Панарин – главный ньюсмейкер лета. Он затмил даже Овечкина!

Кто бы мог подумать, что из обычного коркинского паренька, проходившего школу жизни ещё в знаменитом тафгайском «Витязе» под руководством Андрея Назарова, со временем вырастет хоккейная звезда мирового масштаба? Наверное, об этом не мог подумать и сам Артемий, который с детства не отличался какими-то серьёзными габаритами. Но врождённый талант позволял ему надеяться на большое спортивное будущее.



— Когда Артемий только приехал к нам в Подольск, он был очень маленьким. Наверное, никто в нём ничего особенного и не увидел бы. А я сразу же сказал, что он будет играть. Пришёл домой и сказал: «Приехал хоккеист». Это я не хвастаюсь, а говорю, как было. Передо мной стоял человек, который может играть на высоком уровне. Хотя, повторюсь, Артемий был маленьким и щупленьким, — вспоминал в беседе со мной Сергей Левашов. Человек, работавший с Панариным в самом начале его карьерного пути.

«Поздравлять Панарина будем с голами и титулами, а не с деньгами» Тренер Сергей Левашов – о том, как разглядел в щуплом пареньке будущую суперзвезду мирового хоккея.

В «Ак Барсе», куда форвард перешёл на повышение из «Витязя», в молодого игрока не поверили, поэтому Артемий снова вернулся в подмосковный клуб. Зато потом карьера хоккеиста стремительно полетела вверх. В СКА тройка Панарин – Шипачёв – Дадонов творила чудеса, в «Чикаго», куда Артемий уехал потом, у россиянина была суперсвязка с Патриком Кейном, в «Коламбусе» же на Артемия едва не молились.



Но нынешнее лето стоит для Панарина особняком. Ещё никогда (да-да, именно никогда) об Артемии не говорили так много. Причём, как в положительном, так и в отрицательном плане. Дело в том, что россиянин, будучи острым на язык, не стеснялся в высказываниях и раздавал достаточно громкие интервью на политические темы.

Но начнём с дел хоккейных. Главный свободный агент на рынке НХЛ в лице Артемия Панарина заставил журналистов и болельщиков без перерыва раздумывать и гадать, какой же всё-таки клуб он выберет?

В результате нападающий, которого куда только не сватали, подписал семилетний контракт с «Рейнджерс», общая сумма соглашения — $ 81,5 млн. Таким образом, средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год). Кроме того, Панарин установил рекорд по зарплате в НХЛ для российских хоккеистов, так много ещё не зарабатывал никто. Стоит ли Панарин таких денег? Раз дали – значит стоит. Не будем забывать, что Артемий мог зарабатывать ещё больше, но отклонил более заманчивые в финансовом плане предложения в пользу «Рейнджерс».

Панарин должен стать легендой Нью-Йорка. Он самый дорогой русский в НХЛ В новом клубе Артемия видят в роли главной звезды и лидера, который поможет им выиграть.

Не стоит забывать и про роман Панарина с дочкой Олега Знарка Алисой, о котором тоже не говорит только ленивый. Бытует мнение, что Алиса всерьёз повлияла на выбор Артемия, захотев жить в крупном мегаполисе. Сам Панарин отвергает подобные слухи и заявляет, что решение принимал сам. — С вертушки надо бить тех, кто говорит, что я в «Рейнджерс» из-за Алисы, — заявил хоккеист. Что ж, в остроумии Артемию точно не откажешь. Теперь осталось отработать заложенные в контракте деньги на льду. Учитывая, что требования у болельщиков в «Мэдисон Сквер Гарден» всегда огромные, просто нападающему точно не будет.

Панарин: с вертушки надо бить тех, кто говорит, что я в «Рейнджерс» из-за Алисы

Но даже после подписанного с «синерубашечниками» контракта Панарина не перестали обсуждать. И снова постарался сам Артемий, ставший нынешним летом главным хоккейным ньюсмейкером. Шутка ли, но позади Панарина в информационном плане (да и в денежном отныне тоже) остался даже звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей немаленький контракт со «столичными» заканчивается через два года.



— Панарин сказал, что с 90-х годов в России ничего не изменилось? Я не знаю. Может быть, там, где он живёт, ничего не изменилось. В спорте всё поменялось. В жизни у меня тоже изменилось. У каждого есть своё мнение, — прокомментировал слова Панарина сам Овечкин.

«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.

Нашумевшее интервью Панарина обсуждают до сих пор. Россиянин много и рассуждал о российской политике, затронул церковные и прочие темы, не имеющие отношения к спорту. Реакция на интервью получилась неоднозначной. В поддержку Панарина выступил защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров. Ранее оба синхронно рассуждали на тему свободного Интернета в России. Многие же отнеслись к словам Панарина скептически, заявив, что Артемию лучше больше думать о спорте. Но право на собственную точку зрения он, безусловно, имеет. Как и любой другой человек.

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.

Артемий Панарин вместе со своим бывшим партнёром по «Коламбусу», а теперь голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским активно готовится к новому сезону НХЛ в Санкт-Петербурге. Хочется верить, что за океаном, куда оба россиянина отправятся совсем скоро, у них всё получилось в их новых командах. Лучше, чтобы про того же Панарина максимально часто говорили после хоккейных матчей, нежели после интервью на неспортивные темы.