – красавцы»

— Вы только прилетели со сборов в Финляндии. До понедельника – выходные?

— Лично у меня завтра запланирована индивидуальная тренировка. Поработаю с тренером по мышечной реабилитации.

— Как прошли сборы?

— Мы получили определённые нагрузки. Всё прошло так, как и должно было пройти. Сборы – это не время для отдыха, за исключением выходных. Нужно работать, тренироваться. Думаю, что всем было тяжело, но пацаны – красавцы. Весь персонал, руководство, тренерский штаб – все молодцы. Всё прошло на высшем уровне.

— А что с эмоциями?

— В эмоциональном плане мы получили много положительной энергетики. Давно не виделись друг с другом, а здесь пообщались, обсудили разные детали. Все готовятся к сезону.

— Команда немного обновилась, но её костяк сохранился.

— Надеюсь, что мы здорово отыграем грядущий сезон. У «Салавата» есть все предпосылки для этого. А дальше будет видно.

«Маннинен меня приятно удивлял, когда приходилось бороться с ним за шайбу»

— Как вписался в коллектив финн Сакари Маннинен, пришедший на место ушедшего в СКА Йоонаса Кемппайнена?

— Мы отлично его приняли, Сакари – отличный парень. Работяга, постоянно трудится. Мы пару раз работали с группой иностранцев, было приятно. Я даже скажу, что тяжело. Маннинен хорош в силовой игре, здорово стоит на коньках, хотя доводилось слышать мнения, что он, якобы, не вышел габаритами.

— Они не такие, как у Кемппайнена.

— Но, повторюсь, Сакари меня приятно удивлял, когда приходилось бороться с ним за шайбу. Мне пришлось прикладывать серьёзные усилия, чтобы выиграть шайбу и навязать борьбу.

— Финны Хартикайнен, Маннинен и Метсола, наверное, тренировались с удвоенной энергией? Учитывая то, что сборы проходили на их родине.

— Думаю, да. К ним и семьи туда приезжали, были разгрузочные дни. Знаете, финнам в любом случае явно нравится проводить сборы в Финляндии (смеётся).

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«У Сошникова образовалась классная тройка с Бурмистровым и Кугрышевым»

— Судя по соцсетям, вы всей командой ходили в баню, а потом сфотографировались в водоёме.

— Это не баня, а специальный комплекс. Наше руководство и тренерский штаб организовали для команды вот такую восстановительную процедуру в выходной день. У нас была дневная и вечерняя тренировка, а уже после, на следующий день, – командное мероприятие. Немного перекусили, попарились, искупались. Всё прошло на отлично!

— Линус Умарк даже сделал надпись под фото, что «Салават» — следующий чемпион КХЛ. Согласны со шведом?

— Я каждый день ставлю перед собой только такие задачи! Раз Линус такое написал, значит, у него это тоже в голове. Всё в наших силах, нужно сделать всё для того, чтобы завоевать Кубок Гагарина. У нас в команде каждый понимает, к чему нужно стремиться. Теперь надо всё доказывать на льду.

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— Как вписались в команду другие новички, помимо Маннинена? Например, Михаил Пашнин и Никита Сошников.

— Мишу Пашнина я знаю ещё по совместной игре в ЦСКА. Всё отлично. Он сейчас под впечатлениями от выигранного с «армейцами» титула. Думаю, что нам Миша тоже поможет, придаст Уфе положительных эмоций. Что касается Сошникова, то я считаю, что у них образовалась классная тройка с Бурмистровым и Кугрышевым. Очень техничные и быстрые пацаны, которые хотят доказывать и выигрывать. Уверен, они будут вкалывать и «рубиться».

— Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин доволен проведённым сбором?

— Надеюсь (смеётся). Мы же по этому поводу особо не разговариваем. Что нам говорят, то мы и делаем. Что-то получается, что-то – нет. Это нормальный тренировочный процесс. Зато будем знать, где и в чём больше прибавлять.

— В тренерском штабе «Салавата» появился Андрей Сидякин. Как он себя вёл на сборах?

— Да, он уже работал с нами в Финляндии. Моё мнение – он пока присматривается, вникает в суть дела. Сейчас у него переходный период, когда нужно полностью осознать, что ты стал тренером. В душе он пока больше игрок, а не тренер. Но всё приходит со временем. Андрей – позитивный человек. С ним можно что-то обсудить, поговорить на разные темы.

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«У нас многие справляются с ролью лидера»

— В прошлом сезоне вы были лидером как в раздевалке, так и на льду. В грядущем чемпионате продолжить держать команду в ежовых рукавицах, когда это понадобится?

— На самом деле, у нас многие справляются с этой ролью. Есть капитан Гриша Панин, есть опытный защитник Алексей Семёнов, тот же Хартикайнен может подстегнуть ребят. Важна энергетика, драйв, постоянные эмоции. Стараюсь помогать в этом плане.

— Очень нравилось ваше чекерское звено с Кадейкиным и Солодухиным, которое в плей-офф закрыло самого Мозякина. Готовы ещё прибавить и выйти на новый уровень?

— Мы чувствуем драйв, разговаривали на эту тему с Саней Кадейкиным. Важно продолжать в том же духе и заслуживать доверие тренеров. Нужно прессинговать, перехватывать для команды шайбу в чужой зоне. Помимо чекерских, как вы их назвали, функций, нам ещё и шайбы забрасывать желательно. Всё-таки мы, будучи нападающими, не ограничены какой-то одной задачей.

— Ближайшие планы – выиграть предсезонный турнир в Казахстане?

— Да, 6 августа мы вылетаем в Нур-Султан. На турнире нас ждут хорошие соперники – «Барыс», «Ак Барс», «Автомобилист», «Нефтехимик». Будет интересно понаблюдать за играми. Конечно, всегда хочется побеждать. Других мыслей, кроме как победных, мы в своих головах никогда не держим.