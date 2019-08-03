В НХЛ есть команда-дно. В составе уже три «мёртвые души»

Потолок зарплат, существующий в НХЛ, принято воспринимать не иначе, как в роли необходимого ограничителя трат генеральных менеджеров клубов, которые в погоне за нужными игроками кладут им на стол безумные деньги. Однако есть в лиге команда, которая считает каждый пенни и охотно скупает плохие контракты травмированных хоккеистов — всё это делается для того, чтобы не нарушить «пол» зарплат с его минимальным размером оплаты труда. Речь об «Оттаве Сенаторз», которой владеет одиозный Юджин Мельник.

Днище. Как угрозы, скандалы и скупость разрушили «Оттаву» Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.

Скупаем больных и немощных

Канадский бизнесмен, являющийся с 1991 года резидентом Барбадоса, стал всемирно знаменит среди хоккейных болельщиков из-за своей скупости. Во многом из-за Мельника в прошлом сезоне «Оттаву» покинул её лучший игрок защитник Эрик Карлссон (ходили слухи, что однажды владелец был в большом гневе за незапланированную оплату клубом услуг такси, которое вызвал швед). Два года назад канадский деловой журнал поставил Мельника на 79-е место в рейтинге самых богатых людей страны с общим капиталом в $ 1,2 млрд, однако хоккейная команда из столицы Канады продолжает оставаться под жесточайшим финансовым прессингом своего хозяина. По неофициальной информации, все контракты игроков в стане «Сенаторз» Мельник утверждает лично, а генеральный менеджер Пьер Дорион никаких серьёзных решений самостоятельно принять не имеет права. А нынешнее межсезонье и вовсе заставило говорить о том, что «Оттава» нарушает дух коллективного соглашения — действующих финансовых правил.

«Оттава Сенаторз»-2019/20:



Общая сумма платёжной ведомости на сезон-2019/20 — $ 65,8 млн.



Свободных денег под потолком зарплат — $ 15,6 млн.



Зарплаты долгосрочно травмированных — $ 15,3 млн (Райан Кэллахэн — $ 5,8 млн, Мариан Габорик — $ 4,87 млн, Кларк Макартур — $ 4,65).



Сумма платёжной ведомости без травмированных — $ 50,5 млн. (на $ 9,7 млн ниже «пола» зарплат).



Самый дорогой игрок — н. Бобби Райан — $ 7,25 млн.

Поводом для таких разговоров стало недавнее приобретение «сенаторами» нападающего «Тампы» Райана Кэллахэна. 34-летний форвард, чей контракт составляет $ 5,8 млн за сезон, не может больше выходить на лёд из-за проблем с позвоночником и стал уже третьей «мёртвой душой» в составе «Сенаторз».

Казалось бы, от такого приобретения клуб только теряет, но на самом деле прижимистый Мельник успешно продолжает политику тотальной экономии. Из $ 5,8 млн зарплаты Кэллахэна «Оттава» будет выплачивать только $ 940 тыс, так как большую часть оклада покрывает медицинская страховка. А если взять суммарно зарплаты больных Кэллахэна, Габорика и Макартура, то из $ 15,3 млн реальный расход составляет лишь $ 2,52 млн. Не удивительно, что хозяин «сенаторов» пламенно верит в то, что ни один из указанной тройки больше не будет играть в хоккей.



Кроме травмированных, Мельник сэкономил более $ 5 млн на индивидуальных бонусах приобретённых нынешним летом игроков: формально эти суммы входят в среднегодовую цифру контракта, но на деле «сенаторы» их платит не будут. Все премии Коннору Брауну, Никите Зайцеву и Артёму Анисимову были выплачены бывшими командами хоккеистов — иначе бы Мельник их не приобрёл. Ещё $2,2 млн. под «кепкой» обеспечивает выкуп контрактов Диона Фанёфа и Александра Барроуза. Кроме того, сразу 9 хоккеистов основного состава в нынешнем сезоне не заработают и $ 1 млн, прежде чем у новичков начнутся бонусы за результативность.

Если посчитать не среднегодовую зарплату, учитывающуюся в официальной платёжной ведомости команд, а реальные расходы на игроков за сезон, то «Оттава» демонстрирует поразительные успехи в деле экономии.



«Эта команда не делает шагов, не принимая во внимание финансовые итоги. И хотя их платёжная ведомость официально составляет $ 65,8 млн, что выше формального «пола» зарплат, но реальные расходы составляют около $ 47,5 млн. Это абсолютно нетрадиционный подход к комплектованию команды под лозунгом: «Дайте нам своих хронически больных», — отметил обозреватель Sportsnet Уэйн Сканлэн. «Формально, «Оттава» — над «полом» зарплат. Но это на уровне мусорного ведра или дверцы для кошек», — добавил его коллега из ESPN Грег Вышински.

Инциденты в «Оттаве» за последние несколько лет:



— В 2017 году Мельник обвинил болельщиков в том, что они не ходят на матчи и объявил, что почти 2 000 мест будут накрыты брезентом, так как на них не были проданы абонементы.



— В сезоне-2017/18 «Оттава» набрала лишь 40% от числа возможных очков, повторив клубный антирекорд 22-летней давности.



— После одного из матчей сезона-2017/18 Юджин Мельник обвинил Эрика Карлссона в растрате клубных $ 350 — столько стоила его поездка на такси.



— В сезоне-2018/19 водитель такси заснял на видео разговор нескольких хоккеистов «Оттавы», которые резко критиковали тренера и его помощников. На игроков наложили штраф и заставили публично извиниться.

«Оттава Сенаторз». Недорого

Нижний предел платёжной ведомости побуждает команды лиги тратить деньги на зарплаты игроков, чтобы гарантировать, что средняя зарплата останется в нужном диапазоне. Одновременно с этим это не даёт командам, находящимся в стадии перестройки состава, совсем опуститься по уровню и сохранять конкурентоспособность. Однако столь циничный вариант экономии денег противопоставляет Мельника и его клуб всей остальной лиге.



«Величайшее соперничество в хоккее? Юджин Мельник против «пола» зарплат», — остроумно замечают болельщики в социальных сетях. Вполне возможно, что упомянутые финансовые махинации предпринимаются только для того, чтобы максимально очиститься и подготовить франшизу к продаже — после этого в истории «Сенаторз» наступит новая глава. Однако новый владелец не спешит приходить, оставаясь ежегодной несбывшейся мечтой фанатов «сенаторов», а при нынешнем подходе «Оттава» вряд ли будет всерьёз конкурентоспособна.

Приобретения Зайцева, Анисимова, Энниса и Брауна не перекроют прошлогодние потери Карлссона, Мэтта Дюшейна и Марка Стоуна. А когда следующим летом сразу у четверых хоккеистов закончатся контракты новичков, хозяин команды вполне может наложить вето на новые, более крупные договоры. Последний раз состав «Сенаторз» рисковал вплотную подобраться к потолку зарплат был в сезоне-2014/15 — с тех пор потолок зарплат вырос почти на 20%, но вектор развития клуба это не изменило.

Зайцева отправили в худшую команду НХЛ. Это новый вызов или крах мечты? Два года назад россиянина переоценили в «Торонто», сейчас он должен начинать всё заново.

«Похоже, что Мельник ничего не делает с теми 25 миллионами, которые он экономит. Они не тратятся ни на отдел скаутинга, ни на главный офис, ни на другие вещи, которые могут в итоге улучшить команду. Это не улучшает и отношения с болельщиками: кто поедет на матч «Оттавы» из другого города, когда первую тройку команды составят Бёдкер, Анисимов и Райан? Всё это — отношение Мельника, который стал настоящим вампиром в лиге, а его команду еженедельно сотрясают какие-то скандалы. С одной стороны, это финансовое маневрирование достойно восхищения, но это только если вы хотите достичь дна и максимизировать вероятность получения высоких драфт-пиков. Всё-таки цель любого спортивного клуба — быть конкурентоспособным и побеждать. Мельник обещал, что будет тратить близко к потолку зарплат в сезоне-2021/22, но сейчас у него на тот год подписано только два игрока», — сокрушается журналист Yahoo Sports Райан Ламберт.



Часть из тех $ 47,5 млн, которые «Оттава» реально тратит на контракты хоккеистов, будет компенсирована распределением доходов всей лиги. Получается, что многие основные конкуренты «Сенаторз» — такие как «Торонто» (Макартур) и «Тампа-Бэй» (Кэллахэн) — ещё и дополнительно помогут «Оттаве» выплачивать зарплату хоккеистов, которых они сумели туда отправить. Такое отношение к коллегам и болельщикам скорее напоминает фарс и заставляет соперничать в злом сарказме.

«Оттава Сенаторз» в сезоне-2019/20. Недорого», — с такой иллюстрацией вышел журнал Mad, получив множество «лайков» в социальных сетях.



«Я не собираюсь тратить свою жизнь на то, чтобы поддерживать на плаву хоккейную команду. Этого не случится. Большой вопрос в том, готов ли я потратить все свои деньги, которые заработал за многие годы в другой отрасли на хоккей. Как долго можно вкладываться в команду? Владелец «Макдональдса» давно бы уже перевёз свою гамбургерную в более прибыльное место», — говорил Мельник год назад. Тогда ему пришлось извиняться за эту фразу перед Гэри Беттмэном, но он продолжает делать всё ради экономии.



Букмекеры определяют шансы «Оттавы» на Кубок Стэнли-2020 как худшие в лиге — 500 к одному. Наверное, это тот случай, когда коэффициент максимально точен.

